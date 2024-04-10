Как улучшить репутацию бренда в сети: кейс в нише альтернативной медицины
Успех и быстрый рост всегда сопровождаются повышенным вниманием к бренду. В сети появляется всё больше отзывов и упоминаний от пользователей, сотрудников и даже конкурентов, которые стремятся повлиять на репутацию и имидж компании. Спам, заказные комментарии и провокационные статьи для подрыва репутации могут нанести серьезный ущерб даже устоявшемуся бренду. В таких условиях эффективная реакция на вызовы становится критически важной.
В этом кейсе мы расскажем о процессе работы с репутацией и результатах, достигнутых в сотрудничестве с нашим клиентом — компанией-дистрибьютором пищевых добавок, работающим в Азии.
Период продвижения: с января по октябрь 2023 года.
Услуга: SERM.
Команда проекта: Павел Ципин, Юлия Конончук, Андрей Тарасенко, SEO Specialists; Рустем Азимханов, Project Manager; Николай Новиков, SEO Team Lead.
Цели продвижения
Компания обратилась к нам для улучшения видимости позитивных материалов и отзывов в сети. Для этого в Netpeak Agencies Group есть услуга SERM.
SERM (Search Engine Reputation Management) — это стратегический процесс управления репутацией компании в цифровом пространстве. Главная цель — увеличить количество положительных и качественных материалов о компании. А также улучшить общую тональность контента, который видят пользователи при поиске информации о бренде.
Наш партнер — дистрибьютор пищевых добавок — поставил ряд важных целей, включая:
- укрепление имиджа в сети, поддержка сложившегося позитивного образа и улучшение видимости полезных материалов о компании;
- поиск материалов и отзывов с упоминанием бренда. Необходимо было выявить все площадки, требующие внимания команды клиента;
- улучшение взаимодействия с покупателями, включая оперативные и содержательные ответы на вопросы, работу с негативными и положительными отзывами;
- определение ситуаций, где негатив в отзыве — результат недоразумений между клиентами и компанией, и тех, где — следствие действий конкурентов.
Результаты первичного анализа
Для решения поставленных целей мы работали с такими площадками:
- Карты и справочники. Собрали полный список офисов компании, провели оценку профилей и отзывов пользователей.
- Сайты отзывов. Проанализировали и оценили тональности сайтов с упоминанием бренда.
- Поисковая выдача Google. Собрали список сайтов с упоминанием бренда, оценили тональности и расставили приоритеты проработки площадок. В начале сотрудничества топ выдачи по отобранным запросам выглядел так:
Где,
Зелёный — положительные отзывы преобладают, на первой странице нет негативных отзывов.
Желтый — отзывы отсутствуют или преобладают нейтральные отзывы. Либо на странице пропорция негативных и позитивных фидбеков одинакова.
Красный — на странице преобладают негативные отзывы, либо есть негатив среди последних размещенных комментариев.
Синий — информация на странице не о нашем бренде.
Мы обнаружили, что большинство площадок, на которых фиксировался негатив, были с признаками агрессивного маркетинга со стороны конкурентов: заказные комментарии, неконструктивная критика и провокационные статьи. Также часть негатива связана с некачественными материалами, созданными без согласия представителей компании.
Понимая проблемные зоны каждой из этих площадок, разработали стратегию и детальный план действий для улучшения репутации.
Действия команды
Работа с сайтами-отзовиками
Мы учли особенности каждой площадки и цели клиента, подготовили углубленную стратегию. В план входили:
- Подготовка рекомендаций по оптимизации аккаунтов компании на существующих сайтах отзывов.
- Стимулирование клиентов размещать отзывы о компании и её продукции. Для этого мы подготовили детальный мануал со списком рекомендаций. А поскольку компания в основном продает услуги через региональных менеджеров, проводили работу и в этом направлении. Менеджеры просили клиентов оставлять позитивные отзывы не только в социальных сетях, но и на сайтах-справочниках.
- Анализ размещенных отзывов на соблюдение правил площадок. Если правила нарушены, отзыв можно отправить на дополнительную модерацию.
- Контроль реагирования на негативные отзывы. До начала сотрудничества на страницах компании были фидбеки, оставшиеся без реакции компании. Часть неконструктивных коментариев промодерировали, а новые негативные отзывы обрабатывали быстрее.
Работа с картами и справочниками
Подготовили рекомендации для оптимизации аккаунтов компании на площадках. Также нашли дополнительные справочники и каталоги для регистрации профиля компании, чтобы улучшить видимость в сети.
На всех важных для бизнеса платформах разместили логотипы, актуальные ссылки на социальные сети, изображения и контактные данные. Это помогает клиентам оперативно узнать актуальную контактную информацию и месторасположение интересующего их офиса. А также найти адрес офлайн-точки и проложить к ней маршрут на карте.
Работа с PR-статьями и новыми материалами
Мы подготовили план создания и размещения новых полезных материалов о компании на популярных сайтах в регионе. Также подобрали готовые положительные материалы для дальнейшей оптимизации и продвижения. Создание контента было полностью на нашей стороне:
- мы подбирали и согласовывали темы с клиентом;
- предлагали площадки для размещения и готовили ТЗ;
- отдел копирайтинга писал статьи, которые размещали после согласования с клиентом.
Другие задачи
Команда клиента выстроила эффективный процесс коммуникации с потребителями — своевременно реагировали на отзывы и улучшали рабочие процессы на основе реальных комментариев пользователей.
Мы же регулярно мониторили упоминания о бренде как в результатах поисковой выдачи, так и в интернете в целом. Для отслеживания упоминаний о бренде использовали ряд инструментов, один из них — Google Alerts. Это бесплатный сервис, предназначенный для мониторинга упоминаний заданных ключевых слов в сети. Когда по нужному запросу инструмент находит новый контент, он шлет оповещение на почту. Интерфейс выглядит так:
Инструмент легко настраивается:
- введите отслеживаемый ключевой запрос;
- укажите частоту оповещений;
- источники упоминаний, к примеру — блоги, новости;
- отслеживаемый язык;
- целевой регион;
- выберите показ всех упоминаний либо же наиболее релевантных.
Укажите адрес электронной почты и получайте уведомления об упоминаниях указанных вами ключевых слов.
Результаты продвижения
Работа с площадками-отзовиками
Благодаря эффективной коммуникации и отправке нарушающих правила комментариев на модерацию свели к минимуму количество неконструктивного негатива на площадках-отзовиках. Систематический мониторинг позволил своевременно реагировать на комментарии пользователей на всех площадках, где упоминался бренд.
Работа с картами и справочниками
Оптимизация информации на картах и справочниках улучшила качество и достоверность данных о компании. Позитивно повлияли на уровень доверия со стороны клиентов:
- правильно настроенное и эффективное отслеживание активности на страницах компании;
- оперативное взаимодействие с пользователями.
Результаты работы с поисковой выдачей
Комплексная работа с социальными сетями, страницами отзывов, PR-статьями значительно улучшила общую тональность по всем основным запросам и укрепила позитивную репутацию компании в поисковой выдаче.
Тональность в поисковой выдаче:
В начале сотрудничества мы зафиксировали тональность по четырем запросам и отслеживали динамику изменения тональности. Пример изменения тональности по одному из запросов:
Значительного улучшения тональности по запросу удалось достичь за первые четыре месяца
Начиная с пятого месяца, удалось свести до нуля негатив в топ-10 поисковой выдачи
Эти результаты подчеркивают важность эффективного управления репутацией в цифровом мире и демонстрируют, что совместные усилия двух команд способны принести результаты в кратчайшие сроки.
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