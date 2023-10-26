Що таке безанкорні посилання

Анкорні та безанкорні посилання є важливим інструментом, який використовується для внутрішньої перелінковки на сторінках сайту та нарощування зовнішньої маси посилань. Вони відіграють значну роль у розкручуванні електронного ресурсу , допомагають ефективніше просувати товар, якщо йдеться про торговельний майданчик.

Щоб популяризувати сайт, потрібно використовувати обидва види посилань у певному співвідношенні. Розглянемо детальніше безанкорний варіант.

Різниця між анкорними та безанкорними посиланнями

Почнемо із бази. Посилання включають такі частини:

URL — це адреса сторінки, на неї веде посилання;

— це адреса сторінки, на неї веде посилання; анкор — текстове відображення.

Анкорні та безанкорні посилання включають обидві частини. Перша однакова. Відмінність полягає у другій частині — анкорі. Анкорні посилання передбачають наявність тексту, який відповідає темі сторінки, куди потрапить користувач, якщо натисне на конкретну фразу або слово.

У більшості ситуацій, як анкор задіюють основний ключовий запит, використаний для оптимізації окремої сторінки. Плюс такого рішення очевидний: кількість марних натискань зведена до мінімуму. Людина чітко розуміє, на яку сторінку переходить, тому що дано опис того, що там. Отже, на ресурс потрапляє виключно цільова аудиторія.

В анкорних посиланнях передбачено текстову частину, оточену спеціальними тегами: <a>…</a>.

Важливо: єдина значуща вимога до анкорних посилань — відсутність будь-яких помилок у тексті анкору. Якщо вони матимуть місце, пошукові системи сприймуть такі фрази як перелік символів і сприйматимуть їх, як спам.

Безанкорні посилання — це гіперпосилання, анкор яких не пояснює, що знаходиться на конкретній сторінці. Вони використовуються у двох варіантах:

як електронна адреса самої сторінки;

з анкорами на кшталт: тут, ось, докладніше тощо.

Перший варіант виглядає найбільш природно, не дозволяє відразу здогадатися, що знаходиться на відповідній електронній сторінці. Пояснення може дати навколо посилальний текст, розташований поруч.

Подібні інструменти часто зустрічаються на форумах, в блогах. Також їх активно застосовують у соцмережах. Ними обмінюються звичайні користувачі, тому пошукові системи сприймають такі посилання як природні.

Що використовувати — анкорні або безанкорні посилання, кожен вирішує самостійно. Але сьогодні останні мають більший попит та є ефективнішими.

Приклади безанкорних посилань

Гіперпосилань такого типу багато. Насамперед це будь-які адреси електронних сторінок. Що стосується слів, які не є ключами і не пояснюють, що знаходиться на сторінці, то серед них, крім вищезгаданих, використовують:

такий;

посилання;

ось;

цих;

сюди;

докладний опис;

джерело;

дивись;

читай;

наприклад і тощо.

Щоб розуміти, як такі посилання виглядають на практиці, розглянемо приклад. Припустимо, що нам потрібно просунути сторінку http://yoursite.com/article/02. Для неї можна застосувати такі варіанти:

<a href=" http://yoursite.com/article/02" >http://yoursite.com/article/02</a>;

<a href=" http://yoursite.com/article/02" >тут</a>;

<a href=" http://yoursite.com/article/02" >на сайті</a>.

Загалом розібратися в принципах складання неважко, знаючи, що таке безанкорні посилання і як вони виглядають.

Важливо: фахівці рекомендують застосовувати відмінний навколо посилальний текст. Так безанкорні посилання будуть природними для пошукових систем.

Просування сайту безанкорними посиланнями

Ранжування посилань досі залишається дуже важливим показником, який пошукові системи враховують при визначенні позиції сайту в результатах видачі. До того ж однакову роль грає як число, так і якість посилань.

Якщо система вважатиме, що на конкретний ресурс веде дуже багато покупних, анкорних гіперпосилань, то майданчик відразу знизять у видачі.

Враховуючи це, не дивно, що безанкорні посилання використовуються набагато частіше, ніж анкорні — покупні. Перші виглядають максимально природно, ефективно підвищують позиції ресурсу в пошукових видачах. Їх можна застосовувати для просування молодих сайтів без будь-якої шкоди для них, а також на сторінках згаданих раніше блогів, форумів, соціальних мереж. Такі гіперпосилання сприяють збільшенню загальної ваги посилань сторінок.

Щоб зробити просування електронного майданчика за допомогою безанкорних посилань ефективнішим, необхідно враховувати наступні моменти:

Тематика сайту донора. Вона повинна бути близькою до теми ресурсу, що просувається. Контекст гіперпосилання. Його необхідно розміщувати у тематичному матеріалі. Наприклад, якщо вся стаття присвячена будівництву, а всередині неї є гіперпосилання на сторінку, де продається мобільна техніка, пошукові системи вважатимуть її неприродною і не враховуватимуть. Переходи за посиланням. Якщо воно розміщене у правильному матеріалі, то кількість кліків користувачів досягне високих позначок. Їх пошукові системи сприймають, як природний трафік, отже, краще враховують при формуванні результатів до видачі.

Зазначимо, що розмістити безанкорні посилання можна кількома методами.

Способи розміщення безанкорних посилань

Є безкоштовні та платні способи розміщення. Кожен вибирає собі варіант, що найбільш підходить. До першої категорії віднесемо розміщення гіперпосилань:

на форумах;

у профілях та коментарях до теми;

у каталогах;

у блогах;

на дошках оголошень;

у гостьових постах.

Виконувати безкоштовне розміщення потрібно вручну. Якщо використовувати спеціальні програми для автоматизації процесу, є ризик потрапити під фільтри пошукових систем і не досягти бажаного результату у просуванні майданчика.

Також важливо застосовувати різні сайти-донори , не розміщувати багато безанкорних посилань на одному ресурсі. Усі матеріали, де вони знаходяться, мають бути унікальними, в тому числі між собою. Допускається розведення анкорними варіантами. Але робити це потрібно дуже обережно та дозовано.

До платних способів розміщення належать:

біржі статей чи посилань;

послуги спеціалістів з розміщення.

Безумовно, у цьому випадку доведеться витратити певну суму грошей, але робота буде виконана більш оперативно та професійно. Від замовника у такому разі вимагається мінімум участі. До того ж фахівці надають гарантії, що розміщені гіперпосилання не видалятимуть із відповідних ресурсів протягом певного періоду часу.

При плануванні розміщення важливо виявити максимальну відповідальність, щоб досягти бажаного результату: підвищити відвідуваність ресурсу, просунути його на верхні позиції пошукової видачі.

Запам’ятати

Безанкорні посилання — це чудовий спосіб підвищити відвідуваність сайту та збільшити його прибутковість. Вони виглядають природніше, ніж анкорні, тому добре сприймаються пошуковими системами.

Головне — правильно скласти посилання та розмістити їх на тематичних різнопланових ресурсах з високою відвідуваністю.