SMM

Размеры картинок для девяти социальных сетей: Facebook, ВК, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Tumblr, OK
Ирина Волицкая
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Наверняка вы замечали, что качество и размеры загружаемых в соцсети изображений не всегда соответствуют ожиданиям — качество ухудшается, размеры меняются, фотографии кадрируются. Именно поэтому я решила собрать самые свежие рекомендации девяти популярных соцсетей в одной шпаргалке.

Иллюстрации в Facebook

Размеры картинок для Facebook

Дополнительные рекомендации:

  • фото профиля страницы обрезается до квадрата и отображается на десктопе в размере 180х180 px и 128х128 px на смартфонах;
  • обложка страницы отображается на десктопе в формате 820х312 px и 640х360 px на смартфонах;
  • минимальный размер обложки для загрузки 399х150 px;
  • оптимальный формат для более быстрой загрузки — файл sRGB JPG в размере 851х315 px и весом менее 100 KB;
  • чтобы добиться более высокого качества отображения фото профиля или обложки с лого и текстом, используйте файл в формате PNG.

Картинки Вконтакте

Размеры картинок для ВКонтакте

Дополнительные рекомендации:

  • максимальный размер фотографии после сжатия — 1280х1024 px;
  • размер изображения для обложки статьи — 510х286 pх. При этом стоит учитывать, что часть иллюстрации займет текст заголовка и кнопка «Читать»;
  • максимальная сумма высоты и ширины фотографии — 14000 px, иначе фото просто не загрузится;
  • чтобы минимизировать визуальные потери качества загружаемых фотографий, лучше загружать снимки до 1000 px по любой из сторон и перед загрузкой немного увеличивать их резкость. Кроме того, «ВКонтакте» не рекомендует нажимать на строчку «Добавить новые фотографии», лучше перетаскивать снимок прямо из папки компьютера;
  • поддерживаемые форматы изображений — JPG, GIF и PNG.

Профиль в Twitter

twitter

Дополнительные рекомендации:

  • рекомендуемый размер обложки профиля 1500×500 px;
  • рекомендуемый размер фото профиля — 400×400 px;
  • фотографии профиля могут быть в любом из следующих форматов: JPG, GIF или PNG. В то же время Твиттер не поддерживает анимированные GIF-файлы в качестве изображений профиля или обложки.

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Фото в Instagram

Размеры картинок для Instagram

Дополнительные рекомендации:

  • лучший формат фотографий для загрузки в Instagram — 1080x1080 px. Если вы публикуете фото, размер которого еще больше, то инстаграм автоматически обрежет его до разрешенного размера. Если загружаете фото с низким разрешением, то приложение увеличит его ширину до 320 пикселей.
  • в веб-версии фотографии будут отображаться в размере 291x291 px.

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Визуальные элементы в YouTube

Размеры картинок для YouTube

Дизайн по-разному отображается на компьютерах, мобильных телефонах и телевизорах. Чтобы канал выглядел одинаково привлекательно на всех устройствах, рекомендуется загрузить фоновое изображение (обложку канала) 2560x1440 px и соблюдать рекомендации:

  • минимальный размер изображения: 2048x1152 px;
  • минимальный размер «безопасной зоны»: 1546x423 px — это часть изображения, которая видна на всех устройствах;

YouTube параметры изображения

  • максимальная ширина: 2560x423 пикселей. Если загрузить такое изображение, «безопасная зона» будет отображаться полностью, а остальные части картинки — в зависимости от окна браузера;
  • размер файла: не более 4 MB.

Графика в Pinterest

Размеры картинок для Pinterest

Дополнительные рекомендации:

  • все картинки в ленте отображаются шириной 235 px;
  • если картинка слишком узкая, программа автоматически ее обрезает, полный размер показывает только при клике.

Иллюстрации в LinkedIn

Размеры картинок для Linkedin

Дополнительные рекомендации:

  • все картинки постов отображаются шириной 350 px;
  • пропорции сохраняются.

Иллюстрации в Tumblr

Размеры изображений для Tumblr

Дополнительные рекомендации: изображения лучше загружать в формате jpeg, png или gif. Если редактор позволяет, то при сохранении выбирать или указывать, что для web. А также выбирать режим sRGB.

Картинки в ОК

Размеры картинок для Одноклассников

Дополнительные рекомендации:

  • изображение для поста со ссылкой — 546х272 px
  • максимальный размер картинки для загрузки без потери качества — 1680 px по самой большой стороне;
  • в ленте группы изображения отображаются в размере 548x411 px;
  • при клике на картинку она раскроется до 780х585 px.

Выводы

Главное, что нужно запомнить о размерах изображений/картинок для социальных сетей:

Facebook

  • сториз: 1080х1920;
  • изображение к посту с внешних ссылок: 1200х628;
  • изображение поста: 1200х630;
  • изображение в карусельной галерее: 600х600;
  • обложка страницы: 820х312;
  • обложка группы: 1640х859;
  • фото профиля: 180х180.

ВКонтакте

  • изображение к посту с внешних ссылок: 537х240;
  • квадратное изображение в ленте: 510х51;
  • прямоугольное изображение в ленте: 510х510 max;
  • обложка группы: 1590х400;
  • фото профиля: 200х500;
  • миниатюра профиля: 200х200.

Twitter

  • изображение твита: 1200х675;
  • изображение твита с внешних ссылок: 800х418;
  • обложка профиля: 1500х500;
  • фото профиля: 400х400.

Instagram 

  • сториз: 1080х1920;
  • изображение поста (квадратное фото): 1080х1080;
  • изображение поста (горизонтальное фото): 1080х566;
  • изображение поста (вертикальное фото): 1080х1350;
  • фото профиля: 110х110.

YouTube

  • обложка канала: 2560х1440;
  • заставка для видео (thumbnail): 12800х720;
  • фото профиля: 800х800.

Pinterest

  • изображение поста (пина): 800х1200;
  • board cover (главная картинка подборки пинов): 222х150;
  • фото профиля: 165х165.

LinkedIn

  • изображение поста с внешних ссылок: 1200х628;
  • изображение для поста: 1104х736;
  • обложка профиля: 1584х396;
  • фото профиля: 400х400;
  • обложка профиля для страницы компании: 1536х768;
  • фото профиля компании: 300х300.

Tumblr

  • фото профиля: 128x128px;
  • обложка профиля: 3000x1055px;
  • изображение поста: 500x750px.

Одноклассники

  • фото профиля: 288х288;
  • обложка профиля: 1944х600;
  • изображение поста: 1680х1680.

Я буду регулярно отслеживать изменения в политике соцсетей относительно изображений и оперативно вносить изменения в этот пост — так что вам не придется лишний раз гуглить. Просто сохраните эту статью к себе на стену.

И ещё вариант — заказывайте продвижение от Netpeak, и о размерах картинок будут думать только наши специалисты.

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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картинки для соцсетей
Ирина Волицкая

Community Manager at online marketing agency Netpeak

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