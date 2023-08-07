25 найбільших телеграм-каналів в Україні
Після початку повномасштабного вторгнення росії український медіапростір зазнав суттєвих змін. Серед іншого це стосується популярності месенджера Telegram. Його сьогодні можна назвати зручним і загальнодоступним майданчиком для отримання інформації, канали в якому обійшли за популярністю класичні ЗМІ. Не дивно, що провідні видання, зокрема Українська правда, Європейська правда, Дзеркало тижня, присутні в телеграмі. Вони популярні, але не топові. Власне я вирішила зібрати якраз найпопулярніші серед українців. Як і у добірці
За якими критеріями аналізували, що на цих каналах публікують і яких джерел краще уникати — читайте далі.
Критерії аналізу телеграм-каналів
Найбільші українські телеграм-канали аналізувала за наступними критеріями:
- Контент — напрям і наповнення. Важливий, щоб знайти релевантну ЦА.
- Середнє охоплення за 24 години. Завдяки цьому критерію можна бачити, наскільки активні підписники, чи є їхня накрутка.
- ER — відсоток залучення підписників. Показує зацікавленість аудиторії контентом і дає розуміння, чи варто рекламувати певний продукт на певному каналі. Щоб вирахувати:
[обсяг переглядів / на кількість підписників] * 100%
- Середня кількість постів на добу. Що більше постів, то більше рекламних місць. Рахуємо, скільки рекламний пост може пробути в топі завдяки останньому посту, щоб зібрати найбільшу кількість охоплень від потенційного підписника.
- Присутність реклами. Якщо шукаєте ефективні майданчики для реклами, залишили для вас підказки.
- Збори на потреби військових. Показує, наскільки телеграм-канал активно працює для наближення перемоги України. Це підвищує довіру до команди каналу.
- Мова дописів. Дозволяє побачити загальну тенденцію і зрозуміти подальшу перспективу, як для україномовних каналів, так і для україномовних спеціалістів.
Якщо говорити виключно про критерії кількості й ефективності, у цей список теоретично потрапляють проросійські канали: «Легитимный», «Резидент», а також канал оголошеного в розшук СБУ Анатолія Шарія. Але моя порада як спеціаліста з Telegram Promotion — ігнорувати їхнє існування, бо тільки так ми можемо впливати на їхню популярність, заробіток на українцях і вплив на масову свідомість.
1. Труха⚡️Украина
Висвітлюються актуальні події України, українські й російські інфоприводи, час від часу також міжнародні. Присутня особиста думка адміністраторів. Політичні новини розмежовуються контентом, не пов’язаним із політичною ситуацією.
Аудиторія: 2 779 900.
Напрям контенту: політика, новини.
Середні охоплення на каналі за 24 год: 1 009 900.
ER:36,32%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 40.
Реклама: є.
Мова дописів: українська, російська.
2. Украина Сейчас: новости, война, Россия
Публікують українські й російські інфоприводи. Деякі пости в сатиричному стилі. Велика кількість постів щодня через повідомлення про вибухи і тривоги, як в Україні, так і в рф.
Аудиторія: 1 711 700.
Напрям контенту: політика, новини.
Середні охоплення за 24 год: 473 100.
ER: 27,63%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 70.
Реклама: є.
Мова дописів: переважно російська, зрідка бувають дописи українською.
3. Україна Online
Інсайди, політика України, а також росії. Переважно зберігають публіцистичний стиль дописів, але зустрічаються також сатиричні — містять розважальний контент.
Аудиторія: 1 357 700.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 328 000.
ER: 24,15%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 40.
Реклама: є.
Мова дописів: українська, російські цитати мовою оригіналу.
4. Реальна Війна | Україна
Канал висвітлює останні події України і російської федерації. Частково зберігають публіцистичний стиль дописів, є також дописи в сатиричному стилі. До речі, я почала збирати цю добірку ще в червні, і тоді назва калану була ще російською. На момент публікації вони вирішили перекласти свою назву.
Аудиторія: 1 300 100.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 378 500.
ER: 29,11%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 70.
Реклама: є збори на військові потреби, реклама інших каналів.
Мова дописів: українська, цитати російською залишають мовою оригіналу.
5. Инсайдер UA
На каналі висвітлюють політичні новини України і російської федерації. Стиль дописів публіцистичний і сатиричний. Велика кількість постів через повідомлення про вибухи й тривоги.
Аудиторія: 1 298 000.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 450 600.
ER: 34,71%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 60.
Реклама: є.
Мова дописів: російська.
6. Всевидящее ОКО Украина
Канал переважно висвітлює українські й російські події. Є сатиричний контент, а також розважальні новини.
Аудиторія: 1 179 500.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 377 100.
ER: 31,97%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 19.
Реклама: є.
Мова дописів: російська.
7. Лачен пише
Тут дописи про українську, російську й міжнародну політику. Автор пише стисло, короткими повідомленнями. На каналі присутня суб’єктивна думка Ігоря Лаченкова. Веде канал як авторський блог.
Аудиторія: 1 164 300.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 619 300.
ER: 53,19%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 35.
Реклама: немає.
Мова дописів: українська.
8. Телеграмна служба новин - Україна
Про Україну, російську федерацію і світ. Крім новин є розважальний контент. Велика кількість постів через повідомлення про тривоги й вибухи.
Аудиторія: 1 050 400.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 329 600.
ER: 31,37%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 50.
Реклама: є.
Мова дописів: українська.
9. Батальон «Монако»
Про Україну, росію й світ. Дописи у публіцистичному і сатиричному стилях.
Аудиторія: 1 005 700.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 304 900.
ER: 30,31%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 33.
Реклама: є.
Мова дописів: українська.
10. Top News | (Війна, Україна, Новини)
Висвітлюють новини України і російської федерації. Дописи у публіцистичному та сатиричному стилях. Велика кількість постів через повідомлення про вибухи, ракети й тривоги. Багато постів уночі.
Аудиторія: 1 005 000.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 177 100.
ER: 17,62%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 45.
Реклама: є.
Мова дописів: українська.
11. Україна⚡️Новини⚡️Війна
Висвітлюють новини України і російської федерації. Переважно канал ведуть у публіцистичному стилі, проте є й сатиричні дописи. Зустрічаються не пов’язані із загальною тематикою каналу дописи.
Велика кількість постів через повідомлення про вибухи, ракети й тривоги. Багато постів уночі.
Аудиторія: 995 200.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 181 600.
ER: 18,24%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 80.
Реклама: є.
Мова дописів: переважно українська, зустрічаються дописи російською.
12. Реальный Киев | Новости Украина
Висвітлюють події України і Києва. Переважно у публіцистичному стилі. Також публікують новини розважального характеру в межах загальної тематики. Використовують контент читачів. Велика кількість постів через повідомлення про вибухи, ракети й тривоги. Значна частина постів уночі.
Аудиторія: 983 400.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 487 700.
ER: 49,59%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 105.
Реклама: є.
Мова дописів: українська.
13. Український Телеграм
Висвітлюють новини України і російської федерації. Переважно канал ведуть у публіцистичному стилі.
Аудиторія: 976 100.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 229 400.
ER: 23,50%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 55.
Реклама: є.
Мова дописів: українська.
14. ТСН новини / ТСН.ua
Публікують програми ТСН від каналу «1+1». Пишуть загалом лише політичні новини України й світу.
Аудиторія: 959 900.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 254 600.
ER: 26,52%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 70.
Реклама: є, також є оголошення про збори на військові потреби.
Мова дописів: українська.
15. Zelenskiy / Official
Офіційний канал Президента України, на якому викладають дописи з промовами президента, інформацією про зустрічі, фотографії з війни, реакції на атаки з боку рф.
Аудиторія: 927 900.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 142 200.
ER: 15,32%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 5.
Реклама: немає.
Мова дописів: українська, дублюється англійською.
16. Київ INFO | Новини Україна
Висвітлюють події України і Києва переважно у публіцистичному стилі. Новини розмежовують дописами про Київ розважального характеру.
Аудиторія: 809 500.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 328 200.
ER: 40,54%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 25.
Реклама: є.
Мова дописів: українська.
17. Боже, яке кончене!
Сатиричні дописи про те, що відбувається в російській федерації або в лавах збройних сил рф. Канал висміює країну-окупанта.
Аудиторія: 792 300.
Напрям контенту: новини, політика, розваги.
Середні охоплення за 24 год: 218 900.
ER: 27,62%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 10.
Реклама: є, переважно реклама зовнішніх сайтів.
Мова дописів: українська.
18. ППО - News Новини
Новини України і російської федерації у публіцистичному стилі, а також пов’язані з російсько-українською війною новини світу.
Аудиторія: 755 500.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 228 700.
ER: 30,27%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 25.
Реклама: є.
Мова дописів: українська.
19. Николаевский Ванёк
Окрім дописів на військово-політичну тему, є дописи власне про потреби армії, новини про наявність або нестачу військової амуніції. Канал ведеться як авторський блог.
Аудиторія: 743 500.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 433 200.
ER: 58,26%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 20.
Реклама: є збори на потреби військових.
Мова дописів: російська, українська.
20. Ukraine NOW
Висвітлюють політичні події на просторі України і російської федерації, а також пов’язані з ними у світовому медіапросторі. Дописи у публіцистичному стилі.
Аудиторія: 742 200.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 150 900.
ER: 20,33%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 40.
Реклама: немає.
Мова дописів: українська.
21. Україна 24/7
Політичні події в межах території України і російської федерації. Зберігають публіцистичний стиль, новини подеколи розмежовують позитивним розважальним контентом.
Аудиторія: 715 600.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 192 800.
ER: 26,94%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 50.
Реклама: немає.
Мова дописів: російська, репостять канали українською мовою.
22. НОВИНА | Україна | Війна
Тут знайдете інформацію про політичні події на території України і російської федерації, а також інших країн щодо війни. Дописи у публіцистичному стилі.
Аудиторія: 691 000.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 162 900.
ER: 23,57%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 60.
Реклама: Є. Орієнтовна вартість 33 300 на місяць.
Мова дописів: українська.
23. Карта повітряних тривог
Дописи виключно про початок та відбій повітряної тривоги в Україні. Також інформація про ракетні атаки. Жодної іншої інформації в стрічці телеграм-каналу немає.
Аудиторія: 664 900.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 229 400.
ER: 34,5%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 145.
Реклама: немає.
Мова дописів: українська.
24. Хуdessa
Повна назва каналу трохи екстравагантніша, про що свідчать і зображення з каналу. Тут подають новини Одеси переважно в сатиричному стилі. Є розважальний контент.
Аудиторія: 664 100.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 259 000.
ER: 39%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 20.
Реклама: є.
Мова дописів: російська.
25. Віталій Кім / Миколаївська ОДА
Ключові новини Миколаєва в публіцистичному стилі. Трапляються сатиричні дописи російською.
Аудиторія: 644 180.
Напрям контенту: новини, політика.
Середні охоплення за 24 год: 224 800.
ER: 34,89%.
Середня кількість постів на каналі на добу: 12.
Реклама: немає, є розміщення контактів рятувальних організацій.
Мова дописів: українська, часом російська.
*інформація про канали актуальна на 05.06.2023.
Замість висновків
Ринок Telegram у медіапросторі України лише зростає. На сьогодні близько 10 каналів мають понад мільйон підписників. Ще 5 — більше 900 тисяч.
Більшість каналів нарощує аудиторію завдяки рекламі в конкурентів. Лише деякі, як-от «Лачен пише» або «Zelenskiy / Official», залучають аудиторію завдяки впізнаваному імені офіційного власника каналу. Інші ж українські телеграм-канали мають схожі назви і використовують популярні слова-ключі в медіапросторі: новини, Україна, онлайн, Київ. Вони не мають унікальності, навколо якої можна розвивати канал.
Серед 25 найпопулярніших каналів:
- 16 ведуть українською мовою, два — залишають цитати російською;
- 6 каналів ведуть частково українською, частково російською мовами;
- 3 канали ведуть російською мовою.
Таким чином телеграм-канали задовольняють мовні потреби наших співгромадян, які усе частіше надають перевагу українськомовним джерелам інформації.
Як приклад українізації онлайн — один із каналів вирішив змінити назву на українську, допоки ця стаття готувалась до публікації.
Креативні спеціалісти Netpeak з команди Telegram Promotion із ведення та просування телеграм-каналів надаватимуть дедалі більше якісної аналітичної інформації про цей месенджер. Якщо бажаєте отримати аналіз будь-якої пов’язаної з Telegram сфери, звертайтеся до команди.
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