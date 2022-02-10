Как узнать сколько стоит ваш сайт

Если нужно купить или продать интернет-ресурс, обязательно понадобиться оценить стоимость сайта. Каждый виртуальный сервис имеет свою ценность, но часто при продаже или покупке его оценивают не совсем адекватно. Это ведет к неоправданным финансовым тратам для покупателя и невозможности продать сайт для продавца.

Если продавец завышает стоимость своего ресурса, покупатель может проверить, отвечает ли требуемая сумма реальной цене сайта. Программы объективно оценят качество работы платформы, выдавая справедливую оценку.

Как оценить рыночную стоимость сайта?

Для адекватной оценки стоимости интернет-ресурса необходимо учитывать множество параметров и особенностей сайта, который выставлен на продажу. Если этого не сделать, покупатель рискует переплатить, а продавец продать слишком дешево.

Поиск адекватной цены должен учитывать следующие факторы:

1. К какой категории относится сайт. Для этого, при оценке ресурсу присваивается категория. Например, сайты, посвященные отдыху, культуре, учебе, развлечениям, работе, бизнесу, строительству и ремонту, СМИ, спорту и так далее. Это позволит снизить круг поиска, оценивая сайт в сравнении с его конкурентами. Для каждой области свои критерии оценки. Без знания, к какой категории относится оцениваемый сайт, объективная оценка других параметров невозможна.

2. Ссылочная масса. Оценивается, как число внешних ссылок с других сайтов. Чем их больше, тем лучше.

3. Трафик. Нужно определить, какие ключевые запросы используются для материала на сайте. Необходимые данные: их частота и позиции в общем рейтинге всех сайтов.

4. Возраст и стоимость домена. Чем старше ресурс, тем он, как правило, дороже. Но всегда можно найти исключение, поэтому проверка учитывает множество параметров.

5. Наличие сайта в каталогах. В каталоги поисковых систем принимают не все сайты, поэтому, если продаваемый ресурс числится в одном или нескольких из них, это хороший знак. Но и цена сайта, в таком случае, может быть высокой.

Для оценки стоимости могут приниматься ко вниманию и другие параметры, особенно если полученная сумма не соответствует первоначальным представлениям о цене сайта.

Из чего складывается стоимость сайта?

Оценить онлайн стоимость сайта можно исключительно комплексно, учитывая множество параметров. Одним из главных критериев оценки является траст сайта, который состоит из следующих пунктов:

Показатель ИКС «Яндекса». Он может отмечаться, как тИЦ, PR. Например, ресурсы с уровнем ТИЦ 50, могут стоить гораздо дороже своих аналогов, показатель которых менее впечатляющий. Возраст ресурса. Сайт, которому более 3-5 лет обычно неплохо окупается, даже если его посещаемость небольшая. А вот молодой ресурс, которому нет и года, даже при неплохой посещаемости может стоить копейки. SEO-оптимизация. Обеспечивает видимость сайта поисковыми системами. Этот показатель влияет на шансы потенциальных посетителей найти ресурс среди тысяч конкурентов. Чем выше эти шансы, тем вероятнее успех сайта. Суточная посещаемость. Чем больше количество человек, которые перешли на сайт на протяжении суток, тем ресурс популярнее, а значит — ценнее. Количество входящих ссылок. Чем больше ссылок на сайт с других ресурсов, тем выше шансы на увеличение аудитории посетителей. Качество контента и функционала. Интерфейс сайта должен быть интуитивно понятным, а опубликованный контент полезным, давая аудитории ответы на искомые вопросы. На этот фактор может повлиять система управления контентом — CMS. Есть бесплатные и платные. Использование платных, продвинутых систем увеличивает стоимость ресурса, так как на них есть возможность расширения функционала, что может понадобиться в будущем. Но и бесплатные могут поддерживать работу сайта с десятками тысяч страниц. Цена домена. Если домен престижный , он может составлять половину стоимости продаваемого сайта. Обычно престижными считаются старые домены. Доход сайта. Это разница между среднегодовым доходом от ресурса и расходами на содержание платформы, которые нужно покрывать за тот же период.

Желательно, но необязательно, чтобы идея сайта была оригинальной и модной. Она должна вызывать интерес у аудитории и находиться в топе.

Как повысить стоимость сайта?

Поднять цену ресурса, которая по каким-то причинам оказалась меньше, чем рассчитывал его владелец, можно. Первый шаг заключается в повышении видимости ресурса поисковыми системами. Владельцы некоторых сайтов думают, что люди к ним придут просто потому, что они появились в интернете и публикуют интересный контент.

Увы, из-за слишком высокой конкуренции, поисковики не включают ресурсы в топы, и люди не видят ссылки на сайт. Мало кто из пользователей переворачивает несколько страниц с результатами, что выдает «Яндекс» или «Гугл».

Чтобы оптимизировать ресурс и поднять его на высокие позиции в выдаче поисковых систем, необходимо:

Выполнить техническую оптимизацию. Ее главная цель — сделать сайт более удобным для потенциального посетителя. Грамотно распределить разделы, сделать их более доступными, дополнить функционал сайта и выполнить другие требуемые действия. Повысить количество ключевых слов на страницах. Для начала нужно подобрать ключи, подходящие тематике ресурса. Сделать это можно специальными сервисами. Одним из самых популярных является Yandex WordStat. Для размещения на сайте важно выбирать запросы, которые часто ищут. Увеличить ссылочную массу на сайт. Внешние ссылки позволят целевой аудитории быстрее найти ресурс. Размещать ссылки можно на форумах, других тематических сайтах, в социальных сетях.

Еще один способ — поднять цену домена. Для этого нужно просто подождать. Стоимость домена растет вместе с его возрастом, и никакие другие действия предпринимать не нужно.





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Онлайн-сервисы проверки стоимости сайта

Стоимость сайта проверить можно сервисами, которые специализируются на оценке сайтов и определении их реальной стоимости, ориентируясь на вышеописанные критерии.

Самые популярные площадки для проверки стоимости сайта:

Be1. CY-PR.COM. PR-CY.RU. MySiteCost. Tenderi.

Каждый из сервисов заслуживает более подробного обзора.

Как пользоваться Be1?

У платформы Be1 многозадачная основа, одно из ее основных направлений работы — проверка стоимости сайтов. Достоинств у этого сервиса уйма:

быстрая проверка, занимающая 2-3 секунды;

очень простой интерфейс, запускаемый одной клавишей;

наглядная подача информации, благодаря чему видно все компоненты, из которых складывается сумма.

Работать с сервисом очень просто:

ввести URL сайта, ценность которого хотелось бы проверить;

нажать клавишу «Начать проверку»;

получить отчет.

Стоимость сайта учитывает:

SEO-трафик;

цену домена (зависит от его возраста);

ссылочную массу.

Этот инструмент может показать владельцу ресурса, над чем ему следует поработать, чтобы сделать сайт более ценным.

CY-PR.COM

«Кипра» считается одним из самых информативных сервисов по оценке стоимости сайтов. Пусть его оформление достаточно примитивное, но информация, которую можно получить, компенсирует этот небольшой недостаток.

Чтобы проанализировать сайт, требуется:

указать URL в специальном окошке;

нажать на «Анализ»;

прокрутить страницу вниз, пока не появится поле «Ориентировочная стоимость».

Сервис ориентируется не только на стоимость. Это универсальный ресурс, который может предоставить объективную оценку всей платформы.

PR-CY.RU

Сервис похож на CY-PR.COM, но предназначен для русскоязычного сегмента рынка. Используется PR-CY.RU по такому же принципу, что и предыдущий ресурс:

ввести URL-адрес сайта, проверку которого нужно провести;

нажать клавишу «Оценить».

Оценка сайта появится практически мгновенно. Помимо суммы никакой дополнительной информации не предоставляется. Это хорошо для пользователей, не желающих перегружать себя дополнительными данными, но плохо, если есть желание оценить, как формируются расценки.

MySiteCost

MySiteCost.ru с не самой приятной особенностью — чтобы им воспользоваться, нужно ввести капчу. Инструкция по применению:

указать адрес своего сайта;

ввести капчу;

нажать «Оценить».

Сервис может долго проверять сайт, так что на мгновенный результат рассчитывать не стоит.

Telderi

Telderi — это не просто сервис, позволяющий оценить онлайн стоимость сайта, а аукцион, где ресурсы можно продать и купить. Неплохим бонусом выступает возможность проверки ориентировочной цены. Чтобы получить расчет, нужно:

зарегистрироваться на сайте;

перейти во вкладку «Калькулятор стоимости сайтов»;

указать адрес;

выбрать тематику;

вписать общий месячный доход и размер чистой прибыли с сайта;

предоставить данные о дневном наплыве посетителей и количестве просмотров;

нажать «Оценить сайт».

Сервис показывает разницу цен. То есть, можно увидеть минимальную сумму за ресурс и максимальные расценки. Особенность Telderi в том, что он оценивает сайты, опираясь на реальные рыночные цены, а не теоретические показатели. Потому результат больше всего отвечает истине, по сравнению с другими перечисленными платформами.

Альтернативные методы оценки сайтов

Помимо онлайн-оценки получить информацию о стоимости сайтов можно другими методами:

На форумах. Практически у всех SEO-форумов существуют разделы «Оценка сайтов». В них каждый желающий может указать ссылку на свой ресурс, а другие пользователи будут оставлять свои комментарии по поводу его цены. Точностью такой метод не обладает, но многие оценки выглядят объективными. Самостоятельно. Для самостоятельной оценки сайта используется формула: Стоимость = Среднемесячный доход х Количество месяцев. Также цена ресурса может быть сравнима с его окупаемость за 1-3 года. На аукционе. Узнать цену сайта можно, выставив сервис на аукцион. Одним из лучших аукционов является биржа TELDERI. Хотя не следует злоупотреблять этим методом.

Чтобы узнать, сколько стоит сайт интернет-магазина или любой другой ресурс, следует использовать все представленные методы. Сравнив результаты, можно получить объективную цену за ресурс.

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