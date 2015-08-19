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Кейсы

Кейс по SEO-продвижению сайта в тематике грузовые перевозки — прирост конверсий в звонки в 4,41 раза
Денис Рудик
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Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.
Тематика: грузовые перевозки.
Целевой регион продвижения: Украина.
Период продвижения: 5 месяцев.
Бюджет: $554 (в месяц, включая оплату услуг агентства).

Цель

Нашей первой целью было увеличение целевого трафика на сайт. Вторая — увеличение количества звонков от потенциальных клиентов.

Особенности проекта

Сайт клиента предоставляет услуги междугородних грузовых перевозок (транспортно-экспедиционная компания). Когда клиент обратился к нам, сайту было всего два месяца. Естественно, что весь сайт состоял из нескольких страниц со скопированным контентом, а также с минимальным числом ежедневных посетителей. Работу над проектом мы начали в конце июня 2014 года. Приятно, что клиент сам был программистом, поэтому достаточно быстро внедрял все наши доработки. Это позволило добиться хороших результатов в сжатые сроки.

При продвижении использовались сервисы:

  1. Serpstat (ex. Prodvigator) — сервис подбора поисковых запросов и анализа конкурентов.
  2. «Сибирь» — внутренняя разработка для мониторинга изменений на целевых страницах, а также наращивания ссылочной массы сайта.
  3. Netpeak Spider — программа анализа внутренней составляющей сайта.
  4. «Троцкий» — скрипт перелинковки.
  5. Netpeak Tags Finder — для поиска низкочастотных запросов, на основе которых создавались страницы.
  6. Личный кабинет клиента — сервис, в котором видна статистика продвигаемого сайта, а также отображается работа всех специалистов по проекту.
  7. «Геннадий Анатольевич» — для расширения семантического ядра сайта.
  8. Netpeak Checker — для анализа показателей сайтов с постоянной ссылочной массой.

Шаблон работы на первом этапе

  1. Собраны целевые запросы для сайта. При помощи сервиса Serpstat (ex. Prodvigator) были выявлены основные группы запросов пользователей, с помощью которых транспортные компании собирают трафик на сайты. Обсудив с клиентом конкретные виды услуг, расширили базу запросов для тех видов перевозок, которые осуществляет компания.

  2. Сформирован SEO-аудит. В рамках аудита были рассмотрены проблемы с технической и контентной оптимизацией сайта, а также юзабилити.

  3. Оптимизированы картинки на сайте, прописаны размеры, прописаны шаблоны формирования alt и title.
  4. Создан новый файл robots.txt. В нем закрыты технические страницы, указана ссылка на host и xml карту сайта.
  5. Прописаны шаблоны мета-тегов title, description, keywords и заголовков страниц. Для ряда страниц сформированы мета-теги вручную на основе групп запросов пользователей, чтобы лучше ранжироваться по низкочастотным запросам.
  6. Внедрена микроразметка на страницы всех услуг и типов грузов. Размечены отзывы и «хлебные крошки»: Внедрена микроразметка на страницы всех услуг и типов грузов
  7. Переписаны и структурированы тексты на сайте, так как они были скопированы с других сайтов, а также содержали слишком частые повторения точных вхождений ключевых слов.
  8. Сформированы xml и html карты сайта для более быстрой индексации новых страниц сайта, а также улучшения навигации по сайту.

  9. Настроен правильный код ответа сервера сайта при отсутствии страницы. Ранее при добавлении любых символов в url, страница просто копировала основную.

  10. Увеличена скорость сайта при помощи уменьшения числа запросов, а также оптимизации кода страниц.
  11. Удалены все битые ссылки на сайте, выявленные с помощью сканирования сервисом Netpeak Spider.

Другими словами, мы действовали по нашей схеме SEO-продвижения.

Шаблон работы на втором этапе

  1. Переделана и существенно расширена структура сайта.

  2. Для новых сайтов крайне важно создавать как можно больше страниц, релевантных конкретным запросам пользователей. Для всех видов транспортных услуг, способов перевозки, географии транспортировки и типов грузов были созданы целевые страницы. При создании целевых страниц мы использовали семантическое ядро, подобранное с помощью сервисов Serpstat (ex. Prodvigator), а также Netpeak Tags Finder.

  3. Для всех новых страниц написаны тексты, соответствующие требованиям поисковых систем.
  4. Установлен скрипт внутренней перелинковки «Троцкий».

  5. Проведено ручное наращивание ссылочной массы с помощью размещения статей, распространения пресс-релизов. Также использовался «скрытый» маркетинг на форумах, сервисах отзывов, вопросов и ответов.

  6. Для увеличения конвертации из посетителей в клиенты использовался сторонний сервис CallbackHunter. Этот сервис позволяет отслеживать вовлеченного пользователя на сайте. Если пользователь решит уйти без действия, виджет организовывает звонок со свободным продажником.

Для увеличения конвертации из посетителей в клиенты использовался сторонний сервис CallbackHunter

Результаты

Продемонстрируем данные из Личного кабинета клиента за четыре месяца работы: Продемонстрируем данные из Личного кабинета клиента за четыре месяца работ Число посетителей сайта, пришедших исключительно из поисковых систем, увеличилось в 18 раз: Число посетителей сайта, пришедших исключительно из поисковых систем, увеличилось в 18 раз При этом коэффициент конверсии в звонки увеличился с 1,22% до 5,63%, то есть увеличился в 4,41 раза. И главное достижение — довольный клиент. Наш кейс — показательный пример слаженной работы агентства и заинтересованного клиента. Часто из-за нежелания клиента внедрять доработки новому сайту нужно вдвое дольше времени, чтобы достичь таких результатов.

Хочу быстро найти клиентов онлайн

Денис Рудик

Начал свою карьеру в Netpeak в 2013 году, работал в отделе по работе с крупными проектами.

С 2014 года — Middle SEO Specialist. В 2016 перешел на должность SEO Team Lead.

В портфолио более 50 проектов различных тематик: от небольших корпоративных сайтов до крупных интернет-магазинов — лидеров в своих нишах.

Основные компетенции: работа с интернет-магазинами, повышение конверсии из посетителей в покупатели на сайте, улучшение удобства пользователей проектов.

Несколько публикаций в блоге, среди которых как кейсы с результатами по проектам, так и обучающие статьи.

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