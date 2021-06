Продвижение бренда в социальных сетях — процесс долгий. Особенно, если время и желание есть, а с бюджетом на раскрутку туго. Facebook — дорогая социальная сеть для продвижения, но в то же время и одна из самых эффективных. Что делать, если денег нет, но трафик из Facebook очень нужен?

В бесплатном продвижении главный ресурс — время: часы, дни, недели, месяцы, проведенные на площадке.

Существует три варианта развития вашей компании на Facebook: личный профиль, группа, паблик (fan page).

Почему не личный профиль?

C его помощью вообще сложно продвигаться, потому что предназначение у данного формата изначально другое:

Facebook не позволит вам использовать в имени или фамилии слова «магазин», «кафе», «журнал» и так далее. А значит, для многих региональных бизнесов личный профиль будет бесполезен;

в случае блокировки страницы вы не сможете ее восстановить (и все данные, контакты, друзья будут утеряны), так как для «воскрешения» профиля требуется паспорт, а паспорта на фейковое имя нет ни у кого.

Почему не группа?

группа — пространство для общения, а не для бизнеса. Группу в Facebook часто называют «дискуссионным чатом с модераторами»;

если важно задавать вопросы и выстраивать дискуссию с подписчиками, это ваш вариант. Но такое случается крайне редко;

группы не нацелены на брендирование. Логотип можно поставить только на аватар группы;

посты, опубликованные в группах, практически не попадают в новостную ленту подписчиков. Это вообще больная тема всех, кто работает с Facebook;

контактной информации и геометок в группе нет;

у групп на Facebook нет статистики и аналитики;

таргетированную рекламу на группу вы настроить не сможете;

группа никак не индексируется поисковыми системами;

длинная ссылка:

Почему именно публичная страница (fan page)?

паблик — площадка для единоличного вещания от имени компании. Общение, дискуссии на ней сведены к минимуму;

подходит для компаний, которые рассказывают о себе. А также для селебрити-персон и людей, планирующих строить личный бренд;

у паблика есть обложка (бесплатный рекламный баннер) и аватар. То есть fan page легко забрендировать;

страница — пространство публичное. Подписчики приходят сами и могут подписаться, не спрашивая об этом вас;

индексируется поисковыми системами;

можно настроить геометку, чтобы клиенты чекинились у вас — дополнительный способ продвижения;

в паблике есть возможность настроить блоки с контактной информацией и отзывами;

у публичной страницы есть статистика и личные сообщения;

существует возможность настроить таргетированную рекламу и вести подписчиков на паблик;

все публикации подписчиков могут появиться на стене только с одобрения администратора и после модерации;

короткая ссылка:

Как оформить паблик?

1. Создайте страницу.

2. Выберите сферу бизнеса из шести предложенных вариантов.

Если выберите «Местную фирму», появится возможность указать адрес и создать геометку, а значит, клиенты могут чекиниться и ставить рейтинг.

Какой плюс? Посты в ленте посетителей будут сопровождаться кликабельной ссылкой на ваш паблик.

3. Оформьте паблик так, чтобы страница «цепляла». Сделайте красиво, информативно, стильно.

Размеры картинок:

обложка: 851х315 пикселей — используется как бесплатный рекламный баннер;

аватар: 180х180 пикселей, из них отображается 160х160 пикселей.

4. Заполните все строки. Это влияет на внутренний поиск Facebook. В идеале стоит заполнять информацию на английском.

5. Пригласите в сообщество людей из списка контактов и своих друзей. Инвайтинг — не панацея, вряд ли ваши друзья и ваша целевая аудитория — одни и те же люди. Но на старте это отличный способ оживить сообщество.

Приглашайте друзей:

Приглашайте контакты из почты:

Важно как можно скорее набрать первую 1000 подписчиков. Новые подписчики приходят за счет существующих — это правило работает.

6. Укажите паблик в качестве места работы на личной странице, чтобы пользователи могли попасть в сообщество через вашу личную страницу. Попросите своих сотрудников сделать то же.

Совет: попросите друзей в выпадающем меню Following выбрать See First — обновления паблика будут показываться на первых позициях в их лентах Facebook.

7. Если есть сайт, обязательно установите виджет Facebook. И лучше не внизу страницы, а в шапке.

8. Установите на сайт пиксель Facebook. Даже если сейчас таргетированной рекламы в планах нет, в будущем этот канал наверняка будет задействован. Подготовьте почву заранее.

Как установить пиксель отслеживания?

8.1. Зайдите в рекламный кабинет и выберите вкладку «пиксель».

8.2. Создайте пиксель.





8.3. Выберите вариант установки пикселя.

8.4. Сгенерируйте код.

8.5. Полученный код скопируйте и вставьте в код страницы сайта, над тегом </head>.

Как построить контент-стратегию?

Если подписчик скрыл пост вашего сообщества в ленте, его друзья, которые на вас подписаны, тоже не увидят данную запись. Чем больше людей «прячет» вас в ленте, тем меньше охват и вовлеченность паблик.

Именно поэтому стоит ответственно отнестись к выбору контента.

О чем писать?

Рубрики:

новости: можно брать свежую информацию по вашей тематике на Яндекс-новости, Google News, Surfingbird;

подборки полезных статей, лайфхаков: 5 советов, 10 книг, 7 фильмов и прочее;

юмор: не банальные анекдоты и мемы, а интересные, актуальные шутки. Хорошо работает ньюсджекинг — обыгрывание трендовых новостей ради продвижения бренда;

интересные и удивительные факты;

цитаты селебрити, лидеров мнений вашей или смежной тематики;

бэкстейдж, внутренняя кухня: люди любят смотреть за шторки;

инфографика — любимая тема для репостов у подписчиков;

формула 4С — секс, смех, страх, скандал.

Важно знать о специфике сложного и нелюбимого маркетологами EdgeRank — алгоритма формирования ленты пользователя Facebook.

В чем соль? Пользователи видят в лентах не все посты, поскольку часть записей Facebook скрывает. Примерное количество попадания постов в EdgeRank — ⅕. То есть только 20% подписчиков будут видеть записи вашего сообщества.

Сложность даже не в количестве факторов алгоритма, а в том, что их вес регулярно пересчитывается. На выдачу влияет многое, в том числе и тип контента: самый большой вес имеет прямая трансляция, затем — посты с фото и видео, бронзу берет ссылка, после — текст, и меньше всего шансов у обычного репоста.

Совет: если в течение часа после публикации ваш пост лайкнет большое количество людей, вероятность попадания его в ленты подписчиков гораздо выше.

Как определить интересы подписчиков?

Здесь вам поможет Graph Search — социальный поиск Facebook. Чтобы им воспользоваться, переключите язык аккаунта на американский английский в правой колонке страницы:





Затем в строке поиска введите «Interests liked by people who like [название вашей страницы]».







Составьте список профильных сообществ/групп, где есть ваша целевая аудитория, чтобы «сеять» там свои посты, оставлять экспертные комментарии или отвечать на вопросы.

Несколько советов.

1. Подбирайте время постинга, которое подходит лично вам. Часы максимального охвата и вовлеченности можно посмотреть в статистике сообщества. Помните про отложенный постинг, чтобы не забывать выкладывать посты в наиболее актуальное время.

2. Регулярно смотрите в статистике, какие публикации набирают наибольший охват и вовлеченность, и корректируйте контент-план.

Как создать уникальный профильный контент?

Чтобы целевая аудитория шла в паблик и хотела в нем остаться, нужно создавать контент, которого больше нигде нет.

Например, статьи и интервью с лидерами мнений, экспертами рынка.

Молодому паблику с малым количеством подписчиков практически невозможно заполучить экспертную статью, созданную специально для вас. Что делать?

Лучше всего «палить инфу»: просить именитого специалиста по телефону (скайпу) ответить на несколько ваших вопросов, резюмировать беседу, а затем самостоятельно собрать по крупицам информацию в полноценную статью и указать авторство эксперта.

Так работать выгодно всем: у вас — авторитетная информация в сообществе от лидера отрасли, а у эксперта — 5-7 минут потраченного времени и готовая оформленная статья, которую будут пиарить.

С большой вероятностью эксперт репостнет вашу публикацию в личный профиль.

Как найти профильных экспертов — читайте в статье «Как найти почитателей поста до его публикации ».

Как распространять контент?

1. Распространяйте посты в чужих пабликах

Дружите с администраторами сообществ вашей и смежной тематики. Обменивайтесь статьями, просите о взаимопиаре. Все нуждаются в хорошем и качественном контенте. Создавайте такой контент и предлагайте его тематическим пабликам.

Если пост действительно хороший, интересный и релевантный, его опубликуют.

2. Привлекайте специалистов

Если под публикацией вы видите вопрос, на который может ответить кто-то из экспертов области, упомяните его в комментариях. Делайте это осторожно, не злоупотребляйте. Приглашайте ответить только тех, с кем знакомы лично.

3. Распространяйте посты в личных профилях

Если вы отметите в посте человека через «@», публикация появится на его личной странице и в ленте его друзей. Это работает как органическая реклама. Но есть ряд нюансов: отметить можно только в том случае, если это разрешено настройками приватности.



Пользователь может:

запретить отмечать его;

разрешить с его согласия: пришло упоминание, он посмотрел пост и одобрил:

или просто разрешить без дополнительных условий.

Как работать с подписчиками?

1. Оперативно отвечайте на все комментарии, вопросы, обрабатывайте любой негатив. Не удаляйте критику, а старайтесь вывести автора на конструктивный диалог.

Статья в тему: «Плотина от негатива, или что делать с отрицательными отзывами» .

2. Регулярно проверяйте личные сообщения паблика и пишите развернутые ответы. Если постараетесь, можете заработать такую строку в поле «About»:

3. Отвечайте на вопросы в комментариях в сообществах смежной тематики. Если пользователя заинтересует ответ, он обязательно зайдет в ваш личный профиль и увидит ссылку на место работы. То есть с помощью экспертного ответа вы привлечете потенциального подписчика на личную страницу, а затем и в сообщество.

Выводы

При продвижении бренда в Facebook стоит выбрать формат публичной страницы, а не группы или личного профиля. Если можно указать адрес, при оформлении паблика стоит выбрать категорию «Местные фирмы», это открывает дополнительные возможности для распространения информации о бренде. Добавьте на сайт виджет и пиксель Facebook. Определите интересы подписчиков и создайте контент-стратегию. Найдите экспертов в своей сфере, заручитесь их поддержкой и начните создавать качественный профильный контент. Распространяйте свой контент в профильных пабликах и с помощью лидеров мнений. Оперативно и адекватно реагируйте на комментарии, отзывы и сообщения.

Хотите узнать больше нюансов работы с Facebook и другими площадками? Обратите внимание на курс Нетологии «SMM-менеджер: продвижение бизнеса в социальных сетях».

Желаю успехов в продвижении!

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.