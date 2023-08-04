Як скопіювати вміст захищеної таблиці Google у чотири кроки
Ми вже зізнавалися, що в Netpeak існує культ таблиць Google. З ними робота чітка, структурована і зрозуміла. І ось ще один лайфхак.
Налаштування захищеної таблиці не дозволяє завантажити її або навіть скопіювати частину її вмісту звичайним способом. При спробі копіювання з’являється повідомлення:
Як легко обійти це
Відкрийте захищену таблицю:
Перейдіть у режим preview таблиці. Замініть в URL таблиці все, починаючи з edit, на preview:
Вийде:
Примітка: велика таблиця може довго відкриватися, оскільки це буде великий html-файл.
Виділіть і скопіюйте вміст звичайним способом: Ctrl+A — Ctrl+C.
Вставте в нову таблицю.
Готово. Ви отримали таблицю майже ідентичну оригінальній (враховуючи особливості форматування).
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