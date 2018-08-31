Что такое PageRank страницы сайта и как его узнать

В последнее время многие забыли о таком термине как PageRank, который несколько лет назад применяла поисковая система Google и даже позволяла увидеть величину данного показателя для отдельно взятого сайта. Отметим, что несмотря на то, что указанный параметр уже не отображается поисковиком, он не потерял своей значимости и играет важную роль в продвижении электронных ресурсов. Именно поэтому тему следует рассмотреть внимательнее.

Зачем нужен PageRank

Прежде всего разберемся с определением.

PageRank страницы — это алгоритм ссылочного ранжирования, именно он показывает ее значимость, в частности, для поисковиков. Важность определяется цифрой от 0 до 10. При этом если между 0 и 1 отличие небольшое, то между 8 и 9 оно будет огромным, потому как баллы рассчитываются по логарифмической шкале.

Зависит значимость страницы и рассматриваемый показатель от числа и качества ссылок, ведущих на нее. Чем чаще ссылаются на конкретный источник ресурсы, тем более авторитетным он считается. Соответственно, PageRank будет выше.

До 2014 года PR для нужной страницы можно было без проблем найти в Google Toolbar. Потом он перестал обновляться, поэтому функция вызывала мало интереса. С 2016 года система и вовсе не отображает параметр.

Многие владельцы интернет-ресурсов посчитали, что PageRank, как показатель авторитетности электронных страниц, попросту перестал существовать. Но это мнение опровергли сами представители Google. Они сообщили, что скрыли значения с целью предотвращения искусственной накрутки баллов. Только PageRank, как и ранее, играет важную роль в оценке качества и важности страниц, обязательно учитывается поисковиком при определении позиции ресурса в результатах выдачи.

Конечно, понимая значимость показателя, большинство владельцев электронных ресурсов задается вопросом относительно того, как его узнать и можно ли вообще это сделать? Имея на руках актуальное количество баллов, удается оценить привлекательность площадки для поисковика, предпринять эффективные меры для ее повышения.

Как формируется PageRank

Зная, что такое PageRank Google, есть смысл разобраться в том, как он формируется. Сразу обозначим, что информации по этой теме мало, но все же удается найти определенные принципы и формулы.

PageRank формируется по числу внутренних и внешних ссылок, а также по степени их важности. Он определяется для каждой страницы отдельно, а не в целом для сайта. При подсчете баллов учитываются следующие факторы:

число и качество внешних ссылок;

количество исходящих ссылок;

PR каждой ссылающейся странички.

Формула расчета выглядит так:

PR(A) = (1-d) + d (PR(T1) / C(T1) + ... + PR(Tn) / C(Tn)).

Рассмотрим обозначения и их расшифровку:

PR(A) — вес PageRank страницы, который нам необходим;

d — коэффициент затухания. Зачастую используют 0,85;

PR(T1) — вес PageRank страницы, ссылающейся на страницу A;

C(T1) — количество ссылок с этой страницы;

PR(Tn) / C(Tn) — расчеты для каждой страницы, указывающей на A.

Как упоминалось выше, максимально возможный PR — 10, минимально — 0.

Расчеты отнимают немало времени, но удается получить интересующий показатель и оценить авторитетность ресурса, степень доверия к нему. Единственное, что нельзя учесть — были ли какие-то изменения в данной области в последнее время, насколько точным является параметр.

В чем отличия PageRank от тИЦ (ИКС)

Мы рассмотрели способ оценки качества ресурса, которым пользуется поисковая система Google. Что-то подобное есть и у Яндекса. Ранее это был тИЦ — тематический индекс цитирования. Он тоже определялся уровнем авторитетности отдельно взятого интернет-ресурса. Тот, в свою очередь, зависел от количества ссылок на него с других сайтов, их качества.

Что касается расчета тИЦ, то кроме количества ссылающихся на основной портал ресурсов, учитывалась и тематическая близость этих страниц. Она во многом повлияла на итоговый показатель. Кроме того, сторонние сайты, использующие ссылки, должны были быть обязательно проиндексированными Яндексом.

тИЦ определялся общим весом ссылающихся интернет-ресурсов. На его показатели не влияли:

порталы, на которых пользователь может оставить собственную ссылку без ведома администрации;

внутренние ссылки сайта;

площадки, размещенные на бесплатном хостинге. Исключение составляли только ресурсы, которые есть в Яндекс.Каталоге.

В 2018 году поисковая система Яндекс сообщила пользователям о том, что тИЦ больше не будет рассчитываться, отображаться и играть какую-то роль в оценке авторитетности интернет-площадок. Вместо него 31 августа 2018 года ввели ИКС — индекс качества сайта. Он отличается от прежнего способа оценки учетом дополнительных критериев, таких как:

трафик;

кликабельность объектов — CTR;

число отказов;

постоянная аудитория;

продолжительность и особенности просмотров;

прямые переходы;

число пользователей, которые вернулись к результатам поиска.

Конечно, точность оценки в данной ситуации заметно выше, ведь учитывается целый ряд дополнительных параметров. И самим владельцам интернет-ресурсов следует быть теперь более внимательными и ответственными, чтобы делать свои проекты популярными и авторитетными.

В качестве заключения отметим, что цели определения PageRank, тИЦ и ИКС одинаковые — оценка качества сайта и степени доверия к нему. Отличия заключаются только в порядке самого оценивания и количестве учитываемых факторов. Безусловно, по числу критериев, которые берутся во внимание при подсчете баллов, выигрывает ИКС. Но преимущество PR заключается в том, что повысить его проще.

PageRank оказывает прямое влияние на ранжирование сайта — это безоговорочно. По нему поисковые системы (ПС) выстраивает ресурсы в списке выдачи. Принцип оценки прост — чем чаще пользователи ссылаются на площадку, тем она качественнее. Что касается ИКС, пока этот показатель не оказывает прямого влияния на позицию сайта в итогах поиска. Но он свидетельствует о качестве ресурса и ссылочной массы, поэтому играет важную роль.

Последнее отличие заключается в том, что PR определяется для страницы отдельно, а ИКС — для сайта в целом.

Как увеличить PageRank

Узнав, что такое PageRank и тИЦ, рассмотрим способы повышения PR, ведь они существуют и в довольно большом количестве.

Начнем с внутренних ссылок, которые также влияют на показатели, и доступны владельцу сайта, а, следовательно, работать с ними проще всего. Необходимо оценить особенности перелинковки. Если все страницы ресурса ссылаются друг на друга, PR распределяется равномерно, но ссылки утрачивают часть своего веса из-за числа. Подобную структуру не следует применять для крупных порталов с большим количеством страниц.

По отношению к сайтам, имеющим иерархическую структуру, самый большой вес дается на главную страницу. Если с нее очень много переходов, то авторитет страниц будет уменьшаться. Следовательно, необходимо взять под контроль уровень вложенности. Каждая посадочная страница должна открываться не больше чем за три клика от главной. Это оптимальное решение.

Что касается внешних ссылок, нужно проследить за тем, чтобы они располагались на разных доменах. Если их разместить на одном сайте, на единой страничке, на интересующий нас показатель это никак не повлияет, работа будет проделана зря.

Обязательно нужно учитывать число переходов по обратной ссылке. Чем интереснее и полезнее контент страницы, тем лучше. В таком случае удастся увеличить вес обратной ссылки.

Не стоит забывать и о расположении ссылочного текста. Чем ближе к началу материала он находится, тем эффективнее работает. Даже если пользователь не дочитает статью до конца, ссылку он обязательно увидит и перейдет на нее, если заинтересуется. На этом моменте остановимся детальнее. Речь идет об околоссылочном тексте. Он должен быть понятным и привлекательным, пояснять, что человек найдет на предлагаемой странице.

Важно знать, что ссылки с тегом «nofollow» поисковая система не берет во внимание. Следовательно, содержимое комментариев на чужих блогах никак не повлияет на рассматриваемый показатель.

Задаваясь вопросом отбора сайтов и страниц для размещения бэклинков, следует учитывать такие критерии:

соответствие тематики. Отдавать предпочтение нужно ресурсам, интересным для вашей целевой аудитории. Тогда размещенные здесь ссылки увеличат PR, привлекут целевых пользователей;

авторитет странички. Даже если сайты не считаются авторитетными, но материалы с определенных страниц активно цитируют, ссылки с таких ресурсов окажутся очень ценными;

число исходящих ссылок. Если с одной страницы их будет очень много, то значимость соответственно упадет;

посещаемость. Чем она выше, тем выгоднее работать с такой площадкой. Ссылки будут иметь немалый вес.

Это основные моменты, о которых стоило узнать, задаваясь вопросом повышения PageRank.

Как проверить PageRank страницы сайта

Учитывая, что в Google уже не удается проверить интересующий показатель, решение задачи у владельцев интернет-ресурсов начало вызывать ряд вопросов. На самом деле, получить актуальную цифру, узнав вес страницы, сегодня все-таки реально. В этом помогают специальные системы, например, Free Link Checker, Netpeak Spider. Подобных проектов очень много и нужно выбрать среди них тот, который окажется максимально удобным, информативным и точным.

Выше мы приводили пример расчета PR. Но отметим, что компания Google, скорее всего, систематически меняет принципы определения показателя, добавляет новые критерии. Следовательно, полученные на специализированных площадках цифры не могут быть на 100% точными, но в целом помогают сориентироваться в оценке страниц, понять, нужно ли проводить доработку для продвижения ресурса. Также расчеты позволяют определить висячий узел. Это страницы, не имеющие исходящих ссылок. Они не передают вес, а теряют его, нарушают равномерное распределение ссылочного веса по сайту.

Запомнить

PageRank страницы — это важный показатель, позволяющий оценить значимость ресурса для поисковиков, его авторитетность. Он дает возможность понять, требует ли сайт доработки, исправить имеющие место недочеты. Несмотря на то, что тулбарный PR в Google уже устранен и не отображается в свободном доступе, сам показатель продолжает оставаться значимым и учитывается поисковой системой при оценке конкретной площадки. Именно поэтому есть смысл рассчитать PageRank, заняться его повышением при низких показателях.

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