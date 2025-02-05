5 трендів у Telegram, які допоможуть розвитку вашого бізнесу у 2025 році

5 трендів у Telegram, які допоможуть розвитку вашого бізнесу у 2025 році

З кожним роком Telegram закріплює позицію одного з найпопулярніших месенджерів у світі. Згідно з дослідженням Netpeak Ukraine, зараз є понад 25 українських каналів, аудиторія яких перевищує 600 тисяч підписників, а понад 10 з них — від одного мільйона. Це величезна аудиторія, яку не варто ігнорувати.

В цьому матеріалі я розкажу, які тенденції прослідковуються у використанні месенджера для бізнесу та як отримати з них найбільшу користь.

Чому бізнесу потрібен Telegram

Згідно з дослідженням KANTAR CMeter середньостатистичний відвідувач приділяв Telegram п’ять хвилин на день, але від лютого 2022 року цей показник виріс до 40 хвилин на день. Також у 2022 році Telegram використовувало 9,2 мільйона українців, що становить 72% від загальної кількості населення країни.

За оцінками Netpeak Ukraine, заснованими на постійних запусках реклами в Telegram Ads, щодня месенджер в Україні читає до 15 мільйонів людей. Канали для них — вагоме джерело актуальної та перевіреної інформації, а для бізнесу — корисний інструмент.

Тренд 1. Telegram Ads для залучення трафіку

Telegram Ads дозволяє рекламувати оголошення в публічних каналах. Оголошення містить 160 символів з урахуванням пробілів, а також заголовок до 40 символів. Для помітності додаються звичайні або Premium-емоджі, а також логотип.

Аукціон на платформі працює через CPM-модель, тож ви платите за фактичні покази. Таргетування налаштовується двома способами: на канали та на інтереси й демографію. При цьому ви можете вести трафік на багато різних джерел: телеграм-канали, боти, сайти, мобільні застосунки, бізнес-чати, MiniApps.

З січня 2024 року компанія Netpeak Ukraine стала першим офіційним реселером в Україні, яка відкрила доступ українському бізнесу нову та залучену аудиторію з Telegram Ads.

Переваги використання для бізнесу

Доступна вартість. Мінімальний рекламний бюджет — €500. Мінімальний CMP на платформі — €1. Оскільки оплата здійснюється саме через аукціон за тисячу показів, то на мінімальний бюджет ви отримаєте до 500 000 переглядів рекламного оголошення Потенціал для конверсій. Активна та залучена аудиторія включно зі зручним форматом рекламних оголошень забезпечує миттєвий перехід до цільової дії. Також у месенджері, окрім нативних розміщень у каналах, відсутня інша реклама, що забезпечує низьку банерну сліпоту. Точне таргетування. Для прикладу, ви обираєте конкретний канал конкурента і конкретне місто чи область для таргету. Це дозволяє отримати якісні результати і досягнути поставлених цілей. Швидкий старт. На платформі не існує складних налаштувань і зовсім відсутня необхідність «прогрівати акаунт». Зміна бюджету чи масштабування рекламних кампаній відбувається у будь-який момент.

Читайте кейси команди Telegram Promotion, щоб оцінити перспективи реклами в месенджері.

Тренд 2. MiniApps — застосунки у месенджері

MiniApps — це вебзастосунки, які інтегруються безпосередньо в інтерфейс Telegram через відкритий API. Через них користувачі взаємодіють з різноманітними сервісами, не виходячи з месенджера, наприклад:

Ігри.

Великої популярності набрали так звані «клікери» — криптовалютні застосунки, метою яких є зібрати якомога більшу аудиторію власною «валютою». Попри сумнівну тему, деякі з цих ігор змогли отримати лістінг на біржах, а гравці — отримати свою нагороду.

Лістінг — це процес додавання криптовалюти до переліку доступних для торгівлі активів на криптовалютній біржі. Після лістінгу користувачі можуть купувати, продавати або обмінювати цю криптовалюту.

Електронна комерція.

Магазини пропонують свої товари та послуги через MiniApps, забезпечуючи зручний процес покупки для відвідувачів месенджеру. Бізнеси створюють або переносять вже існуючі каталоги продуктів чи послуг, які користувачі переглядають і замовляють прямо в Telegram.

Сервіси.

Банки, служби доставки та інші компанії надають свої послуги через MiniApps, спрощуючи взаємодію з клієнтами. Через MiniApps бізнеси додають свої сайти, застосунки та інші корисні інструменти прямо в месенджер.

Компанії також запускають сервіси онлайн-підтримки, консультації та збору зворотного зв’язку, які дозволяють клієнтам проходити опитування або тренінги всередині Telegram. Враховуючи, що MiniApps просуваються через Telegram Ads, є можливість набрати аудиторію для продукту.

В стрічці користувача MiniApps виглядають як бот, який запускається в будь-який момент. Власник застосунку має змогу взаємодіяти зі своїми клієнтами, нагадувати їм про себе, робити корисні розсилки.

Тренд 3. Нативне розміщення платної реклами в Telegram-каналах

У 2025 році нативна реклама в Telegram-каналах не втратить своєї актуальності для бізнесу. Це один з найбільш класичних способів розміщення, який приносить якісні результати.

Платні публікації в релевантних каналах залучають аудиторію без втрати довіри. Оскільки така реклама виглядає як звичайний контент, вона сприймається користувачами більш органічно та не викликає відчуття нав’язливості. Це доступний спосіб рекламувати свій канал, бот або будь-який інший зовнішній ресурс.

Для нативного розміщення достатньо зв’язатись з адміністраторами інших каналів та узгодити умови.

Чи підійде вам такий формат, якщо у вас, наприклад, сайт з продажу газонокосарок? За допомогою реклами у цільових каналах — цілком.

Оплата визначається по моделі CPM — адміністратори каналів самі озвучують ціну за розміщення. І тут важливо розуміти, що для різних ніш — різний CPM. Якщо ви новачок в Telegram, варто заздалегідь дізнатись середню вартість для потрібних тематик.

А також я рекомендую наводити аргументи для торгу, щоб зберегти рекламний бюджет.

Тренд 4. Високий рівень довіри до Telegram-каналів в Україні

Навіть попри те, що охочих читати новини стає все менше, тренд довіри до Telegram зберігається. Користувачі хочуть розвиватися в різних напрямках, тому читають профільні й тематичні канали.

Згідно з липневим дослідженням медіаспоживання, 78% українців в першу чергу для отримання новин обирають Telegram.

Згідно з серпневим дослідженням 2023 року від рекламної біржі «AdSell» — понад 37% користувачів довіряють публічним авторам каналів, а понад 50% в цілому довіряє інформації з Telegram.

Для більшості Telegram — основне джерело інформації.

Висока популярність Telegram дозволяє бізнесу охопити широку та активну аудиторію, що сприяє підвищенню впізнаваності бренду.

Створення власних каналів та груп дає змогу безпосередньо спілкуватися з клієнтами, оперативно надавати інформацію про нові продукти, послуги чи акції, будувати бренд. Попри те, що користувачі самі обирають, залишати повідомлення з каналів увімкненими чи ні, переважна більшість не вимикає сповіщення для каналів, які читає.

Також значна частина аудиторії не складає канали в архів, тож отримує сповіщення із застосунку.

Враховуючи цю статистику, бізнесу варто активно використовувати платформу для розвитку та взаємодії з клієнтами.

Тренд 5. Помірна конкуренція як простір для активного розвитку

Наразі Telegram не настільки насичений комерційними каналами брендів і бізнесів, як інші соцмережі. Вільний інформаційний простір полегшує створення унікального контенту, який привертає увагу підписників.

За даними Netpeak, на сьогодні Telegram поступається іншим соціальним мережам у кількості комерційних акаунтів, але його популярність стрімко зростає. Порівняно з Facebook чи Instagram, тут менше рекламного шуму, і користувачі краще залучаються до взаємодії з брендами.

Переваги раннього входу на платформу

Можливість зайняти нішу.

Наприклад, компанії у сфері освіти, інфобізнесу, технологій чи розваг стають лідерами своєї категорії на платформі, будуючи унікальні канали. Аналогічних проєктів в Telegram поки небагато, тож і залучити аудиторію простіше.

Формування лояльної аудиторії.

Бренди зміцнюють взаємодію з підписниками через комунікацію в групах або каналах. Через коментарі або реакції компанії краще розуміють потреби аудиторії, швидше реагують на запити та отримують цінні інсайти. Це сприяє формуванню лояльної спільноти, яка відчуває зв’язок із брендом і активно взаємодіє з його контентом.

Telegram є зручною платформою для отримання оперативної інформації з мінімальним навантаженням на швидкість і якість зв’язку. Це актуально в умовах частих відключень електроенергії, більшість користувачів звертаються до каналів, щоб залишатися в курсі подій.

Висновок

Telegram щоденно читають близько 15 мільйонів користувачів, що робить його важливим каналом для бізнес-комунікацій. Telegram Ads ефективно залучає аудиторію завдяки гнучкому таргетингу і високій кількості переглядів оголошень. MiniApps в Telegram відкривають нові можливості для бізнесів, дозволяючи інтегрувати сервіси безпосередньо в месенджер і забезпечуючи користувачам зручний доступ до товарів та послуг. Нативна реклама зберігає актуальність, пропонуючи ефективний спосіб залучення аудиторії без втрати довіри користувачів. Стабільно високий рівень довіри до Telegram-каналів в Україні спонукає бізнес активно використовувати цей канал для спілкування з аудиторією. Низький рівень насиченості комерційними каналами порівняно з іншими соцмережами створює умови для розвитку унікального контенту і залучення уваги аудиторії.

Якщо ви бажаєте розвивати бізнес у Telegram або потребуєте нових ідей для ваших проєктів — звертайтесь до Netpeak Ukraine.