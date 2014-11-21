Основатель Depositphotos Дмитрий Сергеев: «Играйте только там, где вам проще»

Поймать удачу за хвост и «выстрелить» проектом мечтает любой стартапер. Потому для любого стартапера Дмитрий Сергеев — дважды эталон. В «нулевых» миллионы людей грузили и качали файлы с помощью его файлообменника Depositfiles, а сегодня материалы из его фотобанка Depositphotos покупают сотни тысяч компаний со всего мира. Дмитрий рассказал нам о базовых правилах ведения бизнеса на западном рынке. Хотя само слово «западный» ему претит: для него этот рынок давно native. Итак, как сделать «заграницу» родным домом для своего бизнеса — рецепт от основателя и председателя совета директоров Depositphotos Дмитрия Сергеева.

— Дмитрий, расскажите, какие ошибки по ведению файлообменника Depositfiles были для вас наиболее поучительными?

Первое: никогда не спорить с правообладателями. Человек, который обладает всеми законными правами на файл, всегда прав. Любой иной подход к проблеме грозит крахом бизнесу и карьере. Мы пытались говорить, что технологии и право людей на передачу файла — это основное и неотъемлемое право. Теперь я думаю иначе, да и жизнь, к тому же, рассудила иначе. Сегодня файлообменники можно регулировать, а пиратский контент уничтожать. Второй урок Depositfiles: не брать на работу слабаков. Потому что простой сервис с сотнями миллионов людей по всему миру — это потеря позиций, денег, имиджа. А вообще самое главное — это следить за трендами и понимать, когда нужно вовремя выйти из проекта или масштабировать его. Мы вышли.

— Сейчас антипиратские кампании принимают довольно жесткие меры по борьбе с правонарушителями. Как думаете, как сегодня выживают проекты подобные Depositfiles?

Тот мир файлообменников, который мы покинули в 2009 году, уже мертв. Сейчас он другой. Тогда все без исключения процессы были в поле закона, и мы выполняли роль буфера во взаимоотношениях пользователей сервиса и правообладателей. Это отнимало колоссальное количество времени и сил. Мы никогда не конфликтовали с теми, кому принадлежат файлы, и поэтому, наверное, выживали. Но было очевидно, что эта модель не работает, и ситуация движется в сторону государственного регулирования этих процессов, как позже и произошло.

В мировом масштабе файлообменники, выстрелившие в 2005–2010 году, умерли все без исключения. Многим казалось, что правда на стороне файлообменников, но жизнь рассудила иначе. Сегодня выживают только Dropbox и Google Drive. Выводы сделать легко. Проекты, схожие с Depositfiles старой модели, международного значения сейчас не имеют. Если вы — местечковый сервис, типа vk.com или ex.ua, у вас есть право на жизнь в борьбе. Но мы ушли из этой борьбы навсегда.

— Расскажите о том, какой прием Depositphotos оказали представители западного рынка. Насколько скептично они относятся к выходцам из Восточной Европы?

Нас встретили, как тех, кто понимает, что такое интернет-индустрия, и чувствует себя в ней как дома. Мы стояли у истоков сети и выросли вместе с ней. Нас поняли и приняли, никакого скептицизма не было и нет. Это все абсолютная ерунда и комплексы тех, кто где-то внутри считает себя «полувосточным» и везде видит плохое отношение к себе. Вот скажите, какая разница между черным и белым человеком? В цвете кожи или в чем-то еще? Да нет никакой разницы. Кому-то немножко жарче летом, а кому-то холоднее зимой. Так кем лучше быть? Черным или белым? Выходцем из Восточной Европы или Западной? Где хот-доги слаще? Этот вопрос не трогал нас никогда. Мы об этом никогда не думали.

Мы говорим на всех языках, у нас работают американцы, англичане, итальянцы, поляки, армяне, русские (много), украинцы (очень много). Вот сейчас за моей спиной сидит парочка сотрудников из нашего офиса в Нью-Йорке, и я думаю, как бы мне сделать так, чтобы они замолчали хоть на минутку. Они любят нашу компанию и гордятся тем, что имеют отношение к большому процессу. Американцы отлично умеют продавать, украинцы — талантливые программисты, а мир очень тесен, чтобы кто-то делил его на Восточную и Западную Европу на фоне заставки Depositphotos.

— Forbes в материале о Depositphotos отмечает, что топовая пятерка микростоков мира позаимствовала ряд уникальностей DP. Чем вам удалось их удивить?

Мы первые пришли к идее фотобанка в мобильнике. За нами последовала вся индустрия. Это вообще новое слово на рынке — за ним будущее, как минимум, горячей репортажной фотографии. Каждый придумал свое решение, позаимствовав нашу идею. Как ни странно, все, кроме нас, получили инвестиции на эти проекты, мы — нет. Ведь мы живем во время войны за независимость и без инвестиций делаем продукт лучше и качественнее. А все потому, что мы украинцы, и у нас это получается лучше всех в мире. Я хочу, чтобы каждый, кто делает стартап в Украине, знал, что он лучший в мире стартапер.

У нас в штате лучшие юзабилисты планеты (это сугубо мое личное мнение). Мы способны быть гибкими и более инновационными, чем гиганты нашей индустрии. Они просто приходят и «сдирают» то, что придумываем мы. В мелочах. Но мы им прощаем эти мелочи, потому что эти гиганты когда-то придумали саму модель нашего бизнеса. Таким образом мы дополняем и совершенствуем друг друга.

— Как поживает ваш проект Clashot? Реально ли рядовому владельцу гаджетов заработать с помощью этого сервиса?

Clashot набирает обороты. В 2015 году будет много сюрпризов: мы окончательно заберем развивающиеся рынки России и Украины. Сейчас покрытие Clashot в Украине только в два раза меньше, чем у того же Instagram. А будет больше. Я считаю, что моя идея заплатить вам за, может быть, единственную классную фотографию в вашем мобильнике — это стоящая идея. Я уверен, что у людей в закромах есть такие чудеса, которые никакому фотобанку даже не снились. И если вы окажетесь в нужное время и в нужном месте, мы сможем продать ваше фото. Просто помните, что у вас есть Clashot, и загрузите туда что-нибудь :)

— Фотобанк vs натуральные снимки. Пользователи часто кривятся при виде постановочных фото из фотобанков. Способны ли сервисы а-ля Clashot составить им серьезную конкуренцию?

Ну, давайте не забывать, что фотобанки а-ля Depositphotos продают не только постановочные фотографии. Почти половина бизнеса — это и векторные изображения, и репортажный контент (звезды и политики, например), и видео. Что касается живых фотографий из Clashot — да, вы правы, тут конкуренция. Например, крупный бренд может заказать фотосессию сразу у сотен тысяч участников сообщества Clashot, которые с помощью миллионов снимков сделают этот бренд еще более узнаваемым. Этот бренд отберет лучшие материалы (или мы поможем ему их отобрать), а остальное «творчество» в виде миллионов фото уйдут в сеть. Это реклама, и не только в фотобанках. Крупный бренд оплачивает участие в создании контента миллионами пользователей.

— У вас открыта штаб­-квартира в США. Как вы считаете, возможно ли украинскому стартапу динамично развиваться на Западе без оффлайн-­представительств? Если нет, то почему?

Это сильно зависит от того, какой у вас проект. Украинскому стартапу — именно стартапу — точно можно развиваться без офиса и оффлайна в США. Просто нужно иметь хороших консультантов. А вот когда вы уже не стартап, без США никак. Хотите вы этого или нет, но США — пуп земли нашего времени. Многие интересные вещи происходят именно там. Можете попробовать спорить с этим, но куда проще не спорить. Можете, конечно, просто иногда мотаться туда-сюда, чтобы посмотреть и передать опыт «своей бухгалтерше», но будем откровенны, это не серьезно.

Если ваш бизнес хоть как-то связан с миром, а не замкнут на локальном рынке, если вы продаете что-то в мире и конкурируете в мире, то без оффлайна в США вам не обойтись хотя бы в вопросах менеджмента, юристов, бухгалтеров и банкиров. Есть исключения: всяческие трафикогенераторы-агрегаторы-порнопроекты на поздних стадиях. Там у одного человека весь мир в кармане. Это тоже прекрасно, я считаю. Но я отношусь к этим проектам как к чему-то пограничному и очень временному. Однако бизнес есть бизнес: если он приносит вам честные деньги и делает вас счастливым без оффлайн-офиса в США — это здорово.

— За какие рабочие качества ценят украинских стартаперов и айтишников на Западе?

За «многорукость». За образование. За спокойствие. В США все рабочие процессы очень разграничены. Если ты крут на PHP — ты только PHP и все. Никакой Java. Сейчас наших спецов ценят за то, что они гибкие, многозадачные и при этом дешевые. Они богаты на ум. Украина — великая и мудрая страна. У нас, например, сотни людей в Украине. Они не хотят никуда переезжать и не уедут, пока не выгонят.

— Depositphotos ­— прекрасный пример масштабируемого бизнеса, который может дать 100 очков вперед неповоротливым гигантам. Назовите 5 правил масштабируемости, которые должна соблюдать любая компания, планирующая расширяться на Запад.

1. Воспринимать Запад как свой дом. Запада нет — есть вы и ваш продукт в сети для места и людей, которые ТАМ живут. Запад — это и есть ваше ТАМ. Если ваш продукт для Запада продается в сети, вы уже на Западе. Это об интернете. Смотайтесь на Запад, если вы там не были, чтобы понять потребности местных жителей. К примеру, в США не пойдут проекты о микрозаработке в сети. Если вы не понимаете, что делаете и для кого — разберитесь.

2. Играйте только там, где вам проще. Не выходите на не понятные вам рынки. Не нужно Запада, если у вас нет на него сил и средств, но при этом есть место, где вы можете укрепиться уже сейчас.

3. Не лезьте на Запад до тех пор, пока не почувствуете, что там, где вы нативны, вы «забрали все», исчерпали себя. Вы будете более привлекательны для инвестора, если имеете всё у себя дома. Исключением может быть только продукт, который изначально предназначен для Запада.

4. Чувствуйте окружение. Изучите его. Потому что в большинстве случаев, если вы лезете к кому-то на рынок, лидер этого рынка будет вас потом покупать или уничтожать. Оцените насколько вам будет приятно и больно в будущем.

5. Нанимайте местных.

Еще не присмотрели для вашего бизнеса какие-то новые рынки?

— У нас все OK с пониманием Запада :) А вообще мне больше нравятся развивающиеся рынки. Бразилия, Россия, Украина, Китай — это наши приоритеты на ближайшее будущее.

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