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Что такое сопли (Google Supplemental) и как проверить сайт на их наличие
Егор Самусенко
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Google supplemental — это дополнительный индекс поисковой системы, в который могут попасть часть страниц проекта. В такой ситуации пользователи не видят некоторые страницы сайта в основных результатах поисковой выдачи, это негативно влияет на продвижение ресурса.

Что такое supplemental results (сопли Google)

База Google состоит из основного индекса и дополнительного, в который вносятся не важные с точки зрения поисковика страницы. Google стремится к качеству поисковой выдачи и в большинстве случаев добавляет в основной индекс только полезные, информативные и уникальные страницы. Когда алгоритмы поисковика оценивают какую-либо страницу сайта как малоценную для основного индекса, — она попадает в дополнительные результаты — supplemental results.

Русскоговорящие SEO-специалисты часто используют сленговое, сходное по звучанию название — «Сопли Google». Кстати, почитайте словарик терминов поискового продвижения. При наличии страниц, попавших под такой фильтр, в конце списка сайтов из основного индекса отображается сообщение: «Мы скрыли некоторые результаты, которые очень похожи на предыдущие».

Сопли Google

Причины попадания страниц в supplemental index

  1. Дублирование контента — наиболее часто страница попадает в скрытые результаты из-за не оригинального текста, поскольку в Google функционирует фильтр Panda, отвечающий за уникальность. При этом учитываются и дубли в рамках сайта, поэтому все неуникальные страницы следует закрывать от индексирования в файле robots.txt. Почитайте о дублях страниц и том, как их закрыть в посте Что такое внутренние дубли страниц и как с ними бороться.
  2. Неправильная структура сайта, при которой имеется более четырех-пяти уровней вложенности для части страниц. Рекомендуем почитать о структуре сайта материал Что такое логическая структура сайта и зачем она нужна.
  3. Наличие на странице ссылок на сомнительные ресурсы — находящиеся под фильтрами и баном Google.
  4. Некорректная внутренняя перелинковка, из-за которой страница имеет низкий вес. Подробнее о весе страниц читайте в статье Что такое вес страниц и на что он влияет.
  5. Не достаточный уровень трастовости всего ресурса, связанный с низкокачественным ссылочным профилем, — наличием ссылок с подозрительных и заспамленных сайтов.
  6. Слишком короткий или заспамленный текст, использование автогенерации и автоперевода, в результате чего получена нечитабельная и малоинформативная страница.
  7. Тематика страницы, резко отличающаяся от всего другого контента сайта.
  8. Отсутствуют метатеги title, description либо они не уникальны. Кстати, рекомендуем почитать статью Как оптимизировать контент: title, h1, description, keywords. Это поможет понять, как улучшить тексты на сайте.

Как определить, что страница в дополнительном индексе

Определить наличие страниц в дополнительном индексе можно с помощью оператора site, который используется с URL-адресом сайта:

Определить наличие страниц в дополнительном индексе можно с помощью оператора site

В данном проекте индексируется 835 страниц, однако на последней странице выдачи отображается сообщение о том, что часть результатов скрыта:

на последней странице выдачи отображается сообщение о том, что часть результатов скрыта

Как влияет supplemental выдача Google на продвижение проекта

  1. Страницы, попавшие в дополнительный индекс, не отображаются в основной выдаче Google и не привлекают посетителей на сайт. Только для очень редких запросов, по которым нет результатов в основной выдаче, возможно отображение второстепенного индекса. 
  2. Ключевые слова из семантического ядра, добавленные на такие страницы, не будут привлекать трафик из Google.
  3. Если на сайте много страниц в дополнительном индексе, это отрицательно влияет на общее ранжирование ресурса. Для успешного продвижения проекта важно свести к минимуму количество страниц в Google Supplement.

Как вывести страницы из Google supplement

Чтобы удалить страницы сайта из дополнительного индекса, действуйте следующим образом:

  1. Отредактируйте контент в соответствии с рекомендациями Google — сделайте его уникальным, структурированным, полезным и грамотным. Поработайте над метатегами — они также должны быть уникальными и информативными. 
  2. Продумайте структуру сайта так, чтобы в ней было три-четыре уровня вложенности. 
  3. Используйте тег «rel=canonical», чтобы указать поисковой системе предпочитаемую каноническую страницу для индексирования:

указать поисковой системе предпочитаемую каноническую страницу для индексирования

  1. Неважные и технические страницы (например, страницы авторизации, фильтров и сортировок товаров, системные файлы) закрывайте от индексации в файле robots.txt:

закрывайте от индексации в файле robots.txt

Про теги и другую техническую составляющую продвижения почитайте в статье Оптимизация для новичков: HTML-теги и атрибуты в SEO.
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Запомнить

  1. Итак, мы рассмотрели, что такое Google supplemental — дополнительный индекс поисковой системы. Напомним, Google сопли отображаются после основного индекса и доступны при нажатии ссылки «Показать скрытые результаты».
  2. Страницы в дополнительном индексе негативно влияют на продвижение проекта и в большинстве случаев не позволяют получить трафик на сайт.
  3. Для вывода страниц из Google Supplement необходимо следить за качеством контента, внутренними и внешними ссылками, обеспечивать соответствие веб-страниц сайта рекомендациям специалистов Google.
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Егор Самусенко

Закончил факультет кибернетики. Работал интернет-маркетологом. Не по наслышке знаком с SEO, PPC, таргетингом, ремаркетингом и продвижением сайтов — в течение нескольких лет практиковал на фрилансе. В портфолио есть успешные кейсы. Пробовал создать собственное агентство, но прогорел и решил поменял сферу деятельности. Далеко из профессии не ушел — использовал свои знания и опыт в копирайтинге. С 2016 года работаю редактором и автором текстов в Netpeak Journal.

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