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PPC
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Кейси
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Контекстна реклама
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Кейси
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Кейси
Репутація у соцмережах
Як українські компанії використовують LinkedIn
Бізнес
5 місяців тому
9
Альона Власенко
0
Як ШІ може допомогти чи зіпсувати рейтинг: практичні поради на прикладі відгуків
SERM
5 місяців тому
10
Світлана Власюк
0
ORM у Reddit: чому реальні відгуки важать більше за SEO-статті та як із ними працювати в контексті вашого бізнесу
SERM
7 місяців тому
11
Ольга Коваленко
0
Як правильно реагувати на негатив у мережі, щоби зміцнити довіру
SERM
рік тому
6
Анна Бардовська
2
Куди приводять тести в соцмережах
Бізнес
рік тому
4
Наталія Барашкова
9
Як поліпшити репутацію бренду в мережі: кейс у ніші біологічно активних добавок
Кейси
SERM
2 роки тому
5
Андрій Тарасенко
2
Як контролювати та покращити репутацію компанії в топі видачі пошукової системи
SERM
2 роки тому
6
Олександр Малукало
16
Як за рік вдвічі збільшити позитив про компанію у топ-10 видачі — кейс Goldi.ua
Кейси
SERM
2 роки тому
8
Надія Шматова
6
Що таке UGC-контент та чому за ним майбутнє
SMM
2 роки тому
5
Анна Носок
1
Як за чотири місяці прибрати негатив у топ-10. Робота з репутацією для DIM.RIA
Кейси
SERM
3 роки тому
5
Ульяна Путнікова
6
Зашквари року: чого коштують скандали, в які потрапляють українські бренди та блогери
Бізнес
4 роки тому
7
Аліна Оніка
0
Як працювати з репутацією медичного бренду в інтернеті — кейс Synevo
Кейси
SERM
6 років тому
12
Вікторія Головерда
6