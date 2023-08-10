Просування за допомогою мережі сайтів — як створити PBN

Коли власник проєкту в ніші, що перевантажена, або вебмайстер із завданням вивести сайт у топ серед конкурентів впираються в стелю стандартних способів просування, вони починають придивлятися до сірих методів, у тому числі до PBN.

Що таке PBN

PBN — це мережі сайтів, які створюють, щоб отримувати контрольовану та умовно безоплатну зовнішню масу посилань для просування основного сайту (окремих його сторінок). PBN розшифровується як «private blog network» — мережа приватних блогів. Для створення PBN беруть домени з історією або дроп-домени (реєстрацію яких не продовжили або покинули сайт з будь-якої іншої причини). Найчастіше їх купують на аукціонах.

Це зручний, але небезпечний та дорогий спосіб отримувати посилання на свій ресурс. PBN-сайти працюють тільки в комплексі з іншими інструментами оптимізації.

Private Blog Network: за та проти

Якщо сайту, який ви просуваєте або яким володієте, не потрібні посилання, ви й без того у топі високочастотних запитів — ура, так тримати! Якщо ж постійно доводиться балансувати та триматися у видачі за високі позиції або хочеться опинитися у видачі з розширеним сніпетом (невеликим уривком тексту зі знайденої системою сторінки сайту, який описує це посилання в результатах пошуку) — без PBN, швидше за все, не обійтись. Але це:

Довго: пошук домену з історією, перевірка історії (чи змінював сайт тематику, як часто і наскільки вона далека від того, що вам потрібно), пошук тематичних або максимально близьких за темою сайтів, перевірка профілю сайту і пошук його в чорних списках.

Потім, якщо все гаразд, створення та впровадження дизайну (у всіх сайтів мережі він має бути різним), наповнення контентом (створення ТЗ, пошук райтерів, узгодження/затвердження текстів, залив контенту). І так, однієї статті буде недостатньо. Починаємо з 5-10. Для одного сайту сітки. А таких сайтів потрібно створювати від 10.

А ще маса посилань теж прийде не одразу. Після установки посилання та індексації слід чекати близько 2-3 тижнів, щоб отримати вагу донора.

Дорого: вищеописана робота коштує недешево. І краще замовляти таку послугу у команди фахівців, де всі етапи та дії розподілені між людьми та робота поставлена на потік. У команд, як правило, є всі необхідні інструменти: платні програми, сервіси для пошуку та аналізу ресурсів.

Чим конкурентніша тематика, тим складніше і дорожче купити домен.

У команді на стороні замовника мають бути свої SEO-експерти (обов’язково у штаті), які зможуть у майбутньому підтримувати мережу. Це непросто і потребує дотримання різних заходів безпеки. Наприклад: працювати з кожним сайтом мережі з іншої IP-адреси, в ідеалі не мати на робочому комп’ютері сервісів Google та/або працювати в режимі інкогніто тощо. Сюди ж: витрати на поступове наповнення таких сайтів контентом і оптимізацію старого контенту.

Стрес, дуже багато стресу. Постійний страх, що хтось (конкуренти або сам Google) спалить сітку і ви втратите все за раз: і PBN, і посилання, і потрапите під фільтр пошукових систем.

Коли так багато аргументів проти, невже є сенс у побудові сателітів (мережі сайтів, що допомагають у просуванні основного сайту)?

Якщо на сайті вже працюють з аутрич (нарощуванням посилальної маси з високою ефективністю та окупністю витрат), купують посилання на біржах, то з грамотно та якісно побудованою PBN ви отримуєте «жирну» масу посилань. Особливо актуально для перегрітих ніш.

Це ефективний метод просування для сайтів та тематик, для яких важлива видача за високочастотними запитами, які входять до 30 найперших у вашій тематиці.

При коректній роботі PBN-сайти — це шанс реально контролювати профіль лінків свого проєкту. Ви достеменно знатимете, що посилання ніхто не видалить, сайт не знесуть, ви самі зберігатимете якість ресурсу.

Ви можете змінювати посилання на релевантні сторінки основного сайту та робити перелінкування всередині кожного сайту мережі. Прокачуючи ту чи іншу статтю з сайту-донора, ви можете збільшувати вагу посилань на основному ресурсі.

Як правило, сайти-донори або повністю відповідають вашій тематиці, або релевантні окремим сторінкам, які тісно пов’язані за тематикою або нішею.

Якщо наповнити кожен сайт унікальним та корисним контентом, подбати про розмітку, то для сайтів мережі зовсім не важливо створювати унікальний дизайн.

Якість посилання з PBN може змінитися лише за зміни алгоритмів пошукових систем.

Щоб дізнатися, чи використовує ваш конкурент дроп-домени, скористайтесь звітом Serpstat. Він показує домени, що направляють тільки на сайт, який ви аналізуєте. Для кожного дропа виводиться Domain Rank — показник авторитетності сайту. Маючи інформацію про домени, що перенаправляють, ви точніше проаналізуєте посилальну масу конкурента і підкоригуєте свою стратегію.

Важливо: всі плюси приватної сітки блогів можливі лише за наявності команди та ресурсів, здатних її підтримувати та розвивати. Не можна просто взяти й назавжди приховати зв’язок мережі з одним власником. Оптимізаторам доведеться регулярно дурити Google.

Види PBN

Соціальна мережа

Такі PBN створюються на популярних платформах для блогів (LiveJournal WordPress.com, Blog.com, Tumblr та інших). Вони ефективні у просуванні ніш з низькою конкуренцією.

Це відносно швидкий та дешевий спосіб створити сітку. Що потрібно:

зробити сайт чи блог потрібної тематики на безплатному ресурсі;

детально заповнити профіль правдоподібною інформацією;

зібрати семантичне ядро;

залити контент та поставити посилання на основний ресурс.

Важливо: всі сайти на блог-платформах відрізняються за стилем, оформленням та іноді навіть за tone of voiсe. Інформація в профілях відрізняється і по ній не можна пов’язати кожен блог-сайт сітки з одним власником. Посилання ведуть не лише на сайт власника, а й на інші трастові ресурси. Крім того, посилання ведуть не завжди на одну сторінку основного сайту (наприклад, не лише на головну), а й на статтю у блозі або сторінку партнерів.

Посилання органічно вшиті в контент.

Пам’ятайте, content is king. Це мають бути корисні статті, огляди, нотатки. Цінні ті посилання, які приводять живих та зацікавлених користувачів.

Мінуси цієї сітки: важко знайти домен з гарною історією — тоді й вага посилання теж під питанням.

Відновлений PBN

Йдеться про сайти, відновлені з вебархіву. Та ще лотерея. Тут є ризик потрапити на сайт, який не індексується, знаходиться під фільтром або у чорному списку пошукових систем.

Нішева мережа сайтів

Сайти, які продають їхні власники. Ресурси близькі або відповідні до тематики основного сайту. Вони з гарною історією, кілька сторінок таких сайтів індексуються. Це сайти з трафіком, отже, на них немає санкцій. Такі ресурси мають зворотні посилання, і тому вага посилань, встановлених з них, буде більшою.

Всі три види PBN можна використовувати для нарощування зовнішньої маси посилань, але нішева сітка вважається найефективнішою.

Етапи створення PBN

Пошук домену

Домен це основа PBN, важливо знайти домен, який вже має хорошу посилальну масу для передачі нашому сайту.

Expired — домени з закінченим терміном реєстрації. Такі домени можете купити за ціною реєстратора. Для пошуку найменшої ціни користуйтесь агрегаторами.

Auction — на цьому етапі є можливість купити найкращі домени. Коли закінчується дата реєстрації домену, у всіх учасників ринку є можливість поборотися за домен в режимі аукціону. Якщо домен не буде продовжений поточним власником і ваша ставка буде вищою за інші, ви отримаєте домен. Ціновий діапазон — до десятків тисяч доларів за домен.

Аукціони

Кожен аукціон або бекордер сервіс має свої списки доменів, які беруть участь у торгах. Вам потрібно вивантажити їх та перевірити на відповідність вашим критеріям.

Плюси

гарна можливість отримати «найжирніші» домени за адекватною ціною.

Мінуси

підхід працює лише в автоматизованому виконанні;

висока вартість автоматизації процесу;

потрібні API сервісів Serpstat, Ahrefs, Majestic, Similarweb, Moz.

Де шукати домени

Україна: ukraine domains expired

Весь світ: auctions.godaddy; namecheap; namejet.

Сервіси

В цьому випадку ви віддаєте всі процеси пошуку доменів сервісам. Ви вносите передплату, а вони скидають домени з усіма необхідними параметрами. Вам потрібно ще раз перевірити домен на спам самостійно та зробити ставку.

Плюси

зручність (вам не потрібно думати, як налаштувати процес від пошуку до агрегації даних);

оновлювані дашборди (візуалізація даних);

кожен сервіс має свої плюшки, наприклад, domcop.com дає доступ до парсера сайту (програма для збору та систематизації інформації, розміщеної на ресурсах).

Мінуси

домени бачать всі (і ви, і ваші конкуренти у ніші);

сервіси не завжди віддають всі домени, які реально можна купити;

іноді віддають некоректні дані домену.

Приклади

Пошук expired доменів

Тут є багато технік пошуку доменів, але якщо коротко, то суть зводиться до того, щоб спарсити весь Інтернет і знайти expired домени з потрібними вам характеристиками.

Плюси

низька вартість доменів.

Мінуси

витратний за часом спосіб із низьким вихлопом;

потрібен інструмент для визначення доступності покупки доменів;

потрібні великі ліміти на API сервіси Serpstat, aHrefs, Majestic, Similarweb, Moz.

Послуги підрядників

Тут всю роботу зроблять за вас, але все одно перевіряйте, що вам віддають. Неодмінно дивіться історію, не вірте на слово.

Плюси

вам не потрібно розбиратися як це все працює — економія вашого особистого часу.

Мінуси

ви нічого не контролюєте;

вас можуть обдурити;

ціна вища шляхом комісії підрядника.

З доменами розібралися, що далі?

Знаходимо контент для сітки сайтів

Залежно від цілей PBN, ви можете заповнювати сайт необхідними матеріалами. Контент може бути не тільки текстовий: картинки, відео, ігри, товари, меню ресторану, агрегатори (збирачі) даних, загалом все, що завгодно. Тому робіть PBN під власну тему. Якщо у вас ігровий сайт, то, можливо, варто зробити фейковий магазин ігор, або браузерну гру.

Ви можете замовити написання текстів з семантики, зробити правильну структуру сайту та організувати продуману перелінковку. Витратити 200 годин на створення 10 сайтів. А в результаті в індексі будуть лише головні сторінки сайтів. Так, є й такі ризики.

Можна згенерувати контент через articleforge.com або talktotransformer.com і все буде добре, навіть у топ 30 потрапите.

Базовий список способів створення текстового контенту

Пошук тематичного тексту на web.archive.org. Переклад текстів з близьких мов (українська — російська, німецька — англійська). Генерація текстів. Написання текстів. Перепис субтитрів відео на youtube/розшифровка аудіо та відео контенту.

Створити сайт та розгорнути на хостингу

Коротко, що потрібно зробити: підняти сайт і не спалитись на десятці футпринтів (слідів, за якими можна визначити оптимізатора/вебмайстра), що сайти пов’язані між собою. Футпринтів дуже багато: контакти, власник домену, IP, NS сервер, CMS сайту, дата реєстрації домену, шаблони, однакові шматки коду.

Також є дуже багато підходів щодо хостингу сітки:

Якщо у вас немає часу на менеджмент хостингів/серверів (чи це маленький тест), то скористайтесь послугами спеціальних сервісів типу PBN.HOSTING або Easy Blog Networks. Такі сервіси роблять облікові записи на різних реєстраторах.

Але є дуже великий мінус: вашими сусідами можуть бути такі ж PBN або ви не зможете контролювати свої сайти, будете залежати від сервісів.

Можете закинути всі сайти на один сервер і налаштувати проксіювання, наприклад, через Cloudflare. Є надійніший спосіб для приховання футпринтів: завести десятки облікових записів на різних хостерах і розміщувати там сайти. Але погодьтеся, вести облік та підтримку навіть 10 хостерів потребує зусиль вже спеціально навченої людини.

Менеджмент мережі сайтів

При будівництві мережі потрібно розуміти, хто і за що відповідальний. Якщо ви робите 10 сайтів, тут не буде великих проблем. Але якщо створюєте 50, подумайте, які моменти потрібно контролювати:

фінансовий облік;

ведення реєстру всіх проєктів;

наповнення сайтів та робота з ними, щоб не спалити сітку;

організація менеджменту команди;

постановка KPI;

відстеження результатів;

зберігання всіх потрібних даних;

аналітика.

Будівництво PBN — це комплексний алгоритм дій. Ми готуємо статтю про те, як його організувати. Але якщо немає часу чекати та вивчати, як побудувати PBN і круто прокачати лінування на свій сайт — звертайтеся до наших фахівців.

FAQ

Що таке PBN?

PBN — це приватна мережа контрольованих ресурсів (Private Blog Network), яку ви створюєте самі для побудови посилань. Private Blog Network зазвичай складається з різної кількості сайтів на одну тему для просування основного проєкту зворотними посиланнями.

Для яких сайтів потрібна PBN?

Сайти, які потребують просування за допомогою PBN, зазвичай не отримують багато трафіку з пошукових систем. PBN часто використовуються у прибуткових нішах, з високою конкуренцією, де важко отримати якісні посилання за розумною ціною.

Як PBN можуть зашкодити SEO?

PBN-сайти можуть нашкодити якщо: