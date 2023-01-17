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Розміри картинок для соціальних мереж: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Tumblr
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Ірина Волицька

Напевно ви помічали, що якість і розміри зображень, що завантажуються в соцмережі, не завжди відповідають очікуванням — якість погіршується, розміри змінюються, фотографії кадруються. Саме тому я вирішила зібрати найсвіжіші рекомендації семи популярних соцмереж в одній шпаргалці.

Ілюстрації у Facebook

розміри ілюстрацій фейсбук

Додаткові рекомендації:

  • фото профілю сторінки обрізається до квадрата і відображається в розмірі 170х170 px на десктопі та 128х128 px на смартфонах;
  • обкладинка сторінки відображається на десктопі у форматі 820х312 px та 640х360 px на смартфонах;
  • оптимальний формат для більш швидкого завантаження — файл sRGB JPG у розмірі 851х315 px і вагою менше 100 KB;
  • використовуйте файл у форматі PNG, щоб досягти вищої якості відображення фото профілю або обкладинки з логотипом та текстом.

Профіль у Twitter

розміри картинок профілю у твітері

Додаткові рекомендації:

  • рекомендований розмір обкладинки профілю 1500×500 px;
  • рекомендований розмір фото профілю — 400×400 px;
  • фотографії профілю можуть бути у форматах JPG, GIF або PNG. Водночас Твіттер не підтримує анімовані GIF-файли як зображення профілю або обкладинки.

Фото в Instagram

ото в інстаграм укр

Додаткові рекомендації:

  • у вебверсії фотографії відображатимуться у розмірі 291x291 px;
  • кращий формат фотографій для завантаження в Instagram — 1080x1080 px. Якщо ви публікуєте фото, розмір якого більше, інстаграм автоматично обріже його до дозволеного. Якщо завантажуєте фото з низькою роздільною здатністю, програма збільшить його ширину до 320 пікселів.

Візуальні елементи в YouTube

фото в ютубі укр

Дизайн по-різному відображається на комп'ютерах, мобільних телефонах та телевізорах. Щоб канал виглядав однаково привабливо на всіх пристроях, рекомендується завантажити фонове зображення (обкладинку каналу) 2560x1440 px та дотримуватися рекомендацій:

  • мінімальний розмір зображення — 2048x1152 px;
  • мінімальний розмір «безпечної зони» — 1546x423 px, це частина зображення, яку видно на всіх пристроях;

розміри декстопа

  • максимальна ширина — 2560×423 пікселі. Якщо завантажити таке зображення, «безпечна зона» буде відображатися повністю, а решта зображень — залежно від вікна браузера;
  • розмір файлу — трохи більше 4 MB.

Графіка в Pinterest

картинки пінтерест укр

Додаткові рекомендації:

  • всі картинки у стрічці відображаються шириною 235 px;
  • якщо зображення надто вузьке, програма автоматично його обрізає, повний розмір показує тільки при натисканні.

Ілюстрації в LinkedIn

ілюстрації лінкедін укр

Додаткові рекомендації:

  • всі зображення постів відображаються шириною 350 px;
  • пропорції зберігаються.

Ілюстрації в Tumblr

ілюстрації тумблр укр

Додаткові рекомендації: зображення краще завантажувати у форматі JPG, PNG або GIF. Якщо редактор дозволяє, при збереженні обирайте та вказуйте, що для веб. Також вибирайте режим sRGB.

Висновки

Головне, що потрібно запам'ятати про розміри зображень/картинок для соціальних мереж:

Facebook

  • сториз: 1080х1920;
  • зображення до поста із зовнішніх посилань: 1200х628;
  • зображення поста: 1080х1080;
  • зображення в карусельній галереї: 1080х1080;
  • обкладинка сторінки: 820х312;
  • обкладинка: 1640х856;
  • фото профілю: 170х170.

Twitter

  • зображення твіту: 1200х675;
  • зображення твіту із зовнішніх посилань: 1200х627;
  • обкладинка профілю: 1500х500;
  • фото профілю: 400х400.

Instagram

  • сториз: 1080х1920;
  • зображення посту (квадратне фото): 1080х1080;
  • зображення посту (вертикальне фото): 1080х1350;
  • фото профілю: 110х110.

YouTube

  • обкладинка каналу: 2560х1440;
  • заставка для відео (thumbnail): 1280х720;
  • фото профілю: 800х800.

Pinterest

  • зображення поста (піна): 1000х1500;
  • board cover (головна картинка добірки пінів): 200х150;
  • фото профілю: 165х165.

LinkedIn

  • зображення поста із зовнішніх посилань: 1200х628;
  • зображення для поста: 1200х628;
  • обкладинка профілю: 1584х396;
  • фото профілю: 400х400;
  • обкладинка профілю для сторінки компанії: 1536х768;
  • фото профілю компанії: 300х300.

Tumblr

  • фото профілю: 128x128;
  • обкладинка профілю: 3000x1055;
  • зображення посту: 500x750.

Я регулярно відстежуватиму зміни в політиці соцмереж щодо зображень і оперативно оновлюватиму цей пост — так що вам не доведеться зайвий раз гуглити. Просто збережіть цю статтю.

І ще варіант — замовляйте просування від Netpeak, і про розміри картинок думатимуть тільки наші фахівці.

Ірина Волицька

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