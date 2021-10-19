Как скопировать содержимое защищенной таблицы Google в четыре шага

Мы уже признавались, что в Netpeak существует
Настройка «защищенная таблица» не дает скачать таблицу или даже скопировать часть ее содержимого обычным способом. При попытке копирования появляется сообщение:
Как легко это обойти
- Откройте защищенную таблицу:
- Перейдите в режим preview таблицы. Замените в URL таблицы все, начиная с edit, на preview:
Получится:
Примечание: большая таблица может долго открываться, так как это будет большой html-файл.
- Выделите и скопируйте содержимое обычным способом: Ctrl+A — Ctrl+C.
- Вставьте в новую таблицу.
Готово. Вы получили таблицу, почти идентичную исходной с поправкой на особенности форматирования.
Еще больше про работу в таблицах Google:
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