Как провести анализ юзабилити сайта онлайн

Анализ юзабилити сайта способствует повышению конверсии и качества самого ресурса. Провести такой анализ можно самостоятельно, с помощью онлайн-инструментов либо специалистов по маркетингу.

Как провести анализ юзабилити сайта

Аудит включает комплексную проверку разных параметров. Это можно сделать самостоятельно либо при помощи специалиста. На что следует обратить внимание?

1. Удобство навигации

Логичное расположение информационных блоков, наличие переходов от одного раздела к другому, формы обратной связи. После обращения к сайту пользователю должно быть понятно, куда нужно кликнуть для совершения того или иного действия. Для этого важно изначально продумать вероятные сценарии посещений сайта разными категориями посетителей.

2. Адаптивность к разным устройствам

Человек может зайти на сайт и сделать заказ с любого устройства. Поэтому важно предусмотреть, чтобы страницы, формы заказа, кнопки отображались и были функциональными на разных смартфонах, планшетах, компьютерах. Проверить адаптивность можно с помощью онлайн-инструментов.

3. Полезность контента

На странице должен быть заголовок, который отличается от основного текста. Без лишних слов нужно подавать информацию, которая с первых слов отвечает на вопросы посетителя. Иконки, списки, изображения, форматирование абзацев помогают сделать текст более читабельным. Избегайте скучных длинных описаний, заезженных клише типа «наша компания самая лучшая» и сложных речевых оборотов.

Каждый посетитель сайта ценит свое время и не будет его тратить на поиски информации. Скорее он покинет сайт, чем будет долго по нему бродить.

4. Скорость загрузки страниц

Ответ сервера после запроса должен быть мгновенным. Повышению скорости загрузки страниц способствует отсутствие переадресаций, малый вес страниц, минимум визуальных эффектов и объемных изображений. Проверить показатель скорости можно с помощью инструмента PageSpeed. Там же вы найдете рекомендации по уменьшению веса страницы.

5. Дизайнерское оформление

Хорошо читаемый текст, несколько цветов на всей странице, отсутствие ярких контрастов — современный пользователь интернета ценит простоту и минимализм. Не используйте много эффектов JavaScript, сложную иерархию CSS и необычные шрифты. Рекомендуется оформлять ссылки синим цветом и подчеркиванием, так как это привычный вариант для большинства пользователей. Между абзацами должны быть отступы, а тексты лучше разбавить картинками.

6. Аналитическую статистику

Обзор аналитики позволяет проследить поведение посетителей на разных страницах сайта. С помощью Google Analytics можно увидеть, сколько в среднем люди проводят времени на сайте и на каких участках страниц задерживаются дольше. Через вебвизор прослеживается поведение каждого посетителя, в результате чего можно сделать выводы о пользе разных блоков. Общая сводка разделяет аудиторию по демографическим, возрастным данным, источникам переходов.

С помощью этой информации можно примерно охарактеризовать представителя целевой аудитории, составить сценарий его поведения на сайте и подстроить навигацию сайта под него.

7. Техническое состояние сайта

Включает проверку на наличие ошибок в коде, лишних переадресаций, зеркал и склеенных доменов, отсутствие «хлебных крошек», битых ссылок. Если пользователь несколько раз кликнет по пустому месту или заметит несколько несуществующих ссылок — он покинет сайт и с большой вероятностью больше не вернется. К тому же технические недочеты плохо сказываются на поисковом продвижении ресурса.

8. Семантическую составляющую

Предварительно важно собрать запросы, которые приведут на сайт целевую аудиторию. Это люди, заинтересованные в товарах или услугах или те, кто заведомо хотят что-то купить. Семантическое ядро должно быть полным, правильно подобранным и грамотно распределенным по страницам сайта.

9. Анализ конверсии

Посетитель сайта способен совершить конверсионное действие на каждом этапе прочтения информации. Поэтому кнопки заказа, чат с менеджером и другие контактные данные должны быть на разных участках страницы. Также важно проверить, чтобы все кнопки и формы были рабочими. Для расчета конверсии необходимо знать стоимость одного лида. Этот показатель вычисляется по формуле: затраты на рекламу/количество покупателей.

Если затраты заметно превышают количество реальных обращений, вероятно потенциальным покупателям сложно добиться результата по одной или нескольким причинам. Чтобы лучше понять своего клиента, следует провести анализ сайтов-конкурентов по юзабилити. Причем брать нужно сайты, которые находятся на первых позициях в поисковой выдаче.

10. Плюсы проведения анализа юзабилити

преимущество перед конкурентами;

продвижение в поисковой выдаче;

постоянное развитие проекта, следование современным тенденциям;

возможность выгодно отличиться от других сайтов;

использование всевозможных инструментов продвижения;

увеличение конверсии;

возможность провести точный аудит в зависимости от типа сайта.

11. Способы проведения анализа юзабилити

С помощью инструментов аналитики: Google Analytics, Woopra, Piwik и другие. Отзывы пользователей. Их можно изучить на своем сайте, на отзовиках или через специальные формы с опросниками. Тестирование нескольких групп. Для этого нужно предоставить несколько разных версий сайта или страницы. Каждая фокус-группа проходит по определенному сценарию от первого посещения до совершения конверсии. Специалист наблюдает за каждой группой через инструменты аналитики и делает выводы, какая версия лучше. Наблюдение за фокус-группой. В этом случае исследование проводится с одной группой, которая включает представителей целевой аудиторию. Им предлагается совершить определенные действия на сайте. После этого маркетолог определяет слабые места на сайте.

Бесплатные инструменты анализа юзабилити

Сервис с иностранным интерфейсом, но проверяет сайты и на русском языке. Для анализа нужно зарегистрироваться, вставить ссылки на страницы или загрузить их скриншоты, указать язык и описать интересующие вопросы. По ним отобранные пользователи будут проводить тестирование и дадут ответы в виде отчета.

Для работы в сервисе нужно зарегистрироваться, загрузить скриншоты интересующих страниц. В отчете содержится информация о поведении пользователей на этих страницах.

Сервис позволяет провести анализ с помощью трех инструментов, которые оценивают: дизайн, удобство навигации и карту кликов. Для начала работы нужно выбрать инструмент, описать коротко содержимое страниц, указать количество посетителей и вопросы, на которые нужно им ответить.

Сервис помогает проверить юзабилити страниц по скриншотам, а также умеет тестировать структуру сайта по предварительно загруженным данным. В результате вы получаете карту кликов после кратковременного пользования разными людьми сайтом и отчет по его структуре.

Частые ошибки после проведения аудита

Примеры анализа юзабилити выявляют наиболее распространенные ошибки, которые встречаются на сайтах:

на первом экране или главной странице неясно, о чем этот сайт;

нечитабельный текст, пестрое оформление;

скрытое меню, отсутствие дублей разделов в подвале сайта;

много всплывающих окон, которые появляются не вовремя;

тяжелые изображения, которые долго грузятся;

длинные тексты с лишней информацией;

отсутствие названия компании и контактов в шапке сайта;

ошибки в верстке, перемещенные элементы на страницах;

мало вариантов связи с менеджером;

непривычное расположение информационных блоков;

отсутствие фильтров и возможности сортировки товаров/разделов/категорий;

мало информации о товарах и продавце, отсутствие отзывов;

много полей для заполнения формы заказа, регистрации;

отсутствие карты проезда при наличии офиса.

Запомнить

Проверка на удобство навигации, дизайн и качество контента нужна всем сайтам, независимо от типа и даты создания. Аудит юзабилити способствует следованию современным тенденциям, пониманию целевого посетителя и увеличению конверсии. Провести анализ юзабилити сайта бесплатно можно своими силами или с помощью специальных онлайн-сервисов, инструментов аналитики и виртуальных опросников.

Желательно дополнительно проверить сайты конкурентов, которые занимают первые места в поисковой выдаче. Так проще понять, что нравится посетителям, что можно добавить себе на сайт и как выделиться выгодно среди других сайтов.