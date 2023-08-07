25 найбільших телеграм-каналів в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення росії український медіапростір зазнав суттєвих змін. Серед іншого це стосується популярності месенджера Telegram. Його сьогодні можна назвати зручним і загальнодоступним майданчиком для отримання інформації, канали в якому обійшли за популярністю класичні ЗМІ. Не дивно, що провідні видання, зокрема Українська правда, Європейська правда, Дзеркало тижня, присутні в телеграмі. Вони популярні, але не топові. Власне я вирішила зібрати якраз найпопулярніші серед українців. Як і у добірці 30 топових авторських бізнес блогів , це не суб’єктивна думка, а аналіз важливих для ефективності телеграм-каналу метрик.

За якими критеріями аналізували, що на цих каналах публікують і яких джерел краще уникати — читайте далі.

Критерії аналізу телеграм-каналів

Найбільші українські телеграм-канали аналізувала за наступними критеріями:

Контент — напрям і наповнення. Важливий, щоб знайти релевантну ЦА. Середнє охоплення за 24 години. Завдяки цьому критерію можна бачити, наскільки активні підписники, чи є їхня накрутка. ER — відсоток залучення підписників. Показує зацікавленість аудиторії контентом і дає розуміння, чи варто рекламувати певний продукт на певному каналі. Щоб вирахувати:

[обсяг переглядів / на кількість підписників] * 100%

Середня кількість постів на добу. Що більше постів, то більше рекламних місць. Рахуємо, скільки рекламний пост може пробути в топі завдяки останньому посту, щоб зібрати найбільшу кількість охоплень від потенційного підписника. Присутність реклами. Якщо шукаєте ефективні майданчики для реклами, залишили для вас підказки. Збори на потреби військових. Показує, наскільки телеграм-канал активно працює для наближення перемоги України. Це підвищує довіру до команди каналу. Мова дописів. Дозволяє побачити загальну тенденцію і зрозуміти подальшу перспективу, як для україномовних каналів, так і для україномовних спеціалістів.

Якщо говорити виключно про критерії кількості й ефективності, у цей список теоретично потрапляють проросійські канали: «Легитимный», «Резидент», а також канал оголошеного в розшук СБУ Анатолія Шарія. Але моя порада як спеціаліста з Telegram Promotion — ігнорувати їхнє існування, бо тільки так ми можемо впливати на їхню популярність, заробіток на українцях і вплив на масову свідомість.

Висвітлюються актуальні події України, українські й російські інфоприводи, час від часу також міжнародні. Присутня особиста думка адміністраторів. Політичні новини розмежовуються контентом, не пов’язаним із політичною ситуацією.

Аудиторія: 2 779 900.

Напрям контенту: політика, новини.

Середні охоплення на каналі за 24 год: 1 009 900.

ER:36,32%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 40.

Реклама: є.

Мова дописів: українська, російська.

Публікують українські й російські інфоприводи. Деякі пости в сатиричному стилі. Велика кількість постів щодня через повідомлення про вибухи і тривоги, як в Україні, так і в рф.

Аудиторія: 1 711 700.

Напрям контенту: політика, новини.

Середні охоплення за 24 год: 473 100.

ER: 27,63%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 70.

Реклама: є.

Мова дописів: переважно російська, зрідка бувають дописи українською.

Інсайди, політика України, а також росії. Переважно зберігають публіцистичний стиль дописів, але зустрічаються також сатиричні — містять розважальний контент.

Аудиторія: 1 357 700.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 328 000.

ER: 24,15%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 40.

Реклама: є.

Мова дописів: українська, російські цитати мовою оригіналу.

Канал висвітлює останні події України і російської федерації. Частково зберігають публіцистичний стиль дописів, є також дописи в сатиричному стилі. До речі, я почала збирати цю добірку ще в червні, і тоді назва калану була ще російською. На момент публікації вони вирішили перекласти свою назву.

Аудиторія: 1 300 100.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 378 500.

ER: 29,11%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 70.

Реклама: є збори на військові потреби, реклама інших каналів.

Мова дописів: українська, цитати російською залишають мовою оригіналу.

На каналі висвітлюють політичні новини України і російської федерації. Стиль дописів публіцистичний і сатиричний. Велика кількість постів через повідомлення про вибухи й тривоги.

Аудиторія: 1 298 000.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 450 600.

ER: 34,71%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 60.

Реклама: є.

Мова дописів: російська.

Канал переважно висвітлює українські й російські події. Є сатиричний контент, а також розважальні новини.

Аудиторія: 1 179 500.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 377 100.

ER: 31,97%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 19.

Реклама: є.

Мова дописів: російська.

Тут дописи про українську, російську й міжнародну політику. Автор пише стисло, короткими повідомленнями. На каналі присутня суб’єктивна думка Ігоря Лаченкова. Веде канал як авторський блог.

Аудиторія: 1 164 300.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 619 300.

ER: 53,19%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 35.

Реклама: немає.

Мова дописів: українська.

Про Україну, російську федерацію і світ. Крім новин є розважальний контент. Велика кількість постів через повідомлення про тривоги й вибухи.

Аудиторія: 1 050 400.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 329 600.

ER: 31,37%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 50.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

Про Україну, росію й світ. Дописи у публіцистичному і сатиричному стилях.

Аудиторія: 1 005 700.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 304 900.

ER: 30,31%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 33.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

Висвітлюють новини України і російської федерації. Дописи у публіцистичному та сатиричному стилях. Велика кількість постів через повідомлення про вибухи, ракети й тривоги. Багато постів уночі.

Аудиторія: 1 005 000.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 177 100.

ER: 17,62%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 45.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

Висвітлюють новини України і російської федерації. Переважно канал ведуть у публіцистичному стилі, проте є й сатиричні дописи. Зустрічаються не пов’язані із загальною тематикою каналу дописи.

Велика кількість постів через повідомлення про вибухи, ракети й тривоги. Багато постів уночі.

Аудиторія: 995 200.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 181 600.

ER: 18,24%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 80.

Реклама: є.

Мова дописів: переважно українська, зустрічаються дописи російською.

Висвітлюють події України і Києва. Переважно у публіцистичному стилі. Також публікують новини розважального характеру в межах загальної тематики. Використовують контент читачів. Велика кількість постів через повідомлення про вибухи, ракети й тривоги. Значна частина постів уночі.

Аудиторія: 983 400.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 487 700.

ER: 49,59%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 105.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

Висвітлюють новини України і російської федерації. Переважно канал ведуть у публіцистичному стилі.

Аудиторія: 976 100.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 229 400.

ER: 23,50%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 55.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

Публікують програми ТСН від каналу «1+1». Пишуть загалом лише політичні новини України й світу.

Аудиторія: 959 900.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 254 600.

ER: 26,52%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 70.

Реклама: є, також є оголошення про збори на військові потреби.

Мова дописів: українська.

Офіційний канал Президента України, на якому викладають дописи з промовами президента, інформацією про зустрічі, фотографії з війни, реакції на атаки з боку рф.

Аудиторія: 927 900.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 142 200.

ER: 15,32%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 5.

Реклама: немає.

Мова дописів: українська, дублюється англійською.

Висвітлюють події України і Києва переважно у публіцистичному стилі. Новини розмежовують дописами про Київ розважального характеру.

Аудиторія: 809 500.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 328 200.

ER: 40,54%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 25.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

Сатиричні дописи про те, що відбувається в російській федерації або в лавах збройних сил рф. Канал висміює країну-окупанта.

Аудиторія: 792 300.

Напрям контенту: новини, політика, розваги.

Середні охоплення за 24 год: 218 900.

ER: 27,62%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 10.

Реклама: є, переважно реклама зовнішніх сайтів.

Мова дописів: українська.

Новини України і російської федерації у публіцистичному стилі, а також пов’язані з російсько-українською війною новини світу.

Аудиторія: 755 500.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 228 700.

ER: 30,27%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 25.

Реклама: є.

Мова дописів: українська.

Окрім дописів на військово-політичну тему, є дописи власне про потреби армії, новини про наявність або нестачу військової амуніції. Канал ведеться як авторський блог.

Аудиторія: 743 500.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 433 200.

ER: 58,26%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 20.

Реклама: є збори на потреби військових.

Мова дописів: російська, українська.

Висвітлюють політичні події на просторі України і російської федерації, а також пов’язані з ними у світовому медіапросторі. Дописи у публіцистичному стилі.

Аудиторія: 742 200.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 150 900.

ER: 20,33%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 40.

Реклама: немає.

Мова дописів: українська.

Політичні події в межах території України і російської федерації. Зберігають публіцистичний стиль, новини подеколи розмежовують позитивним розважальним контентом.

Аудиторія: 715 600.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 192 800.

ER: 26,94%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 50.

Реклама: немає.

Мова дописів: російська, репостять канали українською мовою.

Тут знайдете інформацію про політичні події на території України і російської федерації, а також інших країн щодо війни. Дописи у публіцистичному стилі.

Аудиторія: 691 000.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 162 900.

ER: 23,57%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 60.

Реклама: Є. Орієнтовна вартість 33 300 на місяць.

Мова дописів: українська.

Дописи виключно про початок та відбій повітряної тривоги в Україні. Також інформація про ракетні атаки. Жодної іншої інформації в стрічці телеграм-каналу немає.

Аудиторія: 664 900.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 229 400.

ER: 34,5%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 145.

Реклама: немає.

Мова дописів: українська.

Повна назва каналу трохи екстравагантніша, про що свідчать і зображення з каналу. Тут подають новини Одеси переважно в сатиричному стилі. Є розважальний контент.

Аудиторія: 664 100.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 259 000.

ER: 39%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 20.

Реклама: є.

Мова дописів: російська.

Ключові новини Миколаєва в публіцистичному стилі. Трапляються сатиричні дописи російською.

Аудиторія: 644 180.

Напрям контенту: новини, політика.

Середні охоплення за 24 год: 224 800.

ER: 34,89%.

Середня кількість постів на каналі на добу: 12.

Реклама: немає, є розміщення контактів рятувальних організацій.

Мова дописів: українська, часом російська.

*інформація про канали актуальна на 05.06.2023.

Замість висновків

Ринок Telegram у медіапросторі України лише зростає. На сьогодні близько 10 каналів мають понад мільйон підписників. Ще 5 — більше 900 тисяч.

Більшість каналів нарощує аудиторію завдяки рекламі в конкурентів. Лише деякі, як-от «Лачен пише» або «Zelenskiy / Official», залучають аудиторію завдяки впізнаваному імені офіційного власника каналу. Інші ж українські телеграм-канали мають схожі назви і використовують популярні слова-ключі в медіапросторі: новини, Україна, онлайн, Київ. Вони не мають унікальності, навколо якої можна розвивати канал.

Серед 25 найпопулярніших каналів:

16 ведуть українською мовою, два — залишають цитати російською;

6 каналів ведуть частково українською, частково російською мовами;

3 канали ведуть російською мовою.

Таким чином телеграм-канали задовольняють мовні потреби наших співгромадян, які усе частіше надають перевагу українськомовним джерелам інформації.

Як приклад українізації онлайн — один із каналів вирішив змінити назву на українську, допоки ця стаття готувалась до публікації.

Креативні спеціалісти Netpeak з команди Telegram Promotion із ведення та просування телеграм-каналів надаватимуть дедалі більше якісної аналітичної інформації про цей месенджер. Якщо бажаєте отримати аналіз будь-якої пов’язаної з Telegram сфери, звертайтеся до команди.