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Как скопировать содержимое защищенной таблицы Google в четыре шага
Егор Самусенко
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Мы уже признавались, что в Netpeak существует культ таблиц Google. С ними работа четкая, структурированная и понятная. И вот еще один лайфхак.

Настройка «защищенная таблица» не дает скачать таблицу или даже скопировать часть ее содержимого обычным способом. При попытке копирования появляется сообщение:

Настройка «защищенная таблица»

Как легко это обойти

  1. Откройте защищенную таблицу:

защищенная таблица гугл

  1. Перейдите в режим preview таблицы. Замените в URL таблицы все, начиная с edit, на preview:

режим preview таблицы

Получится:

режим preview таблицы_2

Примечание: большая таблица может долго открываться, так как это будет большой html-файл.

  1. Выделите и скопируйте содержимое обычным способом: Ctrl+A — Ctrl+C.
  2. Вставьте в новую таблицу.

Вставьте в новую таблицу._2

Готово. Вы получили таблицу, почти идентичную исходной с поправкой на особенности форматирования.

Еще больше про работу в таблицах Google:

  1. 11 функций таблиц Google в помощь SEO-специалистам.
  2. 12 функций таблиц Google для работы с семантикой.
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таблицы Google
Егор Самусенко

Закончил факультет кибернетики. Работал интернет-маркетологом. Не по наслышке знаком с SEO, PPC, таргетингом, ремаркетингом и продвижением сайтов — в течение нескольких лет практиковал на фрилансе. В портфолио есть успешные кейсы. Пробовал создать собственное агентство, но прогорел и решил поменял сферу деятельности. Далеко из профессии не ушел — использовал свои знания и опыт в копирайтинге. С 2016 года работаю редактором и автором текстов в Netpeak Journal.

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