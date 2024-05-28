Пять советов, как получить качественные внешние ссылки на сайт

Пять советов, как получить качественные внешние ссылки на сайт

В мире насчитывается более 1,09 млрд сайтов. Чтобы выделиться среди этого многообразия, следует повышать видимость собственного ресурса в поисковых системах. Одим из эффективных методов — линкбилдинг, то есть получение качественных внешних (обратных) ссылок.

В статье поделюсь практическим опытом, какие способы линкбилдинга, — среди бесплатных и платных, — лучше работают на увеличение органического трафика.

Что важно сделать перед тем, как сосредоточиться на линкбилдинге

Следует проверить, готов ли сайт к продвижению, и подготовить его. Иначе все методы, включая получение внешних ссылок, не принесут пользу в полной мере. Наполните ресурс полезным и интересным контентом. Сделайте дизайн приятным и уникальным. Визуальное оформление, вызывающее эмоции, лучше запоминается. Уделите внимание удобству. Когда посетителю просто и понятно на сайте, шансы сделать его клиентом гораздо выше. Не забудьте о скорости загрузки страниц сайта. Если ресурс загружается быстрее, чем у конкурентов, для пользователя это может стать веской причиной выбрать именно вас. Обратите внимание на SEO-оптимизацию сайта. Тогда поисковики будут предлагать ресурс наиболее заинтересованной и релевантной аудитории.

Линкбилдинг и его роль в продвижении сайта

Линкбилдинг — процесс получения внешних ссылок на сайт из других сайтов, форумов, блогов, социальных сетей. Это важная составляющая SEO-продвижения, влияющая на рост авторитета ресурса для поисковых систем. Дополнительно способствует узнаваемости бренда и привлечению целевой аудитории на сайт.

Линкбилдинг сравним с рекомендацией. Когда многие авторитетные ресурсы ссылаются на сайт и, таким образом, делятся собственной авторитетностью, поисковики считают такой ресурс более надежным.

Помимо технической функции, линкбилдинг помогает привлечь новых посетителей. Если ваш материал на другом ресурсе действительно полезен, пользователи будут переходить по ссылке на сайт. А главное, будут делиться контентом.

Важно обращать внимание не только на количество, но и качество доноров, то есть сайтов, где размещены ваши ссылки.

Читайте подробнее, что такое линкбилдинг, а также как определить качество собственного или донорского сайта и оценить качество обратных ссылок.

А я рассмотрю наиболее эффективные методы получения внешних ссылок.

Пять советов для получения качественных ссылок на сайт

1. Уделите внимание качеству контента, который размещаете на сайте-доноре

Многие пренебрегают этим советом и пишет шаблонный контент. Часто используют искусственный интеллект, не вдаются в содержание сгенерированного текста, не совершают поправок. Большая ошибка и последнее обновление от Google это подтверждает.

Для продвижения в PBN-сетях или сайтах с низкими показателями такой подход еще может сработать, но не принесет существенной пользы. Чтобы получить ссылки с действительно авторитетного сайта, нужно прилагать усилия для создания контента.

Перед написанием материала уточните у площадки ее требования и рекомендации к будущей статье. Очень часто авторитетные сайты просят согласовать тему и ссылки перед написанием.

В общем, содержание может быть разнообразным: инфографика, полезные товары для покупки, информационные статьи. Важно заинтересовать целевую аудиторию сайта, на котором планируете размещение, и отдельно ваш целевой сегмент.

Очень привлекает контент, с которым можно взаимодействовать (интерактивный): тесты, миниигры, полезные инструменты, такие как конвертеры, калькуляторы и т.д.

К примеру, у вас тема финансов. Разместите онлайн-калькулятор обмена валют или расчет, какую сумму откладывать в месяц относительно доходов.

Иногда очень известные ресурсы вообще не принимают посторонний контент, а все статьи пишут их штатные авторы. Однако в тексте можно сделать ссылку на ваш сайт. Процесс такой: вы обращаетесь в редакцию и тщательно готовите техническое задание, после написания и согласования статью публикуют. Не быстро, но результат того стоит.

2. Обменивайтесь ссылками с другими заинтересованными ресурсами

Иногда вебмастера не заинтересованы размещать ссылки на чужой ресурс, даже если содержимое ценно и полезно. В таком случае предложите взаимообмен ссылками.

Для этого сайт-донор должен соответствовать вашей тематике и не быть прямым конкурентом.

К примеру, если занимаетесь ремонтом велосипедов, взаимно обменяйтесь ссылками с сайтом по их продаже. Материал для размещения ссылки каждую площадку может написать сам для себя, согласно собственной редакционной линии и политике.

Важно. Чтобы обмен был справедливым и равнозначным, у вашего и партнерского сайтов должны быть схожие показатели DR (рейтинг домена) и трафика.

Самый существенный минус — нужно ссылаться на сайт партнера в ответ. Это рассеивает ссылочный профиль, то есть совокупность всех ссылок и анкоров, ведущих и выходящих с сайта. Для поддержания авторитета сайта важно, чтобы входящих ссылок было больше выходных.

Поскольку важнейшим показателем качества сайта является отношение входящих ссылок к выходящим, этот метод нельзя использовать как основной. Он работает только в сочетании с другими методами наращивания ссылочной массы.

Но есть выход, а именно трехсторонний (или ABC) обмен ссылками.

К примеру, вы как владелец сайта, занимающегося ремонтом велосипедов, получаете ссылку с сайта по продаже велосипедов. Но гостевую публикацию для него размещаете на другом сайте, который продает одежду для велоспорта. То есть взаимных ссылок нет, поисковик не видит ничего подозрительного — все выглядит максимально органично.

3. Не бойтесь быть креативными для получения ссылок

Старайтесь, чтобы не вам приходилось искать площадки, а они обращались и предлагали взаимодействие. Создайте инфоповод, который разлетится по СМИ и социальным сетям: необычное событие, акция, сбор. Дополнительно этот метод повысит узнаваемость бренда.

Вот, например, СМИ широко освещали акцию, а владелец компании получил много обратных ссылок на сайт.

Такие обратные ссылки, даже если имеют тег «nofollow» (означает, что поисковому роботу запрещено переходить по ссылке), существенно улучшают ссылочный профиль. А все из-за высокой авторитетности сайтов СМИ для поисковиков.

4. Используйте аутрич как основной метод получения ссылок

Аутрич — лучший способ получить качественную внешнюю ссылку по балансу количество/качество.

Он заключается в прямом обращении к владельцу другого сайта (донора) с просьбой о размещении ссылки на ваш сайт (акцептор). Обычно на коммерческой основе.

Аутрич помогает получить ссылки с сайтов, от которых, на первый взгляд, это невозможно.

Предположим, вы нашли качественную площадку об уходе за домашними питомцами, но у вас сайт по поиску работы. Тематически вы далеки друг от друга, и вряд ли площадка будет ссылаться на ваш сайт. Но благодаря аутричу можно написать статью о ветеринарных клиниках и как выбрать хорошего ветеринара. Или об услугах по уходу за животными, как найти няню для своей собачки — и сделать ссылку на собственный сайт поиска работы с такими вакансиями. В таком контексте ссылка будет размещена максимально органично.

Не рекомендую размещать ссылку, которая вообще не соответствует контексту статьи — поисковик может наказать за попытку обмануть и сайт-акцептор, и сайт-донор.

Аутрич по форме сотрудничества бывает на бесплатной и коммерческой основе (гестпостинг).

Бесплатный аутрич

Очень действенный и распространенный метод получения ссылки, а также привлечение новой заинтересованной аудитории.

Такое сотрудничество может быть взаимовыгодным. Ведь сайт, на котором будет размещена статья, получит интересный и полезный контент, а вы обратную ссылку.

Преимущества:

бесплатное размещение;

контент несет ценность пользователям, и это развивает оба сайта;

партнерские отношения с вебмастером. Часто гостевые публикации — первый шаг к сотрудничеству по другим форматам;

присутствие на сайтах других бизнесов, а не только на новостных ресурсах;

получение ссылки с уникальных доноров, не готовых размещать некачественный контент и которых, соответственно, нет у конкурентов;

максимальная органичность такой ссылки.

Недостатки:

сложно подобрать площадки;

согласование условий и материала занимает время;

сайт-донор становится правообладателем посторонней статьи, поэтому впоследствии может изменить или удалить контент.

Аутрич на коммерческой основе (гестпостинг)

Если вы сделаете ставку именно на этот метод, сразу расширяете круг потенциальных доноров для собственного сайта. Предложение размещения такого материала звучит для площадок-доноров гораздо более привлекательно и существенно ускоряет процесс.

Преимущества:

среди пяти предложенных методов размещения ссылок этот самый быстрый;

гораздо больший выбор потенциальных доноров;

есть возможность делегировать эту работу специалистам, у которых налажены контакты с вебмастерами и эксклюзивные условия;

в основном есть выбор написать содержимое собственноручно или воспользоваться услугами написания площадок;

возможность согласовывать индивидуальные требования к ссылке и публикации.

Недостатки:

платное размещение;

нужно разработать стратегию, иначе резкий рост входящих ссылок будет выглядеть подозрительным для поисковой системы;

некоторые сайты могут замечать сторонний контент как спонсорский или рекламный.

Google пытается бороться с искусственными методами наращивания ссылочной массы и запрещает закупку ссылок.

Но если максимально подстроиться под стиль вебсайта, невозможно отличить коммерческий контент от обычной статьи. Поэтому лучше делегировать эту работу специалистам, которые имеют налаженные связи с вебмастерами и предоставляют определенные гарантии размещения ссылки.

Кейс. Один из клиентов обратился к Netpeak Agency с просьбой разместить статью с dofollow, то есть открытой к индексации ссылкой, в авторитетном медиа. Когда самостоятельно пытались разместить статью, получили ответ, что ссылка может быть только «nofollow». Поскольку в нашем агентстве выстроены партнерские отношения с этим ресурсом, как исключение, согласились удовлетворить наш запрос в открытой ссылке.

Из-за большого количества спамных линкбилдеров этот метод себя дискредитировал. Поэтому важно правильно подойти к процессу и не вызывать негатив со стороны вебмастеров.

5. Размещайтесь на качественных авторитетных сайтах-донорах

В наращивании ссылочной массы имеется баланс количество/качество доноров. Поэтому если решили заняться линкбилдингом, лучше уж сделать качественно, с максимальной пользой для сайта.

Качество сайта всегда очень субъективное понятие, ведь разные специалисты имеют свое видение качественной площадки. Но в целом партнерский сайт можно оценить по следующим критериям: Тематика перекликается с вашей. Для продвижения сайта по продаже строительных материалов подойдет, например, сайт строительной компании. Выбранный домен является авторитетным. Для определения можно выбрать параметры DR от Ahrefs или DA от MOZ. Трафик достаточный. Важно, чтобы трафик был органичным (т.е. пользователи переходили на сайт по поисковой выдаче). Обратите внимание на региональность этого трафика, ведь если планируете продвигать свой продукт на рынок Германии, вряд ли вас интересует трафик из Индии. Не «разбрасывается» ссылками. Сайт-донор передает ссылку часть своего авторитета, поэтому важно, чтобы он тщательно проверял, на кого ссылается. Ссылки должны быть тематическими, среди них не могут быть сайты с запрещенными темами. В последнем обновлении Google уделяет этому большое внимание. Выглядит визуально «живым». Можно визуально оценить, сайт имеет реальных пользователей или единственная цель его создания — продажа ссылок.

После ответов увидите общую картину. Но главный вопрос — подойдет ли ваша публикация и заинтересует читателей настолько, чтобы перешли по ссылке? После анализа будет ясно, действительно ли требуется ссылка именно с этого веб-ресурса.

Запомнить