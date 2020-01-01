Когда владелец проекта в перегретой нише или вебмастер с заданием вывести сайт в топ в конкурентной тематике упираются в потолок стандартных способов продвижения, то обычно начинают смотреть на серые методы, в том числе и PBN. Мы кратко суммировали плюсы/минусы и перечислили этапы, с которыми придется столкнуться при создании сайтов-саттелитов.

PBN (Private Blog Network) — сетки сайтов. Их создают, чтобы получать контролируемую и условно бесплатную внешнюю ссылочную массу для продвижения основного сайта (отдельных его страниц). Домены для PBN покупают на аукционах или берут дропнутые домены (регистрацию которых не продлили или бросили сайт по любой другой причине).

Это удобный, но опасный и дорогостоящий способ получать ссылки на свой ресурс. PBN — не панацея и работает только в комплексе с другими инструментами оптимизации. То есть, если сайт и товар на нём говно, то приватная сеть блогов не поможет. Или поможет, но не надолго.

PBN: за и против

Если сайту, который вы продвигаете или которым владеете, не нужны ссылки, вы и так в топе в высокочастотным запросам — ура и так держать. Если постоянно приходится балансировать и удерживаться в выдаче на высокой позиции или хочется оказаться в выдаче с расширенным сниппетом — без PBN, скорее всего, не обойтись. Но это:

Долго: поиск домена с историей, проверка истории (менял ли сайт тематику, как часто и насколько она далека от того, что вам нужно), поиск тематических и максимально близких по теме сайтов, проверка ссылочного профиля сайта, ресерч по поиску его в черных списках.

Затем, если всё в порядке, создание и внедрение дизайна (у всех сайтов сетки он должен быть разным), наполнение контентом (читать: создание ТЗ, поиск райтеров, согласование/утверждение текстов, заливка контента). О да, одной статьи будет недостаточно. Начинаем с 5-10. Для одного сайта сетки. А таких сайтов следует создавать от 10.

А ещё ссылочный вес тоже придет не сразу, после установки ссылки и индексации нужно ждать около 2-3 недель, чтобы получить вес донора.

Дорого: вся вышеописанная работа стоит недёшево. Сравнительно недорого заказывать такую услугу у команды специалистов, где все этапы и действия равномерно распределены между людьми и работа поставлена на поток. Плюс — у команд, как правило, есть все необходимые инструменты: платные программы и сервисы для поиска и анализа ресурсов.

Чем конкурентнее тематика — тем сложнее и дороже купить домен.

К тому же в команде на стороне заказчика должны быть свои SEO-эксперты (обязательно в штате), которые смогут в будущем поддерживать сетку. Это непросто и требует соблюдение различных мер безопасности. Например: работать с каждым сайтом сети с другого IP-адреса, в идеале не иметь на рабочем компьютере сервисов Google и/или работать в режиме инкогнито и так далее. Сюда же траты на постепенное наполнение таких сайтов контентом, оптимизацию старого контента.

Стресс, очень много стресса: постоянный страх, что кто-то (конкуренты или Сам Google) спалит сетку , и вы разом потеряете всё: PBN, ссылки и угодите под фильтр поисковых систем.

Когда так много аргументов против, неужели есть смысл в построении сателлитов? Если на сайте уже работают по аутрич, покупают ссылки на биржах, то с грамотно и качественно построенной сеткой вы получаете «жирную» ссылочную массу. Особенно актуально для перегретых ниш.

Это эффективный метод продвижения для сайтов и тематик, в которых имеет смысл/важно продвигаться по высокочастотным запросам и такие запросы входят в топ-30 вашей тематики.

Кроме того, PBN при корректной работе — шанс реально контролировать ссылочный профиль своего сайта. Вы точно знаете, что ссылку никто вдруг не удалит, сайт не снесут, вы сами сохраняете качество ресурса.

Также вы можете менять ссылки на релевантные страницы основного сайта, делать перелинковку внутри каждого сайта сетки и, прокачивая ту или иную статью с сайта-донора, усиливать вес ссылки на основном ресурсе.

Кроме того, сайты-доноры либо полностью соответствуют вашей тематике, либо релевантны отдельным страницам, плотно пересекаются по тематике или нише.

Если наполнить каждый сайт уникальным и полезным контентом, позаботиться о разметке , то для сайтов сетки совсем не принципиально создавать уникальный дизайн.

Качество ссылки с PBN может измениться только при изменении алгоритмов поисковых систем.

Важно: все плюсы приватной сетки блогов возможны только при наличии команды и ресурсов, способных ее поддерживать и развивать. Нельзя так просто взять и раз и навсегда скрыть связь сетки с одним владельцем. Оптимизаторам придется регулярно обманывать Google.

О продвижении, в частности, с помощью PBN читайте в статье о партнерской программе Амазон .

Виды PBN

Социальная сеть

Такие PBN создаются на популярных платформах для блогов (LiveJournal WordPress.com, Blog.com, Tumblr и других). Они эффективны в продвижении низкоконкурентных ниш.

Это относительно быстрый и дешёвый способ создать сетку. Что нужно:

сделать сайт или блог нужной тематики на бесплатном ресурсе (бесплатные конструкторы сайтов вам в помощь);

подробно заполнить профиль правдоподобной информацией;

собрать семантическое ядро;

залить контент и поставить ссылки на основной ресурс.

Важно: все сайты на блог-платформах отличаются по стилю, оформлению и даже иногда tone of voiсe. Разумеется, информация в профилях отличается и по ней нельзя связать каждый блог-сайт сетки с одним владельцем. Ссылки с контента ведут не только на сайт владельца, но и на другие трастовые ресурсы. Кроме того, ссылки ведут не на одну страницу основного сайта (например, не только на главную, но и на статью в блоге или на страницу партнёров).

Ссылки органично вшиты в контент.

Помните, контент всему голова. Это должны быть полезные статьи, обзоры, заметки. Ценны те ссылки, которые приводят живых и заинтересованных пользователей.

Минусы этой сетки: трудозатратно найти домен с хорошей историей — отсюда и вес ссылки тоже под вопросом.

Восстановленный PBN

Речь идет о сайтах, восстановленных из веб-архива. Та ещё лотерея. Здесь есть риск попасть на сайт, который не индексируется, находится под фильтром или в чёрном списке поисковых систем.

Нишевая сетка сайтов

Сайты, которые продают владельцы. Ресурсы близкие или соответствуюшие тематике основного сайта. Они с хорошей историей, определенное число страниц таких сайтов уже индексируется. Это сайты с трафиком, значит на них нет санкций. Такие ресурсы располагают обратными ссылками, а значит вес ссылок, установленных с них будет больше.

Все три вида PBN можно использовать для наращивания внешней ссылочной массы, но нишевая сетка считается самой эффективной.

Этапы создания PBN

Поиск домена

Домен это основа PBN, важно найти домен который уже имеет хорошую ссылочную массу для передачи нашему сайту.

Expired — домены с истекшим сроком регистрации, такие домены можете купить по цене регистратора. Для поиска самой маленькой цены пользуйтесь агрегаторами.

Auction — на этом этапе есть возможность купить лучшие домены. Суть проста, когда истекает дата регистрация домена, у всех участников рынка есть возможность побороться за домен в режиме аукциона. Если домен не будет продлен текущем владельцем и ваша ставка будет выше остальных, вы получите домен. Ценовой диапазон — до десятков тысяч долларов за домен.

Аукционы

У каждого аукциона или бэкордер сервиса есть свои списки доменов, которые участвуют на сегодня в торгах. Вам нужно выгрузить их и проверить на соответствие вашим критериям.

Плюсы

хороший шанс получить самые жирные домены по адекватной цене.

Минусы

подход работает только в автоматизированном исполнении;

высокая стоимость на автоматизацию процесса;

нужны API сервисов Serpstat, Ahrefs, Majestic, Similarweb, Moz.

Где искать домены

Украина: ukraine domains expired;

Россия: reg.ru;

Весь мир: auctions.godaddy; namecheap; namejet.

Сервисы

В данном случае вы отдаете все процессы по поиску доменов на сервисы. Вносите абонплату, а сервисы скидывают домены со всеми нужными характеристиками. Вам нужно еще раз проверить домен на спам самостоятельно и сделать ставку.

Плюсы

удобство, вам не нужно думать как настроить процесс от поиска до агрегации данных;

обновляемые дашборды;

у каждого сервиса есть свои плюшки, например domcop.com дает доступ к варсеру сайтов.

Минусы

домены видят все и вы, и ваши конкуренты в нише;

сервисы не всегда отдают все домены которые реально можно купить;

иногда отдают некоректные данные о домене.

Примеры

expireddomains.net;

domcop.com;

bluechipbacklinks.com;

expired.ru;

spamzilla.io.

Поиск expired доменов

Тут есть много техник поиска доменов, но если написать обобщенно то суть сводиться к тому, чтобы спарсить весь Интернет и найти expired домены с нужными вам характеристиками.

Плюсы

низкая стоимость доменов.

Минусы

затратный по времени способ с низким выхлопом;

нужен инструмент определения доменов на доступность покупки;

нужны большие лимиты на API сервисов Serpstat, aHrefs, Majestic, Similarweb, Moz.

Рекомендуем почитать

Поиск доменов путем сканирования других сайтов.

Как найти дроп-домены в поисковой выдаче с помощью Netpeak Checker.

Как найти истёкшие домены и выявить потенциальные дропы.

Услуги подрядчиков

Тут уже всю работу сделают за вас, но все равно проверяйте, что вам отдают. Обязательно смотрите историю, не верьте на слово.

Плюсы

вам не нужно разбираться как это вот все работает — экономия вашего личного времени.

Минусы

вы ничего не контролируете;

вас могут обмануть;

цена выше за счет комиссии подрядчика.

С доменами разобрались, что дальше?

Находим контент для сетки сайтов

В зависимости от целей PBN, вы можете наполнять сайт нужными материалами. Контент может быть не только текстовый, это и картинки, видео, игры, товары, меню ресторана, агрегаторы данных, в общем, все что угодно. Поэтому делайте PBN под свою тематику. Если у вас игровой сайт, то возможно стоить сделать фейковых магазин игр, или браузерную игру.

Вы можете заказать написание текстов по семантике, сделать правильную структуру сайта и организовать продуманную перелинковку. Потратить 200 часов на создание 10 сайтов. А в итоге в индексе будет только главные страницы сайтов. Да есть, и такие риски.

Также можно сгенерировать контент через articleforge.com или talktotransformer.com и все будет отлично, даже в топ-30 попадете.

Базовый список способов для создания текстового контента

поиск тематического текста в web.archive.org;

перевод текстов с близких языков (украинский — русский, немецкий — английский);

генерация текстов;

написание текстов;

брать субтитры видео на youtube/делать расшифровку аудио и видео контента.

Создать сайт и развернуть на хостинге

Коротко что нужно сделать: поднять сайт и не спалиться на десятке футпринтов, что сайты связаны между собой. Футпринтов очень много: контакты, владелец домена, IP, NS-сервер, CMS сайта, дата регистрации домена, шаблоны, одинаковые куски кода.

Также есть очень много подходов по хостингу сетки

Если у вас нет времени на менеджмент хостингов/серверов (или это маленький тест), то воспользуйтесь услугами специальных сервисов по типу PBN.HOSTING или Easy Blog Networks. Такие сервисы делают аккаунты на разных регистраторах.

Но есть очень большой минус: вашими соседями могут быть такие же PBN или — вы не контролируете свои сайты, зависите от сервисов.

Можете закинуть все сайты на один сервер и настроить проксирование, например, через Cloudflare. Есть более надежный способ для скрытия футпринтов: завести десятки аккаунтов на разных хостерах и размещать там сайты. Но согласитесь, вести учет и поддержку даже 10 хостеров требует усилий уже специально обученного человека. Сомневаетесь — посмотрите, как это делается:

Менеджмент сети сайтов

И главное, при строительстве сетки нужно понимать, кто и за что ответственный. Если вы делаете 10 сайтов, тут больших проблем не будет. Но если создаете уже 50, подумайте, какие моменты вам нужно контролировать:

финансовый учет;

ведение реестра всех проектов;

наполнение сайтов и работа с ними, чтобы не спалить сетку;

организация менеджмента команды;

постановка KPI;

отслеживание результатов;

хранение всех необходимых данных;

аналитика.

Вопросов, на самом деле очень много — и мы готовим статью о том, как организовать менеджмент строительства PBN. А если нет времени ждать и разбираться в том, как построить PBN и круто прокачать ссылочный профиль своего сайта — обращайтесь к нашим специалистам.