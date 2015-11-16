Кейс по SEO-продвижению сайта в тематике «эко-товары и натуральная косметика»: ROMI 129%

Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой

Тематика проекта: эко-товары для дома, натуральная органическая косметика.

Регион: Казахстан.

Период продвижения: 7 месяцев.

Общий бюджет на продвижение: $600 (в месяц, включая оплату услуг агентства).

Доходы от органического трафика: $3340 (в июне 2015 без оффлайновых дистрибьюторских продаж и продаж по телефону). эко-товары для дома, натуральная органическая косметика.Казахстан.7 месяцев.$600 (в месяц, включая оплату услуг агентства).$3340 (в июне 2015 без оффлайновых дистрибьюторских продаж и продаж по телефону).

Цели продвижения

Наша основная цель — рост продаж и увеличение дохода клиента. С одной стороны, необходимо наращивать целевой трафик на сайт, с другой — увеличивать коэффициент конверсии из посетителей в покупатели, а также средний чек покупки.

Специфика проекта

Отсутствие оффлайн-магазина. Бренд клиента не известен. Развитие бренда происходило за счет дистрибьюторских встреч. Молодой сайт , которым, как правило, не доверяют поисковые системы. Возраст домена на момент прихода клиента в компанию — 1 месяц. CMS сайта не позволяет качественно и в сжатые сроки внедрять все доработки.

Внутренняя оптимизация сайта

Первоначально был сформирован технический аудит сайта. У программиста оказалось много работы , в том числе:

удаление дублей страниц на сайте с помощью настройки постоянных перенаправлений;

формирование статических человекопонятных URL-адресов;

оптимизация страниц пагинации в категориях, новостях и прочих типах страниц;

настройка правильного ответа кода сервера;

настройка канонических URL-адресов;

проведение оптимизации скорости загрузки сайта;

Изначальные показатели скорости загрузки сайта

Показатели скорости загрузки сайта после оптимизации

оптимизация кода сайта и уменьшение числа запросов к базе при загрузке страницы;

формирование xml и развернутой HTML-карты сайта;

оптимизация страницы 404 ошибки , а также страницы с кодом ответа сервера 503 (в будущем она пригодилась неоднократно);

формирование файла robots.txt;

удаление «битых» ссылок;

внедрение шаблонов генерации мета-информации для страниц (Title, Description, Keywords, H1);

оптимизация изображений;

формирование «хлебных крошек» и их разметка в микроформаты;

разметка при помощи микроформатов страниц карточек товаров.

Работа с контентом и структурой сайта

Еще одной особенностью сайта было то, что он содержал исключительно скопированный с других ресурсов контент. Алгоритмы поисковых систем еще не добрались до него, но в будущем сайт ждала плачевная участь. Конечно, механическая замена контента в данном случае не принесет ощутимого эффекта. Необходимо поменять сам подход. Поэтому один из главных столпов услуги [SEO 2.0] от Netpeak — работа с контентными факторами, создание текстов для людей, а не поисковиков. Только так можно добиться долгосрочных результатов:

Все некачественные SEO-тексты на сайте были заменены на уникальные, несущие полезность для посетителей. Для страниц карточек товаров также были переписаны тексты + вкладка «состав» была скрыта для индексирования. При составлении развернутого семантического ядра мы ориентировались как на исключительно точные релевантные запросы, вроде «шампуни без фосфатов», так и на общие запросы, чтобы сформировать как можно более развернутую и удобную структуру ядра.

Конверсия посетителей, которые искали просто «антивозрастной крем для кожи вокруг глаз» была не меньше, чем среди тех, кто искал конкретно «органический крем для кожи».

Как уже говорилось выше, CMS сайта не позволяла внедрять все доработки (например, добавлять оптимизированные страницы фильтров), поэтому именно расширение структуры путем добавления категорий, подкатегорий стало первоочередной задачей после аудита. Мы также постарались настроить грамотную перелинковку на сайте как путем проставления вручную ссылок в тексты, так и используя наш скрипт «Троцкий». Упор на ссылочную массу не ставился, но при этом данный фактор ранжирования также учитывался. Было проведено ручное наращивание ссылочной массы с помощью размещения статей, использовали «скрытый» маркетинг на форумах, сервисах отзывов. В результате получен рост целевого органического трафика:

В январе клиент самостоятельно запустил Яндекс.Директ, что привело к искажению в общей картине.

За 7 месяцев число посетителей сайта, пришедших исключительно из поисковых систем, увеличилось с 95 до 1697 в месяц.

Увеличение конверсии из посетителей в покупатели, а также среднего чека покупки

Главное в интернет-магазине — не просто увеличить поток посетителей, но и грамотно конвертировать его в покупателей (желательно, постоянных), увеличить средний чек. Первоначально для этого мы внедрили общие must have рекомендации:

значительно упростили форму заказа товара;

добавили на страницы карточек товаров расширенные описания и характеристики товаров;

добавили блоки «Похожие товары», поля для отзывов;

настроили вывод в первую очередь популярных товаров.

Также мы добавили онлайн-чат Jivosite на сайт для прямой связи с менеджером и увеличения конверсии. Это простые рекомендации, но почему-то большинство владельцев сайтов их не применяют. Отдельно мы сформировали целый комплекс рекомендаций, направленных на рост коэффициента конверсии. Некоторые их них:

добавление на страницы карточек товаров возможности купить товар в один клик;

добавление информации о сертификатах, гарантиях, знаках качества на страницах карточек товаров — они являются сильным сигналом доверия пользователей к сайту, способствуют увеличению количества конверсий;

добавление возможности фильтрации товаров по различным характеристикам;

установка функционала обратного звонка;

использование различных фишек, стимулирующих посетителя завершить заказ, например, скрипт Stopexit.

Результаты

Продажи выросли с 0 до 57 в месяц, оборот увеличился с 0 до $3440 (только из органического поиска, без учета телефонных продаж). Также значительно выросли продажи из прямого трафика. Последнее свидетельствует об увеличении числа повторных продаж. При этом комплекс действий, направленных на увеличение коэффициента конверсии из посетителей в покупатели, а также среднего чека, повлиял не только на посетителей из органического поиска, но и в целом: В июне, по сравнению с декабрем, коэффициент конверсии вырос с 0,83% до 2,96% (в 3,5 раза), средний чек вырос в 2,2 раза. Вычисляем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за июнь:

Общая прибыль = Общий доход * Средняя маржа. ROMI = (Прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение. Общий доход = $3440. Средняя маржа = 40%. Общая прибыль = $3440 * 0,4 = $1376. ROMI = (1376 − 600) / 600 * 100% = 129,3%.

Общие расходы за весь период = $4200. Общий доход (только органический трафик) = $10 695. Прибыль = 10695 * 0,4 = $4278 долларов. ROMI = (4278 - 4200) / 4200 * 100% = 1,85%.

Траты на SEO-продвижение сайта окупились через 7 месяцев после старта работ. Хотя были внедрены далеко не все доработки и рекомендации, результат есть (напомним, сайту чуть более полугода). На первой стадии работы над сайтом просто необходимо использовать как можно больше инструментов увеличения продаж, работать над структурой и удобством, используя рекомендации интернет-маркетологов. Впрочем, SEO-рекомендации важно внедрять на всех этапах развития проекта. Мы рекомендуем обращаться за помощью к специалистам по оптимизации еще на этапе разработки сайта .