Что такое водяной знак и как его используют

Если не отстаивать свои авторские права, вашим контентом будут нагло пользоваться. Можно ли защитить авторство водяным знаком? Для какого типа изображений он подходит?

Что такое водяной знак. Зачем нужен водяной знак

Водяные знаки прошли путь от первых итальянских водяных знаков на купюрах и документах 1281 года до Интернета сегодня. С появлением первых авторских изображений люди стремились сохранить свое имя на них.

Водяной знак — это знак на изображении (фотографиях, иллюстрациях, документах и так далее), который указывает на авторство или владельца этого изображения. Как правило, он должен быть полупрозрачным и еле заметным, поэтому он и называется водяным.

Водяной знак (англ. Watermark) используют для того, чтобы не допускать копипаста изображений сторонними ресурсами, которые не указывают ссылку на источник.

Другое преимущество watermark — они помогают популяризировать владельца контента. Многие фотографы и иллюстраторы в течение нескольких лет приобрели популярность именно благодаря водяным знакам. Достаточно паре снимков стать вирусными — и узнаваемость вам обеспечена. Но стоит ли сейчас добавлять watermarks на изображения? Давайте разберемся.

Плюсы и минусы водяных знаков

Авторы стали реже использовать водяные знаки, хотя, на первый взгляд, в них есть толк.

Защита от воровства. Поскольку защита авторских прав в суде — дело нелегкое, владельцы контента используют свои методы борьбы с Интернет-ворами. Один из таких — водяные знаки. Если водяной знак расположен на изображении так, что его сложно или вовсе невозможно замаскировать, это предотвратит копипаст вашего контента.

Бесплатное продвижение. Яркий пример водяных знаков для личного продвижения — фотографии Instagram-блогеров. На многих можно увидеть значки или простые подписи со ссылкой на аккаунт. Большое количество фотографов и моделей стали популярны во многом благодаря такому бесплатному пиару.

Брендинг компании. На рекламных изображениях почти всегда можно увидеть водяные знаки. Логотипы бренда размещаются на любом типе контента, поэтому watermarks — необходимость для компаний.

Но помимо преимуществ есть и недостатки. Например:

Портят общий вид изображения. Если это фотография, основная цель которой — эстетика, то эта эстетика будет заметно подпорчена водяным знаком. Watermarks должны быть максимально незаметными, хотя даже крошечные символы на фото отталкивают людей.

Временные затраты. Если вы выпускаете множество изображений, то придется потратить дополнительное время на добавление водяных знаков. Можно упростить этот процесс с помощью онлайн-сервисов и плагинов, но и они занимают некоторое время. Чтобы сделать быстро водяной знак, Word или Photoshop будет недостаточно.

Легко стереть. Водяной знак остановит при массовом копипасте, но бывалых нарушителей авторского права это не потревожит. Водяные знаки стираются в редакторах без потери качества изображения. Если небольшие знаки стоят в углу, фотографии просто обрезаются.

Юридической защиты нет. Если вам придется отстаивать авторские права в суде, водяные знаки не помогут. Они не несут никакой реальной физической защиты, если ваши изображения и логотипы не защищены авторским правом.

Не так популярно. Серьезные издания точно не будут воровать ваш контент — они хорошо знакомы с законодательством. И в последнее время даже небольшие сайты используют ссылки на источник, поэтому необходимость прикреплять водяные знаки уже существенно отпала.

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Способы нанесения водяных знаков

Есть несколько способов ставить водяные знаки на фото. Классический, но не самый простой и быстрый — Adobe Photoshop. Если вы часто пользуетесь фотошопом и редактируете в нем изображения, на которых будут водяные знаки, вам подойдет этот способ.

Как добавить водяной знак в Фотошопе

Для начала нужно узнать, как сделать водяной знак. Берете ваш логотип или подпись и добавляете ему максимальной прозрачности так, чтобы логотип можно было увидеть, не напрягая глаза.

Далее открываете любое изображение и пробуете нанести водяной знак. Открываете изображение, добавляете второй слой и наносите на него ваш полупрозрачный логотип. Выберите оптимальный размер водяного знака и его расположение.

Важно, чтобы все watermarks были однотипными.

Чтобы автоматически наносить водяной знак в Фотошопе, используйте команду «Экшен». Она сохраняет параметры вашего водяного знака и добавляет его на любые фотографии.

Онлайн-сервисы и плагины для нанесения водяных знаков

Как добавить водяной знак онлайн? Среди самых удобных сервисов для нанесения водяных знаков можно выделить несколько. Например, Watermark.ws.

Заходите на сайт и нажимаете «Get Started» (Приступить).

Загружаете изображение, на которое хотите поместить водяной знак. Затем кликаете Watermark и выбираете, в каком виде вы хотите его разместить — готовым логотипом или текстом.

Наносите водяной знак, сохраняете изображение и… готово! Вы можете также сохранить watermark как шаблон (Template).

По такому же типу работают и другие онлайн-сервисы — быстро и просто. Выбирайте любой и наносите водяные знаки.

Как добавить водяной знак на видео

Вирусные видео распространяются быстро и не требуют особых эстетических качеств в плане оформления. Поэтому водяной знак на видео может принести его автору популярность. Если у вас нет заставки с указанием авторства, обязательно добавляйте watermarks.

Водяной знак на видео можно наложить также с помощью приложений. Например, VisualWatermark. Для этого вам потребуется быстрая установка приложения на ваш ПК.

На ОС Windows есть Windows Movie Maker, с помощью которого также можно добавить watermarks. Для этого загрузите видео в программу и выберите функцию «Подзаголовок».

Еще программы для добавления водяных знаков на видео:

Как добавить водяной знак на файл PDF

С помощью онлайн сервисов можно добавить водяной знак на PDF файл. С IlovePDF сделать это просто:

Загрузите логотип или поместите текстовый водяной знак.

Сохраните на диск. Готово!



Этих основных методов хватит, чтобы быстро и эффективно наносить водяные знаки на фото. Вы также можете использовать мобильные приложения, например, чтобы сделать водяной знак на фото в Инстаграм, если вы хотите ограничиться использованием смартфона.