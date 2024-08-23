Як привести понад 2500 лідів через Telegram Ads — кейс Antischool Online

Telegram впевнено тримає звання одного з найпопулярніших месенджерів в останні роки. Його використовують для приватного спілкування, навчання, пошуку інформації, новин та ведення бізнесу.

Telegram Ads — крутий інструмент для залучення нової аудиторії та збільшення трафіку на сайт. У цьому кейсі ми розповімо, як команда фахівців використовувала Telegram Ads для досягнення маркетингових цілей Antischool Online.

Проєкт: Antischool Online. Період просування: 12.01.2024 — 31.05.2024. Регіон просування: Україна. Послуга: Telegram Ads. Команда проєкту: Максим Цап, Head of Telegram Promotion; Оксана Демечева, Client Project Manager; Антон Гембарський, Team Lead команди Telegram Ads; Владислава Сарбаш, PPC Specialist.

Хто наш партнер

Antischool Online — онлайн-школа, яка пропонує новий підхід до вивчення англійської мови. Це не чергові курси із застарілими шаблонами. Команда розробила сучасні навчальні програми, які адаптовані під потреби й рівень кожного студента. Жодної нудьги, лише актуальний контент і цікаві практики, що гарантують результат.

Antischool Online випустили понад 60 000 студентів та отримали тисячі позитивних відгуків.

Цілі просування

Залучити нову цільову аудиторію на сайт за допомогою Telegram Ads. Протестувати новий рекламний інструмент.

Дії команди

Команда Telegram Ads ретельно вивчила проєкт, проаналізувавши посадкові сторінки, пропозиції й акції. Після цього ми розробили комплексну стратегію просування з рекламними меседжами для кожної посадкової сторінки: доросла аудиторія, дитяча аудиторія та телеграм-бот.

Antischool Online стали першими у своїй ніші, хто почав просування за допомогою Telegram Ads.

Спочатку ми зосередилися на таргетингу в тематиці Foreign Language Learning, що є пріоритетною й актуальною для партнера. Вже за перший місяць вдалося залучити значну кількість лідів за хорошою вартістю, що свідчить про ефективність стратегії і правильний вибір цільової аудиторії. Проаналізувавши статистику, ми переглянули стратегію для масштабування та максимізації результатів.

Аналіз результатів за місяць співпраці

На основі аналізу рекламної кампанії за місяць, ми розширили таргет на додаткові тематики, щоб охопити нову аудиторію та масштабуватись. Команда пильно відстежувала ефективність реклами: підтримувала постійний зв’язок з партнером і, маючи доступ до його внутрішньої CRM-системи, щоденного аналізувала дані за рекламними оголошеннями.

Просування телеграм-боту в Telegram Ads

Однією з найбільш вдалих ініціатив стало просування телеграм-боту для тестування рівня англійської мови. Його ретельно продуманий сценарій відразу зацікавив аудиторію та спонукав проходити тест.

Після виконання завдань кожен учасник миттєво отримував результат, персональні рекомендації і матеріали для подальшого безплатного навчання.

Для максимальної ефективності до рекламних оголошень з посиланням на бот ми додавали унікальні deeplink. Це дозволило детальніше відстежувати показники окремих кампаній, глибше аналізувати специфіку залученої аудиторії та корегувати стратегії для підвищення конверсії.

Наша команда вперше, в рамках Тelegram Ads, протестувала оголошення на телеграм-бот в освітній ніші.

Таргет на популярні цільові канали для українців за кордоном (Target Specific Channels)

Ця унікальна можливість Telegram Ads дозволила охопити українську аудиторію, яка перебуває за межами країни або планує переїзд.

За допомогою сервісу Telemetrio ми підібрали список цільових каналів Канади, Великобританії, Ірландії та інших країн Європи, які ведуться українською мовою.

Ці кампанії продемонстрували хороші показники з CTR понад 1%, і ми отримали якісні цільові ліди.

Таргет на новинні канали

Додатково тестували таргет на новинні канали, але результати виявилися незадовільними, тому ці кампанії ми призупинили.

База номерів

Також наша команда запропонувала пропрацювати базу номерів. Від команди Antischool ми отримали окремі бази, які були зібрані через форми заявок на їхньому сайті. Розподілили їх на такі аудиторії:

Дитяча аудиторія (без придбаного навчання). Доросла аудиторія (без придбаного навчання). Активні клієнти.

Важливо: Усі бази номерів проходять хешування SHA-256. Це одностороннє хешування даних та протоколів, яке: не може конвертуватися у зворотному напрямку;

забезпечує захист даних через неможливість дешифрації.

При створенні рекламних оголошень для аудиторії, яка не придбала навчання, ми виключали активну базу номерів, щоб уникнути повторного таргетування на наявних клієнтів.

В цих рекламних кампаніях отримали високі показники ефективності й цільові ліди.

Логотип бренду в оголошеннях та Premium Emoji

Завдяки можливостям Telegram Ads ми додавали брендове лого й Premium Emoji до рекламних оголошень. Це позитивно вплинуло на взаємодію користувача з рекламою, оголошення привернули до себе більше уваги й дали кращі результати.

Але при додаванні лого або emoji мінімальний CPM на платформі (1,5 євро) змінювався:

оголошення з Premium Emoji — +20% CPM від мінімальної ставки або 1,8 євро;

оголошення із зображенням, тобто з аватаркою каналу або логотипом сайту, +30% CPM від мінімальної ставки або 1,95 євро.

На шляху масштабування траплялися певні виклики. Однак завдяки постійному тестуванню гіпотез, пошуку нових ефективних каналів для таргетингу і нової аудиторії, ми подолали ці труднощі.

Системна звітність

Важливим елементом співпраці є надання партнеру максимально деталізованої статистики й аналітики. Зусиллями наших фахівців ми реалізували зручне та автоматичне вивантаження звітів з кабінету Telegram Ads .

Актуальні дані рекламних кампаній доступні партнеру в Looker Studio, фільтри допомагають зрозуміти чітку картину за окремими кампаніями або оголошеннями. Це дозволяє слідкувати за всіма рекламними оголошеннями практично в реальному часі.

Додатково ми фіксуємо всі результати в окремому документі, який адаптований під запит партнера. Там дані оновлюються щодня.

Результати просування

Основною метою просування було збільшення трафіку на сайт і залучення лідів за допомогою Telegram Ads.

За 5 місяців співпраці ми отримали:

2 693 ліди;

середню вартість ліда 7,16 євро;

12 602 459 переглядів реклами;

86 188 переходів з оголошень.

Відгуки про співпрацю

Станіслав Кравцов, CEO Antischool Online

Протягом усього періоду взаємодії команда Netpeak зарекомендувала себе як надійний партнер. Хочу відзначити їхній професійний та відповідальний підхід до виконання поставлених завдань, а також готовність оперативно реагувати на наші запити. Налагоджена комунікація, взаємна довіра та чітке розуміння наших потреб стали головними рушіями в нашій співпраці.

Оксана Демечева, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

В роботі над проєктом дуже важлива не тільки робота спеціалістів, але і співпраця з командою партнера — це завжди приводить до кращих результатів. І це якраз наш випадок. Команда Antischool була відкрита до тестувань нових гіпотез, створювала нові різноманітні офери та надавала розширений зворотний зв’язок за результатами, що дуже допомагало в роботі. Відчувалось, що ми одна команда.

Владислава Сарбаш, PPC Specialist в Netpeak Ukraine

За період нашої співпраці я хочу відзначити злагоджену та зацікавлену роботу з командою Antischool. Хочу подякувати їм за швидкий та конструктивний зворотний зв’язок, підтримку всіх наших ідей та пропозицій, налагоджену командну роботу, яка сприяла успіху нашої співпраці. Наші робочі відносини будувались на взаємній довірі та спільному прагненні досягати кращих результатів. Це дозволило нам комфортно співпрацювати довгий час, та продовжувати роботу й зараз.

Висновок