Продвижение бренда в социальных сетях — процесс долгий. Особенно, если время и желание есть, а с бюджетом на раскрутку туго. Facebook — дорогая социальная сеть для продвижения, но в то же время и одна из самых эффективных. Что делать, если денег нет, но трафик из Facebook очень нужен?
В бесплатном продвижении главный ресурс — время: часы, дни, недели, месяцы, проведенные на площадке.
Существует три варианта развития вашей компании на Facebook: личный профиль, группа, паблик (fan page).
Почему не личный профиль?
C его помощью вообще сложно продвигаться, потому что предназначение у данного формата изначально другое:
- Facebook не позволит вам использовать в имени или фамилии слова «магазин», «кафе», «журнал» и так далее. А значит, для многих региональных бизнесов личный профиль будет бесполезен;
- в случае блокировки страницы вы не сможете ее восстановить (и все данные, контакты, друзья будут утеряны), так как для «воскрешения» профиля требуется паспорт, а паспорта на фейковое имя нет ни у кого.
Почему не группа?
- группа — пространство для общения, а не для бизнеса. Группу в Facebook часто называют «дискуссионным чатом с модераторами»;
- если важно задавать вопросы и выстраивать дискуссию с подписчиками, это ваш вариант. Но такое случается крайне редко;
- группы не нацелены на брендирование. Логотип можно поставить только на аватар группы;
- посты, опубликованные в группах, практически не попадают в новостную ленту подписчиков. Это вообще больная тема всех, кто работает с Facebook;
- контактной информации и геометок в группе нет;
- у групп на Facebook нет статистики и аналитики;
- таргетированную рекламу на группу вы настроить не сможете;
- группа никак не индексируется поисковыми системами;
- длинная ссылка:
Почему именно публичная страница (fan page)?
- паблик — площадка для единоличного вещания от имени компании. Общение, дискуссии на ней сведены к минимуму;
- подходит для компаний, которые рассказывают о себе. А также для селебрити-персон и людей, планирующих строить личный бренд;
- у паблика есть обложка (бесплатный рекламный баннер) и аватар. То есть fan page легко забрендировать;
- страница — пространство публичное. Подписчики приходят сами и могут подписаться, не спрашивая об этом вас;
- индексируется поисковыми системами;
- можно настроить геометку, чтобы клиенты чекинились у вас — дополнительный способ продвижения;
- в паблике есть возможность настроить блоки с контактной информацией и отзывами;
- у публичной страницы есть статистика и личные сообщения;
- существует возможность настроить таргетированную рекламу и вести подписчиков на паблик;
- все публикации подписчиков могут появиться на стене только с одобрения администратора и после модерации;
- короткая ссылка:
Как оформить паблик?
1. Создайте страницу.
2. Выберите сферу бизнеса из шести предложенных вариантов.
Если выберите «Местную фирму», появится возможность указать адрес и создать геометку, а значит, клиенты могут чекиниться и ставить рейтинг.
Какой плюс? Посты в ленте посетителей будут сопровождаться кликабельной ссылкой на ваш паблик.
3. Оформьте паблик так, чтобы страница «цепляла». Сделайте красиво, информативно, стильно.
Размеры картинок:
- обложка: 851х315 пикселей — используется как бесплатный рекламный баннер;
- аватар: 180х180 пикселей, из них отображается 160х160 пикселей.
4. Заполните все строки. Это влияет на внутренний поиск Facebook. В идеале стоит заполнять информацию на английском.
5. Пригласите в сообщество людей из списка контактов и своих друзей. Инвайтинг — не панацея, вряд ли ваши друзья и ваша целевая аудитория — одни и те же люди. Но на старте это отличный способ оживить сообщество.
Приглашайте друзей:
Приглашайте контакты из почты:
Важно как можно скорее набрать первую 1000 подписчиков. Новые подписчики приходят за счет существующих — это правило работает.
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6. Укажите паблик в качестве места работы на личной странице, чтобы пользователи могли попасть в сообщество через вашу личную страницу. Попросите своих сотрудников сделать то же.
Совет: попросите друзей в выпадающем меню Following выбрать See First — обновления паблика будут показываться на первых позициях в их лентах Facebook.
7. Если есть сайт, обязательно установите виджет Facebook. И лучше не внизу страницы, а в шапке.
8. Установите на сайт пиксель Facebook. Даже если сейчас таргетированной рекламы в планах нет, в будущем этот канал наверняка будет задействован. Подготовьте почву заранее.
Как установить пиксель отслеживания?
8.1. Зайдите в рекламный кабинет и выберите вкладку «пиксель».
8.2. Создайте пиксель.
8.3. Выберите вариант установки пикселя.
8.4. Сгенерируйте код.
8.5. Полученный код скопируйте и вставьте в код страницы сайта, над тегом </head>.
Как построить контент-стратегию?
Если подписчик скрыл пост вашего сообщества в ленте, его друзья, которые на вас подписаны, тоже не увидят данную запись. Чем больше людей «прячет» вас в ленте, тем меньше охват и вовлеченность паблик.
Именно поэтому стоит ответственно отнестись к выбору контента.
О чем писать?
Рубрики:
- новости: можно брать свежую информацию по вашей тематике на Яндекс-новости, Google News, Surfingbird;
- подборки полезных статей, лайфхаков: 5 советов, 10 книг, 7 фильмов и прочее;
- юмор: не банальные анекдоты и мемы, а интересные, актуальные шутки. Хорошо работает ньюсджекинг — обыгрывание трендовых новостей ради продвижения бренда;
- интересные и удивительные факты;
- цитаты селебрити, лидеров мнений вашей или смежной тематики;
- бэкстейдж, внутренняя кухня: люди любят смотреть за шторки;
- инфографика — любимая тема для репостов у подписчиков;
- формула 4С — секс, смех, страх, скандал.
Важно знать о специфике сложного и нелюбимого маркетологами EdgeRank — алгоритма формирования ленты пользователя Facebook.
В чем соль? Пользователи видят в лентах не все посты, поскольку часть записей Facebook скрывает. Примерное количество попадания постов в EdgeRank — ⅕. То есть только 20% подписчиков будут видеть записи вашего сообщества.
Сложность даже не в количестве факторов алгоритма, а в том, что их вес регулярно пересчитывается. На выдачу влияет многое, в том числе и тип контента: самый большой вес имеет прямая трансляция, затем — посты с фото и видео, бронзу берет ссылка, после — текст, и меньше всего шансов у обычного репоста.
Совет: если в течение часа после публикации ваш пост лайкнет большое количество людей, вероятность попадания его в ленты подписчиков гораздо выше.
Как определить интересы подписчиков?
Здесь вам поможет Graph Search — социальный поиск Facebook. Чтобы им воспользоваться, переключите язык аккаунта на американский английский в правой колонке страницы:
Затем в строке поиска введите «Interests liked by people who like [название вашей страницы]».
Составьте список профильных сообществ/групп, где есть ваша целевая аудитория, чтобы «сеять» там свои посты, оставлять экспертные комментарии или отвечать на вопросы.
Несколько советов.
1. Подбирайте время постинга, которое подходит лично вам. Часы максимального охвата и вовлеченности можно посмотреть в статистике сообщества. Помните про отложенный постинг, чтобы не забывать выкладывать посты в наиболее актуальное время.
2. Регулярно смотрите в статистике, какие публикации набирают наибольший охват и вовлеченность, и корректируйте контент-план.
Как создать уникальный профильный контент?
Чтобы целевая аудитория шла в паблик и хотела в нем остаться, нужно создавать контент, которого больше нигде нет.
Например, статьи и интервью с лидерами мнений, экспертами рынка.
Молодому паблику с малым количеством подписчиков практически невозможно заполучить экспертную статью, созданную специально для вас. Что делать?
Лучше всего «палить инфу»: просить именитого специалиста по телефону (скайпу) ответить на несколько ваших вопросов, резюмировать беседу, а затем самостоятельно собрать по крупицам информацию в полноценную статью и указать авторство эксперта.
Так работать выгодно всем: у вас — авторитетная информация в сообществе от лидера отрасли, а у эксперта — 5-7 минут потраченного времени и готовая оформленная статья, которую будут пиарить.
С большой вероятностью эксперт репостнет вашу публикацию в личный профиль.
Как найти профильных экспертов — читайте в статье
Как распространять контент?
1. Распространяйте посты в чужих пабликах
Дружите с администраторами сообществ вашей и смежной тематики. Обменивайтесь статьями, просите о взаимопиаре. Все нуждаются в хорошем и качественном контенте. Создавайте такой контент и предлагайте его тематическим пабликам.
Если пост действительно хороший, интересный и релевантный, его опубликуют.
2. Привлекайте специалистов
Если под публикацией вы видите вопрос, на который может ответить кто-то из экспертов области, упомяните его в комментариях. Делайте это осторожно, не злоупотребляйте. Приглашайте ответить только тех, с кем знакомы лично.
3. Распространяйте посты в личных профилях
Если вы отметите в посте человека через «@», публикация появится на его личной странице и в ленте его друзей. Это работает как органическая реклама. Но есть ряд нюансов: отметить можно только в том случае, если это разрешено настройками приватности.
Пользователь может:
- запретить отмечать его;
- разрешить с его согласия: пришло упоминание, он посмотрел пост и одобрил:
- или просто разрешить без дополнительных условий.
Как работать с подписчиками?
1. Оперативно отвечайте на все комментарии, вопросы, обрабатывайте любой негатив. Не удаляйте критику, а старайтесь вывести автора на конструктивный диалог.
Статья в тему:
2. Регулярно проверяйте личные сообщения паблика и пишите развернутые ответы. Если постараетесь, можете заработать такую строку в поле «About»:
3. Отвечайте на вопросы в комментариях в сообществах смежной тематики. Если пользователя заинтересует ответ, он обязательно зайдет в ваш личный профиль и увидит ссылку на место работы. То есть с помощью экспертного ответа вы привлечете потенциального подписчика на личную страницу, а затем и в сообщество.
Выводы
- При продвижении бренда в Facebook стоит выбрать формат публичной страницы, а не группы или личного профиля.
- Если можно указать адрес, при оформлении паблика стоит выбрать категорию «Местные фирмы», это открывает дополнительные возможности для распространения информации о бренде.
- Добавьте на сайт виджет и пиксель Facebook.
- Определите интересы подписчиков и создайте контент-стратегию.
- Найдите экспертов в своей сфере, заручитесь их поддержкой и начните создавать качественный профильный контент.
- Распространяйте свой контент в профильных пабликах и с помощью лидеров мнений.
- Оперативно и адекватно реагируйте на комментарии, отзывы и сообщения.
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Желаю успехов в продвижении!
Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.
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