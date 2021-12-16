Что такое сопли (Google Supplemental) и как проверить сайт на их наличие

Google supplemental — это дополнительный индекс поисковой системы, в который могут попасть часть страниц проекта. В такой ситуации пользователи не видят некоторые страницы сайта в основных результатах поисковой выдачи, это негативно влияет на продвижение ресурса.

Что такое supplemental results (сопли Google)

База Google состоит из основного индекса и дополнительного, в который вносятся не важные с точки зрения поисковика страницы. Google стремится к качеству поисковой выдачи и в большинстве случаев добавляет в основной индекс только полезные, информативные и уникальные страницы. Когда алгоритмы поисковика оценивают какую-либо страницу сайта как малоценную для основного индекса, — она попадает в дополнительные результаты — supplemental results.

Русскоговорящие SEO-специалисты часто используют сленговое, сходное по звучанию название — «Сопли Google». Кстати, почитайте словарик терминов поискового продвижения. При наличии страниц, попавших под такой фильтр, в конце списка сайтов из основного индекса отображается сообщение: «Мы скрыли некоторые результаты, которые очень похожи на предыдущие».

Причины попадания страниц в supplemental index

Как определить, что страница в дополнительном индексе

Определить наличие страниц в дополнительном индексе можно с помощью оператора site, который используется с URL-адресом сайта:

В данном проекте индексируется 835 страниц, однако на последней странице выдачи отображается сообщение о том, что часть результатов скрыта:

Как влияет supplemental выдача Google на продвижение проекта

Страницы, попавшие в дополнительный индекс, не отображаются в основной выдаче Google и не привлекают посетителей на сайт. Только для очень редких запросов, по которым нет результатов в основной выдаче, возможно отображение второстепенного индекса. Ключевые слова из семантического ядра, добавленные на такие страницы, не будут привлекать трафик из Google. Если на сайте много страниц в дополнительном индексе, это отрицательно влияет на общее ранжирование ресурса. Для успешного продвижения проекта важно свести к минимуму количество страниц в Google Supplement.

Как вывести страницы из Google supplement

Чтобы удалить страницы сайта из дополнительного индекса, действуйте следующим образом:

Отредактируйте контент в соответствии с рекомендациями Google — сделайте его уникальным, структурированным, полезным и грамотным. Поработайте над метатегами — они также должны быть уникальными и информативными. Продумайте структуру сайта так, чтобы в ней было три-четыре уровня вложенности. Используйте тег «rel=canonical», чтобы указать поисковой системе предпочитаемую каноническую страницу для индексирования:

Неважные и технические страницы (например, страницы авторизации, фильтров и сортировок товаров, системные файлы) закрывайте от индексации в файле robots.txt:

Про теги и другую техническую составляющую продвижения почитайте в статье Оптимизация для новичков: HTML-теги и атрибуты в SEO.

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