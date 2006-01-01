Ірина Волицька

Ірина Волицька

Автор NJ з 2017
Позиція:
SMM Team Lead
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
SMM Team Lead at Netpeak Agency Ukraine

Свіжі матеріали

Telegram
3308 2
Сленг у Telegram — канали-перевертні, приходи та закрепи
Telegram
Сленг у Telegram — канали-перевертні, приходи та закрепи
3308 2
SMM
151457 12
Розміри картинок для соціальних мереж: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Tumblr
SMM
Розміри картинок для соціальних мереж: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Tumblr
151457 12
SMM
Telegram
86596 53
Як створити чат-бот для Telegram-каналу — інструкція для адміністраторів
SMM
Telegram
Як створити чат-бот для Telegram-каналу — інструкція для адміністраторів
86596 53