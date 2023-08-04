Як скопіювати вміст захищеної таблиці Google у чотири кроки

Як скопіювати вміст захищеної таблиці Google у чотири кроки

Ми вже зізнавалися, що в Netpeak існує культ таблиць Google. З ними робота чітка, структурована і зрозуміла. І ось ще один лайфхак.

Налаштування захищеної таблиці не дозволяє завантажити її або навіть скопіювати частину її вмісту звичайним способом. При спробі копіювання з’являється повідомлення:

Як легко обійти це

Відкрийте захищену таблицю:

Перейдіть у режим preview таблиці. Замініть в URL таблиці все, починаючи з edit, на preview:

Вийде:

Примітка: велика таблиця може довго відкриватися, оскільки це буде великий html-файл.

Виділіть і скопіюйте вміст звичайним способом: Ctrl+A — Ctrl+C.

Вставте в нову таблицю.

Готово. Ви отримали таблицю майже ідентичну оригінальній (враховуючи особливості форматування).