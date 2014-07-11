Владимир Усов: о цифровом сторителлинге XXI века и конструкторском бюро идей Gutenbergz.

За хорошую историю пользователи могут отдать многое, в первую очередь, лайки и шеры. А затем — стать активными адвокатами бренда. Но сегодня одной хорошей истории для захвата внимания читателя недостаточно. Красивый слог и сюжет должны быть поданы в интерактивной оболочке, соответствующей времени. Проект Gutenbergz идет к созданию именно такой — идеальной истории для людей XXI века. О пути к этой цели, топе App Store и успехе на Kickstarter мы поговорили с руководителем проекта Владимиром Усовым.

— О названии. Носители информации эволюционировали от дощечек к свиткам, от свитков к кодексам. В 1971-м основатель проекта «Гутенберг» поставил сверхзадачу собрать все книги на планете в цифровом виде. Видишь ли ты свой проект в качестве следующего звена эволюции носителей информации? Каким ты видишь мир, где идеи Gutenbergz полностью реализованы?

Название было выбрано как шутка, чтобы показать — пришло время обновить идеи старика Гутенберга и сделать книгу адекватной запросам времени и современному ритму жизни. Мы верим в то, что истории оказывают серьезное воздействие на нашу цивилизацию, формируют наше мировоззрение и ценности. Поэтому мы хотим сделать их максимально увлекательными и интересными с помощью всех доступных технологий. В конце концов, у меня есть ребенок, и я хочу, чтобы его окружали только хорошие истории, которые сделают жизнь интереснее и глубже.

— Сколько людей занимаются придумыванием идей? И сколько программистов / дизайнеров в команде?

Сейчас в команде семь человек. Любой член команды может предложить идею. Если она вызовет бурную дискуссию и появятся те кто «против» и те кто «за», значит идея хорошая. На мой взгляд, идея должна быть оригинальной, реализуемой (пусть и сложно, но все-таки...), актуальной (быть в контексте мировых событий), и немного провокационной.

Хронология:

2011 год, июль — в Одессе открылось цифровое издательство Gutenbergz, специализирующееся на разработке и издательстве интерактивных книг для мобильных устройств.

2012 год, декабрь — в App Store появился релиз «Шерлока Холмса», первой цифровой книги Gutenbergz.

2013 год, сентябрь — Gutenbergz стал финалистом грантового фонда Global Technology Foundation (GTF) и получил грант в размере 240 тыс. грн.

2013 год, октябрь — Проект победил в «Битве стартапов» Forbes.

2013 год, октябрь — Издательство вышло на Kickstarter с проектом Gadgetarium, который объединяет в себе печатную версию, компаньон дополненной реальности и интерактивную книгу-приложение для мобильных устройств. Проект собрал $10 050.

2014 год, февраль — издательство разработало платформу Amazeals для изданий и авторов, которые хотят, чтобы их истории ожили с помощью интерактивных элементов и мультимедийного контента.

2014 год, апрель — совместно с Юнеско издательство разработало интерактивную версию книги «Кровь и надежда» Самуэля Пизара.

— На скольких языках издаются книги Gutenbergz?

Сейчас на трех: русском, английском, украинском. Заканчиваем версию «Шерлока» для Android, которая будет доступна на семи языках: русском, английском, украинском, немецком, португальском, французском, японском. Мы планируем расширяться. Сделали, наконец, украинскую версию сайта. Кстати их только две: английская и украинская.

— Как используются технологии дополненной реальности в Gutenbergz?

Для нас технология дополненной реальности, также как и другие технологии, прежде всего инструмент для создания увлекательных историй. С помощью технологий мы стараемся повысить вовлеченность человека в процесс взаимодействия с контентом. А в случае с нашим «Гаджетариумом» использование дополненной реальности — это попытка соединить в одном проекте классическую книгу и интерактивное приложение для создания уникального опыта перехода из одного формата в другой в рамках одной истории. Мы считаем, что книги и приложения — не конкуренты, наоборот, они могут дополнять друг друга. Именно это мы и хотим показать в новом проекте с помощью дополненной реальности. Будет выглядеть приблизительно так:

Детям это гораздо интереснее, чем читать обычную книгу, и гораздо полезнее, чем играть в AngryBirds. Похоже на волшебство. Такие чувства я испытывал, когда родители дарили мне новые книжки 25 лет назад. Но сегодня ребенка обычной книжкой не удивить. Так что мы стараемся сделать что-то особенное.

— Использует ли Gutenbergz какие-нибудь уникальные технологии?

У нас нет уникальных технологий. Для того чтобы сделать крутой продукт, вполне хватает того, что есть под рукой у каждого разработчика. Только вот классных проектов явно меньше, чем разработчиков и издателей. Поэтому все дело в том, как вы эти технологии используете. Для нашего рынка очень важно с ними не переборщить.

— На твой взгляд, новые истории хуже проверенных временем сюжетов? Или все зависит от подачи?

На мой взгляд, лучше создавать новые истории для новых платформ с учетом всех их возможностей. Тогда уровень проекта будет гораздо выше. Но это намного сложнее и требует больше ресурсов. Мы к этому идем. Есть старые правила драматической арки с вступлением, поворотным моментом, восходящим действием, кульминацией и развязкой. А есть новые правила цифрового мира с глубоким погружением в историю, интерактивностью, связью с реальным миром и персональным участием. Кто сумеет все это органично соединить в одном проекте, станет мировым лидером в цифровом сторителлинге. Но легче сказать, чем сделать)

— Почему именно «Шерлок Холмс», история Чернобыля и Самуэля Пизара? Как насчет бизнес-книг, специализированной литературы?

Мы пытаемся экспериментировать с жанрами и направлениями. Если можно так выразиться, то мы сегодня не «Тойота» с готовой линейкой платформ, а конструкторское бюро «Формулы 1». Занимаемся разработкой решений, которые через пару лет можно будет использовать в широком производстве. Рынок цифрового сторителлинга сейчас только начинает бурно расти, поэтому мы стараемся пробовать разные решения, чтобы найти то самое сочетание повествования и интерактивности, которое сделает истории созвучными XXI веку. В последнее время очень интересуемся решениями для образования. Сейчас как раз работаем над концепцией платформы интерактивных мультимедийных учебников для средней школы. К Украине сегодня прикованы взгляды всего мира, поэтому мы обязаны быть лидерами во всех сферах. Особенно в образовании.

— Если можно, об этом поподробней. С кем сотрудничаете в проекте создания мультимедийных учебников?

Пока ни с кем. Мы понимаем, что такой проект может быть реализован только на государственном уровне. А сейчас явно не до этого. При всем уважении к нашим идеям, вопросы нацбезопасности важнее. Поэтому пока самостоятельно работаем над концепцией платформы.

— Gutenbergz работает с какими-то авторами (писателями), которые создают уникальные истории с прицелом под дальнейшую обработку?

В команде есть автор, который отвечает за написание оригинальных историй. Но мы открыты для новых историй и интересных людей. Например, печатную версии книги «Гаджетариум» мы выпускаем в сотрудничестве с «А-ба-ба-га-ла-ма-га» и Иваном Малковичем.

— С опозданием хочу поздравить тебя с успехом на Kickstarter! Насколько я знаю, количество украинских стартапов, которые достигли там желаемого, можно сосчитать на пальцах. Какую кампанию проводили для достижения результата?

Хочу сказать, что наша кампания была не самой успешной с финансовой стороны, но с точки зрения маркетинга очень даже ничего. Мы собрали всего на пару долларов больше заявленной суммы — 10 050 долларов. Да и то, главными бэкерами стали наши знакомые и люди, которые уже пользовались нашими приложениями и писали положительные отзывы в App Store. Фактически мы мобилизовали уже существующую лояльную аудиторию. Этого оказалось достаточно для того, чтобы получить предостаточно упоминаний в СМИ. Могу посоветовать выходить на Kickstarter разработчикам клевых гаджетов и разных крутых штук. Kickstarter на данный момент — это площадка для предзаказа технических новинок по очень низким ценам. Если это про вас, то вперед, снимайте классный ролик, и у вас все получится. А для остальных это сейчас не самая подходящая платформа. Для регистрации нужно иметь компании в США, Великобритании, или еще парочке цивилизованных стран, либо же работать через посредников, что не очень удобно.

— Продукты Gutеnbergz в своем роде уникальны. Какие каналы интернет-рекламы дают наибольшую отдачу? Назови страны, в которых сейчас люди интересуются вашими продуктами.

Наши продукты наиболее популярны в северной Америке и юго-восточной Азии (Китай, Тайвань, Сингапур). Наш первый проект — «Шерлок Холмс» для iPad — стал самой популярной интерактивной книгой в Китае и был 4 месяца в ТОП 10 в США и еще 30 странах. Apple признали нашего «Шерлока» самой «страшной» книгой в App Store. Есть информация, что некоторые дети плакали, увидев наши иллюстрации) Для продвижения мы в основном используем тематические СМИ и блоги, а также фейсбук. Если получился хороший продукт, о нем с удовольствием напишут.

— В одном из интервью ты сказал, что эксклюзивный релиз на appadvice.com дал больше отдачи, чем десяток релизов на других сайтах. Как ты измеряешь эффективность сотрудничества с тем или иным изданием (блогером)?

Да, я считаю, что эксклюзив в хорошем издании с реальной активной аудиторией лучше пресс-релизов на 10 сайтах. Интересно, что эти 10 сайтов все равно его перепечатают у себя. А лучший критерий — количество скачиваний.

— Как проходила кампания в App Store? Что вы делали, чтобы оставаться в топе на протяжении длительного времени?

Практически ничего. Мы постарались все сделать «до того». Негативных отзывов не было. Поэтому приложение за год мы обновили только один раз. Просто App Store работает по цепочке: всё начинается в США, а потом вы появляетесь во всевозможных подборках региональных секций, что привлекает внимание региональных СМИ. Но, в конце концов, всё заканчивается.

— Расскажи о сотрудничестве с WannaBiz.

Мы получили инвестиции, а также менторскую помощь именно тогда, когда она нам была очень нужна. Также благодаря WannaBiz решили поучаствовать в первом грантовом конкурсе от GTF и даже сумели победить. Благодаря этому гранту был реализован проект AMAZEALS — платформа для мультимедийных интерактивных историй. Точнее, история, демонстрирующая возможности платформы. Над самой платформой мы продолжаем работать.

— Делает ли Gutenbergz рекламу в оффлайне? Или главный упор на интернет-продвижение?

Откровенно говоря, не хватает время на качественные промо-кампании. Раньше выступал на разных конференциях. Теперь перестал. Все время уделяем работе над продуктом. Продукты разные, соответственно и кампании по их продвижению тоже сильно отличаются. Основные каналы — тематические издания и соцсети.

— Что касается мировых трендов: активно ли развивается цифровой сторителлинг? Есть на кого равняться?

Развивается активно. Что интересно, крупные игроки, вроде Random House, Disney, Penguin по уровню внедрения инноваций проигрывают таким новым молодым командам, как Moonbot Studios и Touchpress. Их проекты гораздо интереснее, и это подтверждается статистикой скачиваний. Наверное, это следствие большей внутренней свободы, более широкого набора инструментов и новых идей. Будущее за новыми игроками.

— С какими трудностями ты сталкиваешься в Украине?

В Украине главная проблема для нас — отсутствие культуры потребления платного цифрового контента. Но я уверен, что это временно, и мы скоро тоже поймем, что для производства классных проектов разработчики тратят свои деньги. Если они их не будут возвращать, никаких проектов не будет.

— В условиях ведения бизнеса в разных странах, встречался ли ты с явлением communication gap: когда то, что замечательно воспринимается пользователями одной страны, категорически не приемлют (в силу убеждений, общественного мнения) пользователи другого государства?

Было странно видеть, как наш «Шерлок» стал книгой номер 1 в Китае, а в Великобритании не добрался до топ-10.

— Команда Gutenbergz когда-то патентовала свои идеи?

Пока ты запатентуешь идею, она уже будет никому не нужна. Не тратим на это время и ресурсы. К тому же первого и второго в обрез.

— Спасибо за интересную беседу! Желаем Gutenbergz покорения новых вершин.