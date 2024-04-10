Як поліпшити репутацію бренду в мережі: кейс у ніші альтернативної медицини
Успіх і швидке зростання завжди супроводжуються підвищеною увагою до бренду. У мережі з’являється все більше відгуків і згадок від користувачів, співробітників і навіть конкурентів, які прагнуть вплинути на репутацію та імідж компанії. Спам, замовні коментарі та провокаційні статті для підриву репутації можуть завдати серйозної шкоди навіть усталеному бренду. У таких умовах ефективна реакція на виклики стає критично важливою.
У цьому кейсі ми розповімо про процес роботи з репутацією та результати, досягнуті у співпраці з нашим клієнтом — компанією-дистриб’ютором харчових добавок, що працює в Азії.
Період просування: з січня по жовтень 2023 року.
Послуга: SERM.
Команда проєкту: Павло Ципін, Юлія Конончук, Андрій Тарасенко, SEO Specialists; Рустем Азімханов, Project Manager; Микола Новіков, SEO Team Lead.
Цілі просування
Компанія звернулася до нас для поліпшення видимості позитивних матеріалів і відгуків у мережі. Для цього в Netpeak Agencies Group є послуга SERM.
SERM (Search Engine Reputation Management) — це стратегічний процес управління репутацією компанії в цифровому просторі. Головна мета — збільшити кількість позитивних і якісних матеріалів про компанію. А також поліпшити загальну тональність контенту, який бачать користувачі під час пошуку інформації про бренд.
Наш партнер — дистриб’ютор харчових добавок — поставив низку важливих цілей:
- зміцнення іміджу в мережі, підтримка сформованого позитивного образу і поліпшення видимості корисних матеріалів про компанію;
- пошук матеріалів і відгуків зі згадкою бренду. Необхідно було виявити всі майданчики, які потребують уваги команди клієнта;
- поліпшення взаємодії з покупцями, включно з оперативними та змістовними відповідями на запитання, роботою з негативними та позитивними відгуками;
- визначення ситуацій, де негатив у відгуку — результат непорозумінь між клієнтами та компанією, і тих, які є наслідком дій конкурентів.
Результати первинного аналізу
Для вирішення поставлених цілей ми працювали з такими майданчиками:
- Карти та довідники. Зібрали повний список офісів компанії, провели оцінку профілів і відгуків користувачів.
- Сайти відгуків. Проаналізували й оцінили тональності сайтів зі згадкою бренду.
- Пошукова видача Google. Зібрали список сайтів зі згадкою бренду, оцінили тональності та розставили пріоритети опрацювання майданчиків. На початку співпраці топ видачі за відібраними запитами мав такий вигляд:
Де,
Зелений — позитивні відгуки переважають, на першій сторінці немає негативних відгуків.
Жовтий — відгуки відсутні або переважають нейтральні відгуки. Або на сторінці пропорція негативних і позитивних фідбеків однакова.
Червоний — на сторінці переважають негативні відгуки, або є негатив серед останніх розміщених коментарів.
Синій — інформація на сторінці не про наш бренд.
Ми виявили, що більшість майданчиків, на яких фіксувався негатив, були з ознаками агресивного маркетингу з боку конкурентів: замовні коментарі, неконструктивна критика і провокаційні статті. Також частина негативу пов’язана з неякісними матеріалами, створеними без згоди представників компанії.
Розуміючи проблемні зони кожного з цих майданчиків, розробили стратегію і детальний план дій для поліпшення репутації.
Дії команди
Робота із сайтами-відгуками
Ми врахували особливості кожного майданчика і цілі клієнта, підготували поглиблену стратегію. До плану входили:
- Підготовка рекомендацій з оптимізації акаунтів компанії на наявних сайтах з відгуками.
- Стимулювання клієнтів розміщувати відгуки про компанію та її продукцію. Для цього ми створили детальний мануал зі списком рекомендацій. А оскільки компанія здебільшого продає послуги через регіональних менеджерів, проводили роботу і в цьому напрямку. Менеджери просили клієнтів залишати позитивні відгуки не тільки в соціальних мережах, а й на сайтах-довідниках.
- Аналіз розміщених відгуків на дотримання правил майданчиків. Якщо правила порушено, відгук можна відправити на додаткову модерацію.
- Контроль реагування на негативні відгуки. До початку співпраці на сторінках компанії були фідбеки без реакції компанії. Частину неконструктивних коментарів промодерували, а нові негативні відгуки обробляли швидше.
Робота з картами та довідниками
Підготували рекомендації для оптимізації акаунтів компанії на майданчиках. Також знайшли додаткові довідники та каталоги для реєстрації профілю компанії, щоб поліпшити видимість у мережі.
На всіх важливих для бізнесу платформах розмістили логотипи, актуальні посилання на соціальні мережі, зображення та контактні дані. Це допомагає клієнтам оперативно дізнатися актуальну контактну інформацію та місце розташування офісу. А також знайти адресу офлайн-точки і прокласти до неї маршрут на карті.
Робота з PR-статтями та новими матеріалами
Ми підготували план створення та розміщення нових корисних матеріалів про компанію на популярних сайтах у регіоні. Також підібрали готові позитивні матеріали для подальшої оптимізації та просування. Створення контенту було повністю на нашому боці:
- ми підбирали та узгоджували теми з клієнтом;
- пропонували майданчики для розміщення і готували ТЗ;
- відділ копірайтингу писав статті, які розміщували після узгодження з клієнтом.
Інші завдання
Команда клієнта вибудувала ефективний процес комунікації зі споживачами — своєчасно реагували на відгуки та покращували робочі процеси на основі реальних коментарів користувачів.
Ми ж регулярно моніторили згадки про бренд як у результатах пошукової видачі, так і в інтернеті загалом. Для відстеження згадок про бренд використовували низку інструментів, один із них — Google Alerts. Це безкоштовний сервіс, призначений для моніторингу згадок заданих ключових слів у мережі. Коли за потрібним запитом інструмент знаходить новий контент, він шле сповіщення на пошту. Інтерфейс має такий вигляд:
Інструмент легко налаштовується:
- введіть відстежуваний ключовий запит;
- вкажіть частоту сповіщень;
- джерела згадок, наприклад — блоги, новини;
- відстежувана мова;
- цільовий регіон;
- виберіть показ усіх згадок або ж найбільш релевантних.
Вкажіть адресу електронної пошти та отримуйте повідомлення про згадки зазначених вами ключових слів.
Результати просування
Робота з майданчиками-відгуками
Завдяки ефективній комунікації та відправленню коментарів, що порушують правила, на модерацію звели до мінімуму кількість неконструктивного негативу на майданчиках з відгуками. Систематичний моніторинг дав змогу своєчасно реагувати на коментарі користувачів на всіх майданчиках, де згадувався бренд.
Робота з картами та довідниками
Оптимізація інформації на картах і довідниках поліпшила якість і достовірність даних про компанію. Позитивно вплинули на рівень довіри з боку клієнтів:
- правильно налаштоване й ефективне відстеження активності на сторінках компанії;
- оперативна взаємодія з користувачами.
Результати роботи з пошуковою видачею
Комплексна робота з соціальними мережами, сторінками відгуків, PR-статтями значно поліпшила загальну тональність за всіма основними запитами і зміцнила позитивну репутацію компанії в пошуковій видачі.
Тональність у пошуковій видачі:
На початку співпраці ми зафіксували тональність за чотирма запитами і відстежували динаміку зміни тональності. Приклад зміни тональності за одним із запитів:
Значного поліпшення тональності за запитом вдалося досягти за перші чотири місяці
Починаючи з п’ятого місяця, вдалося звести до нуля негатив у топ-10 пошукової видачі
Ці результати підкреслюють важливість ефективного управління репутацією в цифровому світі та демонструють, що спільні зусилля двох команд здатні принести результати в найкоротші терміни.
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