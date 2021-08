Марк Цукерберг про Facebook Home, деньги и будущее коммуникаций

Как ответственный за поддержание порядка в сервисе с миллиардом пользователей, Марк Цукерберг — первый, к кому идут жаловаться. Каждый раз, когда его компания выпускает новый сервис, новые настройки приватности или же просто корректирует дизайн, тысячи возмущенных фейсбукеров начинают возбухать от негодования. Марк должен быть готов к этому, потому что вчера был анонсирован Facebook Home — программная оболочка, которая превращает ваш смартфон в идеальный гаджет для Facebook. Она заменяет собой домашний экран и экран блокировки на устройстве и ставит во главу угла удобство просмотра обновлений с помощью Cover Feed. Таким образом, пользователи могут легко просматривать ленту социальной сети и ставить лайки, никуда не переходя, будучи всегда в Facebook.

Цукерберг уверен, что социальная сеть играет слишком большую роль в жизни пользователей, чтобы затеряться в море приложений. Home ставит людей — ваших друзей и знакомых — на первое место и в центр. И конечно, Марк надеется, что большинство пользователей будут пользоваться Home, а не стандартным приложением Facebook.

Загвоздка в том, что не все могут попробовать Home, даже если хотят. Пока что новую разработку могут оценить только владельцы смартфонов на Android. У Apple свои взгляды на подобного рода разработки — сложно представить, что фоном на экране блокировки iPhone когда-нибудь появится лента Facebook :) Но во все времена были вещи, которые было сложно представить до тех пор, пока они не появились. Например, личная эволюция Марка Цукерберга в качестве CEO Facebook впечатляет.

В первые годы в качестве основателя крупнейшей социальной сети он представлялся «неоперившимся птенцом», но его недавние появления на публике и интервью вызывают совсем другое впечатление. Wired вчера опубликовал крутейшее интервью с Марком — спешу поделиться вольным переводом.

Итак, Facebook — давно дом для Цукерберга. Теперь его задача — заставить всех нас почувствовать себя как дома в Facebook.

— Что побудило вас разработать Facebook Home?

Facebook занимает интересное положение в смартфоне. Мы не операционная система, но мы и не просто приложение. Люди серфят Facebook 23% времени, которое они проводят со смартфоном в руках. Два других приложения, в которых люди проводят много времени — это Instagram и Google Maps, у каждого из них по 3%. За последние 18 месяцев мы потратили много усилий, чтобы выпустить хорошие версии мобильных приложений Facebook. Но дизайн все еще оставался близким к десктопной версии. Мы знали, что можем лучше.

— Почему бы просто не разработать смартфон?

Я не думаю, что это правильная стратегия. Мы сообщество из более миллиарда людей, а производители самых продающихся смартфонов, кроме iPhone, могут продавать 10-20 миллионов гаджетов.

Если бы мы разработали смартфон, им бы пользовались 1-2% наших пользователей. А это не очень круто. Мы хотели «превратить» как можно больше смартфонов в «Facebook'фоны». Это и делает Facebook Home.

— Он доступен только для смартфонов на базе Android. Нет ли здесь иронии в том, что ваша мобильная стратегия сейчас связана с операционной системой Google?

У нас довольно хорошее партнерство с Apple, но они хотят «заведовать» пользовательским опытом взаимодействия со смартфоном. Между Facebook и Google не так уж много «мостов», но мы поддерживаем их философию открытости.

— Так как вы думаете, появится ли Facebook Home, скажем, через 2 года на iPhone?

Не могу ответить на этот вопрос.

— А кто может? (Прим. ред. В оригинале игра слов, построенная на идиоме «Above my paygrade»)

Послушайте, я бы хотел ответить «да». Facebook отличается от Apple, Google, Amazon, Samsung и Microsoft. Мы пытаемся построить сообщество. Сейчас нашим сервисом пользуется более миллиарда пользователей, а мы бы хотели достичь показателя в 3-5 миллиардов активных пользователей в день. Мы собираемся достичь этого, создав самый лучший опыт взаимодействия посредством гаджетов. Android быстро растет, и нам нравится, что это открытая платформа, и что она позволяет создавать такие крутые опыты взаимодействия. Я думаю, что это хорошо и для Google. Такие разработки могут вдохновить многих людей на выбор смартфона именно на Android.

Я думаю, люди действительно любят Facebook. Во многих смыслах, это один из лучших опытов взаимодействия с Facebook, который вы можете получить. Конечно, многие люди любят и iPhone — я люблю свой, и я бы хотел, чтобы Facebook Home был и на нем.

— Facebook теперь называет себя компанией «mobile first, mobile best». Если бы вы основали компанию в 2013-м году, вы бы создали изначально мобильное приложение?

Не знаю. Наверное, раз или два в год я буду брать несколько выходных, чтобы оглянуться вокруг и спросить себя, что было бы, если бы я основал компанию с нуля сегодня, что бы я делал, если бы не было Facebook? Я смотрю на этот тренд мобильных разработок в свете закона Мура, по которому получается, что среднестатистическое количество информации, которым делится каждый из нас, удваивается каждый год или около того. Большие тренды определяют, на чем следует фокусироваться.

В 1965 году (через шесть лет после изобретения интегральной схемы) один из основателей Intel Гордон Мур в процессе подготовки выступления обнаружил закономерность: появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя примерно год после предшественников, при этом количество транзисторов в них возрастало каждый раз приблизительно вдвое. Мур пришел к выводу, что при сохранении этой тенденции мощность вычислительных устройств за относительно короткий промежуток времени может вырасти экспоненциально. Это наблюдение получило название закона Мура. В 1975 году Гордон Мур внёс в свой закон коррективы, согласно которым удвоение числа транзисторов будет происходить каждые два года. © из Википедии

— Что будет следующим большим трендом?

То, что мы видим сейчас из больших трендов — фокус на небольшие группы людей.

— Как вы будете это реализовывать? Планируете ли вы это в рамках Facebook или при помощи отдельных приложений?

И так, и так. Можно создать сервис для общения с близкими друзьями и семьей, и я думаю, что это будет широко распространено. Но есть и другие крутые сервисы, которые делают важные вещи. Instagram — хороший пример. Они только вот перешагнули показатель в 100 миллионов активных пользователей. Это гораздо меньший продукт в сравнении с Facebook, но это действительно значимый сервис.

— Жалкие 100 миллионов.

Это большое сообщество, пусть и не миллиардное. Я надеюсь, когда-нибудь оно станет таковым. Одна из наших больших целей на следующие несколько лет — определение связей между компаниями, которые имеют схожую миссию. Так как Instagram — часть нашей команды, поэтому мы действительно можем через них работать. Этот опыт поможет улучшить наше взаимодействие с Pinterest, Foursquare и Twitter. Есть несколько действительно больших проблем, которые нужно решить. Это может сделать все эти сервисы еще более ценными.

— То есть вы не хотите создать закрытую экосистему?

У нас была стратегия создания такой платформы последние 6 лет. Вообще, есть не так уж много платформ, которые создали приложения «первого уровня». Мы очень сфокусированы на том, чтобы новостная лента была действительно хорошей, чтобы просмотр фотографий был действительно удобным, чтобы можно было легко переписываться друг с другом и «чекиниться». Это обычно для платформы нашего уровня. Многие компании частично покрывают какие-то из функций и конкурируют с нами. Но мы выбираем не быть параноидальными и вместо этого, попытаться найти варианты с ними сотрудничать.

— Давайте поговорим про новостную ленту (News Feed). Многие жалуются, что не видят важные обновления от друзей и вместо этого видят «спонсированный» контент. Как вы находите правильный баланс?

Всё, что мы видели, показывает, что ранжирование контента — хорошо для людей. Если у вас есть время просмотреть только 10-20 постов, нужно поместить лучшие из них выше остальных. Я думаю, это лучше, чем пропустить пост двоюродной сестры, где она пишет, что беременна, потому что он находится на 30 постов ниже.

Мы постоянно проводим эксперименты, при которых 1% пользователей видит ленту без ранжирования постов, и все метрики показывают, что опыт этих людей действительно ужасен.

— Некоторые из постов могут быть рекламой, у вас они называются «sponsored stories». Это попадает в органическую выдачу — новостную ленту пользователей.

Ранжирование рекламы вообще никак не влияет на органическую выдачу. Вообще, на каждые 10-15 постов приходится 1 платный. Между ними нет никакой связи. Мы стремимся к тому, чтобы и реклама была хорошей, насколько это возможно. Также, всякий раз, когда мы пытаемся показать пользователям больше того, что они хотят увидеть, мы урезаем в результатах посты компаний/брендов. Это не нравится рекламодателям, даже если это хорошо для миллиардов пользователей Facebook.

— Вы ведь сделаете хорошо для пользователей, а не для рекламодателей?

Да. Это единственная вещь, которая имеет значение.

— В последние месяцы было много усилий развить бизнес-сторону Facebook. Вас к этому принудил выход на IPO?

Две вещи произошли практически одновременно и я думаю, что их легко объединить. Первая — мы вышли на IPO. Но что более важно: опыт взаимодействия с Facebook перекочевал из десктопа на мобильные устройства. Это то, что повлияло на многие наши решения. Мы построили хороший бизнес, который приносил миллиарды долларов, пока люди использовали ПК и видели рекламу с правой стороны экрана. Но это было временным решением, поэтому мы принялись за сложную проблему — мы пытались определить, как именно можно улучшить рекламу и интегрировать ее с позитивным пользовательским опытом.

На смартфонах нет места для рекламы с правой стороны экрана. Это заставило нас задуматься о том, как и где реклама может размещаться на мобильных устройствах. Но я хочу подчеркнуть, что монетизация не была самоцелью. Мы инвестируем куда больше в сервисы для пользователей.

— Чуть раньше вы упомянули закон Мура в контексте увеличения информации, которой делятся пользователи. Но некоторые исследования показывают, что этот уровень может наоборот снижаться.

Речь идет не только о том, что удваивается количество опубликованных статусов. Это следствие всех этих недавних трендов. Сначала люди заполняли профили — это и был контент, которым они делились. Потом они начали писать статусы. Потом загружать фото. Сейчас они используют для того, чтобы _рассказать о себе_ в том числе и приложения вроде Spotify (Прим. ред. Это сервис по подбору музыки в зависимости от разных обстоятельств). Мы говорим про закон Мура в этом контексте, но мы никогда не имели в виду, что это случится на Faceboook — это случится в мире. Наша задача — сделать так, чтобы это случилось на Facebook.

Приведу аналогию с Intel. Закон Мура хорошо сработал для них, потому что они могли сказать: «Хорошо! Раз через 18 месяцев кто-то всё равно удвоит количество транзисторов на плате, так лучше этими ребятами будем мы с вами, иначе кто-то съест наш ланч!».

Я смотрю на это так же. Через 3 года люди начнут делиться контентом в 10 раз больше. И лучше мы устроим для этого все условия, потому что если мы этого не сделаем — это сделает другой сервис.

— Но активность в социальных сетях может быть изнурительным занятием. Вы слышали о том, что люди берут «отпуск от Facebook»?

Это интересный феномен. Есть два способа «выключить» Facebook: перестать быть активным и удалить аккаунт. Группа тех, кто решают навсегда удалить аккаунт, относительно мала — куда большее количество людей, которые бросают аккаунт на день или два просто потому, что хотят сфокусироваться на учебе и сдать экзамены, как если бы они закрыли себя в библиотеке. Это действительно распространено.

— Вы когда-нибудь брали такой отпуск?

Не думаю. Но я, конечно же, выключаю смартфон время от времени.

— Некоторые обновления Facebook можно назвать грубыми нарушениями, особенно что касается приватности пользователей. Но когда вы анонсировали Graph Search, который позволяет пользователям находить более личную информацию друзей, никакой истерики не было. Какой вывод можно сделать из этого?

Одна из тех вещей, которыми мы занимались в последнее время — мы много общались с пользователям, чтобы понять их взаимоотношения с компаниями. Вообще у нас есть итеративный метод, но мы чувствовали, что всё это только начало, особенно что касается вопросов приватности. Проект был готов к запуску в декабре, но мы взяли еще месяц, чтобы лучше продумать инструменты приватности.

— Вы говорите, что Facebook исповедует «the Hacker Way». Как это влияет на то, что вы делаете?

Это действительно философия того, как мы создаем сервисы. Есть компании, которые стараются делать каждый релиз идеальным, и первая в списке таких компаний — Apple. Это прекрасно, но есть и другой способ делать дела — и потенциально это лучший способ в долгосрочной перспективе: оставлять себе «комнату» для экспериментов и не пытаться делать каждый релиз максимально «вылизанным».

— Вам еще нет и 30, а вы уже начали делать ощутимые вклады в благотворительность. Прокомментируете?

Билл Гейтс дал мне как-то совет: «не просто отдавай деньги — это тоже требует практики и мастерства». (Прим. ред. Для любителей точных цитат: Don’t just give your money away—it’s something that requires practice to get good at). Так чего ждать? Ясное дело, у меня есть работа, которая занимает 99% времени, поэтому я не могу основать фонд. Но я могу следовать подходу венчурных фондов, когда ты инвестируешь в людей. Я инвестировал в школы Ньюарка, потому что я верю в тамошних губернатора и мэра.

— Почему в образование?

Это не случайное совпадение — моя жена, Присцилла, была учителем после окончания Гарварда. А я преподаю в средней школе в восточном Menlo Park, California.

— Вы преподаете?

Да, каждую неделю. Веду уроки про то, как основать бизнес. Каждый вторник вы проходим одну тему (навык), у каждой группы есть свой проект. Когда обучение закончится, они придут в Facebook и продадут то, что разработали. Со всей ответственностью за маркетинговую составляющую проектов.

«Мы поддерживаем сервис, которым пользуется более миллиарда людей. Это важная часть жизни для многих людей. Мы относимся к этому серьезно, и это много для нас значит. Люди, которые могут у нас работать — как правило, те, кто ощущают влияние и любят ответственность этой ноши. Принимают и позитивное, и негативное. Иногда мы будем создавать неоднозначные сервисы, и иногда будем ошибаться. Но мы готовы рисковать».