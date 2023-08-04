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Як скопіювати вміст захищеної таблиці Google у чотири кроки
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Єгор Самусенко

Ми вже зізнавалися, що в Netpeak існує культ таблиць Google. З ними робота чітка, структурована і зрозуміла. І ось ще один лайфхак.

Налаштування захищеної таблиці не дозволяє завантажити її або навіть скопіювати частину її вмісту звичайним способом. При спробі копіювання з’являється повідомлення:

The following message appears when you try to copy

Як легко обійти це

Відкрийте захищену таблицю:

Open the protected sheet:

Перейдіть у режим preview таблиці. Замініть в URL таблиці все, починаючи з edit, на preview:

Replace everything from edit to preview in the URL

Вийде:

Replace everything from edit to preview in the URL_2

Примітка: велика таблиця може довго відкриватися, оскільки це буде великий html-файл.

Виділіть і скопіюйте вміст звичайним способом: Ctrl+A — Ctrl+C.

Вставте в нову таблицю.

Paste it into a new sheet

Готово. Ви отримали таблицю майже ідентичну оригінальній (враховуючи особливості форматування).

Єгор Самусенко

Закінчив факультет кібернетики. Працював інтернет-маркетологом. Не з чуток знайомий із SEO, PPC, таргетингом, ремаркетингом і просуванням сайтів — протягом кількох років практикував на фрілансі. У портфоліо є успішні кейси. Пробував створити власну агенцію, але прогорів і вирішив змінити сферу діяльності. Далеко з професії не пішов — використав свої знання та досвід у копірайтингу. З 2016 року працюю редактором та автором текстів у Netpeak Journal.

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