11 фишек ведения бизнеса — минутка обучения от зрителей Big Money и Артема Бородатюка

В 2020 году в Big Money рассказали о Netpeak Group. Обычно гость шоу предлагает подписчикам и зрителям канала Евгения Черняка приз за активность под видео. Артем Бородатюк, сооснователь Netpeak предложил свою консультацию за лучшие универсальные (но простые и понятные) советы бизнесу, оставленные в комментариях. Публикуем пятерку лучших, по мнению Артема, и даем ещё пять лично от него.

Пять универсальных советов

«Нужно постоянно работать над увеличением скорости обратной связи от рынка. Важно, чтобы в результате наших действий накапливался какой-то результат: хороший или плохой, неважно. Чем быстрее обратная связь, тем быстрее мы понимаем, как нужно менять модель мира на более адекватную, и тем самым мы экономим самое дорогое — время».

Иван Палий, Product Manager в Boosta.

«Чтобы не тратить массу ресурсов на то же MVP — притворитесь, что продукт уже есть. Поставьте в меню новое блюдо/сервис/фичу и посмотрите, заказывают ли его».

Людмила Кукуету, контент-маркетолог в Trustee Wallet. Криптокошелек.

Кстати, почитайте посты по теме планирования бизнеса ещё до вложений в разработку, запуск и все на свете:

«Я считаю что один из самых важных навыков предпринимателя это копирайтинг (умение изъясняться в письменной форме). Я каждый день пишу письма клиентам, партнерам, другим предпринимателям, заметки команде, статьи, посты, посадочные и тд. От того, как я пишу, зависит успех того, что я делаю».

Александр Володарский, Co-Founder/CEO в Lemon.io.

Пример того, как важен навык копирайтинга для бизнеса

«В любой команде должен быть Лидер, который системно ставит цели и контролирует результаты».

Игорь Бетлий, сo-owner у Ptichkin Sad.

Истории лидерства — не истории успеха:

«Использовать принципы бережливого стартапа. Сначала понять спрос, потом вкладывать в производство. Сделать БЫСТРО продукт простой и «сырой», но ценный, чтобы понять готовы люди за такое платить или нет».

Юрий Погорлецкий, частный предприниматель.

Ещё пять универсальных (и не очень) советов от Артема Бородатюка

Каждый сотрудник должен быть сам себе проектный менеджер

Идея, найденная в книге «Кто. Решите вашу проблему номер 1» Джеффа Смарта и Рэнди Стрита — каждый сотрудник должен быть проджектом своей работы, своего процесса.

Любая часть вашей работы должна регулярно и постоянно трансформироваться и меняться. Не ок, если вы до сих пор работаете по мануалу, написанному 10 лет назад. Да, неплохо, что вы работаете и зарабатываете стабильно в течение многих лет, используя один и тот же алгоритм, но вполне вероятно, что однажды вы проиграете гонку.

MVP/стартапу нужно параллельно делать перформанс и бренд-маркетинг

Перформанс — SEO, PPC, SMM. Проще говоря, маркетинг, который можно посчитать.

SEO — канал не гарантированный. Можно совершать множество действий, чтобы получить позиции и трафик из поисковых систем, но вы не знаете наверняка, когда это получится, и получится ли, не будет ли каких-то проблем. Например, изменений алгоритмов, санкций.

Кстати, вот ещё один пост по теме:

Так что в перформансе не стоит ориентироваться на SEO, не ждите момента, когда добьётесь позиций, чтобы только потом начинать бренд-маркетинг.

С другой стороны, контекстная реклама, SMM проще и быстрее: пришел, заплатил — получил трафик.

Когда вы пришли к своему CAC (customer acquasition cost — стоимость привлечения клиента), вы не готовы платить больше. Если за канал придется платить больше — он не выгоден.

Если собраны все пользователи за оптимальную стоимость из всех доступных каналов, нужно искать другие каналы привлечения клиентов. И здесь можно «собирать яблоки, которые висят внизу» (ТикТок, Инста, Клабхаус, Телеграм) или заниматься рекламой бренда, которая снизит стоимость привлечения клиента.

Например, давать рекламу на телевидении. Это помогает бизнесу в разы снизить САС. Людям проще и легче пользоваться знакомым продуктом.

Поэтому, если есть возможность сразу делать и перформанс, и бренд, лучше так. Если нет, срывайте нижние плоды и потом переходите к бренд-маркетингу.

Чтобы продвигать узконишевые проекты, задействуйте инхаус и агентство

Кажется, что отдельные продукты и даже ниши похожи. Однако у каждого есть своя специфика.

В любом случае идеально, когда есть свои штатные специалисты (SEO, PPC) и внешние (агентство). Потому что у агентства шире кругозор. У специалистов в штате агентства больше опыта, они дольше работают с разными проектами.

И вот мы соединяем:

SEO-специалист в штате вдоль и поперек знает нишевые особенности. Он находится рядом с директором или сооснователем проекта, он живет этим проектом. SEO-специалист агентства, который не живет проектом, но знает больше инструментов и видит больше возможностей.

Собирайте данные ещё до того, как поняли, зачем это нужно вашему бизнесу

Анализ данных нужен тогда, когда у бизнеса появляются вопросы. Чтобы получить ответы, специалист интерпретирует большие массивы информации, собранной сервисами аналитики или в обычной таблице Google.

Получается, если на сегодня нет вопросов к своему бизнесу, не нужны ответы — и данные вроде как тоже. Ошибочное мнение.

Кейс: как проверить эффективность блога

Например, существует гипотеза, что продукту не нужен блог. Якобы он не влияет на конверсию — оттуда не приходят клиенты, не покупают ваше решение.

Такая история была когда-то с блогом Serpstat. Он привлекал мало трафика. При этом на развитие блога шли большие ресурсы.

Прекращать работу с контентом блога или наоборот тратить на это больше сил и денег? Для этого нужно проанализировать данные примерно за полгода. И они уже были.

Эксперты изучили эти данные и увидели: читатели блога больше платят, дольше работают с продуктом, среди них меньше churn (отток клиентов).

Итог — почитайте, как растили и развивали блог:

Так что собирайте данные ещё до того, как поняли, зачем и что вам нужно будет искать, считать, какую гипотезу проверять. Залейте всю информацию в базу данных. Например, Microsoft Power BI.

А еще постоянно задавайте себе вопрос: какие данные вам ещё могут понадобиться и начните их собирать.

Да, для интерпретации данных, принятия решения на их основании, понадобится аналитик. Для стартапа это может быть дорогим удовольствием и не самым оправданным вначале. Однако, круто, если такой специалист будет в команде.

Работайте над корпоративной культурой — внедряйте предельную честность, автоматизацию и фан

Существует много статей, книг о корпоративной культуре и том, почему важно уделять ей внимание. Например, «Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix». Здесь, в частности, много написано о радикальной честности между сотрудниками и руководством. И почему это важно, когда любой подчиненный может открыто выразить свое несогласие с решением топа. Можно также предложить альтернативу и точно знать, что твоё решение рассмотрят, обдумают.

При этом, если топ-менеджер примет другое решение, сотрудник не станет спорить.

Здесь работает принцип Джефа Безоса — «Disagree and commit». То есть, да, я не согласен, мы подискутировали, но мы в одной команде, я в твоем отделе и все сделаю, не буду саботировать.

Что ещё помогает создать благоприятную атмосферу и наладить процессы в компании:

Автоматизация.

Постарайтесь описать максимум процессов, создать шаблоны для задач, алгоритмов действий, работайте над гайдами и мануалами, собирайте карты знаний, FAQ. Все это здорово экономит время.

Уделяйте внимание приятным деталям.

Создайте внутреннюю валюту, которую можно передавать в знак благодарности за помощь, просто дарить, обменивать на материальные и нематериальные штуки. В Netpeak есть такая валюта (нетпиксы) и внутренний магазин, где ее можно потратить. Ещё на нетпиксы можно купить встречу с топом компании.

Другая мелочь — генератор мемов, чтобы фиксировать смешные (и не очень) шутки. Потом приятно возвращаться к ним. Кстати, из мемогенератора топы часто узнают какие-то новости, о которых на квартальном собрании и стратегической сессии вряд ли бы кто-то сказал.

Как найти крутого сотрудника?

Дайте актуальное тестовое. А именно — задачу, с которой, как правило, специалист на данной позиции и уровне скиллов не справляется.

Что мы здесь получаем: варианты ответов на вопросы, которые вы не можете найти.

Убирайте общие абстрактные задачи и вопросы. Даже если решение такой задачи покажет, насколько системно и креативно может мыслить сотрудник. Например, для позиции проектного менеджера: «Сделай презентацию персиков».

Если речь о продажнике, пусть он продаст реальный продукт, которым будет заниматься в будущем.