Как устроен Tencent: история Пони Ма и его компании

Tencent — это китайский конгломерат и один из самых успешных инвестиционных фондов в мире. Хотя Tencent редко попадает в заголовки, вы наверняка знаете хотя бы одну его компанию — это WeChat. Мы адаптировали статью Паки Маккормик о бизнесе и портфеле Tencent. Терпеливым читателям — подарок: таблица с текущей стоимостью 102 инвестиций Tencent.

Как мировой лидер в сфере игр и владелец крупнейшей в Китае социальной платформы с интегрированными мобильными платежами Tencent использует прибыль от этих предприятий для инвестирования в следующее поколение крупных компаний в Китае и по всему миру.

Как Пони Ма создал Tencent и вывел компанию на IPO

Ма Хуатэн родился в провинции Хайнань в 1971 году и переехал в Шэньчжэнь, когда ему было 13 лет. В конце 1970-х президент Китая Дэн Сяопин объявил Шэньчжэнь особой экономической зоной в рамках своей «политики реформ и открытости».

Ма набрал достаточно высокие баллы на вступительных экзаменах в колледж и мог поехать куда угодно, но остался недалеко от дома, посещая Шэньчжэньский университет. В программе не было астрономии, которая больше всего интересовала Ма, поэтому он остановился на информатике.

Ма регулярно выигрывал студенческие хакерские соревнования и создавал графические пользовательские интерфейсы до того, как они стали популярными в Китае. Во время стажировки в одной из ведущих технологических компаний Китая, Ма создал инструмент анализа фондового рынка с графическим интерфейсом пользователя и продал его своему работодателю за 50 000 китайских юаней.

Любопытный факт: «ма» переводится как лошадь, поэтому будущий бизнесмен взял себе и лошадиное прозвище: Пони.

Молодой Пони Ма

После колледжа Ма проработал пять лет менеджером в компании по производству пейджеров и увлекся онлайн-чатами. Он присоединился к растущему сообществу FidoNet, участвуя в первых системах объявлений в интернете, где он познакомился с будущими миллиардерами, такими как Лэй Цзюнь из Xiaomi и Дин Лей из NetEase.

Вдохновленный ранним успехом Лея с NetEase (стоимость компании сегодня составляет 65 миллиардов долларов), в 1998 году Ма оставил работу и убедил своего друга Чжан Чжидуна основать вместе с ним стартап. Они планировали объединить интернет и пейджеры, популярные в то время в Китае, чтобы создать мобильный интернет, с помощью которого люди могли бы отправлять электронную почту, читать новости и многое другое.

Партнеры назвали компанию Tengxun (в переводе с китайского: «скачущее сообщение»). Tencent — это адаптированная для уха европейца версия (звучит как [ten-sent]). По сути, первым бизнесом Tencent был пейджинговый интернет.

В том же году Ма заметил израильскую компанию ICQ и решил сделать аналог «аськи» на китайском рынке, креативно назвав её OICQ. Число пользователей OICQ увеличивалось четырехкратно в квартал и через девять месяцев достигло миллиона человек. Увидев крутую динамику, Пони Ма отказался от своего первого бизнеса.

Впрочем, вскоре начались проблемы: в конце девяностых серверные мощности были невероятно дорогими. Кроме того, AOL подала в суд на Tencent с требованием изменить имя продукта. Тогда Пони впервые задумался о продаже компании. Tencent планировали продать за 3 миллиона юаней (около 431 тысяча долларов сегодня), но самый щедрый покупатель предлагал за неё максимум 600 тысяч юаней (86 327 долларов).

Отсутствие спроса обернулось удачей. Сегодня Tencent стоит в 1 454 929 раз больше, её инвестиционный портфель включает десятки единорогов вроде Tesla, Spotify и Snap, и уступает по размеру только Sequoia. Кроме того, Tencent вместе с Alphabet и Facebook входит в тройку компаний с самым большим хранилищем данных о пользователях. Безусловно, отказ от покупки Tencent — крупнейшая ошибка в истории.

В результате Ма продал 40% Tencent фондам IDG Capital и Yingke за 2,2 миллиона долларов.

AOL выиграла судебный процесс, вынудив Tencent изменить название своего основного продукта. Пони выбрал QQ. Затраты на серверы продолжали расти, поскольку аудитория выросла уже до 100 миллионов пользователей, а модели монетизации все еще не было. Tencent продолжил искать инвестиции. Ма пришел с предложением к китайской поисковой компании Sohu и Yahoo! China, но никого из них предложение не заинтересовало.

В 2001 году южноафриканская Naspers инвестировала в Tencent 60 миллионов долларов. Чтобы Ма не потерял контрольный пакет акций, IDG продала 12,8% из своих 20%, а Yingke рассталась со всей своей долей за 19,68 млн долларов. Сегодня эти инвестиции оцениваются в 205 миллиардов долларов, что дает 10 436-кратный возврат.

С деньгами Naspers в банке, команда Tencent наконец обратила внимание на монетизацию. В 2002 году менеджер по продукту обнаружил корейскую компанию sayclub.com, которая монетизировалась, позволяя пользователям создавать персонализированные аватары. Tencent разработала собственную версию QQ Show, и уже через полгода у проекта было пять миллионов пользователей, платящих 5 юаней (чуть меньше 1 доллара США) в месяц.

Возможность персонализировать аватар стала популярной, потому что при коммунизме китайцы были «скучными и одинаковыми». Tencent также запустила «клуб красных бриллиантов» за 10 юаней в месяц: членство в клубе давало VIP-статус, ежемесячные виртуальные подарки и скидки на торговой площадке QQ.

Это действительно важно: все западные соцсети монетизируются за счет рекламы. В Азии в основном — за счет цифровых подарков, подписок и покупок. Даже сегодня подарки и всевозможные услуги с добавленной стоимостью приносят Tencent в 3 раза больше дохода, чем интернет-реклама.

Аватарки стали большим бизнесом. В 2003 году Tencent выросла до 100 миллионов долларов и вышла за рамки обмена сообщениями, создав что-то вроде китайского AOL. Команда также поняла, что многие ее пользователи болтают по QQ во время онлайн-игр, поэтому добавили игры на платформу QQ, приобретая небольшие студии и создавая игры самостоятельно. В течение года игры добавили еще 50 миллионов долларов годового дохода.

Во время выхода на IPO в 2004 Tencent оценивали в 6,22 млрд гонконгских долларов или 790 млн долларов США. Впрочем, это было только начало: если б вы вложили 10 000 долларов в Tencent на ее IPO в 2004 году, то заработали бы 7,9 миллионов долларов.

Как менеджеры сделали великую компанию

Во многом Tencent обязан процветанию двум менеджерам, которые пришли сразу после выхода компании на IPO — Мартину Лау и Аллену Чжану.

Инвестиционный банкир Goldman Sachs Мартин Лау вывел компанию на новый уровень. Магистр инженерного дела в Стэнфорде и магистр делового администрирования в Келлогге, он стал лицом бизнеса и распорядителем капитала.

Это были обязанности, которые ненавидел застенчивый Ма.

В начале своей работы Лау сосредоточился на приобретении студий, чтобы развивать игровой бизнес в качестве директора по стратегии. К следующему году Ма повысил его до президента.

Аллен Чжан вначале вообще не планировал работать в Tencent. Он был ведущим разработчиком Foxmail — продукта Microsoft, который активно покорял сердца китайских пользователей. Tencent обратили внимание на конкурентов и схантили Аллена для создания своего почтового сервиса — QQ Mail.

Лау и Чжан обеспечили быстрый рост Tencent за счет развития настольных игр и платформы QQ. Выручка компании подскочила в 15 раз с 200 миллионов долларов в 2005 году до 2,9 миллиардов долларов в 2010 году.

В 2010 году, на заре мобильных приложений, Чжан заметил популярность канадской компании по обмену сообщениями под названием Kik и убедил Ма позволить ему создать китайскую версию для Tencent. Круглосуточно работая с небольшой командой, Чжан запустил сервис Weixin в январе. Миру это приложение известно как WeChat.

На самом деле это два отдельных продукта: Weixin обслуживает материковый Китай, а WeChat — остальной мир.

WeChat подключился к существующей базе пользователей QQ, а затем запустил сервис Friends Nearby, который был похож на раннюю версию Tinder. Приложение начало расти на 100 тысяч пользователей в день.

Уже в 2012 году WeChat охватил 100 миллионов пользователей. Чтобы достичь этой отметки, потребовалось 433 дня. Для сравнения: QQ потребовалось десять лет, Facebook — 5,5 лет, а Twitter — 4 года. В апреле WeChat запустил новостную ленту Moments и официальные аккаунты, что позволило издателям продавать контент, а компаниям — продукты и услуги.

Для удобства бизнеса Tencent запустила WeChat Pay и редактор, позволяющий создавать полнофункциональные приложения внутри платформы. Эти мини-приложения в будущем вдохновят создателей Snap Minis. WeChat, по сути, стала мобильной операционной системой в Китае с аудиторией, которая приближается к миллиарду пользователей.

Пока Чжан создавал WeChat, Лау был занят развитием игровой платформы. В 2011 году Tencent приобрела 92,8% американской игровой студии Riot Games, создателя League of Legends, за 400 миллионов долларов (оставшиеся 7,2% приобрели в 2015 году). В следующем 2012 году компания приобрела 40% Epic Games за 330 миллионов долларов.

Сегодня Epic и Riot — две жемчужины игрового портфолио Tencent, только за второй квартал 2020 года они принесли более 5,5 миллиардов долларов. Кроме того, эти компании — основа для построения metaverse от Tencent — чуть позже мы сделаем отдельный материал о виртуальных метавселенных.

За последнее десятилетие Лау и его команда приобрели или инвестировали в более чем 700 компаний, занимающихся созданием игр.

Сегодня у WeChat более 1,2 миллиарда пользователей. И они невероятно лояльны: юзеры в Китае проводят в приложении в среднем четыре часа в день — больше, чем жители США тратят на все приложения для социальных сетей.

Китайцы все делают в WeChat: общаются с друзьями, коллегами, клиентами, брендами. Тысячи предприятий, включая райдшеринг (Didi) и доставку еды (Meituan Dianping) работают в WeChat. И Tencent монетизирует WeChat в основном за счет процента от транзакций, а не рекламы.

Как топы Tencent стали успешнее своих коллег

В книге «Аутсайдеры: восемь нестандартных руководителей и их радикально рациональный план успеха» Уильям Торндайк исследует причины успеха генеральных директоров. Рецепт простой:

Вам нужно знать только три вещи, чтобы оценить качества генерального директора: совокупный годовой доход для акционеров в течение срока пребывания директора в должности, доход за тот же период компаний-конкурентов и доход рынка (обычно измеряется результатами S&P 500).

По этому показателю Пони Ма был одним из самых успешных генеральных директоров в мире. С тех пор как в сентябре 2014 года крупнейший конкурент Tencent, Alibaba, стал публичной компанией, рост дохода акционеров Tencent составил 305%, по сравнению с:

182% для Alibaba;

-48% для Baidu;

68%, 141% и 10% для S&P 500, NASDAQ и Hang Sen Index соответственно.

За последние шесть лет Tencent 30-кратно обогнал конкурентов, если смотреть на индекс, отслеживающий крупнейшие компании на фондовом рынке Гонконга:

Еще немного о личных качествах выдающихся руководителей, которые выделил Уильям Торндайк в своей книге и о том, как этим чертам соответствуют топы Tencent.

Характеристика выдающегося генерального директора по Уильяму Торндайку Пони Ма и топы Tencent Это первая руководящая должность, раньше ничем не управлял. Пони Ма основал компанию в 26 лет. Компания не соответствует стандартам Wall Street. Tencent не предлагает прогнозов по прибыли или доходам. Практически все случаи обратного выкупа акций — случайные. Tencent начала выкупать свои акции, когда они обвалились в 2018 году. Практически все покупки — случайные У Tencent более 700 инвестиций, в том числе несколько на самом деле удачных, включая Foxmail и Riot Games. Децентрализованная операционная структура компании. Мартин Лау: «Если мы мечтаем все контролировать и хотим делать все сами, это не мечта. Это заблуждение». Аналитический склад ума. Ма начал свою карьеру инженером, а Мартин Лау — банкиром Goldman. Непритязательны в бытовых вопросах. Ма ездит на Volvo S80L китайского производства. Поддерживают независимое мышление. Идея WeChat, крупнейшего продукта Tencent, принадлежит не Ма, а Аллену Чжэну. Избегают публичных выступлений. Пони редко выступает публично, и то только на мандаринском.

Суммирую: выдающиеся менеджеры компаний управляют децентрализованными организациями и мастерски распределяют капитал для внутренних или внешних целей с максимальным потенциалом для роста эффективности их акций. Пони Ма соответствует этому описанию. Сейчас он самый богатый человек Китая с капиталом 56,2 миллиарда долларов.

Само изучение структуры его бизнеса — мастер-класс по распределению средств. Рассмотрим два основных направления: бизнес и инвестиции.

Как зарабатывает Tencent

Tencent зарабатывает деньги шестью основными способами:

платежи;

подписки (например, видео и музыка);

социальная реклама;

медиа-реклама;

игры;

облачные сервисы.

Вот как выручка Tencent соотносится с направлениями бизнеса — из презентации 2017 года китайского IT-аналитика Мэтью Бреннана:

Онлайн-игры приносят 41% дохода, социальные сети — 23%, интернет-реклама — 17%, все остальные направления в сумме приносят 18%.

Разберем финансовые результаты Tencent за второй квартал 2020 года:

1 Общая выручка (млрд $) II квартал 2020 II квартал 2019 Год к году I квартал 2020 Рост за квартал Услуги с добавленной стоимостью 9.4 6.9 35.1% 9.0 4.2% Социальные сети 3.8 3.0 28.4% 3.6 6.4% Онлайн-игры 5.5 3.9 40.3% 5.4 2.7% Онлайн-реклама 2.7 2.4 13.4% 2.5 5.1% Средства массовой информации 0.5 0.6 -25.0% 0.4 6.5% Соцсети и другое 2.2 1.7 27.5% 2.1 4.8% Бизнес-услуги, финтех 4.3 3.3 30.1% 3.8 12.5% Другое 0.2 0.2 7.1% 0.2 0.0% Всего $16.5 $12.8 29.4% $15.6 6.3%

Источник: отчетность Tencent за второй квартал 2020 года

Социальные сети. Социальные сети включают доходы от дополнительных услуг, таких как подписки на видео и музыку, а также покупки внутри платформы. Также к этим доходам относятся 114 миллионов платных подписчиков на видео и 47 миллионов подписчиков на аудиоконтент. Онлайн-игры. Игры — крупнейший источник дохода Tencent. У игр компании более 10 миллионов ежедневных пользователей, не считая Fortnite от Epic Games, в которой компании принадлежит большой (но не контрольный) пакет акций. Интернет-реклама, СМИ. Сюда входит реклама на Tencent Video, а также на различных других новостных и видеосайтах Tencent. Интернет-реклама в социальных сетях. Этот сегмент больше всего похож на монетизацию американских социальных сетей. Компании платят за рекламу в WeChat Moments. Финтех и бизнес-услуги. Второй по величине сегмент Tencent включает в себя TenPay, крупнейшую платформу онлайн-платежей в Китае, WeChat Pay и QQ Pay, а также бизнес по управлению активами WeChat. Когда потребители и предприятия покупают через WeChat Pay, процент за обработку транзакций уходит к Tencent. Облачный бизнес. Хотя во втором квартале компания не выделяла доходы от облачных вычислений отдельно, в 2019 году объем этого бизнеса составил 2,4 миллиарда долларов.

Рейтинги разных бизнес-проектов Tencent на китайском рынке по состоянию на 30 июня 2020 года.

Еще один график: сравнение выручки за второй квартал 2020 года отдельных направлений Tencent и компаний-лидеров отрасли.

В сфере платежей Tencent спокойно конкурирует с PayPal, а во втором квартале 2020 года его доход был в пять раз выше, чем у Shopify.

Доход Tencent от подписок — 62% от дохода Netflix.

В сфере рекламы в соцсетях доходы Tencent занимают относительно скромное место, всего 12% от выручки Facebook. Но это все равно в три раза больше, чем Twitter.

Небольшой рекламный бизнес в СМИ вывел Tencent в лидеры, по сравнению с New York Times.

Выручка от игр на 64% выше, чем у самой дорогой игровой компании в мире, Nintendo.

После отделения облачного бизнеса от платежных систем и бизнес-сервисов, по данным прошлого года (600 миллионов долларов в квартал), Tencent сильно отстает от AWS.

Измерить стоимость всего Tencent классическими западными мерками довольно тяжело. Очевидно, что сейчас его акции недооценены — если взять только коэффициенты выручки за второй квартал 2020 года, то только бизнес-направления Tencent можно оценить в 538 миллиардов долларов — 86% от текущей рыночной капитализации компании.

И это без учета самой интересной части бизнеса Tencent — обширного портфеля инвестиций.

Инвестиционный портфель Tencent

Tencent владеет 5% Tesla, 12% Snap и 9% Spotify (включая долю через Tencent Music). Эти доли оцениваются в 15,4 миллиарда, 3,9 миллиарда и 4,2 миллиарда долларов соответственно, и это только верхушка айсберга.

Во втором квартале Tencent получила операционную прибыль в размере 5,4 миллиарда долларов. И самое увлекательное — то, как Tencent использует деньги, полученные от этих операций. В последнем отчете о доходах Мартин Лау сказал:

Наша стратегия слияний и поглощений всегда заключалась в том, чтобы инвестировать в новые и новые компании с отличным менеджментом, инновационными продуктами, и в то же время возможностью синергии с нашими существующими платформами. Сейчас в нашем портфеле более 700 компаний.

В интернете нет списка всех инвестиций китайского гиганта, включая их общую стоимость поэтому я начал собирать своё портфолио инвестиций Tencent. Сейчас там 103 позиции.

Когда вы добавите текущую стоимость только этих 103 инвестиций к стоимости бизнеса компании из предыдущего раздела, то поймете, что Tencent стоит минимум на 15% дороже, чем она оценивается сегодня. Математика грубая и не предназначена для использования в качестве совета по инвестициям, но помогает увидеть полную картину бизнеса Tencent.

В отчете о прибылях и убытках Tencent за второй квартал 2020 года упоминается, что справедливая стоимость ее инвестиций в публичные инвестируемые компании, за исключением дочерних компаний (в которых Tencent владеет более 50%), составляет 102,6 миллиарда долларов.

То есть суммарно Tencent стоит 640 миллиардов долларов, что почти точно соответствует текущей рыночной капитализации Tencent в 628 миллиардов долларов.

Но эти 102,6 миллиарда долларов — всего лишь часть портфеля, без дочерних компаний, акции которых торгуются на бирже. Если добавить инвестиции в частные компании, основанные на недавно объявленных оценках, получаем инвестиционный портфель стоимостью 187 миллиардов долларов. И это без 600 (вероятно, меньших) инвестиций, которые, как утверждает Tencent, также были.

Капитализация Tencent по отчету за второй квартал 2020 года Капитализация Tencent с учетом всех инвестиций Стоимость бизнеса $538,000,000,000 Стоимость бизнеса $ 538 000 000 000 Инвестиционный портфель во втором квартале $ 102 600000000 Реальный инвестиционный портфель $ 187 133 687 715 Стоимость Tencent $ 640 600 000 000 Стоимость Tencent $ 725 133 687 715 Рыночная капитализация Tencent $ 628 655 421 818 Рыночная капитализация Tencent $ 628 655 421 818 Коррекция стоимости 1,90% Коррекция стоимости 15,35%

Подчеркну, Tencent — сложный бизнес для точной оценки:

у компании очень много основных направлений деятельности;

Tencent — не только IT-гигант, но и венчурный фонд, фонд инвестиций на поздней стадии, фонд прямых инвестиций и хедж-фонд.

результаты запуска новых проектов непредсказуемы, даже если за ними стоит Tencent.

У меня есть смутное подозрение, что венчурные инвестиции Tencent окупаются, поэтому давайте внимательнее рассмотрим весь портфель компании.

Куда инвестирует Tencent

Инвестиции Tencent довольно равномерно распределены между китайскими и международными компаниями.

Из 103 известных инвестиций Tencent 54 находятся в Китае, а 49 за рубежом. С учетом приобретенных дочерних компаний текущая стоимость инвестиций по странам распределяется так:

Tencent использует средства, которые генерирует в Китае, для диверсификации за пределами страны. К этому стимулируют действия китайского правительства. В 2018 году, например, процесс государственной проверки игр замедлил рост игрового бизнеса Tencent в поднебесной и снизил акции более чем на 20%.

Например, в 2020 году Tencent объявила об инвестициях во французскую игровую компанию Voodoo. Игровой аналитик Даниэль Ахмад отметил, что игры Voodoo с онлайн-рекламой обойдут китайские правила, требующие контроля любых игр, которые монетизируются за счет внутриигровых покупок.

Самые ценные активы Tencent

В 10 крупнейших активов Tencent входят:

Знакомые нам компании, вроде Tesla и Snap .

и . Китайские гиганты электронной коммерции Meituan Dianping, JD.com и Pinduoduo .

. Крупнейший цифровой банк Китая WeBank .

. Конкурент TikTok Куайшоу .

. Beike — китайский аналог Zillow, сервиса онлайн-продажи недвижимости.

— китайский аналог Zillow, сервиса онлайн-продажи недвижимости. Sea Ltd , сингапурская компания, занимается играми, электронной коммерцией и платежами.

, сингапурская компания, занимается играми, электронной коммерцией и платежами. Epic Games, игровая компания из США, создатель Fortnite и владелец Unreal Engine (Мэтью Болл из Epic Games).

Компания Тикер Доля % Рыночная капитализация или последняя оценка Текущая стоимость активов Tencent Страна Категория Meituan Dianping HKG:3690 20.1% $ 166,706,287,395 $33,507,963,766 Китай Электронная торговля Sea Ltd SE 35.0% $ 58,958,640,000 $20,635,524,000 Сингапур Платформа JD.com JD 18.1% $ 100,260,000,000 $18,147,060,000 Китай Электронная торговля Pinduoduo PDD 16.9% $ 101,846,116,136 $I7,211,993,627 Китай Электронная торговля Tesla TSLA 5.0% $ 307,628,949,456 $I5,381,447,473 США Транспорт Epic Games Частный 40% $ 17,000,000,000 $6,800,000,000 США Игры WeBank Частный 30.0% $ 21,000,000,000 $6,300,000,000 Китай Финансы Kuaishou Частный 19.4% $ 25,000,000,000 $4,850,000,000 Китай Видео трансляция KE Holdings ВЕКЕ 12.3% $ 37,207,000,000 $4,576,461,000 Китай Недвижимость Snap SNAP 12.1% $ 31,867,382,584 $3,855,953,293 США Соцсети

По моим подсчетам, в портфеле Tencent 83 компании стоимостью более миллиарда долларов. Из них 52 — единороги, частные компании стоимостью миллиард долларов. Это значит, что Tencent занимает вторую строчку после Sequoia Capital по объему инвестиций. В портфеле лидера, согласно индексу Hurun Global Unicorn Index, сейчас 109 компаний оценкой более миллиарда долларов.

В Китае Tencent больше всего инвестирует в электронную торговлю, и планирует удвоить объем «умной розничной торговли», учитывая успех WeChat. За рубежом почти половина стоимости портфеля корпорации приходится на игровые компании.

Как инвестирует Tencent

Китайский портфель

Бизнес в Китае работает через WeChat. Продавцы общаться с клиентами через официальные аккаунты, рекламируют товары в групповых чатах, создают полноценные функциональные продукты и принимают платежи через WeChat Pay. WeChat — монополист в Китае и верхний уровень воронки Tencent.

Три из четырех крупнейших холдингов Tencent — Meituan Dianping, JD.com и Pinduoduo — работают на платформе WeChat. Корпорация старается встраивать новые сервисы в существующую платформу. Так было и с инвестицией в JD (конкурент Tmall Alibaba) в 2014 году. У Tencent оказалось преимущество в виде логистической инфраструктуры WeChat, которой не было у Alibaba.

Сегодня инвестиции Tencent в JD.com, Meituan Dianping и Pinduoduo составляют 68,5 миллиарда долларов.

Ни у кого больше нет данных о транзакциях или возможности моментально увеличить влияние любой компании, как у Tencent с WeChat. Это будет преимуществом всегда — всего за три года китайские компании создали более миллиона мини-приложений в WeChat. Tencent может выбрать лучшие, инвестировать и практически гарантировать их успех.

Международный портфель

В китайском портфеле Tencent в Китае преобладают единороги электронной коммерции, а в ее международном портфеле есть все: от 86-летнего американского музыкального лейбла Universal Music Group до 7-летнего бразильского банка Nubank.

Впрочем, самая крупная категория инвестиций — игры. Tencent принадлежат доли в компаниях, создающих самые популярные игры, включая League of Legends (Riot Games 100%), Fortnite (Epic Games, 40%), Clash of Clans (Supercell, 81,4%), PUBG (Bluehole, 10%), Path of Exile (Grinding Gear Games, 80%), Call of Duty, Overwatch, Starcraft и Candy Crush (Activision Blizzard, 5%). Ей даже принадлежит 1,3% Roblox, платформы, которая позволяет создавать свои собственные игры, и 2% Discord, чат-платформы, используемой в основном геймерами.

Tencent инвестирует в международные игровые компании и поставляет их игры на китайский рынок. Это еще одно монопольное преимущество:

Игровым компаниям, по сути, необходимо сотрудничать с Tencent или Alibaba, чтобы работать в Китае.

Это касается не только игр. Канадская версия Dunkin Donuts, Tim Hortons, хочет расширить свою деятельность в Китае, поэтому недавно получила инвестиции от Tencent. Tencent инвестировала в Universal и Warner Music Group частично для того, чтобы контролировать лицензирование своего контента в Китае.

Помимо стратегических инвестиций в игры и музыку, Tencent инвестирует в венчурном стиле в быстрорастущие компании, у которых есть потенциал для завоевания крупных рынков.

Топ-менеджеры компании вложили средства в интернет-магазин Flipkart, транспортный единорог Ola, образовательный стартап Byju, приложение для доставки еды Swiggy, а также в финтех-стартап Khatabook.

В США, Сингапуре и Индонезии Tencent инвестировала в сервисы, наиболее похожие на WeChat — Snap, Sea и Gojek.

Международный портфель Tencent обширен и разнообразен, со ставками на всех этапах, во всех категориях и по разным причинам. Есть весомые подозрения, что инвесторы недооценивают IT-гиганта. Но пока мир догоняет, Tencent продолжает смотреть в будущее.

Будущее Tencent

Компания готовится стать лидером в построении метавселенных (metaverse). То есть в создании коллективного виртуального пространства, построенного с помощью виртуально улучшенной реальности. Метавселенная включает сумму всех виртуальных миров, дополненной реальности и интернета.

По сравнению с конкурентами у Tencent есть дополнительные стимулы к быстрому созданию metaverse в виде давления со стороны коммунистической партии Китая и борьбы Epic Games с Apple.

Кстати, над статьей о метавселенных я работаю прямо сейчас — подписывайтесь, чтобы не пропустить её в журнале.

Благодарим за помощь в адаптации текста команду наших друзей из Grade.ua и Cambridge.ua.