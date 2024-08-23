Как привести более 2500 лидов через Telegram Ads — кейс Antischool Online

Как привести более 2500 лидов через Telegram Ads — кейс Antischool Online

Telegram уверенно держит звание одного из самых популярных мессенджеров в последние годы. Его используют для частного общения, обучения, поиска информации, новостей и ведения бизнеса.

Telegram Ads — крутой инструмент для привлечения новой аудитории и увеличения трафика на сайт. В этом кейсе мы расскажем, как команда специалистов использовала Telegram Ads для достижения маркетинговых целей Antischool Online.

Проект: Antischool Online. Период продвижения: 12.01.2024 — 31.05.2024. Регион продвижения: Украина. Услуга: Telegram Ads. Команда проекта: Максим Цап, Head of Telegram Promotion; Оксана Демечева, Client Project Manager; Антон Гембарский, Team Lead команды Telegram Ads; Владислава Сарбаш, PPC Specialist.

Кто наш партнер

Antischool Online — онлайн школа, которая предлагает новый подход к изучению английского языка. Это не очередные курсы с устаревшими шаблонами. Команда разработала современные учебные программы, адаптированные под потребности и уровень каждого студента. Никакой скуки, только актуальный контент и интересные практики, которые гарантируют результат.

Antischool Online выпустили более 60 000 студентов и получили тысячи положительных отзывов.

Цели продвижения

Привлечь новую целевую аудиторию с помощью Telegram Ads на сайт. Протестировать новый рекламный инструмент.

Действия команды

Команда Telegram Ads тщательно изучила проект, проанализировав посадочные страницы, предложения и акции. После этого мы разработали комплексную стратегию продвижения с рекламными месседжами для каждой посадочной страницы: взрослая аудитория, детская аудитория и телеграм-бот.

Antischool Online стали первыми в своей нише, кто начал продвижение с помощью Telegram Ads.

Изначально мы сосредоточились на таргетинге в тематике Foreign Language Learning, которая является приоритетной и актуальной для партнера. Уже за первый месяц удалось привлечь значительное количество лидов по хорошей стоимости, что свидетельствует об эффективности стратегии и правильном выборе целевой аудитории. Проанализировав статистику, мы пересмотрели стратегию для масштабирования и максимизации результатов.

Анализ результатов за месяц сотрудничества

На основе анализа рекламной кампании за месяц, мы расширили таргет на дополнительные тематики, чтобы охватить новую аудиторию и масштабироваться. Команда пристально отслеживала эффективность рекламы: поддерживала постоянную связь с партнером и, имея доступ к его внутренней CRM-системе, ежедневно анализировала данные по рекламным объявлениям.

Продвижение телеграм-бота в Тelegram Ads

Одной из самых удачных инициатив в рекламных объявлениях стало продвижение телеграм-бота для тестирования уровня английского языка. Его тщательно продуманный сценарий сразу заинтересовал аудиторию и побудил проходить тест.

После выполнения заданий каждый участник мгновенно получал результат, персональные рекомендации и материалы для дальнейшего бесплатного обучения.

Для максимальной эффективности к рекламным объявлениям со ссылкой на бот мы добавляли уникальные deeplink. Это позволило детальнее отслеживать показатели отдельных кампаний, глубже анализировать специфику привлеченной аудитории и корректировать стратегии для повышения конверсии.

Наша команда впервые, в рамках Тelegram Ads, протестировала объявления на бот в образовательной нише.

Таргет на популярные целевые каналы для украинцев за рубежом (Target Specific Channels)

Эта уникальная возможность Telegram Ads позволила охватить украинскую аудиторию, которая находится за пределами страны или планирует переезд.

С помощью сервиса Telemetrio мы подобрали список целевых каналов Канады, Великобритании, Ирландии и других стран Европы, которые ведутся на украинском языке.

Эти кампании продемонстрировали хорошие показатели с CTR более 1%, и мы получили качественные целевые лиды.

Таргет на новостные каналы

Дополнительно тестировали таргет на новостные каналы, но результаты оказались неудовлетворительными, поэтому эти кампании мы приостановили.

База номеров

Также наша команда предложила проработать базу номеров. От команды Antischool мы получили отдельные базы, которые были собраны через формы заявок на их сайте. Распределили их на следующие аудитории:

Детская аудитория (без приобретенного обучения). Взрослая аудитория (без приобретенного обучения). Активные клиенты.

Важно: Все базы номеров проходят хеширование SHA-256. Это одностороннее хеширование данных и протоколов, которое: не может конвертироваться в обратном направлении;

обеспечивает защиту данных из-за невозможности дешифрации.

При создании рекламных объявлений для аудитории, которая не приобрела обучение, мы исключали активную базу номеров, чтобы избежать повторного таргетирования на имеющихся клиентов.

В этих рекламных кампаниях получили высокие показатели эффективности и целевые лиды.

Логотип бренда в объявлениях и Premium Emoji

Благодаря возможностям Telegram Ads мы добавляли брендовое лого и Premium Emoji в рекламные объявления. Это положительно повлияло на взаимодействие пользователя с рекламой, объявления привлекли к себе больше внимания и дали лучшие результаты.

Но при добавлении лого или emoji минимальный CPM на платформе (1,5 евро) менялся:

объявления с Premium Emoji — +20% CPM от минимальной ставки или 1,8 евро;

объявления с изображением, то есть с аватаркой канала или логотипом сайта, +30% CPM от минимальной ставки или 1,95 евро.

На пути масштабирования случались определенные вызовы. Однако благодаря постоянному тестированию гипотез, поиску новых эффективных каналов для таргетинга и новой аудитории, мы преодолели эти трудности.

Системная отчетность

Важный элемент сотрудничества — предоставление партнеру максимально детализированной статистики и аналитики. Усилиями наших специалистов мы реализовали удобную и автоматическую выгрузку отчетов из кабинета Telegram Ads .

Актуальные данные рекламных кампаний доступны партнеру в Looker Studio, фильтры помогают понять четкую картину по отдельным кампаниям или объявлениям. Это позволяет следить за всеми рекламными объявлениями практически в реальном времени.

Дополнительно мы фиксируем все результаты в отдельном документе, который адаптирован под запрос партнера. Там данные обновляются ежедневно.

Результаты продвижения

Основной целью продвижения было увеличение трафика на сайт и привлечение лидов с помощью Telegram Ads.

За 5 месяцев сотрудничества мы получили:

2 693 лида;

среднюю стоимость лида 7,16 евро;

12 602 459 просмотров рекламы;

86 188 переходов по объявлениям.

Отзывы о сотрудничестве

Станислав Кравцов, CEO Antischool Online

На протяжении всего периода взаимодействия команда Netpeak зарекомендовала себя как надежный партнер. Хочу отметить их профессиональный и ответственный подход к выполнению поставленных задач, а также готовность оперативно реагировать на наши запросы. Налаженная коммуникация, взаимное доверие и четкое понимание наших потребностей стали главными двигателями в нашем сотрудничестве.

Оксана Демечева, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

В работе над проектом очень важна не только работа специалистов, но и сотрудничество с командой партнера — это всегда приводит к лучшим результатам и это как раз тот случай. Команда Antischool была открыта к тестированию новых гипотез, создавала новые разнообразные офферы и предоставляла расширенную обратную связь по результатам, что очень помогало в продвижении. Чувствовалось, что мы одна команда.

Владислава Сарбаш, PPC Specialist в Netpeak Ukraine

За период нашего сотрудничества я хочу отметить слаженную и заинтересованную работу с командой Antischool. Хочу поблагодарить их за быструю и конструктивную обратную связь, поддержку всех наших идей и предложений, налаженную командную работу, которая способствовала успеху нашего сотрудничества. Наши рабочие отношения строились на взаимном доверии и общем стремлении достигать лучших результатов. Это позволило нам комфортно сотрудничать долгое время, и продолжать работу и сейчас.

Заключение