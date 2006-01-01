Сторителлинг

Once upon a time… 22 правила сторителлинга от Pixar
Контент-маркетинг
5 лет назад3
Нуард Погосян
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Сторителлинг как маркетинговый приём
Контент-маркетинг
7 лет назад3
Егор Самусенко
6
Разбираем архетипические образы в рекламе
Бизнес
9 лет назад4
Оксана Корсун
30
Как продвигать мобильное приложение: опыт Андреаса Рётля на примере Journi
Бизнес Кейсы
11 лет назад5
Катерина Коламбет
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Бизнес-фреш: Дэвид и Кестрел Ли о «нешелковом» пути западных брендов к сердцам пользователей в Китае
Бизнес
11 лет назад6
Георгий Рябой
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