Как понять, нужно ли бизнесу мобильное приложение?

Этим постом мы открываем серию публикаций о разработке мобильных приложений: как, на каких платформах, с помощью каких технологий и так далее. Сейчас поговорим, нужно ли вообще вам ввязываться в эту авантюру и на какие вопросы ответить, прежде чем создавать приложение (чтобы не выбросить деньги на ветер). Увы, часто ответы приходят поздно — когда представитель бизнеса обращается в агентство за продвижением.

Когда приложение вторично

Представитель крупной сети отелей хочет заказать продвижение своего приложения и узнает, что оно не нужно. Люди, которые ищут бронь отелей в AppStore, никогда не установят приложение одной отельной сети. Даже если это приложение окажется на первом месте. Когда нужно найти где остановиться, люди ищут сервисы по типу букинга. В ответ на вопрос: «Зачем создавалось это мобильное приложение?», — Получаем ответ: «У всех есть приложения, значит и нам нужно. Так решило руководство» Но если подумать, какая цель продвижения и самого приложения: привлекать новых клиентов? Наверное, приложение нужно, чтобы постоянным гостям было удобно бронировать номера во время следующих посещений сети отелей, видеть свои скидки. Для этого достаточно предлагать клиентам на рецепции установить апп. При этом следует подготовить вразумительный ответ на вопрос: какую выгоду получает человек, устанавливая на свой телефон сотое приложение.

Существует несколько вариантов мобильного приложения:

Mobile first business — когда само приложение зарабатывает деньги. Оно существует само по себе, и это часть бизнес-стратегии клиента или весь бизнес. Например, сканер документов или приложение гороскопов и предсказаний. Они существуют самостоятельно. За ними нет никакого бизнеса. Существуют приложения, которые сами по себе бессмысленны. Например, для брони отелей и сервиса вызова такси. Заселиться в отель можно без приложения, заказать такси — тоже, доставку еды можно оформить на сайте. Это приложения, которые, по сути являются дополнением к бизнесу.

Когда начинаете делать приложение, нужно понять, зачем вы это делаете и проработать бизнес-модель. Если приложение — дополнение к существующему бизнесу, это одна история, если приложение и есть ваш бизнес — совсем другая.

Возможно, для вашего бизнеса это будет бесполезная надстройка. Подумайте: как и кто будет использовать приложение, для чего. Вероятно, вам просто нужна мобильная версия сайта.

Приложение или мобильная версия сайта?

Если решаете создавать приложение — определитесь с технологией. От этого сильно зависит стоимость разработки. Существует четыре технологии создания приложений.

Нативные — пишутся отдельно для iOS и Android. Не нативные приложения: вебвью (это компонент платформы Android, который позволяет встраивать web-страницы в Android-приложения) или progressive web applications (PWA). Это когда приложение не находится в AppStore. Как мобильный сайт, который можно разместить на своем телефоне — ссылка на мобильную версию. Например,новостной ресурс. Им, как правило, не нужно, чтобы пользователь устанавливал приложение — достаточно, чтобы у человека был ярлычок и он мог быстро перейти на сайт и там удобно читать новости, статьи. Такое приложение не использует какие-то функции телефона, например, геолокацию, камеру. По сути, это сайт, просто ещё более удобный для просмотра со смартфона. Существуют технологии кроссплатформенной разработки. На данный момент четыре самые популярные: react native, flutter, Xamarin, ionic. Они позволяют использовать один код для нескольких операционных систем. Ещё вариант — ноукод. Что-то вроде конструктора сайтов (Тильды и Викс).

Насколько сложным в разработке и дорогим будет приложение?

Само приложение, как Uber или Glovo, сделать несложно. В них мало функций. Это несколько человек и несколько месяцев работы. Здесь главное — доступ к основному бизнесу. Нужно, чтобы сервис, продукт был максимально укомплектован, иначе зачем это приложение? Если дела обстоят иначе, люди снесут такое приложение, а другие, из-за низкой оценки сервиса в целом, просто не станут его устанавливать.

Существуют биржи, на которых продаются готовые приложения или шаблоны для них (например, Flippa). На такой площадке можно найти приложение для фитнеса дома, йоги. Само приложение очень простое — там всего пара кнопок (начать тренировку, встать на паузу, остановить, выбрать уровень подготовки, часть тела для тренировок).

Но для такого приложения важен контент. Например, видео, в котором пользователю показывают, как делать какое-то упражнение, асану.

Если вы способны наполнить и поддерживать жизнь такого приложения: есть команда, ресурсы, тогда можно сделать его относительно недорого и развивать бизнес. При этом помните, что в конкурентной нише (в тех же приложениях для фитнеса) придётся вложиться в продвижение и заранее придумать мощную отстройку от конкурентов.

Ещё один пример — приложение для обработки фотографий. Есть готовые библиотеки для обработки фото и такое приложение можно сделать за вечер. Готовые фильтры для фото уже есть, их можно брать и использовать. Но если хочется сделать что-то необычное и уникальное, приходится долго работать. Это могут быть два приложения с одинаковыми функциями, но фильтры разные. Одни — готовые и взятые откуда-то, какие-то можно самостоятельно разработать и добиться крутого качества (вспомните, бум с фильтром состаривания). Сходу не определишь, какое это приложение, пока не попробуешь. Но одно будет давать мощный результат, а другое — весьма корявый.

Соответственно, одно будет дорогим в разработке, а после востребованным, другое — нет.

Как вы будете продвигать приложение и монетизировать его?

Маркетплейсы, агрегаторы, сервисы доставки еды обращаются за продвижением в апсторе по поисковым запросам. Это странно. Редко ищут, например, сервис доставки по запросам, вроде «доставка еды». Если хочешь заказать такую услугу — уже знаешь, куда за этим пойти.

Лучше потратить деньги, выделенные для такого продвижения, на что-то другое. Возможно, если запустить рекламу по брендовым запросам конкурентов, есть шанс получить от этого пользу и нормальный фидбек. Но тоже вряд ли. Представьте, человек ищет Glovo, а видит Ракету. Есть шанс, что пользователь не знает о таком бренде и попросту не поймет, что ему предлагают, поэтому не установит приложение.

Если всё же решили, что приложение нужно, разберитесь с минимальной функциональностью. Новички, как правило, хотят сделать много фич, но это занимает уйму времени в разработке, а поведение пользователей всегда будет не таким, как вы предполагали.

Например, учетное приложение для бизнеса по продаже кроссовок на «Промрынке 7 километр» (Одесса). Зачем понадобилось приложение? Чтобы не вести записи в тетрадке. Ещё приложение помогало сэкономить время: когда нужной пары обуви нет на одной точке, можно проверить ее наличие в приложении, а не звонить (другой продавец не всегда может ответить), а потом бежать на другой конец огромного рынка за товаром.

Радомир Новкович, Netpeak RadASO Полгода три человека на фултайме разрабатывали это приложение. Сделали, выпустили бесплатно. Люди его качали и пользовались, были довольны. Некоторые хотели заплатить, спрашивали номер карты, клиент подарил коробку зернового кофе в благодарность за приложение. В течение года приложение шлифовалось в соответствии с пожеланиями пользователей. Рейтинг в апсторе составлял 4,9. Тогда разработчики решили, что все готово и можно брать деньги. Добавили новые функции и решили брать за это деньги + бесплатный триал 30 дней. На тот момент в приложении были тысячи активных пользователей. Выкатили. Собирались брать по $5 в месяц. В конце месяца получили 15 долларов. Вывод: не тратьте уйму времени на шлифовку, а сразу проверьте, будет ли работать монетизация так, как она должна работать (как задумал разработчик). Выкатывайте с необходимым функционалом, без надстроек. И не тратьте годы на разработку.

Вместо выводов

Чтобы понять, нужно ли вам приложение, сразу разберитесь, какие задачи оно должно решать. Подумайте: вам нужен дополнительный источник трафика или лидогенерация? Не смотрите на конкурентов — возможно, они тоже пожалели, что выкатили своё приложение. Подумайте, как вы будете продвигать приложение, монетизировать его. Не стоит делать даже простое и недорогое в разработке приложение, если у вас нет ресурса для его наполнения и развития. Цена формируется из сложности функционала, графики (насколько сложно рисовать) и стека технологий. Например, приложение для дизайна интерьеров. Такое, где можно выбрать мебель и увидеть, как она будет смотреться в помещении (с помощью дополненной реальности). Это займет пару месяцев на разработку. Но здесь главное — контент, чтобы было много 3D моделей разной мебели, которую можно прикинуть и поставить в комнате. Всё это нужно нарисовать.

Только после того, как станет ясно, что приложение нужно и ему необходимо продвижение, обращайтесь в Netpeak RadASO — агентство комплексного продвижения мобильных приложений.