Контекстна реклама в Google Maps: як використовувати карти для залучення клієнтів

Контекстна реклама в Google Maps: як використовувати карти для залучення клієнтів

Чи знаєте ви, що Google Maps потрібні не лише для того, щоб визначити шлях до вашого місця призначення? Розміщення реклами в Google Картах допоможе залучити нових потенційних клієнтів, особливо якщо продаж ваших товарів або послуг сконцентровано у певному місці.

У цій статті я розгляну все, що потрібно знати, аби рекламувати свій бізнес на Картах Google.

Переваги розміщення реклами в Google Maps

Розміщення реклами в Google Maps — чудова можливість для компанії стати помітною на місцевому рівні. Google Maps покаже ваш магазин або ресторан на карті разом з повною контактною інформацією, адресою, описом та відгуками відвідувачів. Не раджу цим нехтувати, адже оголошення такого формату надають нові перспективи для розвитку бізнесу.

Крім того, рекламні оголошення в Google Maps дуже ефективні для охоплення споживачів, які можуть відвідати ваш бізнес і здійснять покупку офлайн. Відображення вашої реклами у картах також інформує потенційних клієнтів про ваше точне місцезнаходження, що може зіграти ключову роль, якщо ви знаходитесь ближче, ніж конкуренти.

Іншою очевидною перевагою є той факт, що вебсайт вашої компанії, номер телефону, адреса та інша важлива інформація перераховані у верхній частині пошукової видачі. Це означає, що люди з більшою ймовірністю помітять і оберуть саме вашу компанію.

Інтеграція Google Maps та Google Ads

Сьогодні компанії в Google Maps тісно пов’язані з Google Ads : вони інтегровані та працюють разом для збільшення видимості вашого бізнесу та залучення клієнтів. Інтеграція з Google Ads дає ряд переваг рекламодавцю:

Підвищення видимості. Налаштування в картах дозволяє вашій компанії бути видимою для користувачів, які шукають інформацію про послуги або товари у певному регіоні. Реклама ж збільшує видимість, особливо в конкурентних нішах. Таргетування та оптимізація. Google Ads дозволяє точно визначати аудиторію для ваших рекламних оголошень, включаючи тих, хто географічно знаходиться поряд. Ви можете оптимізувати рекламу для залучення найближчих потенційних клієнтів. Вимірювання результатів. Відстежуйте з Google Ads результати своєї реклами, включаючи кількість кліків, конверсій та інші метрики. Це дасть змогу виміряти успішність реклами та внести необхідні корективи для покращення ROI (рентабельність інвестицій).

Як виглядає реклама в Google Maps

Коли користувачі шукають інформацію про компанії, потрібні адреси або прокладають маршрути, Google Карти пропонують їм не лише потрібну інформацію, але й релевантні рекламні оголошення.

Доцільно перед запуском реклами провести аналіз конкурентів, щоб знати, хто з них вже використовує цей метод просування.

Як додати компанію у Google Maps: покрокова інструкція

Раніше розміщення компанії на картах відбувалося через Google My Business, але приблизно рік тому Google змінив цей механізм і назву сервісу. Тепер реєстрація відбувається в Google Business Profile.

Щоб додати компанію на Google карти, відкрийте Профіль компанії в Google та натисніть кнопку «Почати».

Вкажіть усі необхідні дані вашої організації. Вкажіть точну назву, яка буде відображатися клієнтам.

Натисніть «Так», щоб місцеположення вашої компанії відображалося на картах та у пошуку.

Необхідно надати точну адресу компанії та перевірити правильність вказаного поштового індексу. Якщо ви обслуговуєте клієнтів у певному місті чи регіоні, рекомендую вказати це у налаштуваннях. Ця інформація буде доступна вашим клієнтам.



Вкажіть, чи надає Ваша компанія послуги доставки або виїзні послуги.



Якщо надаєте виїзні послуги, додайте зони обслуговування. Ця інформація також буде доступна клієнтам.

Вкажіть актуальний номер телефону та посилання на сайт компанії. Раджу вказувати саме корпоративний номер телефону — на нього надходитимуть дзвінки від клієнтів.



Погоджуйтесь на персональні рекомендації від Google: так ви будете знати, яку інформацію слід додати, щоб покращити свою позицію у місцевому пошуку.

Вибір методу підтвердження профілю компанії

На сьогодні існує три сценарії підтвердження особистості при створенні профілю компанії:

телефоном (дзвінок/смс);

електронною поштою;

за допомогою відео.

Система автоматично визначає доступний для вашої компанії варіант підтвердження.

Найшвидший і найпростіший спосіб підтвердження — телефоном, однак його Google пропонує не завжди. Якщо вам пощастило, і для вашого акаунта доступне підтвердження телефоном, не вагайтесь, використовуйте саме його.

Після підтвердження, додайте актуальний графік роботи.



Увімкніть функцію повідомлень. Вона дозволяє вам отримувати сповіщення про важливі події, пов’язані з профілем вашої компанії у Google. Наприклад, нові відгуки, запитання чи коментарі.

Повідомлення допомагають швидко реагувати на зворотний зв’язок та взаємодіяти з клієнтами.

Додайте опис компанії.

Додайте фото. Публікуйте різноманітні фотографії товарів, вітрин, спеціальних пропозицій тощо. Це наочно покаже користувачеві те, чим ви займаєтесь та що пропонуєте.

При цьому дотримуйтесь вимог Google стосовно розміщуваних фото:

формат JPG/PNG;

розмір від 10КБ до 5МБ;

мінімальна роздільна здатність 720х720px;

знімок має бути яскравим та чітким, допускається лише мінімальне редагування та використання фільтрів;

зображення повинне повністю відповідати реальному вигляду об’єкта.

Далі вкажіть, куди переходитимуть користувачі при кліку на ваше оголошення.

Профіль вашої компанії в Google — це прекрасна альтернатива сайту для локального бізнесу. Його створення не потребує вкладення коштів, залучення фахівців і в ньому можна розмістити достатньо інформації для потенційних клієнтів. Якщо ваш бізнес не має вебсайту, сміливо налаштовуйте переходи на профіль компанії.

Створення рекламної кампанії

На попередньому етапі завершується створення профілю компанії, далі Google автоматично переносить вас до створення реклами.

Натисніть «Почати зараз».

Google покаже попередній перегляд автоматично створеної сторінки вашої компанії для мобільної та десктопної версій, якщо ви обрали перехід на неї, а не вебсайт. Натисніть «Далі».

Позначте вашу рекламну ціль. Це дозволяє точніше налаштовувати рекламні кампанії та досягати певних бізнес-цілей. Google буде спрямовувати оголошення на аудиторію, яка найімовірніше зреагує на нього.

Напишіть заголовки та описи для рекламних оголошень.

Додайте рекомендовані ключові слова, характерні для вашого бізнесу.

Вкажіть конкретну адресу і зону навколо або регіони, на які розповсюджуються послуги вашої компанії.

Встановіть необхідний денний бюджет.

Вітаю! Ви успішно створили рекламну кампанію у Google Картах. Для перегляду та редагування увійдіть до свого облікового запису Google Ads та перейдіть у вкладку «Кампанії».

Все подальше керування, а також аналітика по кампанії відображається в Google Ads. Тут ваша кампанія має тип Smart Campaign, тобто «розумна кампанія». На це вказує іконка з чарівною паличкою біля назви.

В Google Ads ви можете переглянути, як виглядає профіль вашої компанії у пошуку на етапі налаштування та після запуску. В режимі передперегляду профілю, також доступне редагування окремих його блоків.

Що таке розумні кампанії

Розумні кампанії — це тип кампаній Google Реклами, які через використання технології машинного навчання та штучного інтелекту спрощують показ оголошень у сервісах Google та на сайтах-партнерах.

За допомогою розумних кампаній можна досягати збільшення кількості відвідувачів магазину, дзвінків, продажів на сайті, потенційних клієнтів або переглядів на YouTube.

Переваги розумної кампанії:

Швидке створення та публікація оголошень в інтернеті. Оплата лише за кліки на оголошення (або за перегляди для відеооголошень). Охоплення клієнтів на усіх девайсах: комп’ютерах та мобільних пристроях. Дані щодо ефективності реклами можна переглядати безпосередньо в інтерфейсі Google Ads. Для поточного управління рекламою потрібно мінімум дій.

Як аналізувати результати місцевої пошукової реклами

Щоб зрозуміти, чи вигідна рекламна кампанія вашому бізнесу, не обійтися без аналізу основних показників. Аналітика місцевої пошукової реклами включає такі етапи:

Визначення цільових метрик.

Визначте основні показники, які вас цікавлять. Наприклад, це може бути кількість кліків, конверсій, вартість кліка, ROI та інші.

Використання аналітичних інструментів.

Використовуйте Google Analytics або вбудовані інструменти аналітики в Google Ads. Вони надають докладну інформацію про продуктивність рекламних кампаній, конверсії, поведінку користувачів та інші показники.

Оцінка ключових показників продуктивності.

Вивчіть загальну кількість кліків, конверсій, вартість кліка, CTR (клікабельність), показники якості оголошень та інше. Порівняйте ці показники з вашими цільовими значеннями та попередніми періодами.

Аналіз ключових слів та оголошень.

Визначте, які ключові слова та оголошення залучають більше кліків та конверсій. Також оцініть відповідність ключових слів та оголошень запитам користувачів та релевантність вашої пропозиції

Тестування та оптимізація.

Проводьте експерименти, щоб визначити найбільш ефективні варіанти оголошень, ключових слів, таргетингу та інших факторів у вашій рекламі. Аналізуйте дані і вживайте заходів для покращення продуктивності і досягнення ваших цілей.

Моніторинг конкурентів.

Аналізуйте оголошення, ключові слова, стратегії таргетингу конкурентів. Порівнюйте їх зі своїми і використовуйте ці дані в оптимізації своєї кампанії.

Типи кліків по оголошенню в Google Maps

У інтерфейсі Google Ads є можливість відстежувати такі типи взаємодій:

переходи на посадкову сторінку , після кліку на оголошення;

, після кліку на оголошення; кліки на номери телефону , коли клієнт хоче зв’язатися з рекламодавцем;

, коли клієнт хоче зв’язатися з рекламодавцем; кліки по кнопці «маршрути» , яка прокладає шлях до вашого закладу;

, яка прокладає шлях до вашого закладу; розгортання додаткової інформації, наприклад, про точне місцеперебування компанії.

У результаті аналізу взаємодій аудиторії з вашими оголошеннями, вам буде набагато простіше створити портрет цільової аудиторії, збільшити кількість цих портретів завдяки визначенню інших намірів користувачів.

Це також вплине як на CTR, так і на CR ваших кампаній. Крім того, аналіз покращить юзабіліті сайту для клієнтів: ви зможете удосконалити навігацію, оцінити її функціональність за клікабельністю та кількістю переходів по елементах оголошення, визначити рубрики, які найбільше цікавлять користувачів.

Висновки