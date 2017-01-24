SMM

Как продвигать бренд в Facebook без бюджета на рекламу
Дарья Самойлова
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Продвижение бренда в социальных сетях — процесс долгий. Особенно, если время и желание есть, а с бюджетом на раскрутку туго. Facebook — дорогая социальная сеть для продвижения, но в то же время и одна из самых эффективных. Что делать, если денег нет, но трафик из Facebook очень нужен?

В бесплатном продвижении главный ресурс — время: часы, дни, недели, месяцы, проведенные на площадке.

Существует три варианта развития вашей компании на Facebook: личный профиль, группа, паблик (fan page).

Почему не личный профиль?

C его помощью вообще сложно продвигаться, потому что предназначение у данного формата изначально другое:

  • Facebook не позволит вам использовать в имени или фамилии слова «магазин», «кафе», «журнал» и так далее. А значит, для многих региональных бизнесов личный профиль будет бесполезен;
  • в случае блокировки страницы вы не сможете ее восстановить (и все данные, контакты, друзья будут утеряны), так как для «воскрешения» профиля требуется паспорт, а паспорта на фейковое имя нет ни у кого.

Почему не группа?

  • группа — пространство для общения, а не для бизнеса. Группу в Facebook часто называют «дискуссионным чатом с модераторами»;
  • если важно задавать вопросы и выстраивать дискуссию с подписчиками, это ваш вариант. Но такое случается крайне редко;
  • группы не нацелены на брендирование. Логотип можно поставить только на аватар группы;
  • посты, опубликованные в группах, практически не попадают в новостную ленту подписчиков. Это вообще больная тема всех, кто работает с Facebook;
  • контактной информации и геометок в группе нет;
  • у групп на Facebook нет статистики и аналитики;
  • таргетированную рекламу на группу вы настроить не сможете;
  • группа никак не индексируется поисковыми системами;
  • длинная ссылка:

длинная ссылка

Почему именно публичная страница (fan page)?

  • паблик — площадка для единоличного вещания от имени компании. Общение, дискуссии на ней сведены к минимуму;
  • подходит для компаний, которые рассказывают о себе. А также для селебрити-персон и людей, планирующих строить личный бренд;
  • у паблика есть обложка (бесплатный рекламный баннер) и аватар. То есть fan page легко забрендировать;
  • страница — пространство публичное. Подписчики приходят сами и могут подписаться, не спрашивая об этом вас;
  • индексируется поисковыми системами;
  • можно настроить геометку, чтобы клиенты чекинились у вас — дополнительный способ продвижения;
  • в паблике есть возможность настроить блоки с контактной информацией и отзывами;
  • у публичной страницы есть статистика и личные сообщения;
  • существует возможность настроить таргетированную рекламу и вести подписчиков на паблик;
  • все публикации подписчиков могут появиться на стене только с одобрения администратора и после модерации;
  • короткая ссылка:

короткая ссылка

Как оформить паблик?

1. Создайте страницу.

Создайте страницу

2. Выберите сферу бизнеса из шести предложенных вариантов.

Выберите сферу бизнеса из шести предложенных вариантов

Если выберите «Местную фирму», появится возможность указать адрес и создать геометку, а значит, клиенты могут чекиниться и ставить рейтинг.

Если выберите «Местную фирму», появится возможность указать адрес и создать геометку

Какой плюс? Посты в ленте посетителей будут сопровождаться кликабельной ссылкой на ваш паблик.

3. Оформьте паблик так, чтобы страница «цепляла». Сделайте красиво, информативно, стильно.

Размеры картинок:

  • обложка: 851х315 пикселей — используется как бесплатный рекламный баннер;
  • аватар: 180х180 пикселей, из них отображается 160х160 пикселей.

Оформьте паблик так, чтобы страница «цепляла»

4. Заполните все строки. Это влияет на внутренний поиск Facebook. В идеале стоит заполнять информацию на английском.

5. Пригласите в сообщество людей из списка контактов и своих друзей. Инвайтинг — не панацея, вряд ли ваши друзья и ваша целевая аудитория — одни и те же люди. Но на старте это отличный способ оживить сообщество.

Приглашайте контакты

Приглашайте друзей:

Приглашайте друзей

Приглашайте контакты из почты:

Приглашайте контакты из почты

Важно как можно скорее набрать первую 1000 подписчиков. Новые подписчики приходят за счет существующих — это правило работает.

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Наши подписчики всегда получают больше.

6. Укажите паблик в качестве места работы на личной странице, чтобы пользователи могли попасть в сообщество через вашу личную страницу. Попросите своих сотрудников сделать то же.

Укажите паблик в качестве места работы на личной странице

Совет: попросите друзей в выпадающем меню Following выбрать See First — обновления паблика будут показываться на первых позициях в их лентах Facebook.

попросите друзей в выпадающем меню Following выбрать See First

7. Если есть сайт, обязательно установите виджет Facebook. И лучше не внизу страницы, а в шапке.

8. Установите на сайт пиксель Facebook. Даже если сейчас таргетированной рекламы в планах нет, в будущем этот канал наверняка будет задействован. Подготовьте почву заранее.

Как установить пиксель отслеживания?

8.1. Зайдите в рекламный кабинет и выберите вкладку «пиксель».

Зайдите в рекламный кабинет и выберите вкладку «пиксель»

8.2. Создайте пиксель.

Создайте пиксель
Создайте пиксель Facebook

8.3. Выберите вариант установки пикселя.

Выберите вариант установки пикселя

8.4. Сгенерируйте код.

Сгенерируйте код

8.5. Полученный код скопируйте и вставьте в код страницы сайта, над тегом </head>.

Как построить контент-стратегию?

Если подписчик скрыл пост вашего сообщества в ленте, его друзья, которые на вас подписаны, тоже не увидят данную запись. Чем больше людей «прячет» вас в ленте, тем меньше охват и вовлеченность паблик.

Именно поэтому стоит ответственно отнестись к выбору контента.

О чем писать?

Рубрики:

  • новости: можно брать свежую информацию по вашей тематике на Яндекс-новости, Google News, Surfingbird;
  • подборки полезных статей, лайфхаков: 5 советов, 10 книг, 7 фильмов и прочее;
  • юмор: не банальные анекдоты и мемы, а интересные, актуальные шутки. Хорошо работает ньюсджекинг — обыгрывание трендовых новостей ради продвижения бренда;
  • интересные и удивительные факты;
  • цитаты селебрити, лидеров мнений вашей или смежной тематики;
  • бэкстейдж, внутренняя кухня: люди любят смотреть за шторки;
  • инфографика — любимая тема для репостов у подписчиков;
  • формула 4С — секс, смех, страх, скандал.

Важно знать о специфике сложного и нелюбимого маркетологами EdgeRank — алгоритма формирования ленты пользователя Facebook.

В чем соль? Пользователи видят в лентах не все посты, поскольку часть записей Facebook скрывает. Примерное количество попадания постов в EdgeRank — ⅕. То есть только 20% подписчиков будут видеть записи вашего сообщества.

Сложность даже не в количестве факторов алгоритма, а в том, что их вес регулярно пересчитывается. На выдачу влияет многое, в том числе и тип контента: самый большой вес имеет прямая трансляция, затем — посты с фото и видео, бронзу берет ссылка, после — текст, и меньше всего шансов у обычного репоста.

Совет: если в течение часа после публикации ваш пост лайкнет большое количество людей, вероятность попадания его в ленты подписчиков гораздо выше.

Как определить интересы подписчиков?

Здесь вам поможет Graph Search — социальный поиск Facebook. Чтобы им воспользоваться, переключите язык аккаунта на американский английский в правой колонке страницы:
переключите язык аккаунта на американский английский в правой колонке страницы

Затем в строке поиска введите «Interests liked by people who like [название вашей страницы]».

в строке поиска введите «Interests liked by people who like [название вашей страницы]»

Составьте список профильных сообществ/групп, где есть ваша целевая аудитория, чтобы «сеять» там свои посты, оставлять экспертные комментарии или отвечать на вопросы.

Составьте список профильных сообществгрупп, где есть ваша целевая аудитория

Несколько советов.

1. Подбирайте время постинга, которое подходит лично вам. Часы максимального охвата и вовлеченности можно посмотреть в статистике сообщества. Помните про отложенный постинг, чтобы не забывать выкладывать посты в наиболее актуальное время.

Часы максимального охвата и вовлеченности можно посмотреть в статистике сообщества

2. Регулярно смотрите в статистике, какие публикации набирают наибольший охват и вовлеченность, и корректируйте контент-план.

Регулярно смотрите в статистике, какие публикации набирают наибольший охват и вовлеченность, и корректируйте контент-план

Как создать уникальный профильный контент?

Чтобы целевая аудитория шла в паблик и хотела в нем остаться, нужно создавать контент, которого больше нигде нет.

Например, статьи и интервью с лидерами мнений, экспертами рынка.

Молодому паблику с малым количеством подписчиков практически невозможно заполучить экспертную статью, созданную специально для вас. Что делать?

Лучше всего «палить инфу»: просить именитого специалиста по телефону (скайпу) ответить на несколько ваших вопросов, резюмировать беседу, а затем самостоятельно собрать по крупицам информацию в полноценную статью и указать авторство эксперта.

Так работать выгодно всем: у вас — авторитетная информация в сообществе от лидера отрасли, а у эксперта — 5-7 минут потраченного времени и готовая оформленная статья, которую будут пиарить.

С большой вероятностью эксперт репостнет вашу публикацию в личный профиль.

Как найти профильных экспертов — читайте в статье «Как найти почитателей поста до его публикации».

Как распространять контент?

1. Распространяйте посты в чужих пабликах

Дружите с администраторами сообществ вашей и смежной тематики. Обменивайтесь статьями, просите о взаимопиаре. Все нуждаются в хорошем и качественном контенте. Создавайте такой контент и предлагайте его тематическим пабликам.

Если пост действительно хороший, интересный и релевантный, его опубликуют.

2. Привлекайте специалистов

Если под публикацией вы видите вопрос, на который может ответить кто-то из экспертов области, упомяните его в комментариях. Делайте это осторожно, не злоупотребляйте. Приглашайте ответить только тех, с кем знакомы лично.

3. Распространяйте посты в личных профилях

Если вы отметите в посте человека через «@», публикация появится на его личной странице и в ленте его друзей. Это работает как органическая реклама. Но есть ряд нюансов: отметить можно только в том случае, если это разрешено настройками приватности.


Пользователь может:

  • запретить отмечать его;
  • разрешить с его согласия: пришло упоминание, он посмотрел пост и одобрил:
  • или просто разрешить без дополнительных условий.

Как работать с подписчиками?

1. Оперативно отвечайте на все комментарии, вопросы, обрабатывайте любой негатив. Не удаляйте критику, а старайтесь вывести автора на конструктивный диалог.

Статья в тему: «Плотина от негатива, или что делать с отрицательными отзывами».

2. Регулярно проверяйте личные сообщения паблика и пишите развернутые ответы. Если постараетесь, можете заработать такую строку в поле «About»:

Регулярно проверяйте личные сообщения паблика и пишите развернутые ответы

3. Отвечайте на вопросы в комментариях в сообществах смежной тематики. Если пользователя заинтересует ответ, он обязательно зайдет в ваш личный профиль и увидит ссылку на место работы. То есть с помощью экспертного ответа вы привлечете потенциального подписчика на личную страницу, а затем и в сообщество.

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

Выводы

  1. При продвижении бренда в Facebook стоит выбрать формат публичной страницы, а не группы или личного профиля.
  2. Если можно указать адрес, при оформлении паблика стоит выбрать категорию «Местные фирмы», это открывает дополнительные возможности для распространения информации о бренде.
  3. Добавьте на сайт виджет и пиксель Facebook.
  4. Определите интересы подписчиков и создайте контент-стратегию.
  5. Найдите экспертов в своей сфере, заручитесь их поддержкой и начните создавать качественный профильный контент.
  6. Распространяйте свой контент в профильных пабликах и с помощью лидеров мнений.
  7. Оперативно и адекватно реагируйте на комментарии, отзывы и сообщения.

Хотите узнать больше нюансов работы с Facebook и другими площадками? Обратите внимание на курс Нетологии  «SMM-менеджер: продвижение бизнеса в социальных сетях».

Желаю успехов в продвижении!

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

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Дарья Самойлова

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