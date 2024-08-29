Куди приводять тести в соцмережах

У минулому житті ви Леонардо да Вінчі, у Всесвіті Марвел натомість Залізна людина, у книзі життя ваш девіз на цей рік «Трансцендентальна фея», а кармічна подруга — принцеса Діана.

Цього літа ви точно смугастий кавун, а не зелений огірок. Це не потік чиєїсь хворої свідомості, а можливі результати тестів, які ми так любимо проходити в інтернеті.

Тепер ви знаєте про себе все! Але чи тільки ви?

Розкажу, куди можуть завести безневинні опитувальники в інтернеті й де пройти 100% безпечний тест.

Чим небезпечні тести в соцмережах

Тести в соцмережах — можливість відволіктися, посміятися разом із підписниками й колегами наприкінці важкого тижня. А ще нагода власноруч передати персональні дані до рук хакерів або скамерів (шахраїв).

За оцінками Федеральної торгової комісії США (FTC), через успішну «діяльність» у соцмережах різних видів скамерів інші користувачі кожен рік втрачають у підсумку $2,7 млрд.

(джерело)

У 2019 році Facebook подав до суду на двох розробників тестів. Причина — завдяки тестуванню, де обіцяли розкрити риси особистості, вони нібито вилучили особисті дані понад 63 000 осіб.

Інший відомий інцидент пов’язаний з компанією з політичного профілювання Cambridge Analytica через передвиборчу кампанію в США 2016 року. Тоді інформація мільйонів профілів Facebook також була зібрана через тест особистості.

Порушення конфіденційності

Деякі застосунки для проходження тестів вимагають доступу до всього профілю, включно зі списком друзів, електронною поштою та іншою інформацією. Це означає, що цілком несвідомо ви дозволите стороннім застосункам збирати більше даних, ніж спочатку передбачали, і це створить застосункові ризики для конфіденційності.

Використання особистих даних із шахрайськими цілями

Коли ви проходите онлайн-тести, часто надаєте особисту інформацію, як-от ім’я, дату народження, місце проживання, уподобання тощо. Зловмисникам така інформація потрібна для створення профілів в соціальних мережах, тобто крадіжки вашої цифрової особистості (англ. Identity theft).

У деяких випадках ці дані будуть продані третім особам, наприклад, для таргетованої реклами​. І це ще найбезпечніший варіант розвитку подій.

Ви надаєте доступ до свого профілю в соціальних мережах — свідомо чи просто клацнувши на кнопку, щоби швидше розпочати тест.

А далі шахраї використовують цю інформацію для взаємодії з вашими друзями й підписниками.

Наприклад, розсилають їм спам або шкідливі посилання від вашого імені, що створює ризики вже не тільки для вас, але і для вашого оточення​.

Зараження пристроїв вірусами й фішинг

Деякі тести містять посилання на шкідливе програмне забезпечення або фішингові сайти (такі сайти викрадають персональні дані користувачів).

Коли ви переходите за цими посиланнями, ваші пристрої заражаються вірусами, а ваші облікові дані викрадають. Ці атаки можуть призвести до компрометації ваших особистих даних або навіть до втрати грошей​.

Вплив соціальної інженерії

Соціальна інженерія займається вивченням людської поведінки й того, що на неї впливає. Цим потужним інструментом впливу цікавляться не тільки соціологи, психологи і вчені, а й зовсім неетичні та небезпечні персони.

Отже, коли в інтернеті у вас запитують ім’я домашнього улюбленця чи першого кохання, наслідки такої веселої вікторини згодом вас можуть не порадувати.

Ці начебто безневинні відповіді потенційно можуть збігатися з відповідями на контрольні питання в банках або інших важливих сервісах.

Як убезпечити свій акаунт і дані від зловмисників

Щоб мінімізувати ризики, пов’язані з проходженням тестів в соціальних мережах, дотримуйтесь наступних порад:

уникайте тестів, які запитують надмірну кількість особистих даних — якщо тест запитує інформацію, схожу на відповіді на контрольні питання чи для доступу до ваших облікових записів, не проходьте його​;

— якщо тест запитує інформацію, схожу на відповіді на контрольні питання чи для доступу до ваших облікових записів, не проходьте його​; перевіряйте дозволи застосунків — перш ніж надавати доступ до профілю, переконайтеся, що розумієте, до яких саме даних запитує доступ застосунок​;

— перш ніж надавати доступ до профілю, переконайтеся, що розумієте, до яких саме даних запитує доступ застосунок​; використовуйте антивірусні програми та двофакторну аутентифікацію — ці заходи допоможуть захистити ваші пристрої та облікові записи від атак​.

Якщо шкідливі застосунки опинилися включеними у вашому акаунті, вкрай важливо їх видалити. Розповім на прикладі Facebook.

На десктопній версії зробіть наступне:

Увійдіть у свій обліковий запис.



Натисніть на свій маленький аватар у правій частині рядка меню, розташованого у верхній частині вікна Facebook.

Натисніть «Налаштування та конфіденційність», а потім «Налаштування».

Натисніть посилання «Застосунки і сайти» в лівій колонці.



Тепер ви маєте побачити всі застосунки, які ввімкнені у вашому акаунті Facebook.

Видаліть усі застосунки, якими ви не користуєтеся та / або не пам’ятаєте, що вмикали їх.

Вимкніть можливість запуску всіх застосунків у своєму обліковому записі, натиснувши кнопку «Змінити» в розділі «Застосунки, вебсайти та ігри», а потім «Вимкнути».

Попередження. Коли натиснете «Вимкнути», ви не зможете запускати жодні застосунки або грати в ігри, доки перебуваєте в цьому обліковому записі Facebook.

Якщо використовуєте застосунок Facebook на мобільному пристрої, виконайте такі дії:

Увійдіть у застосунок Facebook. Натисніть на значок меню у вигляді трьох горизонтальних ліній, накладених одна на одну.

Прокрутіть униз і натисніть «Налаштування та конфіденційність».

Прокрутіть униз і натисніть «Застосунки та сайти».

Натисніть Logled via Facebook. Так побачите всі застосунки, підключені до вашого облікового запису Facebook.

Видаліть усі застосунки, якими ви не користуєтеся й / або не пам’ятаєте, що вмикали їх.

Вимкніть налаштування в розділі «застосунки, сайти та ігри», щоби заборонити запуск всіх застосунків, ігор і плагінів у обліковому записі.

Замість висновків

І на додачу — не існує 100% безпечних тестів в соцмережах. Крім, звичайно, тесту в нашому блозі :)

Пропонуємо пройти це опитування — серйозне і веселе водночас. Ваші відповіді допоможуть нам зробити цікавий наступний матеріал, а вам — за нагоди згадати, а чи дійсно облікові дані надійно захищені й ніхто не поцупить ваші паролі.