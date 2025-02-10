5 трендов в Telegram, которые помогут развитию вашего бизнеса в 2025 году

5 трендов в Telegram, которые помогут развитию вашего бизнеса в 2025 году

С каждым годом Telegram закрепляет позицию одного из самых популярных мессенджеров в мире. Согласно исследованию Netpeak Ukraine, сейчас есть более 25 украинских каналов, аудитория которых превышает 600 тысяч подписчиков, а более 10 из них — от одного миллиона. Это огромная аудитория, которую не стоит игнорировать.

В этом материале я расскажу, какие тенденции прослеживаются в использовании мессенджера для бизнеса и как извлечь из них наибольшую пользу.

Почему бизнесу нужен Telegram

Согласно исследованию KANTAR CMeter среднестатистический посетитель уделял Telegram пять минут в день, но с февраля 2022 года этот показатель вырос до 40 минут в день. Также в 2022 году Telegram использовало 9,2 миллиона украинцев, что составляет 72% от общего количества населения страны.

По оценкам Netpeak Ukraine, основанным на постоянных запусках рекламы в Telegram Ads, ежедневно мессенджер в Украине читает до 15 миллионов человек. Каналы для них — весомый источник актуальной и проверенной информации, а для бизнеса — полезный инструмент.

Тренд 1. Telegram Ads для привлечения трафика

Telegram Ads позволяет рекламировать объявления в публичных каналах. Объявление содержит 160 символов с учетом пробелов, а также заголовок до 40 символов. Для заметности добавляются обычные или Premium-эмоджи, а также логотип.

Аукцион на платформе работает через CPM-модель, так что вы платите за фактические показы. Таргет настраивается двумя способами: на каналы и на интересы и демографию. При этом вы можете вести трафик на много разных источников: телеграм-каналы, боты, сайты, мобильные приложения, бизнес-чаты, MiniApps.

С января 2024 года компания Netpeak Ukraine стала первым официальным реселлером в Украине, которая открыла доступ украинскому бизнесу новую и привлеченную аудиторию с Telegram Ads.

Преимущества использования для бизнеса

Доступная стоимость . Минимальный рекламный бюджет ― €500. Минимальный CMP на платформе ― €1. Поскольку оплата осуществляется именно через аукцион за тысячу показов, то на минимальный бюджет вы получите до 500 000 просмотров рекламного объявления Потенциал для конверсий . Активная и вовлеченная аудитория, включая удобный формат рекламных объявлений, обеспечивает мгновенный переход к целевому действию. Также в мессенджере, кроме нативных размещений в каналах, отсутствует другая реклама, что обеспечивает низкую баннерную слепоту. Точное таргетирование . Например, вы выбираете конкретный канал конкурента и конкретный город или область для таргета. Это позволяет получить качественные результаты и достичь поставленных целей. Быстрый старт . На платформе не существует сложных настроек и совсем отсутствует необходимость «прогревать аккаунт». Изменение бюджета или масштабирование рекламных кампаний происходит в любой момент.

Читайте кейсы команды Telegram Promotion, чтобы оценить перспективы рекламы в мессенджере.

Тренд 2. MiniApps ― приложения в мессенджере

MiniApps ― это веб-приложения, которые интегрируются непосредственно в интерфейс Telegram через открытый API. Через них пользователи взаимодействуют с различными сервисами, не выходя из мессенджера, например:

Игры .

Большую популярность набрали так называемые «кликеры» ― криптовалютные приложения, целью которых является собрать как можно большую аудиторию собственной «валютой». Несмотря на сомнительную тему, некоторые из этих игр смогли получить листинг на биржах, а игроки ― свою награду.

Листинг ― это процесс добавления криптовалюты в список доступных для торговли активов на криптовалютной бирже. После листинга пользователи могут покупать, продавать или обменивать эту криптовалюту.

Электронная коммерция .

Магазины предлагают свои товары и услуги через MiniApps, обеспечивая удобный процесс покупки для посетителей мессенджера. Бизнесы создают или переносят уже существующие каталоги продуктов или услуг, которые пользователи просматривают и заказывают прямо в Telegram.

Сервисы .

Банки, службы доставки и другие компании предоставляют свои услуги через MiniApps, упрощая взаимодействие с клиентами. Через MiniApps бизнесы добавляют свои сайты, приложения и другие полезные инструменты прямо в мессенджер.

Компании также запускают сервисы онлайн-поддержки, консультации и сбора обратной связи, которые позволяют клиентам проходить опросы или тренинги внутри Telegram. Учитывая, что MiniApps продвигаются через Telegram Ads, есть возможность набрать аудиторию для продукта.

В ленте пользователя MiniApps выглядят как бот, который запускается в любой момент. Владелец приложения может взаимодействовать со своими клиентами, напоминать им о себе, делать полезные рассылки.

Тренд 3. Нативное размещение платной рекламы в Telegram-каналах

В 2025 году нативная реклама в Telegram-каналах не потеряет своей актуальности для бизнеса. Это один из самых классических способов размещения, который приносит качественные результаты.

Платные публикации в релевантных каналах привлекают аудиторию без потери доверия. Поскольку такая реклама выглядит как обычный контент, она воспринимается пользователями более органично и не вызывает ощущения навязчивости. Это доступный способ рекламировать свой канал, бот или любой другой внешний ресурс.

Для нативного размещения достаточно связаться с администраторами других каналов и согласовать условия.

Подойдет ли вам такой формат, если у вас, например, сайт по продаже газонокосилок? С помощью рекламы в целевых каналах ― вполне.

Оплата определяется по модели CPM ― администраторы каналов сами озвучивают цену за размещение. И здесь важно понимать, что для разных ниш ― разный CPM. Если вы новичок в Telegram, стоит заранее узнать среднюю стоимость для нужных тематик.

А также я рекомендую приводить аргументы для торга, чтобы сохранить рекламный бюджет.

Тренд 4. Высокий уровень доверия к Telegram-каналам

Даже несмотря на то, что желающих читать новости становится все меньше, тренд доверия к Telegram сохраняется. Пользователи хотят развиваться в разных направлениях, поэтому читают профильные и тематические каналы.

Согласно июльскому исследованию медиапотребления, 78% украинцев в первую очередь для получения новостей выбирают Telegram.

Согласно августовскому исследованию 2023 года от рекламной биржи «AdSell» ― более 37% пользователей доверяют публичным авторам каналов, а более 50% в целом доверяет информации из Telegram.

Для большинства Telegram ― основной источник информации.

Высокая популярность Telegram позволяет бизнесу охватить широкую и активную аудиторию, что способствует повышению узнаваемости бренда.

Создание собственных каналов и групп позволяет непосредственно общаться с клиентами, оперативно предоставлять информацию о новых продуктах, услугах или акциях, строить бренд. Несмотря на то, что пользователи сами выбирают, оставлять сообщения с каналов включенными или нет, подавляющее большинство не выключает уведомления для каналов, которые читает.

Также значительная часть аудитории не складывает каналы в архив, поэтому получает уведомления из приложения.

Учитывая эту статистику, бизнесу стоит активно использовать платформу для развития и взаимодействия с клиентами.

Тренд 5. Умеренная конкуренция как пространство для активного развития

Сейчас Telegram не настолько насыщен коммерческими каналами брендов и бизнесов, как другие соцсети. Свободное информационное пространство облегчает создание уникального контента, который привлекает внимание подписчиков.

По данным Netpeak, на сегодня Telegram уступает другим социальным сетям в количестве коммерческих аккаунтов, но его популярность стремительно растет. По сравнению с Facebook или Instagram, здесь меньше рекламного шума, и пользователи лучше вовлекаются во взаимодействие с брендами.

Преимущества раннего входа на платформу

Возможность занять нишу .

Например, компании в сфере образования, инфобизнеса, технологий или развлечений становятся лидерами своей категории на платформе, строя уникальные каналы. Аналогичных проектов в Telegram пока немного, поэтому и привлечь аудиторию проще.

Формирование лояльной аудитории .

Бренды укрепляют взаимодействие с подписчиками через коммуникацию в группах или каналах. Через комментарии или реакции компании лучше понимают потребности аудитории, быстрее реагируют на запросы и получают ценные инсайты. Это способствует формированию лояльного сообщества, которое чувствует связь с брендом и активно взаимодействует с его контентом.

Telegram является удобной платформой для получения оперативной информации с минимальной нагрузкой на скорость и качество связи. Это актуально в условиях частых отключений электроэнергии, большинство пользователей обращаются к каналам, чтобы оставаться в курсе событий.

Заключение

Telegram ежедневно читают около 15 миллионов пользователей, что делает его важным каналом для бизнес-коммуникаций. Telegram Ads эффективно привлекает аудиторию благодаря гибкому таргетингу и высокому количеству просмотров объявлений. MiniApps в Telegram открывают новые возможности для бизнесов, позволяя интегрировать сервисы непосредственно в мессенджер и обеспечивая пользователям удобный доступ к товарам и услугам. Нативная реклама сохраняет актуальность, предлагая эффективный способ привлечения аудитории без потери доверия пользователей. Стабильно высокий уровень доверия к Telegram-каналам в Украине побуждает бизнес активно использовать этот канал для общения с аудиторией. Низкий уровень насыщенности коммерческими каналами по сравнению с другими соцсетями создает условия для развития уникального контента и привлечения внимания аудитории.

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