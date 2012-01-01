Once upon a time… 22 правила сторителлинга от Pixar

Жили были маркетологи. Каждый день они неустанно трудились для продвижения товаров и услуг. Но однажды привычные технологии, инструменты перестали работать. Люди больше не верили в них и отказывались покупать. И тогда маркетологи придумали сторителлинг…
Это начало истории, которую мы попытались выстроить в стиле компании Pixar. Согласитесь, эти ребята умеют рассказывать истории. В активе компании 23 полнометражных и более 60 короткометражных анимационных фильмов, 21 оскар, миллиардные сборы в прокате. Да и любовь целых поколений фанатов «Историй игрушек» и «ВАЛЛ-И».
Эмма Коутс, бывшая художник-раскадровщик студии, еще в 2012 году опубликовала в своем твиттере главные тезисы повествовательной мудрости. Они и сейчас практичны и применимы для интернет-маркетинга. Делимся переводом тезисов — читайте 22 правила сторителлинга от Pixar:
- Восхищайтесь стараниями персонажа больше, чем его успехами.
- Держите в уме то, что интересно вам как зрителю, а не писателю. Зачастую это разные вещи.
- Выдерживать тему повествования важно, но вы так и не узнаете, о чем на самом деле история, пока не дойдете до конца. Приходится переписывать.
- Давным-давно был ___ Каждый день ___ Однажды ___ И потому ___ И потому ___ Пока, наконец,___
- Упрощайте. Фокусируйтесь. Комбинируйте персонажей. Сразу переходите к делу — не ходите вокруг да около. Может показаться, что упускаете важные детали, но так вы освободитесь от всего лишнего.
- Что хорошо для вашего персонажа, где ему комфортно? Придумайте для него нечто совершенно противоположное. Бросьте вызов. Как он с ним справится?
- Придумайте концовку сюжета еще до кульминации. Серьезно. Развязка — это всегда сложно, заранее поработайте над ней.
- Закончите свою историю, отпустите ее, даже если она не идеальна. В следующий раз постарайтесь сделать лучше.
- Если вы на чем-то застряли, составьте список, как сюжетная линия дальше точно развиваться не будет. Это помогает найти нужный материал.
- Критически оцените истории, которые вам нравятся. То, что вам в них нравится, — зеркальное отражение вас самих. Это важно заметить прежде, чем история станет частью сюжета.
- Изложив идею на бумаге, вы сможете вносить правки. Если она останется у вас в голове, о ней так никто и не узнает.
- Отбрасывайте первое, что приходит в голову, и второе, и третье, и четвертое, и пятое — убирайте все очевидное. Удивите себя.
- Пусть у ваших персонажей будет собственное мнение. Податливые, уступчивые герои могут быть удобны автору, но они — яд для зрителя, аудитория их не примет.
- Почему вы решили рассказать именно эту историю? Вы в нее верите? В этом вся суть.
- Окажись вы на месте персонажа, каково было бы вам в его положении? Честность делает невероятные ситуации правдоподобнее.
- Что на кону? Почему зритель должен сопереживать герою? Что произойдет, если он не добьется успеха? Добавьте сложностей.
- Любая работа не будет напрасной. Если что-то не сработало, отложите в сторону и двигайтесь дальше — в дальнейшем пригодится, вы поймете, как это использовать.
- Вам нужно знать себя: понимать разницу между усердной работой и бесполезной суетой. История — это некий тест, а не бесконечные правки.
- Случайности, добавляющие неприятностей, — очень кстати. Случайности, помогающие герою выпутаться, — жульничество.
- Потренируйтесь: разбейте на составные блоки фильм, который вам не нравится. Как их переставить так, чтобы в итоге фильм стал интересным?
- Вы должны соотносить себя с ситуацией/персонажами, которых описываете, нельзя просто «хорошо» писать. Подумайте, что бы заставило вас поступить именно так?
- В чем суть истории? Какой ее краткий пересказ? Это фундамент, из которого строится История.
Советы краткие, но весьма дельные. Кстати, в 2017 году Pixar запустила бесплатный онлайн-курс по сторителлингу. Это 6 уроков с подробными видео и интересными заданиями, которые позволят узнать еще больше о том, как рассказать свою историю, чтобы она была интересна другим.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти