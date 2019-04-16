Размеры картинок для девяти социальных сетей: Facebook, ВК, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Tumblr, OK
Наверняка вы замечали, что качество и размеры загружаемых в соцсети изображений не всегда соответствуют ожиданиям — качество ухудшается, размеры меняются, фотографии кадрируются. Именно поэтому я решила собрать самые свежие рекомендации девяти популярных соцсетей в одной шпаргалке.
Иллюстрации в Facebook
Дополнительные рекомендации:
- фото профиля страницы обрезается до квадрата и отображается на десктопе в размере 180х180 px и 128х128 px на смартфонах;
- обложка страницы отображается на десктопе в формате 820х312 px и 640х360 px на смартфонах;
- минимальный размер обложки для загрузки 399х150 px;
- оптимальный формат для более быстрой загрузки — файл sRGB JPG в размере 851х315 px и весом менее 100 KB;
- чтобы добиться более высокого качества отображения фото профиля или обложки с лого и текстом, используйте файл в формате PNG.
Картинки Вконтакте
Дополнительные рекомендации:
- максимальный размер фотографии после сжатия — 1280х1024 px;
- размер изображения для обложки статьи — 510х286 pх. При этом стоит учитывать, что часть иллюстрации займет текст заголовка и кнопка «Читать»;
- максимальная сумма высоты и ширины фотографии — 14000 px, иначе фото просто не загрузится;
- чтобы минимизировать визуальные потери качества загружаемых фотографий, лучше загружать снимки до 1000 px по любой из сторон и перед загрузкой немного увеличивать их резкость. Кроме того, «ВКонтакте» не рекомендует нажимать на строчку «Добавить новые фотографии», лучше перетаскивать снимок прямо из папки компьютера;
- поддерживаемые форматы изображений — JPG, GIF и PNG.
Профиль в Twitter
Дополнительные рекомендации:
- рекомендуемый размер обложки профиля 1500×500 px;
- рекомендуемый размер фото профиля — 400×400 px;
- фотографии профиля могут быть в любом из следующих форматов: JPG, GIF или PNG. В то же время Твиттер не поддерживает анимированные GIF-файлы в качестве изображений профиля или обложки.
Фото в Instagram
Дополнительные рекомендации:
- лучший формат фотографий для загрузки в Instagram — 1080x1080 px. Если вы публикуете фото, размер которого еще больше, то инстаграм автоматически обрежет его до разрешенного размера. Если загружаете фото с низким разрешением, то приложение увеличит его ширину до 320 пикселей.
- в веб-версии фотографии будут отображаться в размере 291x291 px.
Визуальные элементы в YouTube
Дизайн по-разному отображается на компьютерах, мобильных телефонах и телевизорах. Чтобы канал выглядел одинаково привлекательно на всех устройствах, рекомендуется загрузить фоновое изображение (обложку канала) 2560x1440 px и соблюдать рекомендации:
- минимальный размер изображения: 2048x1152 px;
- минимальный размер «безопасной зоны»: 1546x423 px — это часть изображения, которая видна на всех устройствах;
- максимальная ширина: 2560x423 пикселей. Если загрузить такое изображение, «безопасная зона» будет отображаться полностью, а остальные части картинки — в зависимости от окна браузера;
- размер файла: не более 4 MB.
Графика в Pinterest
Дополнительные рекомендации:
- все картинки в ленте отображаются шириной 235 px;
- если картинка слишком узкая, программа автоматически ее обрезает, полный размер показывает только при клике.
Иллюстрации в LinkedIn
Дополнительные рекомендации:
- все картинки постов отображаются шириной 350 px;
- пропорции сохраняются.
Иллюстрации в Tumblr
Дополнительные рекомендации: изображения лучше загружать в формате jpeg, png или gif. Если редактор позволяет, то при сохранении выбирать или указывать, что для web. А также выбирать режим sRGB.
Картинки в ОК
Дополнительные рекомендации:
- изображение для поста со ссылкой — 546х272 px
- максимальный размер картинки для загрузки без потери качества — 1680 px по самой большой стороне;
- в ленте группы изображения отображаются в размере 548x411 px;
- при клике на картинку она раскроется до 780х585 px.
Выводы
Главное, что нужно запомнить о размерах изображений/картинок для социальных сетей:
- сториз: 1080х1920;
- изображение к посту с внешних ссылок: 1200х628;
- изображение поста: 1200х630;
- изображение в карусельной галерее: 600х600;
- обложка страницы: 820х312;
- обложка группы: 1640х859;
- фото профиля: 180х180.
ВКонтакте
- изображение к посту с внешних ссылок: 537х240;
- квадратное изображение в ленте: 510х51;
- прямоугольное изображение в ленте: 510х510 max;
- обложка группы: 1590х400;
- фото профиля: 200х500;
- миниатюра профиля: 200х200.
- изображение твита: 1200х675;
- изображение твита с внешних ссылок: 800х418;
- обложка профиля: 1500х500;
- фото профиля: 400х400.
- сториз: 1080х1920;
- изображение поста (квадратное фото): 1080х1080;
- изображение поста (горизонтальное фото): 1080х566;
- изображение поста (вертикальное фото): 1080х1350;
- фото профиля: 110х110.
YouTube
- обложка канала: 2560х1440;
- заставка для видео (thumbnail): 12800х720;
- фото профиля: 800х800.
- изображение поста (пина): 800х1200;
- board cover (главная картинка подборки пинов): 222х150;
- фото профиля: 165х165.
- изображение поста с внешних ссылок: 1200х628;
- изображение для поста: 1104х736;
- обложка профиля: 1584х396;
- фото профиля: 400х400;
- обложка профиля для страницы компании: 1536х768;
- фото профиля компании: 300х300.
Tumblr
- фото профиля: 128x128px;
- обложка профиля: 3000x1055px;
- изображение поста: 500x750px.
Одноклассники
- фото профиля: 288х288;
- обложка профиля: 1944х600;
- изображение поста: 1680х1680.
Я буду регулярно отслеживать изменения в политике соцсетей относительно изображений и оперативно вносить изменения в этот пост — так что вам не придется лишний раз гуглить. Просто сохраните эту статью к себе на стену.
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