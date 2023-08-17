Що таке PageRank сторінки сайту та як його дізнатися

Що таке PageRank сторінки сайту та як його дізнатися

Останнім часом багато хто забув про такий термін як PageRank, що кілька років тому застосовувала пошукова система Google і навіть дозволяла побачити величину цього показника для окремо взятого сайту.

Попри те, що вищезгаданий параметр вже не відображається пошуковою системою, він не втратив своєї значущості та відіграє важливу роль у просуванні електронних ресурсів. Саме тому цю тему слід розглянути уважніше.

Навіщо потрібен PageRank

Насамперед розберемося з визначенням.

PageRank сторінки — це алгоритм ранжування посилань, який показує її значущість, зокрема, для пошукових систем. Важливість визначається цифрою від 0 до 10. При цьому якщо між 0 і 1 різниця невелика, то між 8 і 9 вона буде величезною, тому що бали розраховуються за логарифмічною шкалою.

Значущість сторінки та аналізований показник залежать від кількості та якості посилань, які на неї ведуть. Чим частіше ресурси посилаються на конкретне джерело, тим більш авторитетним воно вважається. Відповідно, PageRank буде вищим.

До 2014 PR для потрібної сторінки можна було без проблем знайти в Google Toolbar. Потім він перестав оновлюватись, тому функція викликала мало інтересу. З 2016 року система зовсім не показує цей параметр.

Багато власників інтернет-ресурсів вважають, що PageRank, як показник авторитетності електронних сторінок, просто перестав існувати. Але цю думку спростували представники Google. Вони повідомили, що приховали значення з метою запобігання штучній накрутці балів. Однак PageRank, як і раніше, відіграє важливу роль в оцінці якості та важливості сторінок, обов’язково враховується пошуковою системою при визначенні позиції ресурсу в результатах видачі.

Розуміючи значущість показника, більшість власників електронних ресурсів ставлять собі питання як його дізнатися і чи можна взагалі це зробити? Коли знаєш актуальну кількість балів, вдається оцінити привабливість майданчика для пошукової системи, вжити ефективних заходів для її підвищення.

Як формується PageRank

Дізнавшись, що таке PageRank Google, є сенс розібратися у тому, як він формується. Відразу позначу, що інформації з цієї теми мало, але все-таки можна виділити певні принципи та формули.

PageRank формується за кількістю внутрішніх та зовнішніх посилань, а також за ступенем їх важливості. Він визначається для кожної сторінки окремо, а не загалом для сайту. При підрахунку балів враховуються такі фактори:

число та якість зовнішніх посилань;

кількість вихідних посилань;

PR кожної сторінки, що посилається.

Формула розрахунку виглядає так:

PR(A) = (1-d) + d (PR(T1) / C(T1) + ... + PR(Tn) / C(Tn)).

Розшифровка позначень така:

PR(A) — вага PageRank сторінки;

d — коефіцієнт затухання (найчастіше використовують 0,85);

PR(T1) — вага PageRank сторінки, що посилається на сторінку A;

C(T1) — кількість посилань із цієї сторінки;

PR(Tn) / C(Tn) — розрахунки кожної сторінки, що вказують на A.

Максимально можливий PR – 10, мінімально – 0.

Розрахунки забирають чимало часу, але вдається отримати показник, що цікавить, і оцінити авторитетність ресурсу, ступінь довіри до нього. Єдине, що не можна вирахувати, — чи були якісь зміни в цій галузі останнім часом, наскільки точним є параметр.

Як збільшити PageRank

Існує чимала кількість способів підвищення PR.

Починайте з внутрішніх посилань, які також впливають на показники і є доступними власнику сайту, відповідно, працювати з ними простіше за все.

Необхідно оцінити особливості перелінкування. Якщо всі сторінки ресурсу посилаються одна на одну, PR розподіляється рівномірно, але посилання втрачають частину своєї ваги через число. Подібну структуру не слід застосовувати для великих порталів із великою кількістю сторінок.

Стосовно сайтів, що мають ієрархічну структуру, найбільша вага дається головній сторінці. Якщо з неї дуже багато переходів, то авторитет сторінок зменшується. Отже, необхідно взяти під контроль рівень вкладеності. Кожна посадкова сторінка повинна відкриватися не більше ніж за три кліки від головної. Це оптимальне рішення.

Що стосується зовнішніх посилань, потрібно простежити, щоб вони розташовувалися на різних доменах. Якщо їх розмістити на одному сайті, на єдиній сторінці, на цікавий для нас показник це ніяк не вплине, робота буде зроблена даремно.

Обов’язково потрібно враховувати кількість переходів за зворотним посиланням. Чим цікавіший і корисніший контент сторінки, тим краще. У такому разі вдасться збільшити вагу зворотного посилання.

Не забувайте й про розташування тексту посилання. Чим ближче до початку матеріалу він знаходиться, тим ефективніше працює. Навіть коли користувач не дочитує статтю до кінця, посилання обов’язково бачить і переходить на нього, якщо зацікавиться.

На цьому моменті зупинюся докладніше. Йдеться про текст, розташований поблизу посилання. Він має бути зрозумілим та привабливим, а також пояснювати, що людина знайде на сторінці, на яку ви пропонуєте перейти.

Зважайте, що посилання з тегом «nofollow» пошукова система не враховує. Отже, вміст коментарів на чужих блогах ніяк не вплине на цей показник.

При відборі сайтів та сторінок для розміщення беклінків, враховуйте такі критерії:

Відповідність тематиці. Віддавати перевагу потрібно ресурсам, цікавим для вашої цільової аудиторії. Тоді розміщені посилання збільшать PR, залучать цільових користувачів. Авторитет сторінки. Навіть якщо сайти не вважаються авторитетними, але матеріали з певних сторінок активно цитують, посилання з таких ресурсів будуть дуже цінними. Кількість вихідних посилань. Якщо з однієї сторінки їх буде дуже багато, то значення відповідно впаде. Відвідуваність. Чим вона вища, тим вигідніше працювати з таким майданчиком. Посилання матимуть чималу вагу.

Це основні моменти, про які варто дізнатися, вивчаючи питання підвищення PageRank.

Як перевірити PageRank сторінки сайту

Враховуючи, що в Google вже немає можливості перевірити даний показник, вирішення цього завдання у власників інтернет-ресурсів викликало низку питань. Насправді ж отримати актуальну цифру, дізнавшись вагу сторінки, сьогодні реально. У цьому допомагають спеціальні системи, наприклад: Free Link Checker, Netpeak Spider.

Подібних проєктів дуже багато і потрібно вибрати серед них той, який виявиться максимально зручним, інформативним та точним.

Вище я наводив приклад розрахунку PR. Але зазначу, що компанія Google, ймовірно, систематично змінює принципи визначення показника, додає нові критерії. Отже, отримані на спеціалізованих майданчиках цифри не можуть бути на 100% точними, але загалом допомагають зорієнтуватися в оцінці сторінок, зрозуміти, чи потрібно проводити доопрацювання для просування ресурсу.

Також розрахунки дозволяють визначити висячий вузол. Це сторінки, які не мають вихідних посилань. Вони не передають вагу, а втрачають її, порушують рівномірний розподіл ваги по сайту.

Запам’ятати