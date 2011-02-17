Эксцентричный и скромный Дарвин Смит

Сегодня расскажу вам короткую, но потрясающую историю про одного из руководителей корпорации «Kimberly Clark» Дарвине Смите — именно благодаря ему компания достигла выдающихся результатов. К сожалению, о нем доступно очень мало информации — он из тех, кто всегда был в тени. По версии CNN он занимает почетное пятое место в списке самых выдающихся руководителей в истории.

Давин Смит | Darwin E. Smith (1926 — 1995)

Дарвин работал юристом в Kimberly Clark до тех пор, пока в 1971 году его не назначили главой компании. В то время предприятие владело заводами по производству бумаги. Стоимость акций Kimberly Clark в то время упала на 36% ниже среднего показателя по рынку. Дарвин не был уверен, что правление сделало правильный выбор, назначив его на эту должность. Задолго до этого события в армейском училище ему сказали: «Вам никогда не быть руководителем». Вскоре на одном из совещаний один из членов правления напомнил всем, что у Смита нет соответствующего его должности образования.

Но и это еще не все: через два месяца после вступления на должность руководителя компании врачи обнаружили у Смита рак носоглотки. По прогнозам ему оставалось жить не более года. Он не только не оставил компанию, не промотал сбережения в лучших уголках мира, не осуществил какую-нибудь личную мечту — он остался и продолжил начатое. Смит руководил Kimberly Clark двадцать лет и прожил еще пять лет на пенсии.

Как ему это удалось?

Первым делом он «похоронил» главного конкурента: на одном из производственных совещаний он попросил всех присутствующих встать и хранить минуту молчания. Все были в легком замешательстве, пока Дарвин Смит не объявил: «Это была минута молчания по Procter & Gamble». Стоит ли говорить, что это воодушевило всех и каждого сделать всё, чтобы обогнать P&G по всем показателям?

Дарвин неустанно задавал вопросы коллегам о том, что им нравится делать больше всего, что они думают о будущем компании и т.д. У него была любопытная привычка: когда он размышлял, он садился в экскаватор и перекладывал камни из одной кучи в другую. Обычно это происходило ночами. На ферме Готрокс в штате Висконсин до сих пор возвышаются горы камней, которые ворочал с места на место Смит. В итоге он принял волевое решение: продать все целлюлозно-бумажные комбинаты Kimberly Clark, тем самым уничтожив более, чем столетнюю историю корпорации. Смит переориентировал компанию на производство потребительских товаров из бумаги.

Однажды он сказал жене: «если у тебя рак руки, необходимо отрезать руку» - этому научила его болезнь.

Компания инвестировала все деньги в развитие брендов «Huggies», «Kleenex» и «Kotex».

Кстати, именно в Kimberly Clark изобрели заменитель хлопка (cellu-cotton), который ныне широко используется для производства различных товаров: туалетной бумаги, женских гигиенических средств, салфеток, бумажных полотенец, памперсов и других товаров для детей. Этот же материал использовался во времена первой мировой войны в лазаретах для перевязок и других нужд.

Считается, что в Kimberly Clark изобрели туалетную бумагу в рулонах, бумажные полотенца и одноразовую специальную одежду.

В 1920 году компания представила линию товаров для женщин под брендом «Kotex». В 1924 году появились салфетки «Kleenex». В 1978 году впервые поступили в продажу памперсы «Huggies».

Акции Kimberly Clark в 4,1 раз превысили средний показатель по рынку — опередив конкурентов и такие компании как Coca-Cola, 3M, General Electric и Hewlett-Packard. Через 25 лет после того судьбоносного решения Дарвина Kimberly Clark опередила Procter & Gamble в 6 из 8 товарных категорий и тогда же купила одного из своих давних конкурентов «Scott Paper». В июле 2010 года в штате компании Kimberly Clark числилось 56000 сотрудников. Сейчас, вероятно, еще больше.

В одном из интервью скромный Дарвин Смит сказал журналисту: «Я всё время старался доказать, что могу справиться с этой работой».