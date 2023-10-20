П’ять перевірених сценаріїв ефективного застосування ШІ

Маєте негативний досвід роботи зі штучним інтелектом? Можливо, ви просто використовуєте його не в тій сфері.

Зізнаємося: ми в контент-студії WordFactory теж працюємо з ШІ, хоча й не довіряємо йому написання текстів. Для нас він — помічник у підборі інформації, аналізі великих масивів даних і генерації технічних елементів оптимізації сайту. А яким буде оптимальний спосіб використання штучного інтелекту для вас?

Розгляну п’ять сценаріїв, які вже приносять реальну користь українському бізнесу.

1. Написання дуже великих статей у блоги

Штучний інтелект врятує вас, коли потрібно написати текст обсягом від тисячі до кількох десятків тисяч слів. Зазвичай ідеться про великі інструкції, порівняння товарів, договори. ШІ впорається за лічені хвилини.

Звісно, вам треба буде коректно поставити завдання, вичитати статтю й перевірити факти, але навіть з огляду на це ви отримаєте готовий до публікації матеріал до кінця робочого дня. Економія часу й ресурсів беззаперечна.

Про це говорить і Володимир Гутковський, Head of Client Services у компанії Digital Agency M. System. Він позитивно оцінює застосування штучного інтелекту для написання деяких видів текстів:

Задоволені не тільки ми, а й наші клієнти. SEO-проєкти отримали активне зростання, незважаючи на страшилки про використання ШІ.

2. Стратегії та плани публікацій

Для незалежної контент-маркетологині й консультантки Нати Заяць штучний інтелект — це інструмент, який допомагає позбутися «страху чистого аркуша». Він дає стартову інформацію та генерує чернетки, завдяки чому можна швидше перейти від брейнштормів, обговорень і планів до реальних дій. Експертка розповіла нам про такий сценарій, який продемонстрував переваги ШІ:

Нещодавно я за допомогою ШІ розробила PR-стратегію та всі тексти, які були потрібні для того. Це пресрелізи (кілька варіантів), статті, ключові повідомлення, хештеги, дописи для різних соцмереж, листи до партнерів і підписників — це була велика робота, а часу було обмаль. Без ШІ довелося б наймати ще мінімум одного копірайтера.

Штучний інтелект ідеально підходить для генерації внутрішніх документів компанії, які використовуються командою та не надаються клієнтам. Це можуть бути:

маркетингові стратегії;

чернетки бюджетів;

контент-плани;

розклади публікацій у соціальних мережах;

чернетки майбутніх статей;

інструкції з використання певних програмних інструментів тощо.

3. Оптимізація наявних планів просування

Якщо ви бачите, що рухаєтесь у правильному напрямку, однак можете робити це ще ефективніше, варто зберегти загальну стратегію, але переглянути конкретні методи. Для цього можна запросити консультанта, який візьме чималу плату за свої послуги, або скористатися штучним інтелектом, на який ви вже оформили підписку.

Цікавий приклад оптимізації наводить Наталія Білокур, директор із маркетингу мережі магазинів «Територія твоєї техніки»:

ШІ допомагає нам розуміти нашу аудиторію краще, аналізуючи поведінку, інтереси та відгуки користувачів. За його допомогою ми можемо генерувати ідеї для дописів, які точно відповідають їхнім очікуванням. Крім того, ШІ аналізує популярні теми та тренди, що дає нам змогу залишатися в центрі уваги нашої аудиторії. ШІ аналізує активність користувачів і рекомендує найкращий час для публікацій. Це допомагає забезпечити максимальне охоплення та залучення.

Отже, ви отримуєте ще ефективніші статті, дописи й комерційні пропозиції. При цьому вам не доводиться мати справу з типовими недоліками штучного інтелекту, як-от вигадування фактів і низька якість текстів. Ситуація win-win, у який немає мінусів.

4. Підтримка виснаженого креативу

Рано чи пізно настає момент, коли людина вичерпує свій потенціал і не може вигадати щось нове. Для контент-студії це не проблема.

У WordFactory ми дбаємо про те, щоб автор, який місяць пише тексти з туристичної тематики, час від часу перемикався на інші теми. А от автор, залучений до роботи інхаус, може вигоріти.

Таке творче вигоряння «лікується» тривалою відпусткою чи навіть переходом в іншу компанію. Звучить страшно, чи не так? Завдяки штучному інтелекту можна дуже зменшити принаймні кількість рутинних завдань, пов'язаних із тими ж пошуком і структуруванням інформації.

Співзасновник інтернет-агенції DIGI Аліна Карабут вважає, що використовувати ШІ для заміни копірайтерів нечесно й непродуктивно, але вона знайшла свою сферу застосування нових технологій:

Ми шукаємо допомоги в ШІ, коли наш креатив «здається» в таких послугах, як неймінг, підбір ключових слів або генерація «кричалок» для банерів. А ще полегшуємо свої особисті маркетинг-стратегії — з ШІ одне задоволення створювати опитувальники, складати швидкі тексти для розсилок чи сторіс, формувати тексти вакансій.

Уявіть собі, що до вашого брейншторму долучився учасник, який генерує тисячі ідей щохвилини. Далеко не всі з них якісні, але перебирати наявні варіанти й обговорювати їх доречність набагато простіше, ніж вигадувати щось нове самостійно.

5. Іноземний аутрич і гостьові дописи

Виходячи на міжнародний ринок, компанії значно збільшують свої витрати на створення контенту. Послуги копірайтерів, які пишуть англійською, німецькою, французькою, японською чи корейською мовами, недешеві. Тому їх краще замовляти, коли йдеться про основні матеріали для сайту, покликані генерувати органічний трафік і здійснювати конверсії.

Для «текстів, які не читають», для генерування однакових пресрелізів можливості ШІ вже використовують. Контент-студія WordFactory попереджає: не забувайте про редагування згенерованих текстів.

Бонус: як ШІ стає виходом із кризи

Цікавим випадком поділилася Нателла Озова, маркетинговий директор GoITeens:

З останнього крутого кейса, де нам допоміг ШІ. Ми зробили рекламну кампанію з фотографією реальної людини зі стоку. Юридично все було правильно, але ця дівчина, американська модель, побачила нашу рекламу і закидала нас повідомленнями, що подасть на нас до суду, бо вона, виявляється, не давала права на використання свого зображення на стоках. Ми зупинили всі РК з її обличчям, хоча розуміємо, що питання не до нас. Але що робити? Правильно — кілька ітерацій Midjourney допомогли нам створити унікальну особистість, за типажем схожу на модель.

Висновок

Отже, існує безліч сценаріїв продуктивного застосування штучного інтелекту у сфері інтернет-маркетингу. Головне, не боятися експериментувати й не шкодувати часу на пошук ідеальних рішень. І пам'ятайте: машині потрібна людина. Редагуйте, перевіряйте, сумнівайтеся у фактах.

Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців Netpeak Agencies Group.