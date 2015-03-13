Сегодня поговорим с Андреасом Рётль, одним из основателей австрийского стартапа Journi. Не каждый путешественник, но точно каждый блогер задумывался о том, где же вести заметки в путешествиях. И если вы не убежденный сторонник Evernote или Notes, то наверняка вам понравится идея Journi. Это тревел-блог, который вы можете расшарить друзьям или делать заметки для самого себя, чтобы потом сделать из этого материала полноценный пост. Пример блога-дневника можно посмотреть тут (на смартфоне, конечно, смотрится круче!).
Изначально мы работали в другой сфере — делали сайт с путеводителями, но внезапно обнаружили, что нет простой возможности запечатлевать и делиться яркими моментами во время путешествия с друзьями и семьей. Мы подумали, что это должно быть не сложнее создания фотокниги на ходу.
Я познакомился с Бьянкой и Крисом, когда учился онлайн в Стэнфордском университете в 2012-м году. Бьянка — выдающийся дизайнер, а Крис — один из лучших программистов из тех, кого я встречал. Мы разделяем любовь к стартапам и путешествиям. Как раз в момент, когда мы все были готовы менять работу, мы решили основать свой стартап. Это произошло в январе 2013-го в Вене.
В 2014-м мы сделали пивот и переключились на Journi, получив $100,000 инвестиций от австрийских ангелов.
Pivot — от англ. «вертеться», «поворачиваться вокруг своей оси» — полный перезапуск модели проекта с новой концепцией. По мнению идеолога Lean Startup Эрика Риса, существуют 10 разных видов таких «поворотов» (потребительский, платформенный, технологический и другие).
Сначала нас было трое, потом расширили штат до шести человек. К нам присоединись еще два программиста и один менеджер сообществ в социальных сетях. Но вообще мы придерживаемся концепции «бережливых стартапов» и стараемся сохранить небольшую команду.
Думаю, это было тогда, когда у нас набралась первая 1,000 пользователей. Начинать с нуля и обрести 1,000 пользователей — очень трудная задача. К примеру, мы приложили много усилий, чтобы наша аудитория узнала о нас в оффлайне — в хостелах, туристических точках и на мероприятиях. У нас есть цель создать высококлассный центр поддержки пользователей, отвечающий на email-запросы в течение 24-х часов.
Топ-3 страны по количеству пользователей Journi в порядке убывания: США, Германия и Австрия. У нас уже 25 000 пользователей из 100 стран, ежедневно наша база пользователей растет на 100 человек. Ежедневно приложение используют 4-5 тысяч человек. Всего в Journi — 20 000 блогов.
Наши активности в основном были в оффлайне — мы формировали сообщества путешественников в Вене и Сан-Франциско. Мы напрямую общались с людьми в хостелах, туристических офисах, университетах и пр. Дальше мы привлекли всех, кто мог быть заинтересован в том, что мы делаем (блогеров и экспертов рынка — предпринимателей, инвесторов, компании), чтобы получить отклик и они помогли нам, распространив информацию о Journi.
Сейчас Journi растет органически. Дизайн интерфейса создан так, чтобы провоцировать приглашение новых пользователей. Так что текущие пользователи легко помогают нам расти. Кроме того, мы вложились в SEO-продвижение сайта и маркетинг в App Store.
Нет, мы не проводили никаких мероприятий для нашего сообщества пользователей. Но мы активно участвуем в самых разных мероприятиях, посвященных путешествиям.
В настоящий момент наше приложение полностью бесплатное. Мы фокусируемся на пользователях и стараемся сделать их счастливыми. Конечно, есть много хороших идей, какие функции приложения сделать платными, но с этим нужно повременить.
Прирост пользователей, их счастье от использования Journi и то, насколько часто они пользуются нашим приложением. Если говорить про метрики, то я советую AARRR как основное руководство.
AARRRR — последовательность шагов идеального пользователя, который прошел весь путь от нахождения вашего сайта до покупки, и посоветовал ваш сайт друзьям. Acquisition — привлечение клиентов; Activation — активация клиентов; Retention — удержание клиентов; Revenue — доход от клиента; Referral — рекомендации друзьям.
Для поддержки пользователей мы используем Twitter и Facebook. Для общения с ними мы используем, кроме социальных сетей, почтовые рассылки.
По мере того как Journi движется все больше в сторону сторителлинга, могу назвать конкурирующим проект Steller.co.
Главная сложность состоит в поиске правильных инвесторов на первом сид-раунде инвестиций. В Европе не так уж много инвесторов, которые знают про мобильный блогинг.
Мы ездили по инициативе Австрийской Торговой Комиссии «Go-Silicon-Valley». Команда Journi переехала тогда в США на 3 месяца, чтобы дальше развивать стартап и обрести там известность. Быть в Сан-Франциско очень важно, так как вы можете быстро влиться в тусовку и обрасти полезными знакомствами в компаниях типа Facebook и Airbnb. У вас есть 1000 возможностей рассказать про ваш продукт и получить отклик. Если вы хотите получить инвестиции, вам нужно вести дела там (в большинстве случаев).
У каждого пользователя Journi есть свой виртуальный загранпаспорт с печатями тех стран, где хоть однажды бывал путешественник.
В настоящий момент мы работаем над версией приложения для девайсов на операционке Android. Получив новые инвестиции, мы планируем сделать следующий шаг и выйти за пределы тревел-стартапа, став лидирующей мобильной платформой для сторителлинга для самых разных аудиторий.
Австрия — маленькая страна, но у нас очень активное стартап-движение. Есть несколько компаний, которые нацелены помогать стартапам — например, Pioneers.io или Austrian Startups. Первые проводят фестиваль — это крупнейшее мероприятие для стартаперов, чтобы узнать кто есть кто в стартап эко-системе Вены. Все больше стартапов нацелены на международный рынок и становятся популярными. Могу назвать для примера Shpock, MySugr и Runtastic. Это заставляет зарубежных инвесторов присматривать за Австрией.
Рекомендую Sektor5, Metalab, TU Vienna, Hub Vienna, Pioneers, еще стоит посмотреть митапы.
Люблю бегать, кататься на лыжах и сноуборде, еще играю в теннис… Обычно много времени уделяю спорту и активно отдыхаю на выходных. Очень важно научиться определять, когда отдыхать и когда работать. Это ритм жизни, который всегда позволит задуматься, что делать дальше.
Свободу, динамику работы, готовность учиться новому и самосовершенствоваться.
Нет такого, это просто тяжелая работа.
- Journi;
- Podcasts;
- iMessage;
- Slack;
- Mailbox;
- Twitter;
- Trello.
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