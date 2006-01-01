Мария Витрук

Мария Витрук

Автор NJ c 2019
Позиция:
Head of Linkbuilding & Copywriting
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Пришла в Netpeak на позицию PMа и за 1,5 года выросла до departure head. За спиной более 10 закрытых проектов в разных сферах.

Статьи автора

SEO
12203 16
Как делать outreach. Взгляд изнутри на работу завода по производству ссылок
SEO
Как делать outreach. Взгляд изнутри на работу завода по производству ссылок
12203 16