Что такое безанкорные ссылки

Анкорные и безанкорные ссылки являются важным инструментом, который используется для внутренней перелинковки на страницах сайта и наращивания внешней ссылочной массы. Они играют значимую роль в раскрутке электронного ресурса, помогают эффективнее продвигать товар, если речь идет о торговой площадке. Чтобы популяризовать сайт, использовать нужно оба вида ссылок в определенном соотношении. Рассмотрим детальнее безанкорный вариант.

Разница между анкорными и безанкорными ссылками

Начнем с базы. Ссылки включают такие части:

URL . Это адрес страницы. На нее ведет ссылка;

. Это адрес страницы. На нее ведет ссылка; анкор — текстовое отображение.

Анкорные и безанкорные ссылки предусматривают обе части. Первая одинаковая. Отличие заключается во второй части — анкоре. Анкорные ссылки предполагают наличие текста, который соответствует теме странички, куда попадет пользователь, если кликнет по конкретной фразе или слову.

В большинстве ситуаций, как анкор задействуют основной ключевой запрос, использованный для оптимизации отдельной страницы. Плюс такого решения очевиден: количество бесполезных нажатий сведено к минимуму. Человек четко понимает, на какую страницу переходит, потому как дано описание того, что там находится. Следовательно, на ресурс попадает исключительно целевая аудитория. В анкорных ссылках предусмотрена текстовая часть, окруженная специальными тегами: <a>…</a>.

Важно: единственное значимое требование к анкорным ссылкам – отсутствие каких-либо ошибок в тексте анкора. Если они будут иметь место, поисковые системы воспримут такие фразы как перечень символов, определяют, как спам.

Безанкорные ссылки — это гиперссылки, анкор которых не поясняет, что находится на конкретной странице. Они используются в двух вариантах:

как электронный адрес самой страницы;

с анкорами по типу: тут, здесь, подробнее и так далее.

Первый вариант выглядит наиболее естественно, не позволяет сразу догадаться, что находится на соответствующей электронной странице. Пояснение может дать околоссылочный текст, расположенный рядом.

Подобные инструменты очень часто встречаются на форумах, в блогах. Также их активно применяют в соцсетях. Ими обмениваются обычные пользователи, поэтому поисковые системы воспринимают такие гиперссылки как естественные.

Что использовать — анкорные или безанкорные ссылки, каждый решает самостоятельно. Но сегодня последние стали более востребованными и эффективными.

Примеры безанкорных ссылок

Гиперссылок рассматриваемого типа много. Прежде всего, это любые адреса электронных страниц. Что касается слов, не являющихся ключами и не поясняющих, что находится на страничке, то среди них, кроме упомянутых выше, используют:

такой;

ссылка;

вот;

этих;

сюда;

подробное описание;

источник;

смотри;

читай;

например и так далее.

Также, как пример безанкорных ссылок рассмотрим наименования брендов, адреса главных страниц сайтов. Именно такие варианты применяют на практике.

Еще один вариант — низкочастотные запросы, которые хорошо склоняются и легко читаются, не выглядят как покупные.

И последний вид — картинка-ссылка. Тег alt, который для нее прописывается, не рассматривается поисковиками как текст. Следовательно, она считается безанкорной.

Чтобы понимать, как такие ссылки выглядят на практике, рассмотрим пример. Допустим, что нам нужно продвинуть страницу http://yoursite.com/article/02. Для нее возможно применить такие варианты:

<a href=" http://yoursite.com/article/02" >http://yoursite.com/article/02</a>;

<a href=" http://yoursite.com/article/02" >тут</a>;

<a href=" http://yoursite.com/article/02" >на сайте</a>.

В целом, разобраться в принципах составления несложно, зная, что такое безанкорные ссылки и как они выглядят.

Важно: специалисты рекомендуют применять отличающийся околоссылочный текст. Так безанкорные ссылки будут естественными для поисковиков.

Продвижение сайта безанкорными ссылками

Ссылочное ранжирование по-прежнему остается очень важным показателем, который ПС учитывают при определении позиции сайта в результатах выдачи. При этом одинаковую роль играет как число, так и качество ссылок. Если система посчитает, что на конкретный ресурс ведет слишком много покупных гиперссылок, которыми считают анкорные, то площадку сразу понизят в выдаче.

Учитывая это, неудивительно, что безанкорные ссылки используются на порядок чаще, чем анкорные — покупные. Первые выглядят максимально естественно, эффективно повышают позиции ресурса в поисковых выдачах. Их можно применять для продвижения молодых сайтов без какого-либо вреда для них, а также на страницах упомянутых ранее блогов, форумов, социальных сетей. Такие гиперссылки способствуют увеличению общего ссылочного веса страниц.

Чтобы сделать продвижение электронной площадки с помощью безанкорных ссылок более эффективным, необходимо учитывать следующие моменты:

тематика сайта донора . Она должна быть близкой к теме продвигаемого ресурса;

. Она должна быть близкой к теме продвигаемого ресурса; контекст гиперссылки . Ее необходимо размещать в тематическом материале. Например, если вся статья посвящена строительству дома, а внутри нее располагается гиперссылка на страницу, где продается мобильная техника, поисковые системы посчитают ее неестественной и не будут учитывать;

. Ее необходимо размещать в тематическом материале. Например, если вся статья посвящена строительству дома, а внутри нее располагается гиперссылка на страницу, где продается мобильная техника, поисковые системы посчитают ее неестественной и не будут учитывать; переходы по ссылке. Если она размещена в правильном материале, значит количество кликов пользователей достигнет высоких отметок. Их поисковые системы воспринимают, как естественный трафик, следовательно, лучше учитывают при формировании результатов к выдаче.

Отметим, разместить безанкорные ссылки можно несколькими методами.

Способы размещения безанкорных ссылок

Есть бесплатные и платные способы размещения. Каждый выбирает наиболее подходящий для себя вариант. К первой категории отнесем размещение гиперссылок:

на форумах;

в профилях и комментариях к теме;

в каталогах;

в блогах;

на досках объявлений;

в гостевых постах.

Выполнять бесплатное размещение необходимо вручную. Если использовать специальные программы для автоматизации процесса, есть риск попасть под фильтры поисковых систем и не добиться желаемого результата в продвижении площадки.

Также важно применять разные сайты-доноры, не размещать много безанкорных ссылок на одном ресурсе. Все материалы, где они находятся, должны быть уникальны, в том числе, между собой. Допускается разбавление анкорными вариантами. Но делать это нужно очень аккуратно и дозированно.

К платным способам размещения относятся:

биржи статей или ссылок;

услуги специалистов по размещению.

Безусловно, в этом случае придется потратить определенную денежную сумму, но работа будет выполнена более оперативно и профессионально. От заказчика в данном случае требуется минимум участия. Кроме того, специалисты предоставляют гарантии того, что размещенные гиперссылки не удалят с соответствующих ресурсов на протяжении определенного периода времени.

При планировании размещения важно проявить максимальную ответственность, чтобы добиться желаемого результата: повысить посещаемость ресурса, продвинуть его на верхние позиции поисковой выдачи.

Запомнить

Безанкорные ссылки — это отличный способ повысить посещаемость сайта и увеличить его прибыльность. Они выглядят более естественно, чем анкорные, поэтому хорошо воспринимаются поисковыми системами. Главное —правильно составить ссылки, разместить их на тематических разноплановых ресурсах с высокой посещаемостью.