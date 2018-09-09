Особенности доменов второго уровня

При покупке домена для сайта обычным пользователям бывает сложно разобраться, что означают уровни доменов. Но для этого достаточно один раз узнать, «с какой стороны считать» и как это вообще работает. Давайте напомним себе, что такое домен второго уровня и кому он подойдет.

Что такое домен второго уровня

Домен — это уникальный адрес сайта в Интернете, более понятная и простая альтернатива длинным и незапоминающимся IP-адресам в виде цифр. Уникальность домена означает, что двух одинаковых доменов не бывает. Все они отличаются хотя бы одним доменным уровнем. Домен состоит из нескольких уровней, и мы покажем, что означает каждый из них.

Возьмем для примера домен netpeak.net:

Первый уровень домена начинается с конца, то есть .net — это первый уровень или доменная зона. Доменную зону можно назвать индексом, она определяет принадлежность сайта к категории. Например, по геолокации (.ua, .ru, .de) или по предназначению (.gov — сайты государственных структур, .mil — военных организаций, .edu — образовательные и так далее).

Доменная зона влияет на стоимость доменов второго уровня, но уникальный первый уровень домена для своего сайта купить невозможно — он предоставляется и регулируется американской компанией ICANN.

Домены 2 уровня. Примеры

Второй уровень домена находится слева от первого, то есть перед точкой. В ссылке netpeak.net вторым уровнем является netpeak. Соответственно, если домен содержит всего два уровня, он называется доменом второго уровня.

Для сравнения, бесплатные домены третьего уровня — blog.netpeak.net:

blog — третий уровень или поддомен, как правило, указывает на раздел сайта;

— третий уровень или поддомен, как правило, указывает на раздел сайта; netpeak — второй уровень, название сайта;

— второй уровень, название сайта; net — первый уровень, доменная зона.

Домены третьего уровня можно регистрировать владельцу сайта в неограниченном количестве. Например, владелец netpeak.com может бесплатно зарегистрировать blog.netpeak.com, test.netpeak.com и так далее.

Небольшое список доменов второго уровня для наглядности:

google.com;

yandex.ru;

gmail.com;

youtube.com;

facebook.com.

Для кого подойдут домены второго уровня

Домен второго уровня подойдет практически любым сайтам. Вы просто выбираете название своего сайта (netpeak) и доменную зону (.net, .com, .ua или другую). Если выбранное название сайта (второй уровень домена) уже занято, вам придется выкупить его у владельца, выбрать другую доменную зону или выбрать другое название, поскольку занять уже зарегистрированный домен не получится.

Домен второго уровня купить можно у хостинг-провайдеров. Вы можете купить его отдельно от хостинга или вместе с ним. Часто доменные имена можно получить в подарок при покупке хостинга. Проверить свободный домен на наличие можно на специальных сайтах:

Разделить слова в названии сайта можно дефисом, хотя сайт выглядит гораздо привлекательнее без разделительных знаков. Регистр при подборе имени не важен, поскольку все буквы домена преобразуются в нижнем регистре вне зависимости от написания.