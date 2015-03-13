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Как продвигать мобильное приложение: опыт Андреаса Рётля на примере Journi
Катерина Коламбет
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Сегодня поговорим с Андреасом Рётль, одним из основателей австрийского стартапа Journi. Не каждый путешественник, но точно каждый блогер задумывался о том, где же вести заметки в путешествиях. И если вы не убежденный сторонник Evernote или Notes, то наверняка вам понравится идея Journi. Это тревел-блог, который вы можете расшарить друзьям или делать заметки для самого себя, чтобы потом сделать из этого материала полноценный пост. Пример блога-дневника можно посмотреть тут (на смартфоне, конечно, смотрится круче!). Андреас Рётль о продвижении и векторе развития мобильного приложения Journi

— Как возникла идея основать Journi?

Изначально мы работали в другой сфере — делали сайт с путеводителями, но внезапно обнаружили, что нет простой возможности запечатлевать и делиться яркими моментами во время путешествия с друзьями и семьей. Мы подумали, что это должно быть не сложнее создания фотокниги на ходу.

— Этим вы и решили заняться. Когда именно основали компанию? Расскажи кратко про со-основателей.

Я познакомился с Бьянкой и Крисом, когда учился онлайн в Стэнфордском университете в 2012-м году. Бьянка — выдающийся дизайнер, а Крис — один из лучших программистов из тех, кого я встречал. Мы разделяем любовь к стартапам и путешествиям. Как раз в момент, когда мы все были готовы менять работу, мы решили основать свой стартап. Это произошло в январе 2013-го в Вене.

— Были ли у вас начальные инвестиции?

В 2014-м мы сделали пивот и переключились на Journi, получив $100,000 инвестиций от австрийских ангелов. В 2014-м мы сделали пивот и переключились на Journi, получив $100,000 инвестиций от австрийских ангелов

Pivot — от англ. «вертеться», «поворачиваться вокруг своей оси» — полный перезапуск модели проекта с новой концепцией. По мнению идеолога Lean Startup Эрика Риса, существуют 10 разных видов таких «поворотов» (потребительский, платформенный, технологический и другие).

— Сколько было человек в команде в самом начале и сколько сейчас?

Сначала нас было трое, потом расширили штат до шести человек. К нам присоединись еще два программиста и один менеджер сообществ в социальных сетях. Но вообще мы придерживаемся концепции «бережливых стартапов» и стараемся сохранить небольшую команду.

— Когда впервые удалось достичь результата, которым можно гордиться?

Думаю, это было тогда, когда у нас набралась первая 1,000 пользователей. Начинать с нуля и обрести 1,000 пользователей — очень трудная задача. К примеру, мы приложили много усилий, чтобы наша аудитория узнала о нас в оффлайне — в хостелах, туристических точках и на мероприятиях. У нас есть цель создать высококлассный центр поддержки пользователей, отвечающий на email-запросы в течение 24-х часов.

— Поделишься свежей статистикой сервиса?

Топ-3 страны по количеству пользователей Journi в порядке убывания: США, Германия и Австрия. У нас уже 25 000 пользователей из 100 стран, ежедневно наша база пользователей растет на 100 человек. Ежедневно приложение используют 4-5 тысяч человек. Всего в Journi — 20 000 блогов. Ежедневно приложение используют 4-5 тысяч человек. Всего в Journi — 20 000 блогов

— Как вы продвигали сервис в самом начале?

Наши активности в основном были в оффлайне — мы формировали сообщества путешественников в Вене и Сан-Франциско. Мы напрямую общались с людьми в хостелах, туристических офисах, университетах и пр. Дальше мы привлекли всех, кто мог быть заинтересован в том, что мы делаем (блогеров и экспертов рынка — предпринимателей, инвесторов, компании), чтобы получить отклик и они помогли нам, распространив информацию о Journi.

— А как продвигаете сейчас?

Сейчас Journi растет органически. Дизайн интерфейса создан так, чтобы провоцировать приглашение новых пользователей. Так что текущие пользователи легко помогают нам расти. Кроме того, мы вложились в SEO-продвижение сайта и маркетинг в App Store.

— Пробовали организовать какие-то оффлайн промо-мероприятия?

Нет, мы не проводили никаких мероприятий для нашего сообщества пользователей. Но мы активно участвуем в самых разных мероприятиях, посвященных путешествиям.

— Какую вы выбрали модель монетизации?

В настоящий момент наше приложение полностью бесплатное. Мы фокусируемся на пользователях и стараемся сделать их счастливыми. Конечно, есть много хороших идей, какие функции приложения сделать платными, но с этим нужно повременить. Journi — полностью бесплатное приложение

— Расскажи про ваши ключевые метрики успеха.

Прирост пользователей, их счастье от использования Journi и то, насколько часто они пользуются нашим приложением. Если говорить про метрики, то я советую AARRR как основное руководство.

AARRRR — последовательность шагов идеального пользователя, который прошел весь путь от нахождения вашего сайта до покупки, и посоветовал ваш сайт друзьям. Acquisition — привлечение клиентов; Activation — активация клиентов; Retention — удержание клиентов; Revenue — доход от клиента; Referral — рекомендации друзьям.

— Какие ваши главные каналы коммуникации с пользователями Journi?

Для поддержки пользователей мы используем Twitter и Facebook. Для общения с ними мы используем, кроме социальных сетей, почтовые рассылки.

— Кого вы считаете главным конкурентом?

По мере того как Journi движется все больше в сторону сторителлинга, могу назвать конкурирующим проект Steller.co.

— С какими сложностями вы столкнулись в данный момент?

Главная сложность состоит в поиске правильных инвесторов на первом сид-раунде инвестиций. В Европе не так уж много инвесторов, которые знают про мобильный блогинг.

— В прошлом году вы ездили всей командой в Калифорнию. Это было по какой-то программе? Расскажи про эту поездку и о том, что стало самым значимым, полезным и вдохновляющим для вас.

Мы ездили по инициативе Австрийской Торговой Комиссии «Go-Silicon-Valley». Команда Journi переехала тогда в США на 3 месяца, чтобы дальше развивать стартап и обрести там известность. Быть в Сан-Франциско очень важно, так как вы можете быстро влиться в тусовку и обрасти полезными знакомствами в компаниях типа Facebook и Airbnb. У вас есть 1000 возможностей рассказать про ваш продукт и получить отклик. Если вы хотите получить инвестиции, вам нужно вести дела там (в большинстве случаев).Паспорт пользователя Journi

У каждого пользователя Journi есть свой виртуальный загранпаспорт с печатями тех стран, где хоть однажды бывал путешественник.

— А какие планы на будущее?

В настоящий момент мы работаем над версией приложения для девайсов на операционке Android. Получив новые инвестиции, мы планируем сделать следующий шаг и выйти за пределы тревел-стартапа, став лидирующей мобильной платформой для сторителлинга для самых разных аудиторий.

— Круто! Расскажи про стартап-движение в Австрии.

Австрия — маленькая страна, но у нас очень активное стартап-движение. Есть несколько компаний, которые нацелены помогать стартапам — например, Pioneers.io или Austrian Startups. Первые проводят фестиваль — это крупнейшее мероприятие для стартаперов, чтобы узнать кто есть кто в стартап эко-системе Вены. Все больше стартапов нацелены на международный рынок и становятся популярными. Могу назвать для примера Shpock, MySugr и Runtastic. Это заставляет зарубежных инвесторов присматривать за Австрией.

— Скажем, я хочу познакомиться со стартаперами, гиками и «хакерами» в Вене, куда пойти?

Рекомендую Sektor5, Metalab, TU Vienna, Hub Vienna, Pioneers, еще стоит посмотреть митапы.

— Как ты перезаряжаешь батарейки? У тебя есть какие-то хобби?

Люблю бегать, кататься на лыжах и сноуборде, еще играю в теннис… Обычно много времени уделяю спорту и активно отдыхаю на выходных. Очень важно научиться определять, когда отдыхать и когда работать. Это ритм жизни, который всегда позволит задуматься, что делать дальше.

— Что ты любишь в своей работе?

Свободу, динамику работы, готовность учиться новому и самосовершенствоваться.

— А что ненавидишь?

Нет такого, это просто тяжелая работа.

— Какие сервисы/компании тебя вдохновляют в 2015-м?
— И последнее: назови 7 мобильных приложений, которыми ты пользуешься каждый день?
  • Journi;
  • Podcasts;
  • iMessage;
  • Slack;
  • Mailbox;
  • Twitter;
  • Trello.
— Андреас, спасибо за интервью, до новых встреч! Успехов тебе и твоей команде.

Команда Journi

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метрики эффективности мобильные приложения сторителлинг
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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