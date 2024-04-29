Майбутні власники сайтів часто думають, що для просування бізнесу в інтернеті достатньо лише якісної SEO-оптимізації та заповнення сайту контентом. Насправді, доменне ім’я також відіграє дуже важливу роль. Воно впливає на ефективність просування інтернет-майданчика та на прибуток, особливо якщо мова йде про комерційний проєкт. В статті розкажу, як обрати домен і чому це важливо.

Як підібрати домен

Домен — це адреса сайту в інтернеті, за якою користувачі знаходять ваш ресурс. Він складається з букв, символів і цифр, і має бути унікальним, щоб уникнути проблем із копіюванням доменного імені та забезпечити якісне просування ресурсу.

Важливо враховувати вимоги до створення доменного імені. Наприклад, довжина тексту між крапками не повинна перевищувати 63 символи, а загальна довжина домену, включаючи всі символи, може бути до 255 символів.

Доменне ім’я передбачає кілька рівнів. Розгляну їх на прикладі назви cool.blog.mysite.ua:

ua — домен першого рівня;

mysite — другий рівень;

blog — третій рівень;

cool — четвертий рівень.

Теоретично рівнів буває і п’ять, але на практиці найчастіше застосовуються дво- та трирівневі комбінації. При цьому найменування сторінки — назва самої компанії або бренду. Якщо є необхідність, можна використовувати піддомен, який потрібен для відокремлення інформації. Наприклад, blog.mysite.ua. Слово «blog» — піддомен і повідомляє користувачеві про те, що знаходиться на даній сторінці. Загалом це досить зручно.

Значення доменного імені у SEO-просуванні

Думаючи, який домен вибрати, треба розуміти, що існує безліч варіантів. Але якщо ви ставите питанням ефективного SEO-просування ресурсу, діапазон вибору помітно звузиться, і доведеться розглядати лише кілька рішень. І головну роль тут відіграє доменна зона чи домен першого рівня. Саме від правильності його вибору залежатиме якість SEO. Справа в тому, що пошукові системи по-різному сприймають доменні зони, що впливає на їхню видачу результатів за запитами.

Щоб провести якісне SEO-просування, вам слід врахувати такі фактори:

точний вибір доменної зони, що відповідає регіону, де ви плануєте вести бізнес;

просте і доменне ім’я, що запам’ятовується, без складних комбінацій;

історія домену — пошукові системи більше довіряють доменним іменам, що існують у мережі тривалий термін. Враховуйте це, обираючи між новим доменом та таким, що існував певний час, але не використовувався власником.

Врахування цих факторів гарантує ефективне просування сайту в пошукових системах, збільшення кількості його відвідувачів, підвищення конверсії.

Конверсія — відсоткове співвідношення осіб, які здійснили на конкретному ресурсі певні дії до загальної кількості людей, що просто зайшли на сторінку сайту. Саме конверсія визначає популярність порталу.

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Як обрати домен для бізнесу

Якщо ви тільки плануєте вести бізнес в інтернеті, хочете зробити його успішним і досягти ефективного просування ресурсу в пошукових системах, при виборі доменного імені звертайте увагу на кілька важливих критеріїв.

Перший — доменна зона. Вона має точно відповідати регіону, де ви плануєте вести діяльність. Власне ви можете обмежитися лише визначенням домену такого типу, не конкретизуючи рід діяльності вашої організації.

Якщо хочете правильно вибрати домен і при цьому одразу позначити сферу, в якій працює конкретна компанія, розглядайте інші доменні імена. Існує безліч позначень, кожне з яких відповідає своєму напрямку. Наприклад:

biz — для компанії, що веде комерційну діяльність;

net — для організацій, які надають послуги в галузі інтернету та телефонного зв’язку;

org — некомерційні фірми;

pro — ресурси, де можна скористатися послугами кваліфікованих спеціалістів;

info — інформаційні портали, блоги;

tv — майданчики, безпосередньо пов’язані з телебаченням;

shop — ідеальний домен для інтернет-магазину.

Незважаючи на існування великої кількості доменів, більшість віддають перевагу варіантам загального призначення за регіоном діяльності. Тут важливих відмінностей немає. Навпаки, популярні домени ua і com дають більше перспектив.

Є ще один варіант — нові домени. Наприклад: business. Таке ім’я підійде будь-якій організації, яка веде комерційну діяльність, займається продажами, надає будь-які послуги. Воно годиться для фірм та приватних підприємців різних країн. Ім’я спочатку дає розуміння, що знаходиться на сторінках сайту. Обрати домен для бізнесу, використовуючи такий варіант цілком виправдано.

Додаткові критерії вибору домену

Дивіться на довжину доменного імені. Спеціалісти люди не рекомендують вибирати надто довгі комбінації символів. Оптимальний варіант — 5-6 знаків. Таке ім’я не можна назвати коротким, але воно легко запам’ятається. Менші практично всі вже зареєстровані своїми власниками, тому вільних немає. Звичайно, ви можете скласти назву і з двох слів по 3-5 букв. Такий проєкт теж буде вдалим, якщо ці слова гармонійно поєднуються та легко запам’ятовуються.

Вибирайте ексклюзивну назву. Звичайно, сьогодні не так просто обрати ім’я домену, яке ніде не повторювалося б і легко просувалося. Подумайте про це. Якщо ви просто скопіюєте відповідне чуже доменне ім’я, ризикуєте витратити багато часу та сил на судові розгляди з його власником за фішинг. Вашому сайту таке рішення теж не принесе користі — частина користувачів помилково переходитиме на інший ресурс.

Намагайтеся обійтися без дефісів у найменуванні сайту. Загалом застосовувати їх можна, хоча деякі фахівці цього не рекомендують. Але важливо пам’ятати, що не слід ставити дефіс замість третього та четвертого символу: do--main. Це правило працює абсолютно з усіма доменними іменами та реєстраторами. У деяких випадках подібні назви відображаються приблизно в такому вигляді: xn--80arbjktj.xn--p1ag. Щоб виключити плутанину, ставити дефіси на 3 та 4 місці просто заборонили.

Наявність ключових слів у доменному імені. З ними треба бути дуже акуратними. Пошукові системи не сприймають надто довгі поєднання символів із переспамом. Використовуйте не більше двох слів.

Переваги та недоліки різних доменних імен

Розглянемо особливості найпопулярніших доменних імен, щоб розуміти, який домен все ж таки використовувати.

Почнемо з домену першого рівня «ua». Він зарезервований для України. Його слід вибирати, якщо ви плануєте просувати свої пропозиції виключно на території цієї країни, не орієнтуючись на покупців інших держав. Переваги такого домену:

вибираючи зону ua, ви укладаєте договір із первинним реєстратором домену. Як правило, це вітчизняні організації і, якщо знадобиться, буде простіше та ефективніше відстоювати свої інтереси у судовому порядку;

у цій зоні ваш сайт проіндексують усі популярні пошукові системи. А ось якщо ви вибираєте com або biz, з індексацією в деяких пошукових системах виникнуть проблеми. Вирішити їх можна, звернувшись до служби підтримки. Але цих зайвих турбот можна уникнути, віддавши перевагу зоні ua. Вона дозволить швидко та результативно просувати свій ресурс, активніше розвивати бізнес;

психологічні моменти. Ця доменна зона вважається однією з найпопулярніших. І якщо людина забуде адресу сайту, спочатку вона спробує ввести її саме з приставкою ua;

чітке обмеження території компанії. Так вдасться мінімізувати кількість користувачів, які не можуть стати вашими потенційними клієнтами. Отже, на сайт прийде цільова аудиторія;

зареєструватись у цій доменній зоні можуть лише власники торгової марки, що є додатковою гарантією безпеки.

Водночас вартість доменних імен у зоні ua найдорожча серед українських доменів може досягати 45 — 60 доларів. Стільки коштує реєстрація на рік, потім треба продовжувати. Дешевші альтернативи: com.ua, net.ua та ін.

Серед відносних недоліків: видимі територіальні обмеження, неможливість ідентифікувати сферу діяльності організації.

Інший популярний варіант — «com». Він асоціюється з відомим словом «company», походить від «COMmercial». Із переваг:

високий рівень довіри. Спочатку доменна зона була розрахована лише на комерційні організації. Сьогодні вона у ширшому доступі, але позитивні асоціації з великим бізнесом збереглися;

велика територія діяльності. Ця зона належить до міжнародних, не обмежує роботу компанії однією країною;

легко запам’ятовується. Завдяки асоціативному мисленню потенційному клієнту нескладно запам’ятати цю зону;

поєднання з різними варіантами найменувань організацій.

З недоліків — несприйняття індексації деякими пошуковими системами. Щоб зняти питання, потрібно звертатися до служби підтримки конкретної пошукової системи.

Вартість доменів зони com коливається в межах 10-11 доларів.

Ще одна популярна доменна зона — «net». Її переваги:

впізнаваність. Вважається однією з найдавніших і стоїть на третьому місці за рівнем популярності;

велика кількість пропозицій, забезпечена високим попитом;

відсутність територіальних обмежень — реєструватися в цій зоні може компанія з будь-якої точки світу.

Загалом недоліків у цьому випадку немає. Єдиний нюанс — доки користувач не зайде на сайт, він не зможе ідентифікувати територіальну приналежність організації. Середня вартість 13 доларів.

Вам залишається вибрати.

Запам’ятати

Вибираючи доменне ім’я, враховуйте найважливіші критерії: територіальну приналежність та особливості напряму ведення бізнесу. Робіть назву простою, короткою і незабутньою. Використовуйте в ній найменування компанії або основні ключові слова, за якими просувається ресурс. Намагайтеся уникати в домені цифр та дефісів.