Как создать чат-бот для Telegram-канала — инструкция для администраторов

Как регулярно вести Telegram-канал и не тратить на публикации половину рабочего дня? Я подготовила советы, которые пригодятся и SMM-специалистам, и авторам личных каналов. Все начинается с ControllerBot. Это один из самых полезных инструментов для администраторов каналов в Telegram. Установите бот, потому что с его помощью удобно:

смотреть базовую статистику;

планировать отложенные посты;

форматировать текст;

добавлять визуал;

прикреплять к постам реакции и встроенные URL-кнопки.

Как настроить чат-бот

Перейдите в чат с ботом ControllerBot, нажмите /start. Затем задайте команду /addchannel и выполните простую пошаговую инструкцию по подключению бота.

Перейдите в диалог с ботом BotFather.

Нажмите /start и выберите команду /newbot.

Придумайте своему боту имя (оно будет отображаться в диалоговом списке) и юзернейм (уникальное имя, которое заканчивается на «bot» и пишется через @)

Вы получите токен. Теперь скопируйте его, перешлите в чат с ControllerBot и выполните одно из условий по добавлению канала (например, можно просто скинуть боту ник вашего канала).

Готово: вы создали бота. Добавьте его в администраторы канала. И обязательно укажите свой город, чтобы бот настроил часовой пояс и смог управлять отложенными постами.

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Как использовать чат-бот в управлении каналом

1. Создать пост

Нажмите на команду /создать пост.

Затем выберите канал (в моем случае это Netpeak).

Поле отправки сообщения, бот предложит вам несколько функций.

Воспользуйтесь привычными горячими клавишами для форматирования текста прямо в диалоговом окне:

жирный шрифт — «Ctrl+B»;

курсив — «Ctrl+I»;

залинковать ссылку — «Ctrl+K».

2. Добавить изображение

Нажмите на команду /прикрепить медиафайл и отправьте боту фото либо гифку (не обязательно сохранять изображение, можно его скопировать и вставить).

Если вдруг вам не понравилось, как выглядит пост с конкретным изображением, его всегда можно изменить. Нажмите на команду /открепить медиафайл и проделайте все заново.

3. Добавить реакции к посту

Кликните по команде /добавить реакции и выберите эмоджи (не более шести на один пост, разделяя каждый через /). Посмотрите, как визуально улучшилось оформление поста.

После публикации вы увидите рядом с каждым постом эмоджи для голосования и количество кликов по ним от пользователей.

4. Добавить URL-кнопки

Выберите команду /добавить URL-кнопки и отправьте боту текстовое сообщение со ссылками, разделенные дефисом «-». Вот так это будет выглядеть.

После нажатия на кнопку подписчик попадет на указанный сайт.

5. Опубликовать пост

После подготовки поста нажимите «Далее».

Вы увидите меню с несколькими вариантами публикации:

«Опубликовать» — при нажатии на команду пост публикуется в ваш канал сразу же после повторного подтверждения, это страхует от случайных публикаций недоработанных черновиков;

«Задать таймер для удаления» — укажите количество часов, через которое пост автоматически удалится;

«Отложить» — тот самый любимый отложенный постинг в любой день и время.

«Редактируем опубликованный пост» — если после публикации вы обнаружили опечатку или некорректную ссылку, вызовите бота и в меню нажмите «Редактировать». После этого перешлите боту сообщение, которое нужно отредактировать. Отправьте исправленный вариант поста, сохраните изменения и пост автоматически обновится.

6. Посмотреть статистику

Выберите команду «Статистика» и нажмите на название канала.





Бот покажет количество подписавшихся/отписавшихся пользователей за месяц и за неделю.



Готово! Теперь вы умеете самостоятельно создавать собственного бота в Telegram. Если возникнут вопросы, с радостью отвечу в комментариях.