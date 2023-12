Що таке UGC-контент та чому за ним майбутнє

Фото в новому одязі з відміткою бренду, розпаковка в сториз чи TikTok — це не просто контент в соцмережах, який всі ми звикли бачити. Усе це — популярний тренд у маркетингу, який називається UGC-контент.

Анна Носок, підприємиця, маркетинг та бізнес-консультантка, співвласниця диджитал-агенції A.A та POTOLOK, інфлюенсерка працює з UGC-контентом з 2018 року та розповідає, чому за ним майбутнє.

Що таке UGC-контент?

User-Generated Content — це будь-який вид мультимедійного або текстового матеріалу, який створюється та публікується користувачами в Інтернеті. Такий контент може бути різноманітним: фотографії, відео, текстові пости, відгуки, коментарі, блоги, подкасти та багато іншого.

Користувачі постійно публікують фото в соцмережі, відгуки про товари на маркетплейсах, відеоогляди на YouTube та в TikTok. Для маркетологів головна мета в тому, щоб максимально збільшити кількість згадок про бренд, як приватних, так і загальнодоступних, а потім використовувати контент на офіційних сторінках.

На популярність цього явища в маркетингу значно впливає інший тренд — деінфлюенсинг, недовіра аудиторії до великих блогерів та відмова від покупок різних товарів на основі реклами, причому не завжди чесної. Явище стало популярним після обману блогерки Мікайлі Ногейрі під час рекламної інтеграції. Дівчина наклеїла накладні вії та видала це за ефект від туші, яку рекламувала, а підписники викрили її в брехні. Після цього відео з тегом #deinfluencing почали віруситися. Інфлюенсерів стали закликати критично ставитися до того, що вони рекламують, і як.

Одне з найсвіжіших досліджень американської аудиторії показує, що 86% опитуваних більше схильні довіряти бренду, який публікує UGC-контент. У той час лише 12% купують продукти після реклами інфлюенсера. Цікаво, що більш ніж половина респондентів пропускають рекламу, адже втомлюються від неї. Саме тому UGC-контент на піку популярності, бо більш нативний та не виглядає, як реклама.

Особливості UGC-контенту

Аутентичність

UGC-контент більш аутентичний, оскільки його створюють звичайні користувачі, а не бренди. Це викликає більше довіри в аудиторії, оскільки вона вірить думці реальних людей.

Ефективність

Контент, створений користувачами, має великий потенціал підвищити вплив реклами. Це пов’язано з тим, що люди частіше сприймають рекомендації своїх друзів або знайомих та більше схильні вірити реальним людям зі свого життя, а не далеким від них блогерам-мільйонникам.

Креативність

Користувачі можуть створювати різноманітний та оригінальний контент, що додає бренду креативності та свіжості. Це й ролики з переодяганнями, туторіали, як вони користуються косметикою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Glossier (@glossier)

Сторітелінг у рекламі викликає теплі емоції, адже щиро розказані історії завжди зберуть більше охоплень та сподобаються людям більше, ніж реклама «в лоб».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Андрей Шабанов (@shabanov.rock_n_roll)

Головні переваги UGC-контенту

Користувачі у 2,4 рази частіше сприйматимуть контент, створений користувачами, як автентичний, ніж контент, створений брендами. Цікаво, що 64% людей частіше роблять публікації про бренд, який повторно ділиться фото, відгуками та відео своєї аудиторії. UGC створює навколо бренду справжню спільноту, частинкою якої хочеться стати.

Також серед вагомих переваг UGC-контенту:

збільшення залученості аудиторії. Коли користувачі бачать відгуки інших у профілі бренду, вони також захочуть стати частиною цієї спільноти;

вплив на рішення про покупку. Відгуки та рекомендації реальних людей мають вагомий фактор при прийнятті рішення про покупку. UGC — справжній доказ того, що товар цього гідний, до того ж аудиторія бачить звичайних людей, схожих на них, це теж вагомий плюс;

Відгуки та рекомендації реальних людей мають вагомий фактор при прийнятті рішення про покупку. UGC — справжній доказ того, що товар цього гідний, до того ж аудиторія бачить звичайних людей, схожих на них, це теж вагомий плюс; економія ресурсів. Залучення користувачів до створення контенту може зменшити фінансові та часові витрати на створення власного контенту.

Хто створює UGC-контент?

Клієнти

Головні творці UGC-контенту — клієнти брендів. Про подібний контент зазвичай не домовляються завчасно, на відміну від контенту, створеного блогерами, та не платять за нього.

Співробітники

Контент, створений працівниками, має назву EGC — Employee Generated Content. Він показує цінність та історію вашого бренду чи компанії. Це можуть бути фото працівників під час робочого процесу, залаштункові відео, кадри зі зйомок чи створення якихось проєктів.

UGC-креатори

Ви могли бачити в описі профілю блогера фразу UGC- creator. Вони створюють контент, схожий на органічний від звичайних користувачів, але оплачуваний. Головна відмінність UGC-контенту у тому, що він менш професійний та «ідеальний», щоб не було відчуття реклами, як це буває в інфлюенсерів. Тим паче зараз спонсорський контент блогери зобов’язані маркувати спеціальними позначками, хоча за кордоном це практикують давно, тому UGC-контент дає більше автентичності. Це можуть бути розпакування, примірки, поради, як стилізувати одяг чи аксесуари, комедійний контент, популярні рубрики — get ready with me, як проходить мій ранок.

Зазвичай бренди відправляють свої товари — одяг, косметику, декор і т.д. — UGC-креатору, він знімає його, фотографує, а потім відправляє назад чи залишає собі як частину оплати. Співпрацювати з таким контент-мейкером дешевше, адже при роботі з блогером потрібно платити і за рекламну інтеграцію, і окремо за можливість потім використовувати контент на своїх платформах.

Як спонукати аудиторію до створення UGC-контенту

UGC- контент — це завжди ризик неякісного контенту, який ви не зможете використовувати у соцмережах. Але якщо ваша цільова аудиторія від 18 до 30 років, а товар стильний, як у Tsvite teren чи Gunia, або фотогенічний простір як Namelaka чи Milk Bar, 90% UGC- контент буде якісним.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений [цвіте́ те́рен] (@tsvite.teren)

Бренди можуть залучати аудиторію до створення унікального контенту через різноманітні активності, заклики публікувати фото під окремим гештегом, дарувати за це подарунки, робити репости собі в сториз та публікувати фото в профілі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений foxlingerie | smart & sexy (@fox_lingerie)

Київські заклади постійно створюють креативні декорації перед входом або всередині приміщення. З ними завжди хочеться зробити фото, запостити та тегнути локацію. Хоча стильного простору теж достатньо для великої кількості якісного UGC-контенту.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Milk Bar (@milkbarkyiv)

Майбутнє UGC-контенту

У світі більшість брендів майже повністю переходять на UGC-контент. Він став не просто трендом, а важливою складовою онлайн-середовища, адже соціальні мережі це основний канал обміну інформацією, обличчя брендів та компаній.

Бренди все більше вимагають UGC як частину своїх маркетингових стратегій. Відгуки, відеоогляди та фотографії від реальних користувачів допомагають створити більш переконливі та реалістичні рекламні кампанії.

Технології також сприяють створенню більш різноманітного та якісного UGC: AR-фільтри, VR-відео, 3D-візуалізація.

UGC-контент змінює наше сприйняття соцмереж та робить їх більш демократичними та щирими. У майбутньому це явище буде лише набирати обертів та видозмінюватись, тому брендам варто не втрачати час та ресурси, а всім іншим — ставати креаторами.

Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців Netpeak Agencies Group.