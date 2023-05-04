Як і де розмістити безкоштовні посилання на ваш сайт

Як і де розмістити безкоштовні посилання на ваш сайт

Зворотні посилання на ваш сайт — один із найважливіших елементів його просування, від якого залежить відвідуваність. Кількість і якість зовнішніх посилань (беклінків) може радикально впливати на позиції в пошуковій видачі. Низькоякісні посилання з доменів із поганими показниками, нерелевантною або забороненою тематикою знижують позиції сайту у видачі та іноді стають причиною серйозних санкцій, аж до повного виключення з пошуку. Я розповім — як уникнути проблем і організувати якісні посилання, причому, здебільшого, без прямої грошової оплати.

Безкоштовні посилання: у чому підступ?

Зворотні посилання — це лінки на ваш сайт, розміщені на інших ресурсах.

Організувати їх можна кількома способами.

Наприклад, розмістити замовлення на біржах посилань, на кшталт Collaborator.pro, або отримати їх за допомогою outreach-стратегії. Але в цьому разі доведеться укласти договір із власником сайту-донора і платити за його послуги.

Звичайно, найбільшою популярністю користується безкоштовне розміщення посилань. На жаль, у більшості випадків воно «умовно-безкоштовне». Все одно доводиться витрачати робочий час, сили, а іноді й оплачувати послуги сторонніх фахівців.

Оптимізувати і гранично здешевити «посилальні» цілі можна, тільки розібравшись у всьому різноманітті методик пошуку сайтів-донорів.

Абсолютно безкоштовних посилань не існує

Критерії підбору посилальних донорів

Посилальний донор (домен-донор, сайт-донор) — це сайт, що дає змогу розмістити посилання (беклінк) в одному зі своїх розділів.

SEO-фахівці Netpeak визначають якісні домен-донори за такими критеріями:

DR — розшифровується як Domain Rating. Це показник якості домену від Ahrefs, заснований на аналізі посилального профілю сайту. Вимірюється за шкалою від 0 до 100. Що вищий цей показник у донора, то краще. Мінімальний показник DR може відрізнятися залежно від тематики, регіону та бюджету.

Трафік — розглядається як загальний, так і той, що виходить із пошукових систем. Для його визначення застосовують сервіси Serpstat, Ahrefs, SimilarWeb тощо. Показник за трафіком також може різнитися залежно від тематики, регіону, інших даних. Важливо враховувати динаміку зростання або падіння трафіку. Співвідношення вхідних і вихідних посилань — дізнатися цей параметр можна на Ahrefs. Посилальний донор повинен мати більшу кількість вхідних посилань, або, хоча б, рівність на вході/виході. Інакше можна опинитися в «посилальному смітнику» — серед майданчиків, де без розбору, на комерційній основі, розміщуються беклінки. Це негативно вплине на позиції в пошуковій видачі. Тематичність — шукайте донорів із близькою тематикою, тоді посилання на ваш сайт матиме природний вигляд. Наприклад, для просування сайту з дитячими товарами обирайте жіночий форум, блог про красу і моду або сайт агентства з організації дитячих свят. Підійдуть і донори з широкою тематикою, як варіант — регіональні новинники. Відсутність спамної реклами і «чорного» контенту — бережітся донорів із безліччю настирливих банерів, рекламою порно, казино та інших ресурсів, які пошукові системи вважають забороненими. Регіональність — розглядайте домени, які привертають трафік з регіону, в якому ви плануєте просувати свій проєкт.

Важливо! Деякі сайти, що залучають трафік з України, є російськими ІПСО, хоча зовні таргетовані на українського користувача. Наприклад, наші фахівці під час нарощування маси посилань для одного з проєктів виявили російськомовний сайт новин Закарпаття з контентом, що дестабілізує українське суспільство.

Дислокація IP — сервер донора має бути в регіоні, на який орієнтовано ваш сайт. Цю метрику можна перевірити за допомогою сервісу Netpeak Checker. Слід, однак, зважати — багато українських сайтів сьогодні працює з серверів у Європі та США.

Кількість ключових запитів, за якими ранжується сайт. Їх слід розглядати у співвідношенні з показником трафіку. Якщо сайт, наприклад, ранжується за 20 000 ключових запитів, але отримує 500 візитів на місяць, це свідчить про те, що він потрапляє в «десятку» видачі за дуже маленькою кількістю «ключів».

Можна також орієнтуватися на показники сервісу Majestic:

Trust Flow (англ. Потік Довіри) — метрика, вимірювана за шкалою від 0 до 100. Базується на посилальному зв’язку домену з так званими «початковими» сайтами, визначеними фахівцями Majestic. На їхню думку, ці сайти користуються безумовною довірою. Citation Flow (англ. Потік Цитування) — метрика, що визначає посилальну вагу домену, залежить від кількості сайтів, які посилаються на нього. Також вимірюється за шкалою від 0 до 100.

Врахуйте, що показники посилальних донорів слід розглядати комплексно, простежувати їхнє поєднання і взаємозалежність, але в жодному разі — кожен параметр окремо.

Деякі з цих показників можна ігнорувати або визначати як більш пріоритетні, залежно від різних факторів. Наприклад, якщо вдалося знайти близький за тематикою донор із прийнятним показником трафіку, що, однак, не має достатнього показника DR — його можна вибрати як вебресурс потенційного донора беклінків.

Способи безкоштовного розміщення посилань

Я поділяю безкоштовне розміщення посилань на дві категорії:

типи майданчиків — сайти, де можна безпосередньо розміщувати посилання;

стратегії розміщення — методи, що забезпечують отримання посилання після виконання комплексу дій з вашого боку.

Майданчики для розміщення посилань

Це відносно простий інструмент, що передбачає одну дію: визначення донора — отримання беклінку.

Каталоги

Є два типи каталогів, у яких можна зареєструвати свій домен:

каталоги компаній — майданчики для проєктів, що функціонують онлайн і офлайн, наприклад, туристична або автомобільна компанія;

каталоги сайтів — для беклінків компаній, які працюють тільки онлайн, наприклад, блог, сайт-статейник, сайт новин.

Складіть список каталогів компаній або розділів у каталогах, які релевантні для вашого бізнесу, і починайте плавно розміщувати посилання. Якщо різко наростити посилання в одному місяці, а далі перестати розміщувати їх взагалі — можна потрапити під санкції пошукової системи. У жодному разі не використовуйте автоматичного прогону по каталогах, щоб не потрапити у фільтри пошуку.

Врахуйте, у багатьох каталогів є істотний мінус: більше вихідних посилань, ніж вхідних. Це небажаний показник для посилального донора. Рекомендую розглядати тільки позбавлені цього недоліку ресурси.

Соціальні мережі

Варто використовувати посилання у своїх акаунтах і постах, а також залишати корисні коментарі з посиланнями в Instagram, Facebook, Twitter. Звісно, за умови, що ви регулярно підтримуєте і вдосконалюєте свій профіль у соцмережах.

Соціальні платформи

Майданчики на кшталт Reddit, Digg, Quorra об’єднують у собі функціонал форумів і соцмереж. Тут можна давати посилання як у постах, так і в коментарях — за умови, що тематика вашої компанії або сайту відповідає спрямованості соціальної платформи.

Форуми

Пошукові системи вважають цінними посилання, які розміщуються в коментарях і обговореннях тематичних форумів, вважаючи, що ними діляться один з одним користувачі.

Наприклад, просуваючи локальну компанію з продажу дров, створіть на регіональному форумі тему «Де купити якісні дрова в Київській області?». Потім, відповідаючи на це запитання з іншого акаунта — додайте посилання на компанію (тільки не одразу, за кілька днів, щоб відповідь виглядала природною).

Розміщення посилань на соціальних платформах, у соцмережах і на форумах ще називають крауд-маркетингом (від англ. crowd — натовп). Завжди враховуйте правила спільноти платформи, щоб не накликати на себе штрафні санкції з боку адміністрації.

Сайти відгуків

Спробуйте використати як донора сайти, де розміщують відгуки та рецензії на товари та послуги. Посилання можна залишити в оцінці товару, який продає ваша компанія, або вказати на неї, як більш надійну, у гілці обговорення конкурента.

Сайти-агрегатори

Сайти-агрегатори — це майданчики, які збирають і класифікують інформацію, товари та послуги від різних компаній на одному вебресурсі: маркетплейси, агрегатори товарів, дошки оголошень, сервіси для купівлі певних типів товарів тощо.

Свій музичний магазин і його товари, наприклад, варто зареєструвати на маркетплейсі на кшталт prom.ua, а на OLX розмістити оголошення про послуги з налаштування/ремонту обладнання. В обох випадках вийде якісне і релевантне посилання.

Стратегії з нарощування безкоштовних посилань

На відміну від «Майданчиків...», орієнтованих на конкретні сайти, «Стратегії...» передбачають комплекс кроків, що дають змогу розміщувати посилання на багатьох ресурсах і формувати багатоваріативну взаємодію з донорами.

Вивчення посилальної маси конкурентів

Знайти безкоштовні майданчики можна за допомогою ресурсів, які використовують для посилань конкуренти. Використовуйте модуль Serpstat «Аналіз зворотних посилань». Працювати з ним просто:

введіть адресу домену сайту-конкурента;

натисніть «Знайти»;

перейдіть в «Аналіз посилань»;

виберіть «Домени, що посилаються».

Проаналізувавши посилальних донорів конкурента, нескладно знайти варіанти для безкоштовного розміщення власних посилань. Трапляється, що конкурент робить більшу ставку на платний сегмент — у цьому разі варто замислитися про аналогічні кроки.

«Посилальні приманки» або «посилальні активи»

Це контент вашого сайту, створений для того, щоб на нього посилалися домени-донори — як на корисні інструменти/інформацію:

різні конвертери, генератори, калькулятори;

інфографіки, GIF, карти, меми;

статті-рейтинги, статті-ТОПИ;

гайди, туторіали, дослідження, уроки.

Якщо не виходить знайти потрібний варіант — знову досліджуйте, які посилальні приманки створюють конкуренти у вашій ніші та надихайтеся тим.

Лайфхак: під час написання статті для блогу Netpeak я зв’язався з майданчиком, на якому прагнув згадати публікацію. Потенційний донор передав список побажань до тексту. Таким чином ми домовились про розміщення посилання.

Платформи з просування контенту

Цей спосіб перспективний, але складний. Вимагає створення оригінального контенту: текстового, візуального або звукового (у цьому - відмінність від «Майданчиків...») . У нього будуть інтегровані посилання на вашу компанію або проєкт.

Текст (статті) можна опублікувати на таких платформах:

Для фото, графіки, інфографіки:

Видеогляди товару, інтерв’ю, відеоінструкції відправляйте на YouTube. Для творців оригінального аудіо-контенту існує безкоштовна платформа Soundcloud.

Робота з інфлюенсерами

Можна просувати посилання через ресурси впливових людей або спільнот. У цьому разі слід враховувати два фактори:

тематика має бути таргетована на аудиторію цієї особистості або групи;

потенційний донор не піде на контакт без явної зацікавленості в презентації ваших товарів/послуг своїй спільноті.

Слід шукати в YouTube, Instagram чи TikTok блогерів, які роблять якісні огляди. Вигадайте для них мотивацію (не обов’язково гроші) і, можливо, вони погодяться розповісти про вашу продукцію, зробити рекламний ролик і дати беклінк.

Гостьове розміщення

Цей метод передбачає щось на кшталт цифрового бартеру — ви домовляєтеся з власником домену про розміщення посилання, натомість на вашому сайті з'явиться відповідне посилання на сайт-донор.

Щоб не втрачати посилальну вагу, можна приховати вихідне посилання на інший ресурс атрибутом «nofollow» або технологією SEO-hide. Це дозволяє зробити беклінк невидимим для пошукових роботів.

Важливо! У посилальному апдейті Google від 1 грудня 2022 року, у розділі «Посилальний спам», є такий пункт: «Надмірний обмін посиланнями («Ти на мене, я на тебе») і партнерські сторінки, які слугують виключно для розміщення взаємних посилань». Тому — не зловживайте.

Висновки

Враховуйте популярність платформ для розміщення посилань, а також їхню репутацію. Застосовуйте сервіси, що дають змогу перевірити потенційних донорів. Використовуйте кілька сайтів-донорів і різні види контенту. Не ігноруйте соціальні мережі, поважайте при цьому правила спільнот. Уважно відстежуйте всі зміни в правилах розміщення посилань — не потрапляйте під санкції пошукових систем.

Користуючись безкоштовними беклінками пам’ятайте — іноді використання платних варіантів є більш вигідним і ефективним.

Якщо не вистачає досвіду для грамотної побудови та ведення посилальної стратегії — звертайтеся до фахівців Netpeak.

FAQ

Де безкоштовно розмістити реферальне посилання?

Каталоги компаній і сайтів. Соціальні мережі та платформи. Форуми. Сайти-відгуки. Агрегатори сайтів.

Як отримати безкоштовні посилання?

Існує багато способів, що вимагають різного ступеня вкладення праці — від додавання посилання на каталоги сайтів, компаній, до створення і просування оригінального контенту і пошуку безкоштовних доменів-донорів у посилальному профілі конкурентів.

Що слід зробити, аби користувачі розмістили у себе на сайті чи сторінці посилання на ваш ресурс?

Створюйте цікавий контент, який слугуватиме «посилальною приманкою», приваблюючи відвідувачів своєю оригінальністю або корисним функціоналом.