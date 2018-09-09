SEO

Особенности доменов второго уровня
Егор Самусенко
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При покупке домена для сайта обычным пользователям бывает сложно разобраться, что означают уровни доменов. Но для этого достаточно один раз узнать, «с какой стороны считать» и как это вообще работает. Давайте напомним себе, что такое домен второго уровня и кому он подойдет.

Что такое домен второго уровня

Домен — это уникальный адрес сайта в Интернете, более понятная и простая альтернатива длинным и незапоминающимся IP-адресам в виде цифр. Уникальность домена означает, что двух одинаковых доменов не бывает. Все они отличаются хотя бы одним доменным уровнем. Домен состоит из нескольких уровней, и мы покажем, что означает каждый из них.

Возьмем для примера домен netpeak.net:

домен нетпик

Первый уровень домена начинается с конца, то есть .net — это первый уровень или доменная зона. Доменную зону можно назвать индексом, она определяет принадлежность сайта к категории. Например, по геолокации (.ua, .ru, .de) или по предназначению (.gov — сайты государственных структур, .mil — военных организаций, .edu — образовательные и так далее).

Доменная зона влияет на стоимость доменов второго уровня, но уникальный первый уровень домена для своего сайта купить невозможно — он предоставляется и регулируется американской компанией ICANN. 

Домены 2 уровня. Примеры

Второй уровень домена находится слева от первого, то есть перед точкой. В ссылке netpeak.net вторым уровнем является netpeak. Соответственно, если домен содержит всего два уровня, он называется доменом второго уровня.

Для сравнения, бесплатные домены третьего уровня — blog.netpeak.net:

  • blog — третий уровень или поддомен, как правило, указывает на раздел сайта;
  • netpeak — второй уровень, название сайта;
  • net — первый уровень, доменная зона.

Домены третьего уровня можно регистрировать владельцу сайта в неограниченном количестве. Например, владелец netpeak.com может бесплатно зарегистрировать blog.netpeak.com, test.netpeak.com и так далее.

домены разных уровней

Небольшое список доменов второго уровня для наглядности:

  • google.com;
  • yandex.ru;
  • gmail.com;
  • youtube.com;
  • facebook.com.

Для кого подойдут домены второго уровня

Домен второго уровня подойдет практически любым сайтам. Вы просто выбираете название своего сайта (netpeak) и доменную зону (.net, .com, .ua или другую). Если выбранное название сайта (второй уровень домена) уже занято, вам придется выкупить его у владельца, выбрать другую доменную зону или выбрать другое название, поскольку занять уже зарегистрированный домен не получится.

Домен второго уровня купить можно у хостинг-провайдеров. Вы можете купить его отдельно от хостинга или вместе с ним. Часто доменные имена можно получить в подарок при покупке хостинга. Проверить свободный домен на наличие можно на специальных сайтах:

  1. https://www.ukraine.com.ua/domains
  2. https://nic.ua/ru/domains/search
  3. https://www.imena.ua/domains/whois

Разделить слова в названии сайта можно дефисом, хотя сайт выглядит гораздо привлекательнее без разделительных знаков. Регистр при подборе имени не важен, поскольку все буквы домена преобразуются в нижнем регистре вне зависимости от написания.

Истории бизнеса и полезные фишки

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SEO-терминология как выбрать домен
Егор Самусенко

Редактор Netpeak Journal, журналист.

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