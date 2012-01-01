Once upon a time… 22 правила сторителлинга от Pixar

Жили были маркетологи. Каждый день они неустанно трудились для продвижения товаров и услуг. Но однажды привычные технологии, инструменты перестали работать. Люди больше не верили в них и отказывались покупать. И тогда маркетологи придумали сторителлинг…

Это начало истории, которую мы попытались выстроить в стиле компании Pixar. Согласитесь, эти ребята умеют рассказывать истории. В активе компании 23 полнометражных и более 60 короткометражных анимационных фильмов, 21 оскар, миллиардные сборы в прокате. Да и любовь целых поколений фанатов «Историй игрушек» и «ВАЛЛ-И».

Эмма Коутс, бывшая художник-раскадровщик студии, еще в 2012 году опубликовала в своем твиттере главные тезисы повествовательной мудрости. Они и сейчас практичны и применимы для интернет-маркетинга. Делимся переводом тезисов — читайте 22 правила сторителлинга от Pixar:

Восхищайтесь стараниями персонажа больше, чем его успехами. Держите в уме то, что интересно вам как зрителю, а не писателю. Зачастую это разные вещи.

Выдерживать тему повествования важно, но вы так и не узнаете, о чем на самом деле история, пока не дойдете до конца. Приходится переписывать. Давным-давно был ___ Каждый день ___ Однажды ___ И потому ___ И потому ___ Пока, наконец,___ Упрощайте. Фокусируйтесь. Комбинируйте персонажей. Сразу переходите к делу — не ходите вокруг да около. Может показаться, что упускаете важные детали, но так вы освободитесь от всего лишнего. Что хорошо для вашего персонажа, где ему комфортно? Придумайте для него нечто совершенно противоположное. Бросьте вызов. Как он с ним справится?

Придумайте концовку сюжета еще до кульминации. Серьезно. Развязка — это всегда сложно, заранее поработайте над ней. Закончите свою историю, отпустите ее, даже если она не идеальна. В следующий раз постарайтесь сделать лучше. Если вы на чем-то застряли, составьте список, как сюжетная линия дальше точно развиваться не будет. Это помогает найти нужный материал. Критически оцените истории, которые вам нравятся. То, что вам в них нравится, — зеркальное отражение вас самих. Это важно заметить прежде, чем история станет частью сюжета. Изложив идею на бумаге, вы сможете вносить правки. Если она останется у вас в голове, о ней так никто и не узнает.

Отбрасывайте первое, что приходит в голову, и второе, и третье, и четвертое, и пятое — убирайте все очевидное. Удивите себя. Пусть у ваших персонажей будет собственное мнение. Податливые, уступчивые герои могут быть удобны автору, но они — яд для зрителя, аудитория их не примет. Почему вы решили рассказать именно эту историю? Вы в нее верите? В этом вся суть. Окажись вы на месте персонажа, каково было бы вам в его положении? Честность делает невероятные ситуации правдоподобнее. Что на кону? Почему зритель должен сопереживать герою? Что произойдет, если он не добьется успеха? Добавьте сложностей. Любая работа не будет напрасной. Если что-то не сработало, отложите в сторону и двигайтесь дальше — в дальнейшем пригодится, вы поймете, как это использовать. Вам нужно знать себя: понимать разницу между усердной работой и бесполезной суетой. История — это некий тест, а не бесконечные правки. Случайности, добавляющие неприятностей, — очень кстати. Случайности, помогающие герою выпутаться, — жульничество. Потренируйтесь: разбейте на составные блоки фильм, который вам не нравится. Как их переставить так, чтобы в итоге фильм стал интересным? Вы должны соотносить себя с ситуацией/персонажами, которых описываете, нельзя просто «хорошо» писать. Подумайте, что бы заставило вас поступить именно так? В чем суть истории? Какой ее краткий пересказ? Это фундамент, из которого строится История.

Советы краткие, но весьма дельные. Кстати, в 2017 году Pixar запустила бесплатный онлайн-курс по сторителлингу. Это 6 уроков с подробными видео и интересными заданиями, которые позволят узнать еще больше о том, как рассказать свою историю, чтобы она была интересна другим.