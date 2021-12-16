Что такое сопли (Google Supplemental) и как проверить сайт на их наличие

Google supplemental — это дополнительный индекс поисковой системы, в который могут попасть часть страниц проекта. В такой ситуации пользователи не видят некоторые страницы сайта в основных результатах поисковой выдачи, это негативно влияет на продвижение ресурса.
Что такое supplemental results (сопли Google)
База Google состоит из основного индекса и дополнительного, в который вносятся не важные с точки зрения поисковика страницы. Google стремится к качеству поисковой выдачи и в большинстве случаев добавляет в основной индекс только полезные, информативные и уникальные страницы. Когда алгоритмы поисковика оценивают какую-либо страницу сайта как малоценную для основного индекса, — она попадает в дополнительные результаты — supplemental results.
Русскоговорящие SEO-специалисты часто используют сленговое, сходное по звучанию название — «Сопли Google». Кстати, почитайте словарик терминов поискового продвижения. При наличии страниц, попавших под такой фильтр, в конце списка сайтов из основного индекса отображается сообщение: «Мы скрыли некоторые результаты, которые очень похожи на предыдущие».
Причины попадания страниц в supplemental index
- Дублирование контента — наиболее часто страница попадает в скрытые результаты из-за не оригинального текста, поскольку в Google функционирует фильтр Panda, отвечающий за уникальность. При этом учитываются и дубли в рамках сайта, поэтому все неуникальные страницы следует закрывать от индексирования в файле robots.txt. Почитайте о дублях страниц и том, как их закрыть в посте Что такое внутренние дубли страниц и как с ними бороться.
- Неправильная структура сайта, при которой имеется более четырех-пяти уровней вложенности для части страниц. Рекомендуем почитать о структуре сайта материал Что такое логическая структура сайта и зачем она нужна.
- Наличие на странице ссылок на сомнительные ресурсы — находящиеся под фильтрами и баном Google.
- Некорректная внутренняя перелинковка, из-за которой страница имеет низкий вес. Подробнее о весе страниц читайте в статье Что такое вес страниц и на что он влияет.
- Не достаточный уровень трастовости всего ресурса, связанный с низкокачественным ссылочным профилем, — наличием ссылок с подозрительных и заспамленных сайтов.
- Слишком короткий или заспамленный текст, использование автогенерации и автоперевода, в результате чего получена нечитабельная и малоинформативная страница.
- Тематика страницы, резко отличающаяся от всего другого контента сайта.
- Отсутствуют метатеги title, description либо они не уникальны. Кстати, рекомендуем почитать статью Как оптимизировать контент: title, h1, description, keywords. Это поможет понять, как улучшить тексты на сайте.
Как определить, что страница в дополнительном индексе
Определить наличие страниц в дополнительном индексе можно с помощью оператора site, который используется с URL-адресом сайта:
В данном проекте индексируется 835 страниц, однако на последней странице выдачи отображается сообщение о том, что часть результатов скрыта:
Как влияет supplemental выдача Google на продвижение проекта
- Страницы, попавшие в дополнительный индекс, не отображаются в основной выдаче Google и не привлекают посетителей на сайт. Только для очень редких запросов, по которым нет результатов в основной выдаче, возможно отображение второстепенного индекса.
- Ключевые слова из семантического ядра, добавленные на такие страницы, не будут привлекать трафик из Google.
- Если на сайте много страниц в дополнительном индексе, это отрицательно влияет на общее ранжирование ресурса. Для успешного продвижения проекта важно свести к минимуму количество страниц в Google Supplement.
Как вывести страницы из Google supplement
Чтобы удалить страницы сайта из дополнительного индекса, действуйте следующим образом:
- Отредактируйте контент в соответствии с рекомендациями Google — сделайте его уникальным, структурированным, полезным и грамотным. Поработайте над метатегами — они также должны быть уникальными и информативными.
- Продумайте структуру сайта так, чтобы в ней было три-четыре уровня вложенности.
- Используйте тег «rel=canonical», чтобы указать поисковой системе предпочитаемую каноническую страницу для индексирования:
- Неважные и технические страницы (например, страницы авторизации, фильтров и сортировок товаров, системные файлы) закрывайте от индексации в файле robots.txt:
Про теги и другую техническую составляющую продвижения почитайте в статье Оптимизация для новичков: HTML-теги и атрибуты в SEO.
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Запомнить
- Итак, мы рассмотрели, что такое Google supplemental — дополнительный индекс поисковой системы. Напомним, Google сопли отображаются после основного индекса и доступны при нажатии ссылки «Показать скрытые результаты».
- Страницы в дополнительном индексе негативно влияют на продвижение проекта и в большинстве случаев не позволяют получить трафик на сайт.
- Для вывода страниц из Google Supplement необходимо следить за качеством контента, внутренними и внешними ссылками, обеспечивать соответствие веб-страниц сайта рекомендациям специалистов Google.
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