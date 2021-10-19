Как скопировать содержимое защищенной таблицы Google в четыре шага

Мы уже признавались, что в Netpeak существует культ таблиц Google . С ними работа четкая, структурированная и понятная. И вот еще один лайфхак.

Настройка «защищенная таблица» не дает скачать таблицу или даже скопировать часть ее содержимого обычным способом. При попытке копирования появляется сообщение:

Как легко это обойти

Откройте защищенную таблицу:

Перейдите в режим preview таблицы. Замените в URL таблицы все, начиная с edit, на preview:

Получится:

Примечание: большая таблица может долго открываться, так как это будет большой html-файл.

Выделите и скопируйте содержимое обычным способом: Ctrl+A — Ctrl+C. Вставьте в новую таблицу.

Готово. Вы получили таблицу, почти идентичную исходной с поправкой на особенности форматирования.

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