Всё, что вы хотели узнать про краудфандинг, но стеснялись спросить

Краткий словарь:

Бэкер — тот, кто делает денежный вклад в проект.

Реворд — то, что получает бэкер за свой вклад (как правило, продукт, который вы выпускаете на рынок вследствие успешной краудфандинговой кампании).

Апдейты — новости кампании (бэкеры их получают в виде эл. рассылок, а также видят обновления в мобильном приложении Kickstarter).

Проведение краудфандинговых кампаний — это бизнес. Есть люди, которые помогают жителям без американского гражданства запустить проект: предоставляют документы, подтверждают личность и свой Amazon-аккаунт. Есть консультанты-менторы, которые курируют проекты — берут 5%, если кампания успешна, или просят четко оговоренную сумму (гарантий никто не дает).

Как только вы запускаетесь, на вас обрушивается лавина рекламных сообщений от пиарщиков: некоторые из них обещают добиться статьи в Wired, другие же на ресурсах типа PRWeb (ха-ха!). Есть еще несколько десятков блогов, аккаунтов в Twitter и страниц в Facebook, которые специализируются на краудфандинговых кампаниях. Все хотят вам помочь и, конечно же, на этом заработать. После того как кампания завершилась и ваш товар произведен, пора наладить сбор, упаковку и отправку посылок бэкерам — для этого есть тоже специально обученные ребята, как в Китае, так и в США. Это отдельный и вполне серьёзный рынок с уймой заточенных под ваши нужды услуг.

Собирают деньги далеко не только на новые технологические новинки — обычных вещей (джинсы, сумки и т.д.), да и «треша» хоть отбавляй. Иногда кажется, что это мутировавший магазин на диване. Посмотрите, скажем, вот этот проект «Репутацию нельзя купить» и вот этот с загадочным названием «Русские интерьеры».

Не думайте, будто все только и ждут, когда ваш проект запустится, чтобы дать вам денег. Конечно, есть какой-то небольшой процент людей, которые отслеживают новые проекты, чтобы их проспонсировать, но в целом большая часть бэкеров найдут ссылку на ваш проект в социальных сетях или где-то еще.

На кикстартере (и других платформах) каждый день запускаются десятки проектов. Даже их превью утомительно листать. Лучше особо не надеяться на то, что вас случайно «там» найдут и вы сразу соберете нужную сумму. Судя по отчетам, бэкеры, которых принесла платформа, составляют в среднем 10-20%. Большую часть бэкеров приводят сами бэкеры ;)

Процент бэкеров с платформы повышается, если команда кикстартера назовет вас «проектом дня», проанонсирует в рассылке и социальных сетях. Понятно, что тут шансы 50/50. В рассылках у них есть блок ‘Projects we backed’, и там перечислены только те проекты, которые проспонсировали сотрудники Kickstarter (с указанием, кто конкретно выделил деньги). Краудфандинговая кампания — отличный шанс засветиться в топовых медиа.

Статьи в Mashable, TechCrunch и пр. отлично украшают сайт, но я очень удивлюсь, если они приносят кому-то сотни бэкеров. Поверю в 20-30 бэкеров с одной публикации. Хотя есть уйма факторов, да и эти 20-30 человек могут привести или принести в три раза больше, так что, конечно, засветиться важно. В следующем посте расскажу полезности из книги Pitch Perfect как раз на эту тему.

Считается, что важно придумать какую-то уникальную идею, и тогда все будет круто. Но нет, вовсе не обязательно выходить на рынок с чем-то инновационным. Наверное, все продвинутые украинцы знают о проекте Petcube ($251 225), так вот на кикстартере появились ребята с о-очень похожим проектом: Kittiyo ($271 154). Еще пример? The Tile собрали $2,6 млн (цель была всего $20 000), а вот сиамский близнец iFind пока только $517 967.

И последнее: трендовая тема lifelogging находит свое отражение в новых гаджетах: Memoto/Get narrative ($550,189) и практически идентичной с виду CA7CH Lightbox ($153 303; кампания будет длиться еще почти месяц).

Летом запускать краудфандинговые компании очень не рекомендуют (продажи падают ведь!), но стоит заметить, что это очень зависит от трендов и проекта. Уже упомянутый CA7CH Lightbox запустился 17 июня и за первые 26 часов собрал $80 000. Проект LomoInstant Camera запустился в конце мая, кампания идет весь июнь, — уже собрали $983 824 (984%). 16 июня запустился Airdog — собрали почти $400 000 (200%), а впереди еще 31 день. 17 июня запустилась кампания львовян LaMetric — за 48 часов собрали нужную сумму $69 000 (еще 38 дней на то, чтобы бить рекорды).

Кикстартер очень заточен под американцев: создатели проектов должны включать стоимость доставки ревордов по США. При этом сбор, упаковка (если товар хрупкий и ценный) и доставка — большая статья расходов. Не забудьте еще о проценте производственных браков и проблемах с доставкой (нет ничего хуже, чем расстроить бэкера!).

Еще бывают проблемы, связанные с тем, что пока товар готовился к доставке, бэкер уже успел куда-то переехать, но забыл обновить информацию на платформе краудфандинга, и товар где-то потерялся по дороге. Можно выйти с проектом в большой плюс, при этом оказаться в большом минусе, если где-то не рассчитал расходы по доставке. А точно рассчитать их не представляется возможным. Мало того что совершенно разные суммы выйдут по доставке в разные штаты, так еще заранее не знаешь, сколько человек будут из Азии, Западной или Восточной Европы, из Австралии или откуда-то еще. Так же как и не знаешь, сколько тебе понадобится футболок размеров S и XXL (разная стоимость и разный вес).

Вот проект, который сначала многим очень понравился — MBLOK, но потом в блок с комментариями набежали парочка инженеров и начали задавать правильные вопросы, а команда не смогла вразумительно на них ответить. Начали терять доверие и начали терять деньги: многие — и я в том числе — отменили свой вклад. Очень важно не только знать, в чём соль твоего проекта, но и суметь это донести до аудитории (хотя у них шикарное видео и оформление страницы — проблема была в демонстрации рабочего прототипа, комментариях и апдейтах). Удивительно, но украинцы часто выбирают Indiegogo.

Так, в 2014-м году там была проведена кампания для поддержки Одесского международного кинофестиваля. Еще более удивительно то, что они собрали необходимые $25 000 (видео, описание проекта, реворды — всё внушает большие сомнения). Однако, если посмотреть вкладку Funders, становится понятно, что не все чисто. На кикстартере, кстати, нельзя анонимно давать деньги. Вообще здоровье проекта определяется количеством бэкеров и средним количеством денег, которое они инвестируют. Как правило, первыми разлетаются лимитированные реворды «early bird». Ну, а в целом, по статистике, $20-30 — сумма, которую не больно потерять и не жаль для благого дела. Баланс зависит от специфики проекта.

Раньше нужно было ждать, пока проект пройдет обязательную проверку сотрудником Kickstarter, сейчас можно запускать кампанию сразу, как только всё готово. Вы не можете изменять реворды в ходе кампании (если их уже выбрали), но можете добавлять новые. Бэкеры могут менять или удалять свой вклад. Они могут дать денег и отказаться от реворда, но чаще сделают вклад и забудут добавить обозначенную сумму на доставку (если проживают не в США). Деньги «снимутся» с карт бэкеров после завершения кампании. Или вы соберете заявленную сумму (или больше), или не получите вообще ничего. В случае, если соберете, то 5% заберет Kickstarter и 5% заберет Amazon. Чтобы запустить производство, вам нужно узнать что выберут бэкеры (цвета, размеры и пр), для этого вы отправляете анкеты. Анкеты можно отправить только 1 раз. Больше полезной информации можно прочитать в интервью с Олегом Маленковым, сооснователем и операционным директором Concepter (в их портфеле 2 успешных кампании на кикстартере: iBlazr и Lunecase).

Эффективна ли реклама в интернете для продвижения краудфандингового проекта? It depends. Если продукта еще нет на рынке, то, соответственно, на него нет спроса. Создавать и развивать сообщества в социальных сетях очень даже нужно. Делать эл. рассылки тоже стоит (для этого надо заблаговременно собирать адреса на сайте с помощью форм и pop-up окон. Встроенный конструктор форм есть даже в некоторых сервисах email-рассылок, например, SendPulse). Отслеживать и работать с упоминаниями — обязательно! Когда продукт уже вышел на рынок, пора запускать ремаркетинг. Чем раньше начнете выходить в свет, тем лучше, потому что помните, что вам нужно найти и привлечь на страницу 80% бэкеров.

В качестве иллюстраций использую картинки из проектов: Superduck, High quality building block, KitRex, TWEAK.