Что такое фишинговая ссылка и как проверить сайт на её наличие

Фишинговая ссылка — это линк, размещенный злоумышленниками, который используют для получения конфиденциальной информации пользователей. Такую ссылку на мошеннический сайт целенаправленно маскируют под стандартную, чтобы посетитель считал, что перешел на известный трастовый ресурс. При этом пользователь самостоятельно заполняет необходимые формы, предоставляя мошенникам личные финансовые данные.

Что такое фишинговая ссылка

Фишинговая ссылка означает, что пользователей пытаются ввести в заблуждение в мошеннических целях, имитируя ссылку на авторитетный сайт. Этот вид интернет-мошенничества успешно используется для незаконного получения логинов, паролей, номеров банковских карточек и прочей личной информации пользователей.

Фишинг получил свое название от английского слова fishing, которое переводится как рыбалка. В данном случае неопытных интернет-пользователей ловят, подобно рыбе, на такие приманки как выгодные акции, выигрыши в лотереях, индивидуальные специальные предложения и прочие варианты, которые кажутся на первый взгляд заманчивыми и интересными.

Данный термин появился в 1996 году, когда интернет-мошенничество начало активно развиваться. Злоумышленники отправляли электронные письма с фишинговыми ссылками. Пользователи, которые переходили по этим ссылкам, попадали на мошеннические сайты, где требовалось внести личную информацию. В наше время такой вид онлайн-мошенничества остается популярным.

Например, летом 2019 года в мессенджерах и соцсетях пользователи начали активно делиться информацией об акции Adidas, якобы раздающей бесплатно кроссовки:

На самом деле компания Adidas не имела никакого отношения к этой «акции» — данная рассылка была направлена на получение доступа к телефонной книге и финансовой информации пользователей. Посетителям, прежде чем получить мнимый подарок, предлагалось отправить рассылку об акционном предложении друзьям, а затем ввести номер своей банковской карточки.

Виды фишинга

1. Фишинговая ссылка по email

Такие рассылки часто ведутся от лица финансовых компаний или официальных организаций, но при этом письмо приходит с обычного почтового домена, а не корпоративного адреса. К пользователю обращаются обезличено, или используя адрес электронной почты, при этом предлагают срочно перейти на сайт и заполнить информацию о себе:

2. Фишинговая ссылка в Инстаграм

Хакеры применяют фишинг в Instagram таким образом: отправляют популярному блогеру соцсети электронное письмо под видом рекламодателя и предлагают перейти по ссылке на свой профиль. На самом деле ссылка ведет на фейковый сайт, имитирующий стартовую страницу Instagram, в котором блогеру нужно ввести логин и пароль от своего аккаунта. После этого их получает мошенник и меняет в аккаунте пользователя пароль. Затем злоумышленник требует от взломанного блогера выкуп за возврат его страницы.

3. Фишинговая ссылка ВКонтакте

Кража личных данных пользователей ВКонтакте осуществляется таким образом: сначала создается полная копия социальной сети и переносится на хостинг, затем пользователю отправляют ссылку на фейковый ресурс, предлагая просмотреть или лайкнуть какую-то запись, пройти опрос или проголосовать.

После ввода логина и пароля на мошеннической стартовой странице ВКонтакте эти данные передаются разработчикам нелегального ресурса. Затем мошенники отправляют друзьям владельца аккаунта сообщения с просьбой перевести деньги на карточку или на мобильный счет либо пытаются получить материальные средства другим способом.

4. Другие популярные виды фишинга

Фарминг — автоматическая подмена оригинального сайта для платежных операций на фишинговый с помощью вирусных программ, заразивших ранее компьютер;

фишинг с помощью телефонных звонков или смс — в ходе общения злоумышленники выманивают номер банковской карточки и ее секретный код;

рассылки, в которых мошенники представляются сотрудниками облачного сервиса, требуя данные о логинах и паролях, чтобы получить доступ к файлам, хранящимся на дисках;

рассылка с использованием сведений из профилей социальных сетей, например LinkedIn. Деловое письмо на рабочую электронную почту с указанием должности и ФИО пользователя позволяет мошенникам получить доступ не только к личным данным, но и конфиденциальной информации компании, в которой работают недостаточно бдительные сотрудники.

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Способы маскировки фишинговой ссылки

Фишинговая ссылка маскируется под обычный линк на известный сайт для усыпления бдительности пользователей, часто при этом используется фирменная символика авторитетной компании. Для фишинговых ссылок характерны такие свойства:

адрес сайта отличается от официального;

используется незащищенное соединение — http протокол вместо https;

в тексте подсказки к ссылке используется адрес, отличающийся от реального.

В данном примере фишинга, несмотря на фирменные логотипы и указанное название, виден адрес, не имеющий ничего общего с ПриватБанком:

Методы получения конфиденциальных данных при фишинге

Чтобы получить секретную информацию пользователя мошенники используют такие уловки:

предлагают нереалистично выгодные предложения — бесплатные товары и существенные денежные вознаграждения;

угрожают блокировкой банковских карточек либо телефонного номера, представляясь в личных сообщениях сотрудниками мобильного оператора, финансовых и налоговых учреждений;

обещают предоставить нужную информацию, например, фильм или книгу в обмен на номер телефона либо паспортные данные;

находят технические уязвимости на сайтах, например, незащищенный протокол http, позволяющий завладеть конфиденциальными сведениями.

Как определить фишинговый сайт

Современные браузеры, почтовые клиенты и антивирусные программы имеют встроенные системы защиты пользователей от мошеннических схем, информирующие о переходе на небезопасный сайт. Согласно статистике «Лаборатории Касперского» за 2018 год, с помощью системы «Антифишинг» было предотвращено более 90 миллиона попыток переходов пользователей на мошеннические сайты.

Самостоятельная проверка сайта

Перед переходом по ссылке с компьютера желательно проверить ее реальный адрес, нажав правую кнопку мыши и выбрав «Просмотреть код»:

URL не должен быть слишком длинным, содержать непонятные символы или искажения названия домена известного ресурса. Корректный адрес содержит название сайта, категории и страницы:

Если переход на сайт осуществлен, обращайте внимание на итоговый адрес, поскольку мошенники часто используют редиректы на другие ресурсы. Наличие орфографических ошибок, неправильной верстки и непрофессионального дизайна — также один из признаков фишингового сайта. Настоящие проекты крупных компаний отличаются профессиональным исполнением, качественным дизайном и грамотными текстами. Платежные данные официальные компании требуют только на сайтах с защищенным протоколом https, если используется небезопасный протокол http и предлагают ввести номер карточки, то сайт фишинговый и его следует покинуть. При вводе номеров карточек и паролей данные в целях безопасности должны маркироваться точками или звездочками:

Отсутствие подобной защиты тоже свидетельствует о том, что сайт сделан мошенниками.

Также помните, что сайты злоумышленников часто содержат вирусное программное обеспечение, которое попадает на компьютер или телефон пользователя. Чтобы обезопасить свои конфиденциальные данные и личный контент от вирусных атак, необходимо устанавливать и своевременно обновлять антивирусные программы.

Проверка сайта с помощью онлайн-сервисов

Если возникли сомнения в безопасности сайта, на котором требуется ввести личную информацию, воспользуйтесь онлайн-сервисами, проверяющими проект на наличие вредоносных программ и фишинга:

Чтобы проверить сайт, введите его URL в указанное поле:

Укажите адрес сайта и нажмите «Check»:

При получении в мессенджере или соцсети сокращенной ссылки расшифруйте ее перед переходом. Скопируйте короткий линк и нажмите Unshorten.It.

После этого отображается скриншот сайта, на который ведется ссылка, а также дается оценка его трастовости и безопасности для детей:

Как удалить фишинговую ссылку

Если компьютер после перехода по фишинговой ссылке заразился вирусами, ситуацию исправит использование антивирусных утилит, например, Dr.Web CureIt! или Kaspersky Anti-Virus.

Чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические действия, свяжитесь с представителями компании, от имени которой действовали злоумышленники. Также сообщите о фишинговом сайте в Google — введите URL сайта мошенников, нажмите «Я не робот», при необходимости добавьте комментарий и отправьте отчет:

В Яндексе также есть возможность сообщить о фишинговом сайте. Для этого внесите адрес домена фейкового сайта, добавьте скриншот, комментарий и нажмите «Отправить»:

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