Кейс по SEO-продвижению сайта в тематике грузовые перевозки — прирост конверсий в звонки в 4,41 раза

Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.

Тематика: грузовые перевозки.

Целевой регион продвижения: Украина.

Период продвижения: 5 месяцев.

Бюджет: $554 (в месяц, включая оплату услуг агентства). : грузовые перевозки.: Украина.: 5 месяцев.: $554 (в месяц, включая оплату услуг агентства).

Цель

Нашей первой целью было увеличение целевого трафика на сайт. Вторая — увеличение количества звонков от потенциальных клиентов.

Особенности проекта

Сайт клиента предоставляет услуги междугородних грузовых перевозок (транспортно-экспедиционная компания). Когда клиент обратился к нам, сайту было всего два месяца. Естественно, что весь сайт состоял из нескольких страниц со скопированным контентом, а также с минимальным числом ежедневных посетителей. Работу над проектом мы начали в конце июня 2014 года. Приятно, что клиент сам был программистом, поэтому достаточно быстро внедрял все наши доработки. Это позволило добиться хороших результатов в сжатые сроки.

При продвижении использовались сервисы:

Serpstat (ex. Prodvigator) — сервис подбора поисковых запросов и анализа конкурентов. «Сибирь» — внутренняя разработка для мониторинга изменений на целевых страницах, а также наращивания ссылочной массы сайта. Netpeak Spider — программа анализа внутренней составляющей сайта. «Троцкий» — скрипт перелинковки. Netpeak Tags Finder — для поиска низкочастотных запросов, на основе которых создавались страницы. Личный кабинет клиента — сервис, в котором видна статистика продвигаемого сайта, а также отображается работа всех специалистов по проекту. «Геннадий Анатольевич» — для расширения семантического ядра сайта. Netpeak Checker — для анализа показателей сайтов с постоянной ссылочной массой.

Шаблон работы на первом этапе

Собраны целевые запросы для сайта. При помощи сервиса Serpstat (ex. Prodvigator) были выявлены основные группы запросов пользователей, с помощью которых транспортные компании собирают трафик на сайты. Обсудив с клиентом конкретные виды услуг, расширили базу запросов для тех видов перевозок, которые осуществляет компания. Сформирован SEO-аудит . В рамках аудита были рассмотрены проблемы с технической и контентной оптимизацией сайта, а также юзабилити. Оптимизированы картинки на сайте, прописаны размеры, прописаны шаблоны формирования alt и title. Создан новый файл robots.txt. В нем закрыты технические страницы, указана ссылка на host и xml карту сайта. Прописаны шаблоны мета-тегов title, description, keywords и заголовков страниц. Для ряда страниц сформированы мета-теги вручную на основе групп запросов пользователей, чтобы лучше ранжироваться по низкочастотным запросам. Внедрена микроразметка на страницы всех услуг и типов грузов. Размечены отзывы и «хлебные крошки»: Переписаны и структурированы тексты на сайте, так как они были скопированы с других сайтов, а также содержали слишком частые повторения точных вхождений ключевых слов. Сформированы xml и html карты сайта для более быстрой индексации новых страниц сайта, а также улучшения навигации по сайту. Настроен правильный код ответа сервера сайта при отсутствии страницы. Ранее при добавлении любых символов в url, страница просто копировала основную. Увеличена скорость сайта при помощи уменьшения числа запросов, а также оптимизации кода страниц. Удалены все битые ссылки на сайте, выявленные с помощью сканирования сервисом Netpeak Spider.

Другими словами, мы действовали по нашей схеме SEO-продвижения.

Шаблон работы на втором этапе

Переделана и существенно расширена структура сайта. Для новых сайтов крайне важно создавать как можно больше страниц, релевантных конкретным запросам пользователей. Для всех видов транспортных услуг, способов перевозки, географии транспортировки и типов грузов были созданы целевые страницы. При создании целевых страниц мы использовали семантическое ядро , подобранное с помощью сервисов Serpstat (ex. Prodvigator), а также Netpeak Tags Finder. Для всех новых страниц написаны тексты, соответствующие требованиям поисковых систем. Установлен скрипт внутренней перелинковки «Троцкий». Проведено ручное наращивание ссылочной массы с помощью размещения статей, распространения пресс-релизов. Также использовался «скрытый» маркетинг на форумах, сервисах отзывов, вопросов и ответов. Для увеличения конвертации из посетителей в клиенты использовался сторонний сервис CallbackHunter. Этот сервис позволяет отслеживать вовлеченного пользователя на сайте. Если пользователь решит уйти без действия, виджет организовывает звонок со свободным продажником.

Результаты

Продемонстрируем данные из Личного кабинета клиента за четыре месяца работы: Число посетителей сайта, пришедших исключительно из поисковых систем, увеличилось в 18 раз: При этом коэффициент конверсии в звонки увеличился с 1,22% до 5,63%, то есть увеличился в 4,41 раза. И главное достижение — довольный клиент. Наш кейс — показательный пример слаженной работы агентства и заинтересованного клиента. Часто из-за нежелания клиента внедрять доработки новому сайту нужно вдвое дольше времени, чтобы достичь таких результатов.