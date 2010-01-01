Big Money: как Netpeak Group связана с Сингапуром

Свежий IT-выпуск уже на канале Евгения Черняка. И прежде чем перейти к просмотру, напомним, что эти выпуски выходят в соавторстве с Александром Конотопским, СЕО Ajax Systems. Как обычно, в завершении интервью герой видео объявил приз и всё необходимое, чтобы этот приз получить.

В этом посте мы опубликовали тезисы интервью — не для ленивых, а потому что любим делать конспекты крутых выступлений и эфиров. Это помогает переварить и зафиксировать важное, структурировать для себя информацию. Конечно, в статье малая часть того, что можно увидеть и услышать в самом выпуске. Посмотрите его и узнаете, удалось ли нам заполучить бренд Евгения Черняка в качестве клиента.

Что нужно знать о Netpeak Group, прежде чем смотреть Big Money?

Артем Бородатюк — основатель группы IT-компаний Netpeak Group будет часто делать отсылки к ценностям и миссии компании. В блоге есть большой пост об этом , но сейчас коротко. Миссия на вершине пирамиды:

Каждый уровень пирамиды — цель. Ее выполняет определенный тип бизнеса, который входит в Netpeak Group: агентство, продукты (Saas), социальные проекты.

Достижение верхушки кажется чем-то нереальным. Но история Сингапура и ее лидера Ли Куан Ю доказывает осуществимость такой цели.

По сути, в 50-е Сингапур был просто джунглями. Там жили разные народы, существовали различные религиозные течения (даже радикальные). Были огромные трудности со взаимопониманием, большая беда с экономикой. Плюс — с одной стороны Сингапур хотела захватить Малайзия, с другой — Индонезия.

Во всем этом Ли Куан Ю и его команда сделали невозможное — и у них получилось. Для нас это показатель того, что можно добиться крутых результатов даже в самом безвыходном, казалось бы, положении. Артём Бородатюк

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О том, как устроена Netpeak Group

Netpeak Group — это 9 компаний. Восемь из которых работают в сфере интернет-маркетинга. И это всё, что касается performance-маркетинга (маркетинга, который дает результат). То есть, если вы даете рекламу в Google, Facebook, необходимо измерять результат.

Мы построили четыре продуктовые компании: Serpstat, Ringostat, Netpeak Software, Academy Ocean. Они представляют собой тулы (инструменты), которыми пользуются такие же ребята, как мы (все, кто имеют отношение к интернет-маркетингу).

Кроме того мы создали бизнесы: два агентства (Netpeak Agency, Inweb), которые оказывают услуги интернет-маркетинга. Здесь можно заказать, например, рекламу бренда, бизнеса, продукта.

Также у нас есть мобильное и контент-направление — компания Tonti Laguna (на рынок США).

В течение полутора лет мы создаем приложения. Пока это маленькие приложения, которые зарабатывают пару сотен тысяч в год, но их много. Например, сейчас наше топовое приложение — это линейка. Обычная линейка с мелкими фишками, но приложение зарабатывает 100-200 тысяч чистыми в год.

Что такое контент-проекты? Создаем тексты, структурируем их и выкладываем в сеть. Например, у нас работает сайт о том, как бороться с насекомыми в Техасе. И на этом сайте мы зарабатываем где-то $10 000 в месяц по партнерской программе Амазон.

Почему именно такая тематика?

Наши специалисты используют Serpstat. Здесь есть база данных всех фраз, которые люди забивают в поиске (запросы). Мы знаем, какие сайты, по каким тематикам находятся вверху выдачи и на них приходится много трафика.

Мы находим нишу, видим, что на нее много трафика — много людей хочет почитать какие-то статьи, а сайтов либо нет, либо их мало. Мы закрываем этот поисковый спрос за счет своего проекта.

Как мы на этом зарабатываем? Здесь речь об Амазон и его партнерской программе. С помощью нашего сайта люди покупают товары на Амазон. Это какие-то аэрозоли, таблетки от насекомых и так далее. За это мы получаем комиссию — 4%.

Недавно купили агентство, специализирующееся на продвижении мобильных приложений — RadASO .

Ещё о контентных и мобильных проектах в Tonti Laguna

По словам CEO Tonti Laguna, Алексея Борща, идея создания собственных сайтов возникла не сразу:

Я пришел в компанию в 2010 году. Тогда не было никаких продуктов — только агентство. Я работал в отделе аналитики. Чем занимался: читал патенты Google, Yahoo, разбирался как работает поиск, как заниматься поисковым продвижением, готовил рекомендации для наших SEO-специалистов. Мне интересно заниматься. До Netpeak я работал в научно-исследовательском институте при академии связи в Одессе. Три года c коллегами работали с клиентскими сайтами и потом решили, что если умеем продвигать, нужно делать свои проекты.

Как? Специалисты парсили топы Google, Yahoo, смотрели, какие сайты резко попали в выдачу, у кого вырос трафик, какие бизнес модели у этих проектов. То есть, как они зарабатывают, чем живут.

Находили перспективные варианты, где можно продвинуться, получить трафик.

Трафик для сайта сегодня — это почти то же самое, что нефтяная вышка. Трафик — новая нефть.

Чтобы создавать и развивать бизнес, нужно хорошо понимать тренды, видеть, куда и к чему они ведут. Необходимо глубоко закапываться в аналитику.

Так, борьба с насекомыми — просто одна из перспективных, топовых тематик, которую обнаружили.

Кстати, ещё один топовый сайт под Амазон построен в тематике «женские расчески». Сайт приносит 5-7 тысяч долларов в месяц.

Важно: лучше делать много небольших подобных сайтов, чем какой-то один большой. Потому что пройдет какое-то время, и новый апдейт поисковиков уничтожит весь поток трафика на тот или иной проект.

Ещё одно из направлений, которое будет активно развиваться в ближайшее время — паблишинг. Что это? Допустим, существует приложение, которое делают 3-4 человека. Оно приносит условные 20 тысяч долларов в месяц. Отлично, но можно и больше.

Увы, у команды нет знаний, опыта — того, что поможет продвигать и развивать приложение, зарабатывать на нем больше.

Tonti Laguna может выкупить это приложение и ежемесячно выплачивать фиксированную сумму владельцу (создателям приложения).

Про RadASO

Фишка новой компании в Netpeak Group — пока что мы единственные на рынке, кому платят только за результат. То есть берем деньги, если у продвигаемого приложения резко пошли в рост инсталлы (со стартапами не работаем).

Важно: если клиент уходит, все инсталлы остаются. Дело в том, что другие компании и даже агентства понимают под ASO покупку ботов, которые поднимают приложение в трендинг. Результат — его устанавливают, но как только отключаешь ботов, всё показатели падают.

Наши специалисты делают белую оптимизацию: работают с ключевыми словами и фразами, которые используются внутри описания, в тайтле и так далее.

До знакомства с Артёмом я делал мобильные приложения самостоятельно: у меня были небольшие стартапы. Некоторые успешные, некоторые не очень и агентство по продвижению мобильных приложений RadASO. Артём предложил сотрудничество, масштабирование. Сказал, что у него есть ресурс для такой работы. Ведь я один могу делать ограниченное количество проектов. Теперь у нас несколько совместных бизнесов. Радомир Новкович, CEO Netpeak RadASO

Про Ringostat

Ещё один продукт, который помогает в комплексном продвижении бизнеса в интернете — система сквозной аналитики Ringostat. Это третий по выручке продукт в группе компаний Netpeak. Он помогает собирать аналитику, в том числе, телефонных звонков.

Практически все конкуренты агентства Netpeak используют его.

Почитайте о том, как появился продукт (спойлер — случайно).

В портфеле кейсов сотни обращений агентств, которым приходится доказывать заказчикам эффективность своей рекламы.

Например, существует компания, продающая технику. В сотрудничестве со сторонним агентством они дали диджитал рекламу (YouTube, КМС, в поиске). Итог — конфликт с агентством, потому что клиент утверждает, будто реклама не работает и с нее нет конверсий, транзакций.

Агентство обращается в Ringostat — и мы начинаем трекать звонки.

Продукт позволяет отслеживать звонки, если человек, например,увидел контекстную рекламу, перешел с неё на сайт, а потом позвонил в магазин, оператору. Во всех системах аналитики невозможно связать звонок с этим переходом.

Ringostat позволяет выводить уникальный номер для пользователя. Таким образом можно «поймать» действие человек, которое он совершил благодаря рекламе.

Упомянутый выше клиент узнал, что 80% транзакций приходится на людей, пришедших с рекламы в интернете. Получается, реклама окупается.

Про агентский бизнес

Александр Конотопский делится наблюдением: сейчас такое время, что «горят» все ниши. Предприниматель занимает какую-то из них, а через пару лет ниша выгорает. В свое время так было и с агентствами. Сначала они росли, но потом много агентств покинуло рынок. Соответственно, у них была какая-то крутая маржа, а потом она стала меньше или вовсе пропала.

Почему Netpeak Agency выстояло?

По словам Артема, первые четыре года услуги в Netpeak были относительно недорогими. Парадоксально, но это и спасло бизнес. Дело в том, что конкуренты, имея маржу около 50%, занимались не очень качественным SEO (серые методы). Но вот, когда алгоритмы Google и Яндекса изменились и усложнились, показатели клиентов агентств-конкурентов резко упали.

Соответственно, упала маржа таких агентств. Владельцы компаний привыкли зарабатывать больше и не захотели продолжать развитие своего бизнеса в новых условиях. Маржа Netpeak составляла около 10%, сейчас она в среднем от 10 до 20%.

Когда у других агентств маржа составляла 50%, а потом упала до 10-20, им было больно. Они не знали, что делать и не были готовы к изменениям. Мы наоборот — жили так всё время и поэтому пошли дальше. Артём Бородатюк

При этом, конечно, дело не только в марже. Дело в системности. По словам Артёма, сложно быть системным и заниматься предпринимательством, где всё вечно меняется, рушится. Но это возможно. В нашем случае, потому что, в частности, мы всё делаем медленно, при этом добиваясь регулярного роста. Даже если сейчас существуют недоработки, мы постепенно что-то меняем (в продукте, команде). И в итоге получаем мощный продукт, сильную, самостоятельную, инициативную команду.

«Цель. Процесс непрерывных улучшений» — и название книги Элияху Голдратта, и принцип действия в нашей компании.

Про управление группой компаний

Системность достигается за счёт особого подхода в управлении: бизнесом руководит команда партнеров.

За несколько лет до появления партнерской программы мы стагнировали. Это был 2014 год. Я помню, что закончил его с тем же результатом, что и в 2013-ом. И подумал, мол, здорово, потому что все «просели». В 2015 году я разделил управление между шестью партнерами. С тех пор мы каждый год растем. В прошлом, например, на 80%. И это речь о клиентских деньгах, а не оборотах, которые через нас проходят.

Недавно Артём пришел к тому, что партнерам нужна помощь — и продал часть своего «стейка». Например, один из сотрудников компании купил акции агентства на 5 тысяч долларов (под 16% годовых) и стал младшим партнером. Что это значит — он не участвует в стратегических сессиях, в бордах, но при этом заинтересован в развитии и росте агентства, его драйвит предпринимательство.

Как часто случаются конфликты с партнерами?

Пока что таких конфликтов не было. Дело в том, что существуют договоры и джентльменское соглашение с каждым. Здесь обозначено множество нюансов. Например, действия в ситуациях, если человек умрет, заболеет, станет недееспособным.

Про людей

Один из партнеров агентства — HR, Ольга Пачесная. И это, кстати, о том, что в компании всегда делают ставку на людей.

Функции HR-специалиста в нашей компании: рекрутинг, адаптация, обучение, оценка персонала, создание корпоративной культуры .

Корпоративная культура — это то, что строят сами сотрудники, ее нельзя создать искусственно. Нельзя так просто взять и сказать: ребята, вы должны быть честные, инициативные, ответственные. Если этого нет, то силой не вобьешь. HR-специалист может понять, какая корпоративная культура существует и транслировать ее на поиск персонала. Мы ищем людей, с которыми наши ценности совпадают. Ольга Пачесная

Ценности отражены в миссии компании.

Как мы набираем сотрудников?

Первичный отсев делают рекрутёры: они оценивают специалиста по личным качествам. Профессиональные вопросы задают тимлиды, руководители.

Около 2% тех, кто подался на вакансию попадают в компанию.

По каждой вакансии существует свой витальный вопрос, который помогает сразу отсеять неподходящего кандидата.

Например, определенный процент соискателей хочет в нашу компанию априори. Им всё равно, кем здесь работать. Конечно, возможно, человеку близки наши ценности и принципы, миссия, но для достижения глобальных целей необходимо больше осознанности.

Поэтому сходу, например, проверяем кандидата по техническим вопросам. SEO-специалиста спросим, сколько сайтов он продвинул в топ за определенный период времени, попросим показать скриншоты из Google Analytics.

Про оптимизацию процессов

На самом деле, по словам основателя Netpeak Group, сейчас дорабатывается процесс рекрутинга. На этом примере хорошо видно, как принято оптимизировать работу в Netpeak.

Не так давно мы отстроили процесс в отделе продаж. У нас есть SDR-специалисты — люди, которые, собирают информацию по заявке, когда она только пришла в работу:

какой бюджет у клиента;

нужен ли ему этот продукт (услуга) на самом деле;

может ли контакт принимать решение;

услуга/продукт нужны сейчас или через год (квартал, полгода).

Такие сотрудники квалифицируют заявку и передают ее в работу аккаунт-менеджеру.

Раньше у нас было немного иначе — всё это делал сейлз-менеджер. Теперь существует разделение и распределение нагрузки. То же самое мы хотим внедрить в рекрутинг.

Например, если человек шлет нам заявку на вакансию и там ошибки, опечатки — можно сразу отметать такого кандидата. Он невнимателен. Возможно, это классный специалист, но мы не готовы брать такого человека. Не для всех специальностей такой строгий первичный отбор. Но, например, если кандидат претендует на роль проджект менеджера, кастомер саксесс менеджера… Здесь надо вести и выстраивать коммуникацию и безграмотность недопустима

Рекрутинговый SDR будет отсеивать нецелевые обращения, а рекрутеры собеседовать. Предположительно, от этого всем станет легче. Таким образом увеличится пропускная способность, рекрутеры будут счастливее, меньше и реже выгорать.

Кстати, вот здесь находится список актуальных вакансий в Netpeak Group.

Про социальные проекты

Самый любимый социальный проект, по словам Артёма, — самым эффективный из всех социальных проектов компании. Речь о GladPet.

Это системное решение проблемы бездомных животных (кошек и собак). Почему их так много? Очевидно, потому что они размножаются. Есть способ уменьшить популяцию таких животных. А это необходимо, потому что на улице они болеют, страдают, умирают. Единственный цивилизованный способ — стерилизация. Европа и США идут по этому пути. При этом важно не только стерилизовать и вернуть животное в естественную среду обитания. Можно пристроить собак и кошек, найти им дом. Однако все частные приюты, как правило, переполнены.

И вот здесь работает моя любимая теория ограничения Элияху Голдратта: это — найти узкое горлышко в определенном процессе. Я его нашел.

В Украине много людей, которым болит тема бездомных животных. Они не могут их сдать в приют (мест просто нет), не могут стерилизовать и найти дом. Это дорого, долго, плюс — прикипаешь к животному и трудно его отдать, тяжело просто вернуть на улицу.

Я долго переживал и думал, как это решить. Предлагал оцифровать все приюты: сделать фото собак-кошек, всех пристроить, раскрутить эту тему, чтобы люди брали питомцев из приюта. Мы это сделали.

Сейчас в месяц помогаем пристраивать порядка 100 животных.

Проект работает в Одессе, Киеве. Готовы идти дальше. Все просто: заходишь на сайт, смотришь, какие есть животные, созваниваешься с приютом.

Под проект создали платформу. Зачем? Как правило, частный приют, это квартира, в которой живет женщина с 30 котами. Надо договориться с хозяйкой, чтобы она делала фото, загружала их на сайт, делала описание.

Это почти нереально. Поэтому привлекли волонтеров, которые договариваются, делают фото, загружают информацию на сайт. Эта схема работает.

Кстати, подписывайтесь на канал GladPet в Telegram, следите за новостями, присоединяйтесь к инициативам проекта.

Заниматься ли предпринимателям социальными проектами?

Да. При этом я всегда нахожу в этом рациональное зерно — то, ради чего мы работаем. Когда однажды я перегорел на работе, начал искать смысл в том, чем занимаюсь. Конечно, деньги заработал, машину купил, но оказалось, что этого мало. Я нашел смысл, и он органично вписался в систему ценностей компании. Кстати, важно не забивать на социальные проекты. Будьте готовы, что когда заявите о своей идее, желании кому-то помочь, вас обесценят — скажут, что это просто красивые слова. Или, как вариант, что вы делаете это, чтобы в будущем идти в политику. Будьте готовы к такому хейту.

Совет себе двадцатилетнему

Не думать, что ты такой умный, найти ментора и быстрее общаться с другими бизнесами. Сейчас это проще организовать. И то, что сделал за пять лет можно было организвать за два года.

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Путь или цель?

«Ничто не портит цель так, как попадание». Как только доходишь до определенной цели, хочется больше, дальше. Я поставил цель перед своим телеграм-каналом — 10 тысяч подписчиков. И ещё не дойдя до этой отметки захотел 50.

Кстати, подписывайтесь на Артема:

Рездопиз — телеграм канал про бизнес и экономику;

Вообще не смешно — канал, где не смешно и грустно про менеджмент, бизнес, IT и все такое.