Розміри картинок для соціальних мереж: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Tumblr
Напевно ви помічали, що якість і розміри зображень, що завантажуються в соцмережі, не завжди відповідають очікуванням — якість погіршується, розміри змінюються, фотографії кадруються. Саме тому я вирішила зібрати найсвіжіші рекомендації семи популярних соцмереж в одній шпаргалці.
Ілюстрації у Facebook
Додаткові рекомендації:
- фото профілю сторінки обрізається до квадрата і відображається в розмірі 170х170 px на десктопі та 128х128 px на смартфонах;
- обкладинка сторінки відображається на десктопі у форматі 820х312 px та 640х360 px на смартфонах;
- оптимальний формат для більш швидкого завантаження — файл sRGB JPG у розмірі 851х315 px і вагою менше 100 KB;
- використовуйте файл у форматі PNG, щоб досягти вищої якості відображення фото профілю або обкладинки з логотипом та текстом.
Профіль у Twitter
Додаткові рекомендації:
- рекомендований розмір обкладинки профілю 1500×500 px;
- рекомендований розмір фото профілю — 400×400 px;
- фотографії профілю можуть бути у форматах JPG, GIF або PNG. Водночас Твіттер не підтримує анімовані GIF-файли як зображення профілю або обкладинки.
Фото в Instagram
Додаткові рекомендації:
- у вебверсії фотографії відображатимуться у розмірі 291x291 px;
- кращий формат фотографій для завантаження в Instagram — 1080x1080 px. Якщо ви публікуєте фото, розмір якого більше, інстаграм автоматично обріже його до дозволеного. Якщо завантажуєте фото з низькою роздільною здатністю, програма збільшить його ширину до 320 пікселів.
Візуальні елементи в YouTube
Дизайн по-різному відображається на комп'ютерах, мобільних телефонах та телевізорах. Щоб канал виглядав однаково привабливо на всіх пристроях, рекомендується завантажити фонове зображення (обкладинку каналу) 2560x1440 px та дотримуватися рекомендацій:
- мінімальний розмір зображення — 2048x1152 px;
- мінімальний розмір «безпечної зони» — 1546x423 px, це частина зображення, яку видно на всіх пристроях;
- максимальна ширина — 2560×423 пікселі. Якщо завантажити таке зображення, «безпечна зона» буде відображатися повністю, а решта зображень — залежно від вікна браузера;
- розмір файлу — трохи більше 4 MB.
Графіка в Pinterest
Додаткові рекомендації:
- всі картинки у стрічці відображаються шириною 235 px;
- якщо зображення надто вузьке, програма автоматично його обрізає, повний розмір показує тільки при натисканні.
Ілюстрації в LinkedIn
Додаткові рекомендації:
- всі зображення постів відображаються шириною 350 px;
- пропорції зберігаються.
Ілюстрації в Tumblr
Додаткові рекомендації: зображення краще завантажувати у форматі JPG, PNG або GIF. Якщо редактор дозволяє, при збереженні обирайте та вказуйте, що для веб. Також вибирайте режим sRGB.
Висновки
Головне, що потрібно запам'ятати про розміри зображень/картинок для соціальних мереж:
- сториз: 1080х1920;
- зображення до поста із зовнішніх посилань: 1200х628;
- зображення поста: 1080х1080;
- зображення в карусельній галереї: 1080х1080;
- обкладинка сторінки: 820х312;
- обкладинка: 1640х856;
- фото профілю: 170х170.
- зображення твіту: 1200х675;
- зображення твіту із зовнішніх посилань: 1200х627;
- обкладинка профілю: 1500х500;
- фото профілю: 400х400.
- сториз: 1080х1920;
- зображення посту (квадратне фото): 1080х1080;
- зображення посту (вертикальне фото): 1080х1350;
- фото профілю: 110х110.
YouTube
- обкладинка каналу: 2560х1440;
- заставка для відео (thumbnail): 1280х720;
- фото профілю: 800х800.
- зображення поста (піна): 1000х1500;
- board cover (головна картинка добірки пінів): 200х150;
- фото профілю: 165х165.
- зображення поста із зовнішніх посилань: 1200х628;
- зображення для поста: 1200х628;
- обкладинка профілю: 1584х396;
- фото профілю: 400х400;
- обкладинка профілю для сторінки компанії: 1536х768;
- фото профілю компанії: 300х300.
Tumblr
- фото профілю: 128x128;
- обкладинка профілю: 3000x1055;
- зображення посту: 500x750.
Я регулярно відстежуватиму зміни в політиці соцмереж щодо зображень і оперативно оновлюватиму цей пост — так що вам не доведеться зайвий раз гуглити. Просто збережіть цю статтю.
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