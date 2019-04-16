Наверняка вы замечали, что качество и размеры загружаемых в соцсети изображений не всегда соответствуют ожиданиям — качество ухудшается, размеры меняются, фотографии кадрируются. Именно поэтому я решила собрать самые свежие рекомендации девяти популярных соцсетей в одной шпаргалке.

Иллюстрации в Facebook

Дополнительные рекомендации:

фото профиля страницы обрезается до квадрата и отображается на десктопе в размере 180х180 px и 128х128 px на смартфонах;

обложка страницы отображается на десктопе в формате 820х312 px и 640х360 px на смартфонах;

минимальный размер обложки для загрузки 399х150 px;

оптимальный формат для более быстрой загрузки — файл sRGB JPG в размере 851х315 px и весом менее 100 KB;

чтобы добиться более высокого качества отображения фото профиля или обложки с лого и текстом, используйте файл в формате PNG.

Картинки Вконтакте

Дополнительные рекомендации:

максимальный размер фотографии после сжатия — 1280х1024 px;

размер изображения для обложки статьи — 510х286 pх. При этом стоит учитывать, что часть иллюстрации займет текст заголовка и кнопка «Читать»;

максимальная сумма высоты и ширины фотографии — 14000 px, иначе фото просто не загрузится;

чтобы минимизировать визуальные потери качества загружаемых фотографий, лучше загружать снимки до 1000 px по любой из сторон и перед загрузкой немного увеличивать их резкость. Кроме того, «ВКонтакте» не рекомендует нажимать на строчку «Добавить новые фотографии», лучше перетаскивать снимок прямо из папки компьютера;

поддерживаемые форматы изображений — JPG, GIF и PNG.

Профиль в Twitter

Дополнительные рекомендации:

рекомендуемый размер обложки профиля 1500×500 px;

рекомендуемый размер фото профиля — 400×400 px;

фотографии профиля могут быть в любом из следующих форматов: JPG, GIF или PNG. В то же время Твиттер не поддерживает анимированные GIF-файлы в качестве изображений профиля или обложки.

Фото в Instagram

Дополнительные рекомендации:

лучший формат фотографий для загрузки в Instagram — 1080x1080 px. Если вы публикуете фото, размер которого еще больше, то инстаграм автоматически обрежет его до разрешенного размера. Если загружаете фото с низким разрешением, то приложение увеличит его ширину до 320 пикселей.

в веб-версии фотографии будут отображаться в размере 291x291 px.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Визуальные элементы в YouTube

Дизайн по-разному отображается на компьютерах, мобильных телефонах и телевизорах. Чтобы канал выглядел одинаково привлекательно на всех устройствах, рекомендуется загрузить фоновое изображение (обложку канала) 2560x1440 px и соблюдать рекомендации:

минимальный размер изображения: 2048x1152 px;

минимальный размер «безопасной зоны»: 1546x423 px — это часть изображения, которая видна на всех устройствах;

максимальная ширина: 2560x423 пикселей. Если загрузить такое изображение, «безопасная зона» будет отображаться полностью, а остальные части картинки — в зависимости от окна браузера;

размер файла: не более 4 MB.

Графика в Pinterest

Дополнительные рекомендации:

все картинки в ленте отображаются шириной 235 px;

если картинка слишком узкая, программа автоматически ее обрезает, полный размер показывает только при клике.

Иллюстрации в LinkedIn

Дополнительные рекомендации:

все картинки постов отображаются шириной 350 px;

пропорции сохраняются.

Иллюстрации в Tumblr

Дополнительные рекомендации: изображения лучше загружать в формате jpeg, png или gif. Если редактор позволяет, то при сохранении выбирать или указывать, что для web. А также выбирать режим sRGB.

Картинки в ОК

Дополнительные рекомендации:

изображение для поста со ссылкой — 546х272 px

максимальный размер картинки для загрузки без потери качества — 1680 px по самой большой стороне;

в ленте группы изображения отображаются в размере 548x411 px;

при клике на картинку она раскроется до 780х585 px.

Выводы

Главное, что нужно запомнить о размерах изображений/картинок для социальных сетей:

Facebook

сториз: 1080х1920;

изображение к посту с внешних ссылок: 1200х628;

изображение поста: 1200х630;

изображение в карусельной галерее: 600х600;

обложка страницы: 820х312;

обложка группы: 1640х859;

фото профиля: 180х180.

ВКонтакте

изображение к посту с внешних ссылок: 537х240;

квадратное изображение в ленте: 510х51;

прямоугольное изображение в ленте: 510х510 max;

обложка группы: 1590х400;

фото профиля: 200х500;

миниатюра профиля: 200х200.

Twitter

изображение твита: 1200х675;

изображение твита с внешних ссылок: 800х418;

обложка профиля: 1500х500;

фото профиля: 400х400.

Instagram

сториз: 1080х1920;

изображение поста (квадратное фото): 1080х1080;

изображение поста (горизонтальное фото): 1080х566;

изображение поста (вертикальное фото): 1080х1350;

фото профиля: 110х110.

YouTube

обложка канала: 2560х1440;

заставка для видео (thumbnail): 12800х720;

фото профиля: 800х800.

Pinterest

изображение поста (пина): 800х1200;

board cover (главная картинка подборки пинов): 222х150;

фото профиля: 165х165.

LinkedIn

изображение поста с внешних ссылок: 1200х628;

изображение для поста: 1104х736;

обложка профиля: 1584х396;

фото профиля: 400х400;

обложка профиля для страницы компании: 1536х768;

фото профиля компании: 300х300.

Tumblr

фото профиля: 128x128px;

обложка профиля: 3000x1055px;

изображение поста: 500x750px.

Одноклассники

фото профиля: 288х288;

обложка профиля: 1944х600;

изображение поста: 1680х1680.

Я буду регулярно отслеживать изменения в политике соцсетей относительно изображений и оперативно вносить изменения в этот пост — так что вам не придется лишний раз гуглить. Просто сохраните эту статью к себе на стену.

И ещё вариант — заказывайте продвижение от Netpeak, и о размерах картинок будут думать только наши специалисты.