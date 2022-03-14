Зашквари року: чого коштують скандали, в які потрапляють українські бренди та блогери

Зашквари року: чого коштують скандали, в які потрапляють українські бренди та блогери

Репутація коштує дорого. Продумано або знечів'я, але якщо вже оскандалився, платити доводиться не лише грошима. Варто згадати, приміром, необережні висловлювання блогерів «голодної туси», реакцію на звичайне фото в Instagram власниці бренду Yaro або батли у соцмережах між керівницею «Хлібного» та ексспівробітницею кав'ярні-пекарні. Скандалів у 2021-му було чимало. Про найбільш резонансні — далі.

Закриття, звільнення, реклама. Що дали українському бізнесу скандали в 2021

Один необережний допис чи світлина, і під загрозою не лише репутація, а й взагалі весь бізнес. Якщо вчасно не відреагувати.

Справа Машкевичів: немає української розкладки — немає закладу

Доставка єврейської кухні «У Машкевичів» — у центрі мовного скандалу опинилась вже на початку року. Конфлікт розпочався із звичайного поста у соцмережі. Важливе уточнення: допис з’явився 16 січня — у день, коли набрали чинності норми закону, згідно з якими в Україні все обслуговування повинне бути державною мовою. Власники закладу написали український текст, але російськими буквами.

Вочевидь, не всім до вподоби «хинкали зи правыльного тиста». Жарт не зрозуміли. Почались навіть погрози у приват. Ситуація набула розголосу, і власниця артелі Ірина Машкевич вирішила закрити заклад. Спочатку йшлося про тимчасове припинення роботи. Та негативних відгуків тільки більшало.

Сама Ірина Машкевич жодного порушення закону у своєму дописі не побачила. Пояснила, що написала текст із використанням російських літер, бо не мала на телефоні української розкладки клавіатури.

Чим усе закінчилося? Заклад «У Машкевичів» не працює. Тиск суспiльства продиктував свої правила: український бізнес повинен поважати закони.

Дюк, Ростов і Катерина з валізою: скандальне відкриття львівської реберні в Одесі

А цей онлайн-скандал навколо львівської «Реберні» у самісінькому центрі Одеси — на руку компанії, адже інтерес публіки підігріли просто перед відкриттям. Частина містян назвала образливими малюнки з засновницею Катериною із валізою на фоні вказівника «Ростов» та Дюка із написом «Понаїхало».

Власники ресторану зауважили, що картини були зроблені не для того, аби когось образити.

У мережі закликали бойкотувати заклад, але бізнес не тільки вистояв, а й непогано пропіарився на підготовленій скандально-гарячій платформі.

Чим усе закінчилося? Провокаційні графіті забрали. Заклад отримав вдалу масову рекламу. Можливо, це була продуманa PR-акція?

Баста, вишиванка і сільська тупість: як маркетинг-директор Fozzy Group оскандалився

«Навіщо вам Моргенштерн, якщо є сільська «Плине кача?» — йшлося в одному із скандальних дописів директора з маркетингу Fozzy Group. А вже в інших він розхвалював російського співака Басту.

Нагадали в мережі і про давні дописи В’ячеслава Баранського, де він засуджував моду на вишиванки.

Fozzy Group оприлюднила офіційну заяву, де вказала, що у компанії не поділяють висловлювання Баранського. Наголосили — всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими.

Чим усе закінчилося? Мережа Fozzy Group повідомила про звільнення маркетинг-директора одного зі своїх стартапів Слави Баранського. Той у свою чергу обмежив доступ до постів у соцмережах, але в одному з них пояснив свою позицію щодо сторіз. Він назвав власні висловлювання грубими та цинічними і визнав, що перегнув палку.

Скандал з «Хлібним»: нечесний бізнес чи корпоративна щедрість?

Мережа кав'ярень-пекарень «Хлібний» потрапила у скандал. Так, у травні одну із співробітниць звільнили, не виплативши їй понад 17 тисяч гривень зарплати. Про це дівчина написала в Instagram.

Ексспівробітниця Даша захотіла, аби їй виплатили чесно зароблені гроші за 35 змін. Натомість власниця «Хлібного» переконана, що дівчина порушила корпоративні правила, тому жодних виплат не буде.

Згодом з'ясувалося, що Даша взагалі не була офіційно оформлена у компанії. Ситуація набула шаленого розголосу в інтернеті. Користувачі висловлювали свою підтримку та ділилися схожими історіями.

Чим усе закінчилося? Негатив в обидва боки. Який вчергове показав, наскільки неправильні, на жаль, досі трудові відносини в Україні.

Жарт на мільйон: чому бренд Yaro почав зникати з продажу

Yaro — бренд натуральних солодощів та комплексів здорового харчування. Скандал навколо цієї торгової марки розпочався із публікації світлини в Instagram власниці — Юлії Прівалової. 11 жовтня вона опублікувала анекдот. Посміялися не всі.

Чим усе закінчилося? Власниця ТМ Yaro перепросила. Опублікувала світлину із величезним прапором України та розписала змістовно українською, чому її не можна звинуватити у псевдопатріотизмі. Але продавати продукцію Yaro відмовилися Rocket, Glovo, Rozetka, мережі Сільпо, Ашан, Алло, Епіцентр, магазин Winestore та мережа Idealist.

Жорстокий піар: у столичному салоні вирішили зробити татуювання тварині

Мережа Tattoo Lamarch Studio, яка має салони в Києві, Львові, Одесі та Вінниці, заявила про намір зробити татуювання свині. І вже 8 грудня на сторінці студії в Instagram виклали фото та відео тварини, яку привели до київського салону на Троєщині нібито для того, щоб набити тату.

Скандальний інцидент висвітлив рух із захисту тварин UA Animals. Організація переконана, таким чином тату-салон вирішив пропіарити себе.

До зʼясування всіх обставин поліція відкрила справу через жорстоке поводження з тваринами.

Чим усе закінчилося? Яскравий приклад: чорний піар — також піар. І він спрацював. В Tattoo Lamarch Studio оголосили про відкриття нового салону в столиці. А ще таки опублікували обіцяний відео і фотозвіт з тату. На щастя, на людині.

Що значить «зашквар» для блогерів

Антигероями цьогоріч ставали й блогери. Для них скандал — не завжди в мінус. Але, від необережних висловлювань в листопаді постраждали чимало інфлюенсерів.

На всі гроші: скільки коштує скандал блогеру-мільйоннику?

Одразу декілька відомих українських блогерів-мільйонників ледь не залишились без свого основного прибутку. Усе — через скандальне святкування Дня народження чернівецького блогера Олександра Заліска. Розважалися інфлюенсери у День пам'яті жертв голодоморів — і цей факт обурив громадськість. Особливо підпис публікації «Блогерська голодна туса».

Зневажають пам'ять і топчуться по історії — підкреслюють коментатори в соцмережах. Та звертають увагу на те, що всі запрошені мають мільйонні аудиторії. Для інфлюенсерів кожна підписка — дохід.

Згодом стає відомо про жахливу новину, яка підняла градус обурення. Помер директор Львівського Будинку вчених (де і проходила «туса») Роман Славітич. Йому було 75 років. За попередніми висновками, причиною смерті став серцевий напад.

Чим усе закінчилося? Низка відомих українських компаній і брендів припинили комерційну співпрацю з блогерами-мільйонниками. Про бойкот першими заявили мережа гіпермаркетів Metro, Нова Пошта, Фокстрот, Pepsі, Rozetka, Jysk Ukraine, Lovare, бренд Andreas Moskin.

Чисто бізнес: як блогери збагачуються на розлученні

Поки в моді тренди на справжність, Instagram продовжує транслювати суперідеальність у всьому. Красиве життя і дуже некрасиве розлучення, за яким спостерігали мільйони українців — усе це про блогерів Пустовітів із Івано-Франківська. Вісім років Ігор та Олександра транслювали своє ідеальне життя та нарощували інтернет-популярність. Двоє синів, дорогі автівки, розкішний будинок, вдалі проєкти та мільйони підписників, а значить — комерційна співпраця з брендами на чималі суми.

Врешті вони відверто показали, що щасливі Instagram-шлюби — суцільна брехня. А ще бізнес і знову бізнес. Драма, за якою стежать мільйони користувачів, для блогерів — це завжди гроші. Приміром, Ігор Пустовіт після своїх щирих зізнань про погану дружину отримав плюс 80 тисяч підписників, а Олександра Пустовіт за одкровення про чоловіка-тирана отримала «синю галочку» як підтвердження того, що вона — важлива особистість для Instagram.

Чим усе закінчилося? Тут без жодних вибачень. А підписникам варто готуватися до ще одного зашкварного скандалу: Ігоря Пустовіта та блогерку-мільйонника Софію Стужук запідозрили у романі.

IPhone за ролик: уроки хайпу від Олександра Волошина

У червні інформаційний простір сколихнула новина, що відомий київський блогер Олександр Волошин спочатку на камеру подарував своїй маленькій прихильниці телефон, а потім хотів забрати гаджет. У мережі розповсюдили ганебне відео, на якому видно: Волошин пропонує дівчинці 2000 гривень за телефон, а потім силою його відбирає.

Як виявилося, усе це просто постановка заради популярності.

Чим усе закінчилося? Телефон дівчинка отримала. А блогер значно більше: згадки у сотні онлайн та друкованих ЗМІ, а також в ефірах національних телеканалів. Шалений резонанс був і в соцмережах. Отож, за підрахунками Волошина, він отримав безкоштовну рекламу вартістю понад $250 тисяч. Хоча дії його сподобались не всім, і репутація залишилась підмочена.

Замість висновків. Чому ніхто не застрахований від помилок

Крута PR-акція, яка зіграє на руку, чи зашквар із непоправними наслідками — скандали для бізнесу можуть обернутися по-різному. Тим паче, коли йдеться про інтеграції в інтернет-мережі: тут для «поскандалити» багато не треба. Найбільш ризиковані теми, як бачимо, — відверта гра на почуттях патріотизму та мовне питання.

Локальні скандали, які «спалахують» у соціальних мережах нагадують нам про те, що проблема неприйняття частиною населення політики щодо українізації соціальної сфери життя існує і нікуди не зникла. Але при цьому усі соціологічні дослідження давно показують, що більшість українців виступають за збереження єдиної державної мови та не терпимі до меседжів, які принижують чи утискають «україномовних» громадян. Бізнесмени чи інфлюенсери в гонитві за лайками та репостами, видаючи «жартівливі» пости, просто забувають про репутаційні ризики та втрати, яких вони рано чи пізно зазнають. Більшість фахівців у галузі PR абсолютно впевнені, що українські бренди повинні наслідувати один єдиний тренд — поважати своїх клієнтів і уникати будь-яких гострих тем.

Олександр Шатхін, директор комунікаційної агенції GN Consulting, політолог, PR-фахівець.

Якщо для блогерства будь-який скандал та гамір на його фоні — означає підвищення цікавості з боку аудиторії, а значить, комерційну привабливість, бізнес у будь-якому випадку програє. Як виняток — та сама історія із львівською «Ребернею», дійсно сильного бренду, який вміє своєчасно та правильно робити висновки. Бо бізнес, який не дослухається до своєї аудиторії, потрапивши у скандал, зазнає краху. Адже поки росте те саме «чорне» охоплення, репутація псується. І хоч навіть найгучніші скандали забувають дуже швидко, погодьтеся, довіра та повага аудиторії повернеться не так легко. Якщо повернеться взагалі.